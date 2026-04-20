50 месяцев СВО: будем учить уроки

На неделе специальная военная операция разменяет «юбилейную» дату – 50 месяцев со своего начала.

Если на первых порах конфликта находились люди, называющие себя экспертами и при этом выступающие с прогнозами в стиле «закончится недели через две-три», «через месяц-другой» или «если вернётся в Белый дом Трамп, так всё и закончится», то сегодня с прогнозами выступают совсем уж укоренившиеся в своих заблуждениях «экстрасенсы». Потому что попытки делать какие-то реальные прогнозы относительно того, «как, когда и где», уже окончательно превратились, как бы это помягче выразиться, в моветон.



Что на сегодняшний день?

Территориальные приобретения все известны: полностью освобождена Луганская Народная Республика, на более чем 82% - ДНР, от 72 до 82 – Херсонская и Запорожская области. Также наши войска контролируют некоторые территории в Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях и Кинбурнскую косу, относящуюся, вроде как, к Николаевской области. Добыт сухопутный коридор в Крым, внутренним российским стало Азовское море, взята под контроль крупнейшая в Европе АЭС – Запорожская, под контролем также крупные месторождения полезных ископаемых под Красноармейском (Покровском), Артёмовском (Бахмутом), Угледаром, Степногорском.

С одной стороны – успехи внушительные. Успехи, добытые по-настоящему потом и кровью.

Однако за эти 50 месяцев была получена и болезненная прививка от шапкозакидательства и недооценки врага. К настоящему моменту любой здравомыслящий человек понимает, что с «шашкой наголо» уже не воюют. Понимает и то, что для достижения целей в современной войне высокой интенсивности требуются колоссальные технические, финансовые, промышленные, людские, морально-волевые и умственные ресурсы. И сегодня уже было бы странно искать оправдания в стиле: «Да против нас же воюет всё НАТО». Так НАТО как бы к этому все годы своего существования и готовилось – как минимум для того, чтобы собственными малыми потерями обойтись, найдя такого полезного идиота, который мог бы выполнять самую грязную работу. Нашли… И пусть уже сами не знают, как от всего этого избавиться, но настолько вошли в раж, что остановиться не могут по определению, потому что мыслить по-другому тоже разучились. Тезис «Россия – враг» возведён на пьедестал, а потому для продолжения войны против нашей страны у них все средства хороши.

Боевые действия за это время шли и на «старых» территориях России. Ситуация в Курской области войдёт в военно-исторические исследования. Хотелось, чтобы вошла предельно честно, что позволит вынести все основные уроки на будущее. А там ведь ещё многое предстоит для себя открыть: «кто, когда, почему и как же так вышло?»

Сегодня атрибутом противостояния является война дальнобойными средствами поражения. Удары БПЛА и ракет превратились практически в ежедневную «новую нормальность» (хотя это, скорее, ненормальность), когда в течение дня на телефоны сограждан могут по несколько раз приходить сообщения из серии «Внимание – опасность атаки БПЛА» или «Внимание – ракетная опасность». Наши средства огневого поражения добираются до Тернополя и Львова, вражеские – до Санкт-Петербурга, Самары, Уфы и других городов за сотни километров от линии фронта. Ситуация в формате «Ты – мне, я – тебе». Везде пресловутые обломки. Ну, видимо, такая стратегия.

Была за эти месяцы так называемая частичная мобилизация. И в определённых кругах постоянно прокручивается тезис о том, что, мол, для достижения всех целей СВО нужна ещё одна – «массовая». Как будто противнику что-то (кроме бодрых репортажей отдельно взятых СМИ о том, что «там воюют одни алкоголики и насильно бусифицированные сторонники мира», да и вообще «воевать на Украине уже точно некому») помешает ответить зеркально, с набором ровно такого числа мобилизованных.

В любом случае, эти 50 месяцев – целая эпоха. Никто из нас уже не будет прежним – и это не пустые слова, а объективная реальность.

Она преподала всем нам такие уроки, с которыми вряд ли кто-то в мире сталкивался в полной мере. А что главное в таких уроках Правильно – это их выучить, чтобы перешагнуть и пойти дальше. Потому что назад пути в любом случае нет.
  isv000
    isv000
    +13
    Сегодня, 20:52
    Русские, конечно, долго запрягают но, за это время, кобылу можно осеменить, вырастить жеребёнка и построить для него новые сани... feel Иран не запрягает, верхом скачет, с места и в карьер, может даже без седла...
    Ilya-spb
      Ilya-spb
      +7
      Сегодня, 21:04
      Назад пути нет. Это верно.

      А куда идти дальше? Нет у нас четкой стратегии...
      Мосты целые, логистика у врага спокойно-нетронутая, Зеленский ходит живой.

      Надо...жестче с врагом. Как Иран с арабами.
      Охотовед 2
        Охотовед 2
        +10
        Сегодня, 21:07
        Почему-то автор Володин скромно умолчал об успешном отступлении из Херсона, Изюма… о транзите нефти через украину до 27 января 2026года…а так да - прямо «успешная» операция, что даже представления нет когда и как она закончится. am
        Володин
          Володин
          +5
          Сегодня, 21:15
          Цитата: Охотовед 2
          Почему-то автор Володин скромно умолчал об успешном отступлении из Херсона, Изюма…

          С чего вы решили, что я "скромно умолчал". Я писал о том, что учим уроки, а не занимался пересказом абсолютно всего, что было за это внушительное время. На это нужны тома, а не отдельная заметка, вы и сами прекрасно знаете. И где вы увидели, чтобы я подытожил, что операция успешная. Упоминание в середине, после которого идёт слово "однако". Ну если вы так это восприняли, то сразу говорю: вы ошибаетесь.

          А если вы пришли в комментарии исключительно с тем, чтобы за ход СВО всех собак повесить на меня - как напомнившего, что СВО - уже полсотни месяцев и края ей не видно, ну что ж - ладно, приму всё на свой счёт. Я ж не Генштаб, мне минусов можно сколько угодно ставить...
          Охотовед 2
            Охотовед 2
            +1
            Сегодня, 21:20
            Цитата: Володин


            А ели вы пришли в комментарии исключительно с тем, чтобы за всё время СВО всех собак повесить на меня - как напомнившего, что СВО - уже полсотни месяцев, ну что ж - ладно, приму всё на свой счёт.

            Отнюдь нет, более того, я считал вас наиболее адекватным автором ВО, но умолчать о том, что впервые со времен ВОВ наши города (по референдуму и Конституции) оказались в окупации, как-то неправильно, не находите?
            С одной стороны – успехи внушительные. Успехи, добытые по-настоящему потом и кровью.
            Ваши слова.
            Володин
              Володин
              0
              Сегодня, 21:26
              Цитата: Охотовед 2
              впервые со времен ВОВ наши города (по референдуму и Конституции) оказались в окупации

              Русским по белому написано про Курскую область.

              Желаете написать свой материал, развёрнутый по полной программе - думаю, тут никто не против. Предлагайте, ставьте.
              Охотовед 2
                Охотовед 2
                +2
                Сегодня, 21:33
                Цитата: Володин
                Цитата: Охотовед 2
                впервые со времен ВОВ наши города (по референдуму и Конституции) оказались в окупации

                Русским по белому написано про Курскую область.
                .

                Причём тут Курская область (которую освободили Слава Богу)? Я про Херсон с Изюмом написал, могу ещё населённых пунктов добавить - которые в Окупации.
                С вами ни разу не спорил, это так весело… особенно когда вы легко меняете как свой текст так и мои комментарии. laughing
                Володин
                  Володин
                  -1
                  Сегодня, 21:43
                  Цитата: Охотовед 2
                  Причём тут Курская область

                  Аа. Так она уже, оказывается, не при чём. Вот так поворот...

                  Цитата: Охотовед 2
                  Изюмом

                  Да куда уж веселее, когда в задорном пылу вы запутались в том, что сами пишете. Изюм-то когда по референдуму и Конституции успел войти и куда?

                  Ещё раз - есть желание описать всё на своё усмотрение, жду (думаю, что не только я) ваш труд по данной теме. А я (и опять же - не только я) откомментирую.))
                  Охотовед 2
                    Охотовед 2
                    +1
                    Сегодня, 21:47
                    Изюм (Харьковская область) правильно, он в состав России не входил. Я его упомянул в контексте «оставили»… о том как пострадали жители которые нам поверили и сотрудничали. Собственно достаточно и Херсона под окупацией, города российского, где так же пострадали поверившие нам.
          Мячик
            Мячик
            -1
            Сегодня, 21:47
            Цитата: Володин
            С чего вы решили

