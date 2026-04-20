Мадьяр призвал Зеленского прекратить шантаж и возобновить транзит нефти

Лидер победившей на недавних парламентских выборах венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал главу киевского режима Владимира Зеленского прекратить шантаж и возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Выступая на пресс-конференции в Будапеште, будущий премьер-министр Венгрии также выразил надежду на то, что Россия продолжит поставки нефти по этой магистрали. Мадьяр отметил, что ему не нравится подобный подход украинской стороны, и не рекомендовал Зеленскому продолжать идти по этому неконструктивному пути. Будущий глава венгерского правительства выразил надежду, что Зеленский сдержит обещание в ближайшие дни возобновить транзит нефти.



Ранее Мадьяр заявлял, что Венгрия снимет вето на кредит Евросоюза киевскому режиму в размере 90 млрд евро при условии возобновления транзита нефти через «Дружбу». Он также похвалил политику своего предшественника Виктора Орбана и предложил заменить на уходящего премьера главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. В свою очередь, Орбан пообещал Киеву снять вето на кредит Украине, как только Киев согласится возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба».

Как известно, на недавних парламентских выборах в Венгрии впервые за 16 лет победила оппозиция во главе с Мадьяром. Однако, вопреки ожиданиям Киева, «проевропейский» Мадьяр сразу же после своей победы заявил, что его страна не обязана поддерживать выделение Украине кредита от Евросоюза, а Будапешт рассчитывает сохранить закупки российской нефти и продолжить экономическое сотрудничество с Москвой.
  НИКНН
    НИКНН
    Сегодня, 19:23
    призвал Зеленского
    Этого призывами не проймешь, только ликвидация, ну по мне оптимальный вариант на кол посадить.
    Охотовед 2
      Охотовед 2
      Сегодня, 19:36
      Ранее Мадьяр заявлял, что Венгрия снимет вето на кредит Евросоюза киевскому режиму в размере 90 млрд евро при условии возобновления транзита нефти через «Дружбу».

      Ну значит никакого возобновления транзита! Смешная ситуация выходит, мы начинаем поставлять нефть (если Зеля отремонтирует нефтепровод) - за это против нас выделяют кредит на поставку оружия лохлам… кто дeбил??? belay
      Бородач
        Бородач
        Сегодня, 19:40
        Цитата: Охотовед 2
        Ни в коем случае нельзя возобновлять поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу Дружба. Следует обвинить Зеленского, что он плохо починил трубопровод и ворует венгерскую нефть. wink good
  al3x
    al3x
    Сегодня, 19:29
    И что наши торгаши кремлевские скажут? Нате вам пожалуйста? А из этой нефти соляра из Венгрии к хххлам. Если так, то это уже попахивает госизменой
    НИКНН
      НИКНН
      Сегодня, 19:46
      Цитата: al3x
      Если так, то это уже попахивает госизменой

      Деньги не пахнут... winked
    Бородач
      Бородач
      Сегодня, 19:47
      Цитата: al3x
      И что наши торгаши кремлевские скажут? Нате вам пожалуйста? А из этой нефти соляра из Венгрии к хххлам. Если так, то это уже попахивает госизменой

      Это и есть госизмена.