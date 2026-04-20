Трамп уверен, что сделка с Ираном будет заключена уже сегодня
Президент США Дональд Трамп заявил, что долгожданная сделка с Ираном будет подписана уже сегодня в Исламабаде. Об этом он сообщил в интервью Fox News, а также в публикациях в соцсетях.
По словам Трампа, американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом уже направляется в пакистанскую столицу для проведения второго раунда переговоров:
Он также добавил, что в случае достижения соглашения может лично прибыть в Исламабад для его финального подписания.
Пакистан, напомним, выступает ключевым посредником в процессе. Переговоры проходят на фоне хрупкого двухнедельного перемирия, которое истекает 21 апреля, и напряжённости вокруг Ормузского пролива. Напомним, что на подходе к проливу эсминец ВМС США атаковал иранское коммерческое судно, находившееся в пути из Китая. В ответ на атаку Иран ударил дронами по военным кораблям США в Оманском заливе и Аравийском море.
Ранее Трамп обвинял Иран в нарушении режима прекращения огня и угрожал в случае отказа от сделки нанести удары по иранской инфраструктуре, включая электростанции и мосты.
Иранская сторона пока воздерживается от официальных подтверждений участия в сегодняшних переговорах. Государственные СМИ Ирана выражали скепсис и говорили о «недоверии» к американским намерениям после недавних инцидентов, включая действия ВМС США в регионе.
Мировые рынки реагируют на заявления Трампа ростом оптимизма: цены на нефть слегка снизились в ожидании возможного прорыва. Так, нефть марки Brent опустилась в цене до 93,75 долларов за баррель, Urals - до 99-100 долларов.
Эксперты отмечают, что позиции сторон по ключевым вопросам - ядерной программе Ирана, региональным прокси и контролю над проливом - остаются принципиально разными. Иран заявляет о том, что США должны признать его суверенитет на Ормузом и согласиться с его правом на мирный атом. В США ничего подобного слышать не хотят, требуя открыть Ормузский пролив, разоружить «Хизбаллу» и передать им обогащённый уран.