            Гражданин Володин, а почему Вы обращаетесь к конкретному человеку, "Охотоведу 2", в множественном числе? Знаете, кто имеет такую привычку? Если Вы строчите статьи, т.е., вроде, как считаете себя журналистом, то, может, будете соблюдать правила русского языка?
  Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич
    +5
    Сегодня, 20:52
    Прочитал. Подумал. А сказать и нечего.. Шапкозакидательство закончилось для нас, плачевно. А что дальше-не известно. Одна надежда- на армию. "Реформаторы" и "Эксперты"-надоели и противны.
  Perpetually
    Perpetually
    0
    Сегодня, 20:53
    Не вошло НАТО в раж. Сейчас им как никогда нужны ресурсы России, по этому и брызгают слюной.
  4. Комментарий был удален.
  Gofman
    Gofman
    +8
    Сегодня, 20:57
    Ну хоть один полезный урок по ходу СВО. Возможно - спасительный для России, несмотря на прочие потери: Шойгу нельзя в преемники. А ведь похоже было на то. Тогда бы точно всё дотла.
  KSLN-CZ1
    KSLN-CZ1
    +1
    Сегодня, 21:13
    It's dragging on so much, it's enough to put you to sleep. Wake up Mr. Stalin so he can finish it.
  Dart2027
    Dart2027
    -2
    Сегодня, 21:17
    Однако за эти 50 месяцев была получена и болезненная прививка от шапкозакидательства и недооценки врага.

    Скорее переоценки. Предполагали, что у тех хватит ума не становиться пушечным мясом для НАТО, как хватило у грузин, которые воевать "до последнего джигита" не захотели.
  Кравец Вячеслав
    Кравец Вячеслав
    +2
    Сегодня, 21:23
    на первых порах конфликта находились люди, называющие себя экспертами и при этом выступающие с прогнозами в стиле «закончится недели через две-три»«через месяц-другой» или «если вернётся в Белый дом Трамп, так всё и закончится»

    Но это не какие-то конкретные эксперты говорили, это было мнением большинства, если не в мире, то по крайне мере у нас.
    Можете сами посмотреть статьи здесь же, на ВО, и что там писали в комментариях. Лично мне запомнился о том, что "надо нашим бойцам сделать подарок женщинам и закончить всё к 8 марту".
    Опять таки комментарии к новостям о поставках вооружения, смысл которых заключался в том, что через полгода, год, пару лет, когда это вооружение поставят Украина просто перестанет существовать.
    Так что сваливать всё на "экспертов" и "экстрасенсов" несколько странно.
  VovaVVS
    VovaVVS
    +2
    Сегодня, 21:27
    Народ уже терзают смутные сомнения, неужели покровители наших квартирных в судах и украинских телефонных мошеников, позволяющие спокойно работать дата-центрам - одни и те же люди... А уж про безупречно фкнкционирующую 5 год логистику врага и спрашивать уже неудобно. Проще обратиться к персам за помощью, памятуя северо-корейцев реально отбивших Курщину.
  Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра
    0
    Сегодня, 21:34
    Нет страшнее врага для нас,чем мы сами.
    Вороватые генералы, жадные министры, жуликоватые губернаторы, илитные илиты...
    Кое как сделанное под девизом "и так сойдет"! Пустые склады, формальные приказы,фальшивые сборы , разноцветные танчики , разваленные училища, разграбленные базы хранения и военкоматы с поеденными мышами какими-то там делами...
    Вот с этим мы начинали .
    И даже с таким "славным " багажом наши настоящий Солдаты и настоящие Офицеры вывозили и вывозят все тяготы этой войны!
    .
  Леший1975
    Леший1975
    +2
    Сегодня, 21:38
    Я повторю то, что уже написал несколько недель назад, ещё до того, как эту же мысль начали высказывать и некоторые из военкоров. А именно - победа в СВО не достижима. И я осознаю, какой вал критики, обвинений и упреков может посыпаться в мой адрес. Но, я всегда старался выражать свои мысли прямо и чётко, даже тогда, когда они шли в разрез с общими хотелками и фантазиями (как к примеру по сирийской тематике). Автор ошибается, никакие уроки не выучены. Они и не могут быть выучены, т.к. это системный кризис. Ещё раз - руководство государства (всего, в т.ч. силовых структур) некомпетентно. Это показал весь предыдущий ход СВО, а так же дела в экономике РФ. Во все времена все кризисы решались одним логичным путём - искали тех, кто способен изменить ситуацию. Для этого нужны замены руководящих фигур - в правительстве, в ГШ, в МО (ВВП пока оставим за скобками). НО, это и означает по сути слом всей системы власти РФ, т.к. "чужие там не ходят". И ещё один момент - попади на высокие посты люди талантливые, инициативные, патриотичные (а значит и совестливые) - они неизбежно придут к выводу о необходимости удаления из власти тех, кто является препятствием для движения страны вперёд. Ведь это же понятно, как 2х2=4. Разве они смогут, для примера, сработаться с тем же Шойгу, Герасимовым или ген. Кузовлевым или Мантуровым с Набиулиной? Они станут главной опасностью для власти. И наверху это понимают так же отчетливо, как и я, уверен в этом. Думаю, я смог выразить свою мысль достаточно кратко и аргументировано.
  AlexSam
    AlexSam
    +1
    Сегодня, 21:43
    Автор как-то скромно умолчал о приобретённых миллионах этак тридцати ненавидящего нас животной ненавистью "одного народа", часть которого расползлась по всей Европе и частично по всему миру. Пара миллионов к нам заехала, а Государство обеспечило их абсолютно всем. Теперь живут припеваючи, смеются над нашей страной и тихо нас ненавидят. Аналог кишлачников, только более образованный и в толпе неотличимый, тем и вдвойне опасный.
  Мячик
    Мячик
    -2
    Сегодня, 21:44
    Статья - ни о чём. Кроме "ойкакплохо!!!" автор ничего полезного/интересного настрочить не смог. Не осилил. Или редакционное задание было таким?
    Володин
      Володин
      0
      Сегодня, 21:52
      Цитата: Мячик
      Статья - ни о чём. Кроме "ойкакплохо!!!" автор ничего полезного/интересного настрочить не смог. Не осилил. Или редакционное задание было таким?

