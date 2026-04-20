Paladin стал слишком медленным: армия США отказывается от закупки САУ M109

Американское командование попросило законодателей поддержать приостановку производства линейки САУ M109A7. Соответствующее заявление сделал министр армии Дэн Дрисколл:

Если посмотреть на [боевые действия] на Украине с обеих сторон, то становится ясно, насколько сложно быстро выдвинуться и подготовить огневую поддержку. Paladin просто не способен делать это в быстром темпе.

По его словам, армия ищет альтернативные решения, намереваясь получить на вооружение «мобильную тактическую пушку», которую можно развернуть на позиции за 40 секунд, «в отличие от 15 минут, что очень важно в условиях угрозы со стороны беспилотников».



При этом он добавил, что не намерен отказываться от эксплуатации Paladin – САУ ещё долгое время прослужит войскам, но необходимо начинать закупать новые изделия. Его поддержал и.о. начальника штаба армии генерал Кристофер ЛаНеве:

Нам необходимо перейти к системам, которые весят намного меньше, чтобы мы могли доставить их туда, куда нужно, в кратчайшие сроки.


Производитель Paladin, компания BAE Systems, в связи с критикой её изделия со стороны армии отрицает, что САУ является слишком медленной, заявив, что она может переходить из режима движения в режим стрельбы гораздо быстрее – на это отводится три минуты, а также одна минута на свёртывание с позиции:

Мы гордимся тем, что продолжаем соответствовать этим требованиям, которые дают солдатам преимущество на поле боя.


  canelo
    Сегодня, 19:41
    C учетом современного развития дронов с ИИ и возможности управления даже дешевыми ФПВ с помощью Сталинка неудивительно, что американцы откацываются от развития классической артиллерии. Расход боеприпасов, риск потери выше - будущее за дронами.