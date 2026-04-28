Бразилия во Второй мировой войне



Участие Бразилии во Второй мировой войне является замечательным примером выхода на мировую арену державы среднего размера. От защиты Атлантики от подводных лодок до мужественных сражений в горах Италии, бразильские войска оставили неизгладимый след в этом конфликте



Памятник в Рио-де-Жанейро, Monumento aos Pracinhas, посвящен бразильским солдатам, погибшим во Второй мировой войне. Здесь хранятся останки погибших 468 солдат. В ходе торжественной церемонии происходит смена караула между различными видами вооруженных сил Бразилии

В 1930-х годах Рио-де-Жанейро был оживленной, быстро развивающейся столицей, для которой характерно сочетание колониальных фасадов и недавно построенных современных высотных зданий вдоль обсаженных деревьями проспектов



Улицы Рио-де-Жанейро. На фото справа: муниципальный театр на Avenida Rio Branco — главной улице города Бранку



Президент США Франклин Рузвельт и президент Бразилии Жетулиу Варгас

Хрупкий нейтралитет



Жетулиу Варгас — бразильский государственный и политический деятель, одна из самых значимых и противоречивых фигур в истории Бразилии. Он дважды занимал пост президента (1930–1945 и 1951–1954) и радикально изменил облик страны, за что получил прозвище «отец бедных», а время его коденции известно как «Эра Варгаса». Национальный герой Бразилии



Улицы Рио-де-Жанейро были полны трамваев, троллейбусов и старинного транспорта



Нацистская партия в Бразилии насчитывала более трех тысяч членов и десятки тысяч сторонников, поддерживая пропаганду через школы, средства массовой информации и общественные организации



Итальянцы в Бразилии. В воображении итальянцев, Бразилия была страной изобилия, где горы были золотыми, а сыр рос прямо на деревьях. В ходе бразильской переписи 1940 года бразильцев спрашивали, откуда родом их отцы. Она показала, что на тот момент 3 275 732 бразильца родились от отцов-иммигрантов. Из них 1 260 931 бразилец родился от отцов-итальянцев. Итальянское происхождение было основным указанным происхождением отцов-иммигрантов



Электрические вагонетки, органично вписывавшиеся в пейзаж Рио-де-Жанейро, были местом массовых гуляний во время Карнавала Старого Рио. Начиная с 1930-х годов, толпы гуляющих можно было увидеть в трамваях, курсирующих по городу, от одного шествия к другому и от одного бара к другому. Этот живописный маленький поезд, битком набитый людьми, стоящими на подножках, в этот период на улицах называли «bonde alegria» (трамвай радости)



Японская иммиграция в Бразилию началась в начале XX века, когда 18 июня 1908 года в страну прибыли первые поселенцы. Как и почти любое другое переселение из одной страны в другую, приток японских мигрантов в эту латиноамериканскую страну не обошелся без трудностей. Эти проблемы во многом были связаны с первоначальным нежеланием обеих сторон ассимилироваться и принимать межкультурные различия, а также с жесткой националистической политикой, проводившейся во времена Жетулиу Варгаса, президента Бразилии в конце 1930-х годов. Пик японской иммиграции в Бразилию пришелся на 1920–1930-е годы и закончился в начале 1940-х. К тому времени в стране проживало почти 200 000 мужчин, женщин и детей

Хрупкий нейтралитет рухнул



Немецкая подводная лодка U-507 прославилась благодаря двум патрульным операциям, которые провела во время «второго счастливого времени» в середине 1942 года. Во время первой операции она нанесла серьёзный ущерб незащищённому американскому судоходству в Мексиканском заливе, а во время второй атаковала корабли у берегов Бразилии, совершив необъяснимое и шокирующее нападение на суда нейтральной страны в её собственных водах, что практически в одиночку спровоцировало объявление Бразилией войны Германии. 13 января 1943 года потоплена самолетом Consolidated PBY-5A Catalina в южной части Атлантического океана у северного побережья Бразилии

Армия Бразилии



Предвоенные улицы Рио-де-Жанейро



Улицы Рио-де-Жанейро. На фото справа: мальчик продающий немецкие газеты



Улицы Рио-де-Жанейро

Вступление в войну



Кратчайшее расстояние между Бразилией и Африкой составляет приблизительно от 1600 до 1800 миль (от 2575 до 2900 км), измеренное от самой восточной точки Бразилии (недалеко от Наталя) до ближайшей точки в Западной Африке (недалеко от Дакара, Сенегал). На фото справа: районы патрулирования немецких подводных лодок у берегов Бразилии



