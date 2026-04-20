Франция и Германия предложили «символически» принять Украину в Евросоюз

Власти Франции и Германии предложили дать Украине «символическое» членство в Евросоюзе. В этом случае у Киева не будет доступа к европейскому бюджету и права голоса, однако Украина формально будет числиться членом Евросоюза. При этом вариант с немедленным предоставлением Украине полноценного членства в ЕС в Париже и Берлине считают неприемлемым.

Как сообщает издание Financial Times, Париж и Берлин рассматривают возможность предоставления Киеву промежуточного статуса, в котором Украина будет формально состоять в ЕС до полноценного членства в объединении. Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина не сможет в ближайшие годы стать членом Евросоюза в рамках существующей процедуры.



Между тем победивший на парламентских выборах в Венгрии Петер Мадьяр предложил выдвинуть уходящего премьер-министра страны Виктора Орбана на пост главы Еврокомиссии вместо Урсулы фон дер Ляйен. Политик подчеркнул, что у Орбана есть четкое видение и смелость говорить о проблемах, которые другие предпочитают замалчивать. В частности, Мадьяр согласен с Орбаном в вопросах, касающихся европейской миграционной политики. Таким образом, очевидно, что, несмотря на заявленный ранее проевропейский курс, в ключевых вопросах Мадьяр занимает сугубо прагматичную позицию.

Кроме того, новое правительство Чехии заявило, что, хотя не против продолжения инициативы по поставкам Украине артиллерийских боеприпасов, Прага не намерена впредь вкладывать в это предприятие собственные средства. Участвующие в инициативе страны, крупнейшими из которых являются Германия, Нидерланды и Дания, в последнее время также существенно сократили свои взносы.
  Sky Strike fighter
    Сегодня, 17:44
    Флажок синий с желтыми звёздами повесить в Киеве и на этом хватит.Успех. Символический. Символически в ЕС. Не зря пан Зеленский 7 лет высиживал в Киеве.

    .21 апреля 2019 года Владимира Зеленского избрали президентом Украины. На этот факт обращает внимание телеграм-канал «Резидент». Подводя итоги семилетнего правления главы режима, ресурс отмечает, что он превратился в самого настоящего диктатора.

    За границу уехало 12 миллионов украинцев. На Украине осталось около 20 миллионов человек. Страна находится в глубокой демографической яме. Чиновники и депутаты воруют миллиардами. Только за прошлый год через коррупционные схемы было прокручено более 360 миллиардов гривен. Здравоохранение развалено, еда только с начала 2026 года подорожала в среднем на 40% – констатирует «Резидент».


    https://topcor.ru/70521-nischeta-i-poterja-sojuznika-v-kieve-podveli-itogi-semiletnego-pravlenija-zelenskogo.html
    Александр 3
      Сегодня, 17:57
      Членом в Европе она-Украина,не станет,не берут,а бесправной особью берут.Так она и есть-бесправная особь,которой все пользуются.
    Охотовед 2
      Сегодня, 17:58
      Украина не сможет в ближайшие годы стать членом Евросоюза в рамках существующей процедуры

      Конечно не сможет членом стать, она навсегда останется «дыркой» laughing для бюджета и всего остального…
      Sky Strike fighter
        Сегодня, 18:02
        Ага.Черной дырой Зеленского.
  Ирек
    Сегодня, 17:50
    Это как яйца во время секса , ничего не делают , а так болтаются рядом с процессом.
    nik-mazur
      Сегодня, 18:33
      Цитата: Ирек
      Это как яйца во время секса , ничего не делают

      Не-е-е, в оригинале было: участвуют, но не входят.
  drags33
    Сегодня, 18:00
    Небольшой комментарий к этой чуши.
    "Турция до сих пор не является членом Евросоюза. Она имеет статус кандидата на членство с 1999 года, но переговоры о вступлении заморожены.
    Турция подала официальную заявку на членство в Европейском экономическом сообществе (предшественник ЕС) 14 апреля 1987 года. Статус кандидата был присвоен на саммите в Хельсинки в декабре 1999 года. Переговоры о вступлении начались 3 октября 2005 года. "
    Вопросы есть?
  kventinasd
    Сегодня, 18:01
    Париж и Берлин рассматривают возможность предоставления Киеву промежуточного статуса, в котором Украина будет формально состоять в ЕС до полноценного членства

    Когда же наши властьимущие решатся наконец сделать так, чтобы в Брюсселе и прочих столицах гейсоюза сильно пожалели от своих русофобских действий и от одной только мысли принять в свои союзы и блоки украину или что то ещё, их бросало в оцепенение?
    Не пора ли нам у Ирана или КНДР учиться, как в таких случаях надо действовать?
    nik-mazur
      Сегодня, 18:38
      Цитата: kventinasd
      Не пора ли нам у Ирана или КНДР учиться, как в таких случаях надо действовать?

      А что такого сделали Иран и КНДР, что Европа цепенеет от одной только мысли принять в себя Украину?
  topol717
    Сегодня, 18:02
    Между тем победивший на парламентских выборах в Венгрии Петер Мадьяр предложил выдвинуть уходящего премьер-министра страны Виктора Орбана на пост главы Еврокомиссии вместо Урсулы фон дер Ляйен.
    Вот это я понимаю повышение. А если еще случайно изберут? Например США сделают предложение многим голосующим. )))))
  Grossvater
    Сегодня, 18:07
    Цитата: kventinasd
    Париж и Берлин рассматривают возможность предоставления Киеву промежуточного статуса, в котором Украина будет формально состоять в ЕС до полноценного членства

    Когда же наши властьимущие решатся наконец сделать так, чтобы в Брюсселе и прочих столицах гейсоюза сильно пожалели от своих русофобских действий и от одной только мысли принять в свои союзы и блоки украину или что то ещё, их бросало в оцепенение?
    Не пора ли нам у Ирана или КНДР учиться, как в таких случаях надо действовать?

    "Махая вострым ятаганом, на боевой, гнедой тахте"!
  роман66
    Сегодня, 18:12
    Чиновники и депутаты воруют миллиардами.

    Это точно про Украину?
  Василенко Владимир
    Сегодня, 18:12
    «символически» принять Украину в Евросоюз
    это как, на пол шишечки?!!!
  alexboguslavski
    Сегодня, 18:26
    Представляю, что будет даже при таком "символическом" раскладе. (См картинку)
  carpenter
    Сегодня, 18:30
    вариант с немедленным предоставлением Украине полноценного членства в ЕС в Париже и Берлине считают неприемлемым.
    Значит украинцы при таком раскладе, могут беспрепятственно передвигаться по всему Евросоюзу.
    Фразах
      Сегодня, 18:45
      К тому ведут. Шоб отправлять щирых из Берлина, Варшавы, Ландона и Пориджа сразу в окопы, минуя лишние таможенные процедуры. Платить бабос на халяву господа уже не хотят.
  Пленник
    Сегодня, 18:33
    sad Обещания о приёме в будущем "самостийных" уже не вдохновляют. Паны решили им подсунуть картонную дурилку.
  Младший рядовой
    Сегодня, 18:38
    у Киева не будет доступа к европейскому бюджету и права голоса
    laughing А что тогда там рагулям делать? На заседаниях с умным видом сидеть и какеловский бюджет проедать? Связи с евродепутатами налаживать тоже не имеет смысла, так как все распильные схемы давно отлажены, инкассаторские машины исправно курсируют. Если только рагулей морально подбодрить - Нызалижная - цэ Эвропа! Больше никакого смысла не вижу.
  nik-mazur
    Сегодня, 18:42
    Власти Франции и Германии предложили дать Украине «символическое» членство в Евросоюзе

    С почётным приставным стульчиком возле запасного выхода.

    Петер Мадьяр предложил выдвинуть уходящего премьер-министра страны Виктора Орбана на пост главы Еврокомиссии вместо Урсулы фон дер Ляйен

    А вот это уже неприличный жест ниже пояса. Жаль, что не пройдёт.
    Кстати, а Усруле не пора на ротацию или в евроруководстве такого не предусмотрено?
  Fachmann
    Сегодня, 18:54
    символическое» членство в Евросоюзе", это как секс по тлефону? laughing
  Roust
    Сегодня, 19:09
    Бусы и одеяла. История повторяется.
  faterdom
    Сегодня, 19:24
    Как это без доступа к бюджету? Да можете хоть вообще никуда не принимать, но доступ к бюджету только дайте, и все, этого вполне хватит для счастья.