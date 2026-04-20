Если вы будете иметь дело с США недобросовестно и подрывать интересы США, будьте уверены, я от имени Трампа и его администрации использую все доступные инструменты для защиты и содействия процветанию и безопасности Штатов и нашего региона.

В ближайшее время ожидалось приобретение Перу истребителей F-16 Block 70 в рамках программы замены МиГ-29 и Mirage 2000. Однако в полушаге от сделки с США президент Хосе Мария Балькасар в интервью местному телеканалу Exitosa заявила о приостановке процедуры закупки.По её словам, перспективное соглашение «касается огромного долга страны», в связи с чем она намерена переложить решение на новое правительство, которое будет сформировано после президентских выборов, запланированных на июнь.США выразили обеспокоенность в связи с этим заявлением. Видимо, в Вашингтоне опасаются возможного отказа от приобретения F-16 или, по крайней мере, затягивания процесса закупки в условиях политической турбулентности, которая может сохраниться и после выборов. Так, посол Соединённых Штатов Берни Наварро открыто пригрозил властям:США изначально продавали 12 истребителей F-16 Block 70 за $3,42 млрд, в то время как Швеция – 24 единицы Gripen E/F за $3,5 млрд. Затем появилась информация, что на F-16 была предоставлена 50% скидка, однако она до сих пор не подтвердилась.