4-й флот был сформирован 24 сентября 1942 года. В его состав вошло около 200 кораблей, в том числе и корабли ВМС Бразилии, что позволило патрулировать обширные просторы южной части Атлантики, обеспечивая безопасность морских путей и охотясь на подводные лодки. Вскоре бразильцы приобрели современные корабли и обучили своих экипажей новым методам противолодочной борьбы. По мере развития войны зона ответственности 4-го флота была расширена до границ африканского побережья. На карте показана обширная территория, отведенная под командование Четвертого флота, впоследствии расширенная до африканской стороны и взаимодействующая с сектором Королевского военно-морского флота. На фото слева: зона ответственности 4-го флота США, впоследствии расширенная до Африки и взаимодействующая с сектором британского Королевского военно-морского флота



Consolidated PBY Catalina был важнейшим и универсальным гидросамолетом союзников во Второй мировой войне, известным своими дальними морскими патрулями, противолодочной борьбой и поисково-спасательными операциями на море, часто прозванным «Дамбо». Несмотря на свою медлительность, было построено более 3000 таких самолетов, которые эксплуатировались с 1936 по 1980-е годы и, как известно, обнаружили линкор «Бисмарк» и японский флот у Мидуэя

Бразильский экспедиционный корпус



Бразильский экспедиционный корпус — вооружённое формирование бразильских экспедиционных войск, созданное для участия во Второй мировой войне. Бразилия стала единственной страной Латинской Америки, которая послала свои войска в Европу для действий на Средиземноморском театре (Италия)



Бразильские войска, находившиеся под командованием Соединенных Штатов, в основном участвовали в итальянской кампании с сентября 1944 по май 1945 года, в то время как бразильские военно-морские и военно-воздушные силы принимали участие в битве за Атлантику с середины 1942 года до конца войны



Бразильский экспедиционный корпус. На фото справа: генерал Евклид Зенобио да Коста (в центре) указывает на немецкие позиции в Тоскане в 1944 году



«Готическая линия» — немецко-итальянская оборонительная линия Итальянской кампании Второй мировой войны. Она представляла собой последнюю крупную линию обороны фельдмаршала Альберта Кессельринга вдоль вершин северной части Апеннинских гор во время боевого отступления сил Оси в Италии против союзных армий в Италии под командованием генерала Гарольда Александера. На фото слева: красной линией выделена «Готическая линия»



На фото слева: бразильский солдат заряжает 105-миллиметровую гаубицу снарядом, на котором на португальском языке написано послание Гитлеру от солдат «Змея в ярости». На фото в центре: эмблема экспедиционного корпуса «Курящая змея». На фото справа: военная марка с эмблемой 5-й армии США и Бразильского экспедиционного корпуса



Солдаты Бразильского экспедиционного корпуса в Италии

Ключевые сражения



Солдаты Бразильского экспедиционного корпуса на позициях в Италии

Роль авиации



1-я бразильская истребительная эскадрилья, известная как «Senta a Púa!» («Отправь пулю!»), несла службу в Италии с конца 1944 по 1945 год. В её состав входили: 48 пилотов-добровольцев на P-47 Thunderbolt, приписанных к 12-й воздушной армии США. В ходе итальянской кампании они уничтожили более 1300 транспортных средств, железнодорожных вагонов и мостов стран Оси



1-я бразильская истребительная эскадрилья обеспечивала непосредственную авиационную поддержку, воздушное перехватывание и разведку для союзных войск, в частности, оказывали поддержку наземным войскам Бразильского экспедиционного корпуса. А 10 февраля 1945 года эскадрилья уничтожила 80 транспортных средств и 3 здания за один день, оказав существенную поддержку захвату Монте-Кастелло

Наследие и последствия



На фото слева: возвращение домой Бразильского экспедиционного корпуса. На фото справа: минометный расчет ведет огонь из 81-мм миномета в поддержку пехоты в районе Сассомоларе



На фото слева: мешки с кофе, загруженные для транспортировки на ферме в Сан-Паулу. На фото справа: порт Сантос, перевозка кофе, основы экономики Бразилии



На фото слева: сборочный завод компании General Motors в Бразилии. На фото справа: строительство бразильского металлургического комбината

В культуре

Заключение

Мы не знали, как извлечь выгоду из того, что мы сделали, мы увязли в интригах и мелочах, хотя у нас был естественный союзник. Мы отстали от Соединенных Штатов.