На Украине показали БТР Skif – новую версию M113

Украинская компания UkrArmoTech сообщила о проведении заводских испытаний БТР Skif – новой версии американского M113, показав изображения изделия.

Экипаж состоит из 3 чел., десант включает до 8 солдат, которые выходят через заднюю аппарель. Как и у классического M113, двигатель (мощностью 360 л. с.) и трансмиссия расположены в передней части. БТР массой до 15 тонн обеспечивает защиту в передней проекции от попадания пули патрона 14,5 мм x 114, по бокам и с кормы – от калибра 7,62 мм x 51, и способен выдержать детонацию до 6 кг ВВ.





Вооружение представлено дистанционно управляемой боевой станцией украинского производства, оснащенной 12,7 или 14,5-мм пулемётом. БТР получил современные средства связи, навигации, РЭБ и систему кондиционирования воздуха – как утверждается, украинского производства.



На начальном этапе около 60% компонентов, включая двигатель, трансмиссию, элементы подвески, гусеницы, импортируются. В будущем компания планирует перейти к собственному производству некоторых компонентов и узлов для повышения локализации. Стоимость изделия не называется.

Местные обозреватели отметили по поводу появления новинки:

ВСУ крайне заинтересованы иметь в своем арсенале в достаточном количестве простые в эксплуатации и надёжные образцы гусеничной бронетехники типа МТ-ЛБ или БТР M113. Но на Украине разработки собственной гусеничной бронетехники в лёгкой и средней категориях по массе были на паузе.
  Lynnot
    Сегодня, 20:02
    Интересно, они её только собирают или какие-то комплектующие сами производят?
    Бонзайев Сэмпай Камикадзевич
      Сегодня, 20:03
      Lynnot
        Сегодня, 20:16
        Это я видел. Однако, контора с поставками комплектующих и производством проблем не имеет, продукцию отгружает...
  Бонзайев Сэмпай Камикадзевич
    Сегодня, 20:02
    Вот интересно, а как добраться до двигателя? И стоит ли все это затевать ради обслуживания столь мизерного парка? Потому что, заказов из-за рубежа точно не будет) Может мы чего не знаем и партнеры еще накинут м113 ?
  ВадимЖивов
    Сегодня, 20:06
    Что-то много чего производства из свинарника. Подрезать бы этот список скажем так до нуля. hi
    al3x
      Сегодня, 20:22
      Ну, как видим, за 4 с лишним года демилитаризация пошла абсолютно в противоположном направлении от планируемого. Точнее от заявленного. Про наличие хоть каких-то планов по всей этой "движухе" уже есть большие и не безосновательные сомнения. И процесс лишь набирает обороты день за днём, остановить его уже вряд ли получится.
  faterdom
    Сегодня, 20:13
    113-й хотя и весьма устаревший броневик, но дареному коню в зубы не смотрят, нам и такого никто не дарит. И у нас воюют его ровесники МТ-ЛБ, БМП-1 и не знаю уж, в строю ли еще БТР -60ПБ (намаялся я в свое время с этими пепелацами на двух слабых движках с 18-ю карданами).
    Slon_on
      Сегодня, 20:25
      Был у нас такой, убоище звался (нормативная лексика). Если всю матерную энергию затраченную на устранение рассинхрона двигателей конвертировать в ракетное топливо, то хватит до Марса долететь.
  Кравец Вячеслав
    Сегодня, 20:18
    Ну показали и показали. Другое дело если эта техника станет серийно производится.
    Кстати, а что там с БТ-3Ф. Всё госиспытывается?
    tjeck91
      Сегодня, 20:40
      А на кой черт нужен этот БТ-3Ф? Лучше б стальной БТР/БМП понаделали из Т-54 или тяжелых танков Т-10М (если они ещё есть).
      Кравец Вячеслав
        Сегодня, 21:11
        А на кой черт нужен этот БТ-3Ф?

        Я и не писал что он нужен.
        стальной БТР/БМП понаделали из Т-54

        И таких машин не будет, а причина этого та же, по которой нет и БТ-3Ф.
  Normann
    Сегодня, 21:20
    Но на Украине разработки собственной гусеничной бронетехники в лёгкой и средней категориях по массе были на паузе.
    А в тяжелой категории?
  Мячик
    Сегодня, 21:38
    Т.е. укропитеки взяли древний-предревний американский БТР (которым им втридорого продают), установили на его носу дверной видеоглазок (опыт имеется) и кондиционер - и это выдали за собственную разработку? Ню-ню... laughing
  ТермиНахТер
    Сегодня, 21:49
    Начинать производство, морально устаревшего еще лет 40 тому назад, сарая?))) Или это очередной распил бюджета?