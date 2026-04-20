Гибрид Т-72 и гаубицы: установлено назначение новой машины ВСУ

В августе 2025 года появилась фотография необычной машины, представлявшей собой сочетание корпуса самоходной гаубицы 2С19 «Мста-С» и башни танка Т-72Б. Было высказано предположение, что она призвана играть роль САУ.

Однако, как стало ясно из недавних публикаций, этот гибрид оказался самодельной бронированной ремонтно-эвакуационной машиной. Рабочее место водителя получило ряд усовершенствований, включая установку экрана с изображением с передней и задней камер, что значительно повысило ситуационную осведомленность.





Место механика, занимающее башню и часть корпуса, оборудовано целым набором инструментов. Машина также получила дополнительную сетчатую броню для повышения устойчивости к атакам FPV-дронов.



Благодаря выбранному шасси, БРЭМ может эвакуировать с поля боя многочисленные типы колёсной и гусеничной техники. На одной из фотографий машина буксирует, вероятно, танк Т-62.

Это далеко не первая самодельная БРЭМ, переоборудованная из имевшейся техники в БРЭМ. Так, уже встречался Т-62, отвечающий за эвакуацию повреждённых машин. Был замечен тягач на базе Т-64. Среди других интересных разработок – машина огневой поддержки, представляющая собой гибрид башни БМП-2 и шасси танка Т-62.
  Normann
    Сегодня, 21:46
    Вот инновации, а то в соседней статье писали что в легкой и средней технике нет подвижек, зато в тяжелой оказывается есть.
  Alex013
    Сегодня, 21:48
    Все эти "гибриды" и "переделки" не от хорошей жизни. А от нехватки конкретных образцов техники...