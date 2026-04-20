В Индии за день до открытия загорелся НПЗ – на него потратили 9 млрд долларов

В Индии за день до открытия загорелся НПЗ – на него потратили 9 млрд долларов


На территории нефтеперерабатывающего завода в районе Балотра в индийском штате Раджастхан случился сильный пожар. Интересно, что возгорание произошло всего за один день до торжественного открытия объекта премьер-министром Нарендрой Моди.

Речь идет о проекте мирового уровня. Завод в населенном пункте Пачпадра – уникальный для Индии. Это первый в стране комплекс, где совмещены нефтепереработка и производство химии из нефти.

На строительство НПЗ потрачен эквивалент более 9 миллиардов долларов. Мощность переработки – 9 миллионов тонн нефти в год. Кроме этого, запланирован выпуск 2,4 миллиона тонн нефтехимии ежегодно.

Официальная церемония открытия была запланирована на 21 апреля. Моди должен был лично презентовать комплекс как символ энергонезависимости Индии. Теперь же вместо ленточек и пресс-конференций – дым над предприятием и работа пожарных расчетов.

Примечательно, что завод должен был начать коммерческую эксплуатацию с 1 июля 2026 года. Сейчас идет этап пусконаладки. И именно в этот момент – пожар. О причинах пока не сообщается. Но сам факт возгорания за сутки до визита первого лица государства выглядит, мягко говоря, неловко и подозрительно.
  Normann
    Normann
    Сегодня, 16:47
    Плохо танцевали.....................
    Мини Мокик
      Мини Мокик
      Сегодня, 17:23
      Или поезд в завод врезался, либо молния попала, либо просто очередного индуса закоротило 😏
  Fachmann
    Fachmann
    Сегодня, 16:47
    Сам, сам по себе завод загорелся. Видать от солнца. Эх, чудеса...
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 16:48
    ❝ Но сам факт возгорания за сутки до визита первого лица государства выглядит, мягко говоря, неловко и подозрительно ❞ —

    — Да оно безотносительно визита первого лица как-то неловко выглядит ...
  balabol
    balabol
    Сегодня, 16:57
    Пуско-наладка приуроченная к дате приезда важной персоны - верный путь к аварии. Даже отработанный тех процесс не запускается с пол-тычка. А если новый и не виданный ранее то 100% жди беды при поспешных действиях.
  Ирек
    Ирек
    Сегодня, 17:02
    Там тоже смутьянов достаточно и рога мелкобританские кругом торчат.
  Andobor
    Andobor
    Сегодня, 17:05
    Нефтехимия всегда и везде горит, взрывается, производство такое, индийцы умудрились под торжественное открытие полыхнуть.
  рюрикович
    рюрикович
    Сегодня, 17:18
    И именно в этот момент – пожар. О причинах пока не сообщается. Но сам факт возгорания за сутки до визита первого лица государства выглядит, мягко говоря, неловко и подозрительно.

    Приходит прапор к своему корешу,тож прапору и грит:" Слышишь, у меня тут склад сгорел,может тебе что нить списать надо,недостачу какую,так под эту марку организуем". Тот посидел,подумал и отвечает: "да вроде всё нормально,все бьет, только 22 лома недостача..."