      Один пишет: "автор написал, ойкакавсёхорошо", другой пишет "ничего кроме ойкакплохо".
      не осилил

      Вот тут прям в точку: не каждый способен осилить текст длиной больше одного абзаца.
      1. Комментарий был удален.
  Livonetc
    Livonetc
    0
    Сегодня, 21:47
    Урок по сути один.
    Постоянные изменения это и есть объективная реальность.
    Нужно либо оперативно меняться параллельно изменениями, либо быть на шаг впереди и самим менять реальность постоянно.
    Не сумеем работать на опережение, доведём ситуацию до глобального конфликта.
    И тогда уже отложить "весь мир в труху" будет непросто.
  Million
    Million
    +1
    Сегодня, 21:48
    Наш конь застрял на переправе.Ни вперед,ни назад.
  Велизарий
    Велизарий
    0
    Сегодня, 21:54
    Итоги "СВО" давно уже перестали подводить,поскольку всем все давно уже ясно. Так что автор .конечно,молодец ,в некотором роде смелый человек-затронул тему о которой говорить неприлично,но с другой стороны это напоминает анекдот про эстонца в лифте. Разного рода тезисы про неправильных экспертов говорящих про войну в 2-3 месяца (на деле эти эксперты эта власть РФ , а время это 2-3 дня,а не месяца),или злую НАТУ нашедшую идиотов в виде украинцев для бесконечной войны ( из чего следует ,что это Украина начала СВО и занимая территории РФ требует оставить их себе) можно просто пропустить без внимания,это современная "обязательная программа" Что касается итогов;
    1) Достигнут ли мир лучше довоенного или хотя бы есть ли шанс его достигнуть ? Нет. Из чего следует ,что война стратегически уже проиграна РФ. ( разумеется также она проиграна и Украиной)
    2) Есть ли шансы на демонтаж майданного политического режима на Украине или хотя бы на его военное поражение ?.Нет,таких шансов нет,и такой цели власти РФ себе не ставят.
    3) Есть ли шанс как-то юридически зафиксировать присоединение каких-то территорий к РФ ? Нет, максимум будет контроль де-факто.
    4) Есть ли шанс вообще закончить эту войну мирным договором ? Нет. Точнее есть ,но это требует отдачи назад части или всей " новой территории" ,что возможно только после ухода Путина от власти.
    На что же шансы есть ? -На бесконечную войну -либо с активной фазой до выхода на границу ДНР , либо если туда вообще невозможно будет выйти, активная фаза пока есть деньги/люди у РФ. Дальше перемирие.