Гибрид Т-72 и гаубицы: установлено назначение новой машины ВСУ
1 0502
В августе 2025 года появилась фотография необычной машины, представлявшей собой сочетание корпуса самоходной гаубицы 2С19 «Мста-С» и башни танка Т-72Б. Было высказано предположение, что она призвана играть роль САУ.
Однако, как стало ясно из недавних публикаций, этот гибрид оказался самодельной бронированной ремонтно-эвакуационной машиной. Рабочее место водителя получило ряд усовершенствований, включая установку экрана с изображением с передней и задней камер, что значительно повысило ситуационную осведомленность.
Место механика, занимающее башню и часть корпуса, оборудовано целым набором инструментов. Машина также получила дополнительную сетчатую броню для повышения устойчивости к атакам FPV-дронов.
Благодаря выбранному шасси, БРЭМ может эвакуировать с поля боя многочисленные типы колёсной и гусеничной техники. На одной из фотографий машина буксирует, вероятно, танк Т-62.
Это далеко не первая самодельная БРЭМ, переоборудованная из имевшейся техники в БРЭМ. Так, уже встречался Т-62, отвечающий за эвакуацию повреждённых машин. Был замечен тягач на базе Т-64. Среди других интересных разработок – машина огневой поддержки, представляющая собой гибрид башни БМП-2 и шасси танка Т-62.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация