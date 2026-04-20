Трамп уверен, что сделка с Ираном будет заключена уже сегодня

127 1
Президент США Дональд Трамп заявил, что долгожданная сделка с Ираном будет подписана уже сегодня в Исламабаде. Об этом он сообщил в интервью Fox News, а также в публикациях в соцсетях.

По словам Трампа, американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом уже направляется в пакистанскую столицу для проведения второго раунда переговоров:



Мои представители будут там сегодня вечером для переговоров. Мы предлагаем Ирану очень честную и разумную сделку. Я уверен, что всё будет подписано уже сегодня (по американскому времени - прим. ВО).

Он также добавил, что в случае достижения соглашения может лично прибыть в Исламабад для его финального подписания.

Пакистан, напомним, выступает ключевым посредником в процессе. Переговоры проходят на фоне хрупкого двухнедельного перемирия, которое истекает 21 апреля, и напряжённости вокруг Ормузского пролива. Напомним, что на подходе к проливу эсминец ВМС США атаковал иранское коммерческое судно, находившееся в пути из Китая. В ответ на атаку Иран ударил дронами по военным кораблям США в Оманском заливе и Аравийском море.

Ранее Трамп обвинял Иран в нарушении режима прекращения огня и угрожал в случае отказа от сделки нанести удары по иранской инфраструктуре, включая электростанции и мосты.

Иранская сторона пока воздерживается от официальных подтверждений участия в сегодняшних переговорах. Государственные СМИ Ирана выражали скепсис и говорили о «недоверии» к американским намерениям после недавних инцидентов, включая действия ВМС США в регионе.

Мировые рынки реагируют на заявления Трампа ростом оптимизма: цены на нефть слегка снизились в ожидании возможного прорыва. Так, нефть марки Brent опустилась в цене до 93,75 долларов за баррель, Urals - до 99-100 долларов.

Эксперты отмечают, что позиции сторон по ключевым вопросам - ядерной программе Ирана, региональным прокси и контролю над проливом - остаются принципиально разными. Иран заявляет о том, что США должны признать его суверенитет на Ормузом и согласиться с его правом на мирный атом. В США ничего подобного слышать не хотят, требуя открыть Ормузский пролив, разоружить «Хизбаллу» и передать им обогащённый уран.
1 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Мини Мокик
    Мини Мокик
    0
    Сегодня, 17:25
    Трумп не просто болен, Трумп абсолютный рекордсмен по количеству разных личностей в его тыковке. Видать пуля, что зацепила ухо, была волшебная 🪄 🧙‍♂️