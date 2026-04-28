Бразилия во Второй мировой войне
Участие Бразилии во Второй мировой войне является замечательным примером выхода на мировую арену державы среднего размера. От защиты Атлантики от подводных лодок до мужественных сражений в горах Италии, бразильские войска оставили неизгладимый след в этом конфликте
Каждый год, в первое воскресенье октября, в Рио-де-Жанейро проходит символическая церемония «смены караула» у памятника погибшим во Второй мировой войне (Monumento aos Pracinhas).
И хотя этот мемориал и отдает дань уважения участию всех трех видов вооруженных сил Бразилии, наиболее почитаемой особенностью этого мемориала является подземная часовня, где покоятся останки 468 членов Бразильского экспедиционного корпуса…
В ноябре 1944 года, после нескольких месяцев боев на юге Италии, немцы были отброшены к т.н. «Готической линии» — оборонительной системе, протянувшейся от Лигурийского моря до моря Адриатического. Против этого последнего укрепления выстроились войска почти трех десятков стран-союзниц, в том числе американцы, британцы, индийцы, греки, южноафриканцы, канадцы, новозеландцы и гуркхи из Непала.
Но среди них была и одна из самых необычных сил, когда-либо участвовавших в боевых действиях в Европе, — 25 000 бразильских солдат и пилотов Бразильского экспедиционного корпуса. «Курящие змеи»…
Введение
Хотя Южная Америка не играла выдающейся роли во Второй мировой войне, страны этого региона всё же имели важное значение. В этой статье я постараюсь рассмотреть роль Бразилии, в частности, её помощь союзным державам.
В 1930-х годах Рио-де-Жанейро был оживленной, быстро развивающейся столицей, для которой характерно сочетание колониальных фасадов и недавно построенных современных высотных зданий вдоль обсаженных деревьями проспектов
И хотя Бразилия не была одним из главных участников Второй мировой войны и в военной историографии часто остается незамеченной, она все же внесла значительный вклад в победы союзников — от защиты жизненно важных морских путей в Атлантике до отправки своих войск для участия в боевых действиях на европейской земле.
Как известно, нападение на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года привело к распространению Второй мировой войны уже и на Западное полушарие. А 28 января 1942 года, во время встречи министров иностранных дел американских государств, Бразилия вместе с Эквадором, Перу, Парагваем и Уругваем разорвала дипломатические отношения с державами Оси, за что потребовала от Соединенных Штатов резкого увеличения военной и экономической помощи, и 3 марта 1942 года США подписали самую всеобъемлющую программу помощи, когда-либо осуществлявшуюся странам в Латинской Америке. Но Бразилия продолжала соблюдать нейтралитет. Хрупкий…
На заметку. Военный министр Бразилии Эурику Гаспар Дутра, которого американцы справедливо подозревали в симпатиях к Германии, тогда сказал: «Разрыв отношений с Германией, Италией и Японией приведет нас к войне. А бразильская армия к войне не готова».
Хрупкий нейтралитет
Путь Бразилии во Вторую мировую войну был постепенным, она балансировала на тонкой грани между нейтралитетом, внутренней напряженностью и постоянно возрастающими внешними угрозами. А в самом центре этой борьбы находился авторитарный лидер Жетулио Варгас, пришедший к власти в Бразилии путем вооруженного восстания в конце 1930 года и стремившийся к индустриализации экономики своей страны, пока начало Второй мировой войны не нарушило его планы.
Жетулиу Варгас — бразильский государственный и политический деятель, одна из самых значимых и противоречивых фигур в истории Бразилии. Он дважды занимал пост президента (1930–1945 и 1951–1954) и радикально изменил облик страны, за что получил прозвище «отец бедных», а время его коденции известно как «Эра Варгаса». Национальный герой Бразилии
Еще до начала войны, в 1930-х годах, когда Соединенные Штаты были крупнейшим торговым партнером Бразилии, страна стремилась диверсифицировать свою экономику, развивая значительные экономические связи с Германией. До начала Второй мировой войны Бразилия была крупнейшим поставщиком хлопка в Германию (опередив США) и отвечала за более чем 40% немецкого импорта кофе. Кроме этого, германская армия была образцом, бразильские военные закупали значительные объемы оружия у Германии, а в самой Бразилии проживало большое количество иммигрантов из Германии.
