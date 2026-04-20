50 месяцев СВО: будем учить уроки
На неделе специальная военная операция разменяет «юбилейную» дату – 50 месяцев со своего начала.
Если на первых порах конфликта находились люди, называющие себя экспертами и при этом выступающие с прогнозами в стиле «закончится недели через две-три», «через месяц-другой» или «если вернётся в Белый дом Трамп, так всё и закончится», то сегодня с прогнозами выступают совсем уж укоренившиеся в своих заблуждениях «экстрасенсы». Потому что попытки делать какие-то реальные прогнозы относительно того, «как, когда и где», уже окончательно превратились, как бы это помягче выразиться, в моветон.
Что на сегодняшний день?
Территориальные приобретения все известны: полностью освобождена Луганская Народная Республика, на более чем 82% - ДНР, от 72 до 82 – Херсонская и Запорожская области. Также наши войска контролируют некоторые территории в Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях и Кинбурнскую косу, относящуюся, вроде как, к Николаевской области. Добыт сухопутный коридор в Крым, внутренним российским стало Азовское море, взята под контроль крупнейшая в Европе АЭС – Запорожская, под контролем также крупные месторождения полезных ископаемых под Красноармейском (Покровском), Артёмовском (Бахмутом), Угледаром, Степногорском.
С одной стороны – успехи внушительные. Успехи, добытые по-настоящему потом и кровью.
Однако за эти 50 месяцев была получена и болезненная прививка от шапкозакидательства и недооценки врага. К настоящему моменту любой здравомыслящий человек понимает, что с «шашкой наголо» уже не воюют. Понимает и то, что для достижения целей в современной войне высокой интенсивности требуются колоссальные технические, финансовые, промышленные, людские, морально-волевые и умственные ресурсы. И сегодня уже было бы странно искать оправдания в стиле: «Да против нас же воюет всё НАТО». Так НАТО как бы к этому все годы своего существования и готовилось – как минимум для того, чтобы собственными малыми потерями обойтись, найдя такого полезного идиота, который мог бы выполнять самую грязную работу. Нашли… И пусть уже сами не знают, как от всего этого избавиться, но настолько вошли в раж, что остановиться не могут по определению, потому что мыслить по-другому тоже разучились. Тезис «Россия – враг» возведён на пьедестал, а потому для продолжения войны против нашей страны у них все средства хороши.
Боевые действия за это время шли и на «старых» территориях России. Ситуация в Курской области войдёт в военно-исторические исследования. Хотелось, чтобы вошла предельно честно, что позволит вынести все основные уроки на будущее. А там ведь ещё многое предстоит для себя открыть: «кто, когда, почему и как же так вышло?»
Сегодня атрибутом противостояния является война дальнобойными средствами поражения. Удары БПЛА и ракет превратились практически в ежедневную «новую нормальность» (хотя это, скорее, ненормальность), когда в течение дня на телефоны сограждан могут по несколько раз приходить сообщения из серии «Внимание – опасность атаки БПЛА» или «Внимание – ракетная опасность». Наши средства огневого поражения добираются до Тернополя и Львова, вражеские – до Санкт-Петербурга, Самары, Уфы и других городов за сотни километров от линии фронта. Ситуация в формате «Ты – мне, я – тебе». Везде пресловутые обломки. Ну, видимо, такая стратегия.
Была за эти месяцы так называемая частичная мобилизация. И в определённых кругах постоянно прокручивается тезис о том, что, мол, для достижения всех целей СВО нужна ещё одна – «массовая». Как будто противнику что-то (кроме бодрых репортажей отдельно взятых СМИ о том, что «там воюют одни алкоголики и насильно бусифицированные сторонники мира», да и вообще «воевать на Украине уже точно некому») помешает ответить зеркально, с набором ровно такого числа мобилизованных.
В любом случае, эти 50 месяцев – целая эпоха. Никто из нас уже не будет прежним – и это не пустые слова, а объективная реальность.
Она преподала всем нам такие уроки, с которыми вряд ли кто-то в мире сталкивался в полной мере. А что главное в таких уроках Правильно – это их выучить, чтобы перешагнуть и пойти дальше. Потому что назад пути в любом случае нет.
