В Абу-Даби построили крупнейшее в мире подземное водохранилище

В Абу-Даби построили крупнейшее в мире подземное водохранилище


В Абу-Даби завершили проект, который меняет представление о том, как можно бороться с засухой в пустыне. Под дюнами пустыни Лива построено крупнейшее в мире стратегическое подземное водохранилище. Оно способно обеспечить весь эмират водой на 90 дней. Для сравнения: предыдущий резерв держался всего около двух суток.



Технология использована передовая – Aquifer Storage and Recovery. Высококачественную опресненную воду закачивают глубоко под землю. Там она защищена от испарения и внешних факторов. Никаких открытых резервуаров под палящим солнцем, никаких потерь. Вода ждет своего часа в недрах, оставаясь чистой и готовой к использованию.

Цифры проекта впечатляют. 315 стратегических скважин с суточной производительностью до 100 миллионов литров. Общий объем хранения – 26 миллиардов литров (или 26 миллионов кубометров) воды высочайшего качества. Стоимость – 1,61 миллиарда дирхамов. Это около 435 миллионов долларов.

ОАЭ, известные своими нефтяными богатствами, сделали ставку на воду. И это не просто инфраструктурный проект. Это вопрос выживания в регионе, где пресная вода – ресурс дороже углеводородов. Эмират, который раньше зависел от опреснения и импорта, теперь имеет стратегическую «кубышку» под землей.
  1. Шарнхорст Звание
    Шарнхорст
    +3
    Сегодня, 17:50
    Нашим олигархам дай волю и Байкал бы продали и выкачали... sad
    1. al3x Звание
      al3x
      -1
      Сегодня, 19:24
      За ними не заржавеет, это лишь вопрос времени и труба в Китай будет построена. Поползновения уже были. Пока не удачно, но придёт время и пролоббируют.
  2. Andobor Звание
    Andobor
    +3
    Сегодня, 17:52
    Только бочка на картинке не при делах, водохранилище создано в естественных пористых пластах, по типу ПХГ - подземного хранилища газа, кстати ПХГ в Эмиратах нет, это создаёт им большие проблемы.
    1. Laksamana Besar Звание
      Laksamana Besar
      0
      Сегодня, 18:30
      При делах, резервуары к городским сетям подключают.
  3. Александр Х Звание
    Александр Х
    +2
    Сегодня, 17:55
    Абсолютно верное решение. Тем более сейчас, когда от ударов беспилотников и ракет, как показывает печальный опыт последних военных событий, могут защитить только подземные сооружения.
    1. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 18:08
      Цитата: Александр Х
      Абсолютно верное решение.
      Верное или нет мы узнаем скоро. Если они начнут его использовать. Земля она имеет свойство двигаться и что там кроме воды появится через 3 или 5 лет никто точно не знает. Если они 30 последних лет не могли качать воду из под земли, то что такое произошло что теперь могут качать????
  4. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 17:55
    Кубышка так и останется кубышкой, если будет снесена наземная инфраструктура.


    Кубышка так и останется кубышкой, если будет снесена наземная инфраструктура.
  5. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 17:59
    Цитата: alexboguslavski
    если будет снесена наземная инфраструктура

    Если безопасность учитывать, наземную инфраструктуру снести будет сложно, 315 скважин на одну трубу не замыкать.
  6. Roust Звание
    Roust
    0
    Сегодня, 19:02
    А что будет через 90 дней?
  7. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 19:07
    Это ничто в сравнении с морями пресной воды под песками Сахары и стратегическая цель для Ирана.