На заметку. Возвышение нацистской Германии, авантюра Муссолини в Эфиопии, гражданская война в Испании, японская экспансия, спор с Колумбией из-за Летисии, Чакская война и явное военное превосходство Аргентины в сочетании с представлением политиков о том, что Бразилия «окружена скрытно враждебно настроенными испаноамериканскими соседями», породили в Бразилии острое ощущение угрозы…
В торговле с Бразилией Германия использовала компенсационную торговлю — систему, при которой немецкие импортеры и бразильские экспортеры использовали специализированную валюту «аскимарк» (aski mark — Ausländer Sonderkonten für Inlandszahlung), что позволяло вести торговлю без перевода иностранной валюты и быстро повысить товарооборот без использования золота или долларов США.
Проявляя заинтересованность в Бразилии, нацистский режим стремился наладить оттуда поставки сырья, чтобы обеспечить стабильность своей экономики и усилить свое экономическое влияние (в рамках «экономики расширенного пространства»), стремясь к экономической автономии.
Но правительство Бразилии во главе с Жетулиу Варгасом, поначалу прагматично относившееся к германо-бразильской торговле, было обеспокоено деятельностью нацистской партии в Бразилии, которая была второй по величине в мире, что привело к высылке немецкого посла Карла Риттера в 1938 году. И уже к 1939 году политика «национализации» в Бразилии начала ограничивать влияние Германии, в том числе использование немецкого языка в школах и деятельность иностранных политических партий.
Нацистская партия в Бразилии насчитывала более трех тысяч членов и десятки тысяч сторонников, поддерживая пропаганду через школы, средства массовой информации и общественные организации
На заметку. В бурные 1930-е годы и в самом начале Второй мировой войны президента Варгаса беспокоили многочисленные иммигрантские общины Бразилии: итальянцы в Сан-Паулу, выходцы из Германии в южных штатах и японцы, считавшиеся наименее интегрированными и рассеянные по всей стране. Варгас опасался, что их возможные симпатии к странам Оси, если они сблизятся с соседней Аргентиной, могут привести к свержению его режима.
Итальянцы в Бразилии. В воображении итальянцев, Бразилия была страной изобилия, где горы были золотыми, а сыр рос прямо на деревьях. В ходе бразильской переписи 1940 года бразильцев спрашивали, откуда родом их отцы. Она показала, что на тот момент 3 275 732 бразильца родились от отцов-иммигрантов. Из них 1 260 931 бразилец родился от отцов-итальянцев. Итальянское происхождение было основным указанным происхождением отцов-иммигрантов
Как уже было сказано выше, главной целью президента Варгаса было содействие экономическому развитию и индустриализации Бразилии. Он понимал, что для достижения этой цели ему необходимы иностранные инвестиции, поэтому на протяжении всего предвоенного периода он старался сохранять нейтральную позицию по отношению как к американцам с британцами, так и к немцам.
Однако начало войны в Европе в 1939 году заставило Варгаса пересмотреть все свои стратегические расчеты.
Когда в 1939 году Германия вторглась в Польшу, никто, включая президента страны Жетулиу Варгаса, не ожидал, что Бразилия сыграет важную роль в новой европейской войне. Бразилия 1930-х годов была огромной, но малонаселенной страной, сказочно богатой природными ресурсами, но экономически слаборазвитой. У нее были устаревшие вооруженные силы, активное сообщество сторонников стран Оси и агрессивный соперник в лице Аргентины.
