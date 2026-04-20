На Украине показали БТР Skif – новую версию M113

Украинская компания UkrArmoTech сообщила о проведении заводских испытаний БТР Skif – новой версии американского M113, показав изображения изделия.
Экипаж состоит из 3 чел., десант включает до 8 солдат, которые выходят через заднюю аппарель. Как и у классического M113, двигатель (мощностью 360 л. с.) и трансмиссия расположены в передней части. БТР массой до 15 тонн обеспечивает защиту в передней проекции от попадания пули патрона 14,5 мм x 114, по бокам и с кормы – от калибра 7,62 мм x 51, и способен выдержать детонацию до 6 кг ВВ.
Вооружение представлено дистанционно управляемой боевой станцией украинского производства, оснащенной 12,7 или 14,5-мм пулемётом. БТР получил современные средства связи, навигации, РЭБ и систему кондиционирования воздуха – как утверждается, украинского производства.
На начальном этапе около 60% компонентов, включая двигатель, трансмиссию, элементы подвески, гусеницы, импортируются. В будущем компания планирует перейти к собственному производству некоторых компонентов и узлов для повышения локализации. Стоимость изделия не называется.
Местные обозреватели отметили по поводу появления новинки:
ВСУ крайне заинтересованы иметь в своем арсенале в достаточном количестве простые в эксплуатации и надёжные образцы гусеничной бронетехники типа МТ-ЛБ или БТР M113. Но на Украине разработки собственной гусеничной бронетехники в лёгкой и средней категориях по массе были на паузе.
