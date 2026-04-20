WSJ: нарастает борьба за влияние между главой Пентагона и министром армии США

Хотя горячая фаза боевых действий на Ближнем Востоке утихла, американо-иранский вооруженный конфликт все еще не урегулирован. На этом фоне нарастает внутренняя борьба за влияние между главой Пентагона Питом Хегсетом и министром армии США Дэном Дрисколлом.



Об этом рассуждают авторы статьи, опубликованной в газете The Wall Street Journal (WSJ).

Скрытые противоречия и разногласия между двумя американскими военными чиновниками начинают перерастать в открытый публичный конфликт. С учетом усиления глобальной напряженности, он для стал Белого дома совсем некстати.

Журналисты отмечают несколько причин, которые привели к трениям между Хегсетом и Дрисколлом. Первой и главной из них стало неожиданное увольнение нескольких армейских офицеров из высшего звена, включая начштаба Армии США Рэнди Джорджа. Министр войны отправил их в отставку, даже не сообщив предварительно о своем решении главе министерства армии. Кроме того, чиновники не сошлись во взглядах и по целому ряду других вопросов.

И хотя ранг Дрисколла существенно ниже, он пользуется серьезной поддержкой Белого дома, являясь хорошим другом американского вице-президента Джея Ди Вэнса. Видимо, поэтому он заранее и публично предупредил Хегсета, что в отставку уходить не станет.

Отношения между чиновниками не сложились с самого начала. Но особенно ухудшились они после того, как Белый дом стал активно задействовать Дрисколла в международных переговорах.
  1. U-58 Звание
    0
    Сегодня, 18:36
    Всегда считал, что глава Пентагона является министром обороны....
    А тут шарада какая-то..
    1. olbop Звание
      0
      Сегодня, 19:05
      А еще в статье упоминаются "министр армии" и "министр войны".
      Как там было у Высоцкого:
      Все мозги разбил на части,
      Все извилины заплел
      Дэниел Дрисколл с 25 февраля 2025 года занимает должность министра армии США (Secretary of the Army), на которого возлагаются обеспечивающие функции (т.е. сапоги, патроны, консервы и т.д.)
      А Хегосета, главу Пентагона, именуют двояко - "министр обороны", также как и возглавляемое им ведомство, которому "вернули историческое название".войны"главой Пентагона.
    2. Metallurg_2 Звание
      0
      Сегодня, 19:32
      У них министр обороны (теперь войны) - гражданский.
      Ему подчиняются министры армии, ВМФ и ВВС (это тоже гражданские).
      А им подчиняются начальники штабов 5 видов вооруженных сил (это 4-звездные генералы)
  2. alexboguslavski Звание
    +2
    Сегодня, 18:48
    Милые грызутся - только тешатся. (почти С)

    Тем временем.

    ВКС России нанесли удар по командному пункту 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Сумской области. Координаты военлетам передали бойцы ГрВ "Север", вскрывшие местоположение боевиков в районе Малой Рыбицы. Четыре бомбы ОДАБ-500 с УМПК легли точно в "яблочко". Шансов на спасение не было. Весь ЛС был похоронен заживо.

    1. Глухой Звание
      0
      Сегодня, 19:30
      Цитата: alexboguslavski
      Весь ЛС был похоронен заживо.

      Чет картинка вспомнилась из телеги одной laughing
  3. Фразах Звание
    0
    Сегодня, 18:54
    Петруха в лучших традициях главного начальства алкаш и карьерист. Подчинённые умнее начальника - горе в семье, Трамп не даст соврать, у него придворная челядь вылизывает до блеска.
  4. Jacques Sekavar Звание
    0
    Сегодня, 19:03
    Смысл борьбы за влияние между главой Пентагона и министром армии США может быть токмо за деньги потому как через три года они лишатся своих должностей и пойдут наниматься на работу или сочинять мемуары бы поддержать штаны. Бы с Трампы брали пример, на инсайдерской информации биржевикам заработал миллиарды, да ещё акционерное общество Совет Мира именеи Трампы сколотил, входной билет для желающих в который $1 млрд. и это далеко ещё не всё.
  5. drags33 Звание
    0
    Сегодня, 19:37
    Ну разве человек с фамилией "Дрисколл" может быть хорошим бойцом? )))))