Японская иммиграция в Бразилию началась в начале XX века, когда 18 июня 1908 года в страну прибыли первые поселенцы. Как и почти любое другое переселение из одной страны в другую, приток японских мигрантов в эту латиноамериканскую страну не обошелся без трудностей. Эти проблемы во многом были связаны с первоначальным нежеланием обеих сторон ассимилироваться и принимать межкультурные различия, а также с жесткой националистической политикой, проводившейся во времена Жетулиу Варгаса, президента Бразилии в конце 1930-х годов. Пик японской иммиграции в Бразилию пришелся на 1920–1930-е годы и закончился в начале 1940-х. К тому времени в стране проживало почти 200 000 мужчин, женщин и детей
К тому же, британская военно-морская блокада фактически лишила Бразилию возможности торговать, поэтому для поддержания экономики Варгасу необходимо было найти новые рынки сбыта для бразильских товаров и источники инвестиций для зарождающейся индустриализации Бразилии.
Все свое президентство Варгас был полон решимости превратить свою страну в единую региональную державу, но после того, как в 1941 году японцы атаковали Перл-Харбор, одной из первоочередных задач президента США Франклина Рузвельта стало заручиться поддержкой соседей Соединенных Штатов. И после конференции в Рио в январе 1942 года президент Варгас наконец-то решил, что «Бразилия должна быть с Соединенными Штатами».
И вынужденный пересмотреть теплые отношения своей страны с Германией, он повернулся лицом в сторону союзников.
Хрупкий нейтралитет рухнул
К концу десятилетия рост германо-бразильской торговли начал замедляться, что ускорилось из-за начала Второй мировой войны и последующего сближения Бразилии с Соединенными Штатами, но пока еще с сохранением бразильского нейтралитета.
Но такая позиция осторожного нейтралитета рухнула в августе 1942 года, когда немецкая подводная лодка U-507 потопила пять бразильских судов в Южной Атлантике, в результате чего погибли сотни людей.
На заметку. Американские газеты назвали эти атаки «бразильским Перл-Харбором».
Немецкая подводная лодка U-507 прославилась благодаря двум патрульным операциям, которые провела во время «второго счастливого времени» в середине 1942 года. Во время первой операции она нанесла серьёзный ущерб незащищённому американскому судоходству в Мексиканском заливе, а во время второй атаковала корабли у берегов Бразилии, совершив необъяснимое и шокирующее нападение на суда нейтральной страны в её собственных водах, что практически в одиночку спровоцировало объявление Бразилией войны Германии. 13 января 1943 года потоплена самолетом Consolidated PBY-5A Catalina в южной части Атлантического океана у северного побережья Бразилии
И на фоне общественного возмущения Бразилия 22 августа 1942 года официально объявила войну государствам Оси, окончательно прекратив свой нейтралитет и уже полностью присоединившись к лагерю союзников.
Армия Бразилии
Основным камнем преткновения в американо-бразильском альянсе было вооружение. Бразильская армия численностью около 66 000 человек располагала разношерстной коллекцией американского, немецкого, чешского, французского и итальянского оружия, а военно-воздушные силы Бразилии, созданные в 1941 году, ещё находились в стадии развития и насчитывали около 500 устаревших бипланов и легких транспортных самолетов. Военно-морской флот же в значительной степени полагался на устаревшие корабли…
Но, несмотря на эти недостатки, само географическое положение Бразилии придавало ей огромное стратегическое значение в обеспечении безопасности морских путей в Южной Атлантике.
Этим объясняется одно из постоянных требований Варгаса: если США хотят получать бразильские товары и сырье, а также использовать территорию Бразилии под свои базы, то они должны поставлять американское оружие для бразильских солдат.
Однако с началом войны военное производство и так было сильно перегружено, и американское военное руководство не очень-то спешило делиться оружием с ненадежным и, как они считали, заведомо слабым союзником. И пока две страны спорили по этому поводу, Варгас отказывался официально объявлять войну странам Оси.
На заметку. Говоря о бразильской армии, надо заметить, что она почти не участвовала в боевых действиях ещё со времен Парагвайской войны 1864-1870 годов. Французская военная миссия, сменившая после Первой мировой войны немцев, обучала бразильских солдат ведению современной войны, но к 1939 году эти уроки уже серьезно устарели, а бразильские офицеры, по мнению французских инструкторов, плохо усваивали материал.
