В Индии за день до открытия загорелся НПЗ – на него потратили 9 млрд долларов
1 9518
На территории нефтеперерабатывающего завода в районе Балотра в индийском штате Раджастхан случился сильный пожар. Интересно, что возгорание произошло всего за один день до торжественного открытия объекта премьер-министром Нарендрой Моди.
Речь идет о проекте мирового уровня. Завод в населенном пункте Пачпадра – уникальный для Индии. Это первый в стране комплекс, где совмещены нефтепереработка и производство химии из нефти.
На строительство НПЗ потрачен эквивалент более 9 миллиардов долларов. Мощность переработки – 9 миллионов тонн нефти в год. Кроме этого, запланирован выпуск 2,4 миллиона тонн нефтехимии ежегодно.
Официальная церемония открытия была запланирована на 21 апреля. Моди должен был лично презентовать комплекс как символ энергонезависимости Индии. Теперь же вместо ленточек и пресс-конференций – дым над предприятием и работа пожарных расчетов.
Примечательно, что завод должен был начать коммерческую эксплуатацию с 1 июля 2026 года. Сейчас идет этап пусконаладки. И именно в этот момент – пожар. О причинах пока не сообщается. Но сам факт возгорания за сутки до визита первого лица государства выглядит, мягко говоря, неловко и подозрительно.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация