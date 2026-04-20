Колонна польских солдат в Ливане попала под огонь

5 894 19
Минобороны Польши сообщило о нападении на колонну с солдатами из военного контингента, входящего в состав миссии ООН UNIFIL, развёрнутой на юге Ливана вблизи с границей с Израилем (так называемая «голубая линия»).

Инцидент произошёл во время перемещения подразделения между базами. Как указывается, колонна была обстреляна «миномётной миной неустановленного типа и калибра, которая причинила незначительные повреждения трём автомобилям». Отмечается, что никто из польских солдат не пострадал. По решению командования движение колонн временно приостановлено:



Безопасность военнослужащих и личного состава польского военного контингента остаётся наивысшим приоритетом.

Установленный лимит польского контингента составляет до 250 чел., фактическое число задействованных солдат меньше – 140 чел. Основу парка техники составляют бронеавтомобили HMMWV и Tumak (польская модификация Humvee), БТР KTO Rosomak (польская версия финской Patria AMV). В конце марта один из польских HMMWV подорвался на СВУ, военнослужащий получил незначительное ранение.

БА HMMWV и БТР Rosomak польского контингента ООН в Ливане:



18 апреля на юге Ливана патруль из подразделения французского 17-го парашютно-саперного полка попал в засаду. Старший сержант Флориан Монторио погиб от пулевого ранения. Сослуживцы вынесли его из-под огня, но спасти жизнь не удалось. Ещё трое французских солдат получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что все имеющиеся улики указывают на ответственность группировки «Хизбалла». Представители «Хизбаллы» отрицают свою причастность к инциденту, назвав обвинения голословными.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. marchcat Звание
    +5
    Сегодня, 17:53
    Замечательная новость. Не хрена делать на чужих территория, да к тому вооруженными. am
    1. роман66 Звание
      +5
      Сегодня, 18:19
      Тем более, они как и другие наблюдатели, только в одну сторону и смотрят.
  2. Михаил Нашарашев Звание
    0
    Сегодня, 17:57
    хоть одна хорошая новость за последний месяц
    а то, то Усть-Луга, то Новороссийск, то Туапсе, то опять Усть-Луга, то Новороссийск, то Туапсе и так по кругу гоняют.
    1. Мячик Звание
      -3
      Сегодня, 18:26
      Цитата: Михаил Нашарашев
      а то, то Усть-Луга, то Новороссийск, то Туапсе, то опять Усть-Луга, то Новороссийск, то Туапсе и так по кругу гоняют

      Ты почитай украинские объекты - там список на несколько страниц мелким шрифтом. Или для тебя - "этодгугое!"?
  3. Пленник Звание
    +2
    Сегодня, 17:59
    Израильская провокация. Не ходите дети на БВ гулять...
  4. Normann Звание
    +2
    Сегодня, 17:59
    все имеющиеся улики указывают на ответственность группировки «Хизбалла»
    они там паспорт нашли с надписью - Хизбалла)))
    1. vadivm59 Звание
      +1
      Сегодня, 19:00
      не-не.там проще.как то давно смотрел фильм ,ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ, так там у главного убивца пули были меченые его инициалами.КК выбито было.так и тут ,на пулях ХЗБ наверное выбито.
  5. Виктор Сергеев Звание
    +2
    Сегодня, 18:02
    А толку от этих голубых?
    1. роман66 Звание
      0
      Сегодня, 18:20
      А как на Донбассе - смотреть и корректировать
  6. Grossvater Звание
    +1
    Сегодня, 18:05
    Цитата: Normann
    все имеющиеся улики указывают на ответственность группировки «Хизбалла»
    они там паспорт нашли с надписью - Хизбалла)))

    А буденновку еще не нашли? Странно даже!
    1. Ax Yeti Звание
      +2
      Сегодня, 18:25
      Тоже так думаю. "все имеющиеся улики указывают", остается вопрос, а зачем? Зачем Хизбалле нападать на миротворцев ООН? Наверное потому, что они "кровавые упыри"? Значит не Хизбалла, процентов на 99%. Один процент оставлю на возможность ошибки, типа получили дезу, что движется израильская колона.
      1. Doliva63 Звание
        0
        Сегодня, 19:32
        Цитата: Ax Yeti
        Тоже так думаю. "все имеющиеся улики указывают", остается вопрос, а зачем? Зачем Хизбалле нападать на миротворцев ООН? Наверное потому, что они "кровавые упыри"? Значит не Хизбалла, процентов на 99%. Один процент оставлю на возможность ошибки, типа получили дезу, что движется израильская колона.

        А провести доразведку религия не позволила? Или такая опция между Хизбаллой и Цахал не предусмотрена?
  7. Incvizitor Звание
    +4
    Сегодня, 18:07
    Польская вошь ничто а куда то вечно лезет laughing
  8. Victor19 Звание
    +1
    Сегодня, 18:15
    А где здесь штатный или адекватный поляк??? Я ему уже сказал, что им придется платить за всё. За 1920 год, когда морили голодом красноармейцев в концлагерях, первых тогда, Стшалково или как он там назывался. Их несколько было. За активную помощь немцам в холокосте, за Едвабны (это уже после войны, когда убивали евреев и забирали их имущество). Много было чего на их совести. За снос памятников нашим воинам, 600 тысяч героев отдали свои жизни за освобождение Польши.
  9. Eugene Zaboy Звание
    +2
    Сегодня, 18:16
    Минобороны Польши сообщило о нападении на колонну с солдатами из военного контингента, входящего в состав миссии ООН UNIFIL, развёрнутой на юге Ливана вблизи с границей с Израилем (так называемая «голубая линия»).


    Так это Польша вступила в войну с Израилем, или Израиль с Польшей, или всё же Израиль напал на ООН и ему за это ничего не будет, потому что он защищает интересы США, или США защищают интересы Израиля. В общем, зря поляки туда полезли. Забыли наверное, что евреи Ивану крестителю голову отрубили от нечего делать.
  10. alexboguslavski Звание
    +1
    Сегодня, 18:17
    Поляки, вы еще за варшавское гетто ответите.
  11. Десница ока Звание
    +1
    Сегодня, 18:30
    Сто пудово, сионисты обстреляли. Эти варвары, очень не хотят, что бы там где они наглядно демонстрируют свои зверства и беззакония, не было иностранцев, которые могли бы засвидетельствовать их преступления и ознакомить с ними мир. Они же, поэтому, хладнокровно и даже прицельно расстреливают журналистов и представителей разных международных обществ. Что бы никого, кроме них и их жертв, там где они зверствуют, бесчинствуют и истребляют неугодных - просто не было.
  12. ТермиНахТер Звание
    +1
    Сегодня, 18:43
    Евреи решили напомнить пшекам сентябрь 39-го?)))
  13. RuAbel Звание
    0
    Сегодня, 19:35
    Голубые каски забыли, что такое "голубые каски". А во времена моей молодости про обстрелы миротворцев даже не упоминали, если не было жертв.