К этому еще надо добавить, что во время проведения совместных учений бразильцы не произвели впечатления на американских военных. Но, забегая вперёд, отмечу, что как только бразильцы, которых неуважительно прозвали «fabiano» (бедняга) или «pracinhas» (что-то вроде юнита в армии), оказались на фронте, они показали себя храбрыми и эффективными солдатами!
Вступление в войну
В середине лета 1941 года, ещё задолго до Перл-Харбора, даже несмотря на противодействие некоторых военных, правительство открыло свою территорию для союзных войск, позволив Соединенным Штатам построить важные военно-воздушные и военно-морские базы, которые помогали защищать атлантические конвои и осуществлять операции в Африке и Европе.
К этому времени немцы уже успешно разгромили и оккупировали Польшу, Данию, Норвегию, Нидерланды, Люксембург, Бельгию и Францию, оставив Великобританию последней крупной державой в Европе, продолжавшей борьбу.
И, оставшись один на один с Германией, продолжение британского сопротивления напрямую зависело от сохранения трансатлантических линий снабжения, соединяющих Великобританию с экономическими ресурсами остального мира и, что наиболее важно, с Соединенными Штатами.
Таким образом, были созданы условия для битвы за Атлантику, а африканское побережье стало находиться в пределах досягаемости американских бомбардировщиков B-17 и B-24, вылетавших из Бразилии (расстояние между двумя континентами составляло всего 2896 км)…
Кратчайшее расстояние между Бразилией и Африкой составляет приблизительно от 1600 до 1800 миль (от 2575 до 2900 км), измеренное от самой восточной точки Бразилии (недалеко от Наталя) до ближайшей точки в Западной Африке (недалеко от Дакара, Сенегал).
Стратегическое значение Бразилии в битве за Атлантику стало очевидным для всех сторон сразу. Береговая линия Бразилии простирается более чем на 7000 километров, и военные корабли и самолеты, базирующиеся на бразильском побережье, могли бы патрулировать всю центральную и южную часть Атлантического океана.
На заметку. Бразильский президент все же «дожал» Рузвельта, и в обмен на разрешение американцам создать базы на северо-востоке страны Соединенные Штаты профинансируют строительство металлургического завода в Бразилии и предоставят другие экономические услуги…
В конечном итоге американцы разместили свой 4-й флот в Бразилии (порт Ресифи, самая восточная точка Бразилии), а американские самолеты и военные корабли, действовавшие с этих баз, нанесли значительные потери немецким подводным лодкам в центральной и южной частях Атлантики. Подводя итоги, соглашение между Рузвельтом и Варгасом стало серьезным ударом по немецким перспективам в битве за Атлантику.
4-й флот был сформирован 24 сентября 1942 года. В его состав вошло около 200 кораблей, в том числе и корабли ВМС Бразилии, что позволило патрулировать обширные просторы южной части Атлантики, обеспечивая безопасность морских путей и охотясь на подводные лодки. Вскоре бразильцы приобрели современные корабли и обучили своих экипажей новым методам противолодочной борьбы. По мере развития войны зона ответственности 4-го флота была расширена до границ африканского побережья.
На заметку. Гитлер расценил решение Бразилии разрешить американцам размещать базы на своей территории и разорвать дипломатические отношения со странами Оси как враждебный акт и в ответ направил подводные лодки против бразильского судоходства. Ну а о разбойничьих атаках подводной лодки U-507 на бразильские суда я писал выше…
Уже после объявления войны странам Оси бразильский военно-морской флот, даже несмотря на то, что состоял преимущественно из устаревших кораблей, за время войны совершил более 35 000 походов по сопровождению конвоев. Но здесь надо сказать, что эффективность бразильского флота возросла благодаря именно американской помощи по программе ленд-лиза в виде эсминцев и самолетов PBY-Catalina. К концу 1943 года, после потопления почти десятка немецких и итальянских подводных лодок, американским и бразильским силам в значительной степени удалось заставить страны Оси отступить из бразильских вод.
Consolidated PBY Catalina был важнейшим и универсальным гидросамолетом союзников во Второй мировой войне, известным своими дальними морскими патрулями, противолодочной борьбой и поисково-спасательными операциями на море, часто прозванным «Дамбо». Несмотря на свою медлительность, было построено более 3000 таких самолетов, которые эксплуатировались с 1936 по 1980-е годы и, как известно, обнаружили линкор «Бисмарк» и японский флот у Мидуэя
На заметку. Примечательно, что ни одно судно не было потеряно под бразильским военно-морским сопровождением во время войны.
Вывод подводных лодок с бразильского театра военных действий позволил беспрепятственно поставлять жизненно важные природные ресурсы Бразилии, включая каучук, на военные заводы союзников.
Бразильский экспедиционный корпус
Хотя Бразилия уже и внесла значительный вклад в военные усилия союзников, открыв свою территорию для американских баз, Варгас все же считал, что необходим еще более заметный вклад Бразилии, и отдал приказ бразильским военным разработать планы по отправке экспедиционного корпуса для участия в боевых действиях на стороне союзников в Европе.
Бразильский экспедиционный корпус — вооружённое формирование бразильских экспедиционных войск, созданное для участия во Второй мировой войне. Бразилия стала единственной страной Латинской Америки, которая послала свои войска в Европу для действий на Средиземноморском театре (Италия)
Первоначальные планы создания Бразильского экспедиционного корпуса предусматривали отправку в Европу 100 000 человек, однако, несмотря на то, что бразильцы массово обращались в вербовочные пункты, бразильскому государству удалось организовать всего лишь один корпус численностью 25 000 человек.
Президент Варгас стремился к тому, чтобы Бразильский экспедиционный корпус как можно скорее доказал свою боеспособность против стран Оси. Однако американцы понимали, что бразильцы совершенно не готовы к современной войне, и взяли на себя обучение и оснащение этого корпуса, чтобы иметь хоть какой-то шанс в бою против германского вермахта. И после почти двух лет обучения первый контингент Бразильского экспедиционного корпуса отплыл из Рио-де-Жанейро в июле 1944 года, направляясь на итальянский фронт.
Бразильские войска, находившиеся под командованием Соединенных Штатов, в основном участвовали в итальянской кампании с сентября 1944 по май 1945 года, в то время как бразильские военно-морские и военно-воздушные силы принимали участие в битве за Атлантику с середины 1942 года до конца войны
На заметку. Бразильский президент понимал, что Вторая мировая война предоставила Бразилии уникальные возможности для достижения высокого статуса, которого она не смогла достичь в Первой мировой, и полагал, что если Бразилия принесет «кровавую жертву», то она приобретет бо́льшее международное уважение и займет видное место за столом переговоров.
В Италии Бразильский экспедиционный корпус присоединился к Пятой армии США под командованием генерала Марка Кларка, а 15 сентября 1944 года первые бразильские подразделения отправились на передовую, чтобы противостоять немецким и итальянским войскам, окопавшимся на «Готической линии».
«Готическая линия» — немецко-итальянская оборонительная линия Итальянской кампании Второй мировой войны. Она представляла собой последнюю крупную линию обороны фельдмаршала Альберта Кессельринга вдоль вершин северной части Апеннинских гор во время боевого отступления сил Оси в Италии против союзных армий в Италии под командованием генерала Гарольда Александера. На фото слева: красной линией выделена «Готическая линия»
Хотя Экспедиционный корпус не имел боевого опыта, когда прибыл в Италию, бразильцы быстро его освоили. Осенью и зимой 1944 года он отлично проявил себя в операциях союзников по прорыву «Готической линии» и продвижению в Северную Италию. Бразильские солдаты, сражаясь, обрели уверенность и прозвали себя «Курящими змеями» (Cobras Fumantes). И даже носили нашивки на своей униформе в виде змеи, курящей трубку.
На заметку. Вдохновением для дизайна шеврона послужила популярная в Бразилии шутка времен войны, в которой Гитлер якобы заявил, что «скорее можно увидеть змею с табачной трубкой, чем бразильца, сражающегося в Европе».
Бразильцы быстро освоились на итальянском фронте, выбивая закаленных в боях немецких солдат с вершин холмов, ощетинившихся оружием. Да и американцы, вопреки мнению о несостоятельности бразильской армии, по мнению одного генерала, «не столкнулись с какими-либо особыми трудностями при взаимодействии с бразильскими войсками, кроме нехватки личного состава, владеющего португальским языком».
Ключевые сражения
Бразильские войска участвовали в нескольких ключевых сражениях в Италии:
Монте-Кастелло (1944–45). После нескольких неудачных попыток бразильские войска захватили эту важную горную позицию, проявив стойкость в суровых зимних условиях. Захват Монте-Кастелло в феврале 1945 года помог прорвать «Готическую линию» и проложить путь к заключительному наступлению союзников в Северной Италии.
Монтезе (апрель 1945 г.). Одно из самых кровопролитных сражений для экспедиционного корпуса, с большими потерями с обеих сторон, но в конечном итоге одержавшее решающую победу союзников.
Коллеккьо-Форново (апрель 1945 г.). В последние дни войны бразильские войска сыграли важную роль в окружении и принуждении к капитуляции почти 15 000 немецких и итальянских солдат.
Роль авиации
Помимо наземных сил, Бразильский экспедиционный корпус внес свой вклад в победу союзников в Италии благодаря усилиям бразильских пилотов, входящих в состав 1-й истребительной группы, участвовавшей в боях с авиацией стран Оси и оказывавшей тактическую авиационную поддержку союзникам на протяжении всего пребывания корпуса в Италии.
1-я бразильская истребительная эскадрилья, известная как «Senta a Púa!» («Отправь пулю!»), несла службу в Италии с конца 1944 по 1945 год. В её состав входили: 48 пилотов-добровольцев на P-47 Thunderbolt, приписанных к 12-й воздушной армии США. В ходе итальянской кампании они уничтожили более 1300 транспортных средств, железнодорожных вагонов и мостов стран Оси
В октябре 1944 года, после интенсивной подготовки в Соединенных Штатах и Панаме, бразильский авиационный контингент, 1-я истребительная авиационная группа, состоящая из 48 пилотов и около 300 механиков и наземного персонала, прибыла в Италию.
К тому времени Люфтваффе уже не могло оказывать эффективного сопротивления, поэтому бразильской эскадрилье была поставлена задача непосредственной авиационной поддержки, перехвата, разведки и периодического сопровождения бомбардировщиков. К концу года это подразделение совершило более 800 вылетов, уничтожая железнодорожные и автомобильные мосты, транспортные средства, здания и другие цели.
1-я бразильская истребительная эскадрилья обеспечивала непосредственную авиационную поддержку, воздушное перехватывание и разведку для союзных войск, в частности, оказывали поддержку наземным войскам Бразильского экспедиционного корпуса. А 10 февраля 1945 года эскадрилья уничтожила 80 транспортных средств и 3 здания за один день, оказав существенную поддержку захвату Монте-Кастелло
Ну а поскольку у группы не было механизма для восполнения боевых потерь, её члены испытывали всё большее психическое и физическое напряжение, и к февралю 1945 года в ней осталось всего 28 пилотов, а к концу войны осталось всего 22 пилота, каждый из которых совершил в среднем 70 вылетов.
«У них было мало замен по сравнению с нашими эскадрильями, и всё же их мужество и неутомимость были неустрашимы», — вспоминал генерал-лейтенант Джон К. Кэннон, командующий 12-й воздушной армией США.
На заметку. После возвращения в Бразилию в 1945 году Бразильский экспедиционный корпус, в состав которого входил будущий военный диктатор Бразилии Умберто де Аленкар Кастелло Бранко, был почти сразу же разоружен и демобилизован режимом Варгаса, всегда опасавшимся военных переворотов.
Наследие и последствия
Вторая мировая война принесла Бразилии огромные перемены. Ее военные усилия позволили улучшить портовую инфраструктуру, построить новые современные аэродромы, модернизировать железные дороги, стимулировать развитие промышленности, сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности и бурно развивающегося сталелитейного комплекса. Таким образом, промышленное развитие Бразилии, поощряемое и поддерживаемое Соединенными Штатами, заложило основу для ее послевоенной промышленной трансформации.
Во время войны Бразилия поставляла союзникам важнейшее сырье — прежде всего высококачественный каучук (а позже и организованное американцами производство синтетического каучука), марганец и другие руды, жизненно важные для военной промышленности.
Война ускорила индустриализацию Бразилии: американская программа ленд-лиза и инвестиции стимулировали расширение мощностей по производству стали, самолетов, ремонту судов, добычи нефти и обрабатывающей промышленности, модернизировав экономику и армию.
Сотрудничество с союзниками, в первую очередь с США, в военное время укрепило международный авторитет Бразилии — бразильские делегаты участвовали в послевоенной дипломатии и создании Организации Объединенных Наций, получив более весомый голос в делах Западного полушария и в глобальном масштабе.
Внутри страны военная мобилизация и промышленный рост привели к усилению урбанизации, развитию рабочего движения и политическому давлению, что способствовало прекращению существования «Эстадо Ново» (авторитарного режима президента Жетулио Варгаса) и послевоенному демократическому давлению.
Но было и не всё так гладко. После окончания войны Бразилия рассчитывала получить такую же помощь по плану Маршалла, какую получали бывшие союзники и побеждённые державы Германия и Япония, но вместо этого она получила очень мало послевоенной экономической помощи по сравнению с европейскими и азиатскими странами, вскоре втянутыми в Холодную войну.
Военные усилия Бразилии имели и свою цену. В боях в Италии погибло около 468 бразильских солдат, еще многие получили ранения.
Ну и ещё! Даже несмотря на военные успехи Бразилии, послевоенный международный авторитет, на который так надеялся президент Варгас, направив войска на европейский театр военных действий, так и не материализовался. Американо-бразильские отношения испортились незадолго до окончания войны, когда администрация Рузвельта сообщила Варгасу, что ожидает от него проведения свободных выборов, поскольку Вашингтон больше не был доволен его фактической диктатурой.
На заметку. Свергнутый в 1945 году, он вернулся на пост президента в 1950 году. Однако во второй раз он был более враждебно настроен по отношению к США, полагая, что США ускорили его уход с власти в 1945 году. А затем покончил жизнь самоубийством в возрасте 72 лет в 1954 году на фоне назревающего политического скандала.
А дипломатические отношения с США продолжали ухудшаться и дальше — при администрации Трумена. Бразилия не получила ни желаемого места за столом переговоров, ни обещанного постоянного места в Совете Безопасности ООН. Оскорбленная предполагаемым непризнанием своего вклада в военные усилия, Бразилия до сих пор не полностью доверяет внешней политике США. И время покажет, будет ли это доверие когда-либо восстановлено.
В культуре
У шведской группы Sabaton есть песня «Smoking Snakes» («Курящие змеи») о вкладе Бразилии во Вторую мировую войну и особенно о трех бразильских солдатах (Жералду Баэте да Крузе, Арлинду Лусио да Силве и Жералду Родригеше де Соузе), которые не сдались и в одиночку сражались с целым батальоном.
Заключение
Бразильский дипломат, будущий посол в СССР и министр иностранных дел Вашку Лейтан да Кунья, сам воевавший в Италии, после окончания Второй мировой войны писал:
Тем не менее активное участие Бразилии в европейской войне означало, что Бразилия перестала быть страной-подростком и стала серьезной державой…
