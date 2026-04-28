Как США захватили Техас
«Падение Аламо или последний бой Крокетта». Картина Роберта Ондердонка
Выдержка из письма Уильяма Тревиса «Народу Техаса и всем американцам мира».
Предыстория
Нынешние претензии американского президента Трампа в отношении Гренландии, Канады, Кубы, Венесуэлы, Панамы и т. д. имеют давние корни. Америка с самого начала была паразитическим государственным образованием, которое существовало за счёт поглощения чужих территорий. Индейских, французских, британских, испанских, русских и т. д.
Пока существовали традиционные колониальные империи, Американская империя захватывала чужие земли, которые хозяева не могли защитить, либо отдавали по глупости и из-за саботажа (так была потеряна Русская Америка).
В период неоколониализма американское государство, транснациональные корпорации и банки подчиняли и эксплуатировали чужие земли в основном с помощью культурно-информационного (американский суррогат культуры, западные стандарты и ценности) и финансово-экономического приоритета. Хотя и не забывали о про традиционную «дипломатию канонерок».
В итоге эта американская раковая опухоль выросла до мировой сверхдержавы, диктующей всей планете, как ей жить.
Капиталистическое развитие США в XIX столетии требовало постоянного расширения, экспансии. Напоминаю, что основа капитализма – это паразитирование, эксплуатация, рост за счёт чужой энергии, ресурсов. Капиталистам, банкирам и в целом элитам северных штатов было интересно расширение на север континента (спор с англичанами за Британскую Колумбию, которую американцы называли Орегоном), экспансия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Новым американским капиталистам, буржуазии требовались новые ресурсы и рынки сбыта для промышленных товаров.
Элите южных штатов было интересно расширение на юг, в основном за счёт Мексики. Плантаторов-рабовладельцев интересовали плодородные южные земли – Техас, Новая Мексика, Калифорния.
Американцы традиционно проводили информационную подготовку будущей агрессии как в самой Америке, так и за её пределами. Для этого использовали печать (тогдашние основные СМИ). В 1830-1840-е годы американские газеты вели активную пропаганду против «мексикашек». Печать разжигала расистские, шовинистические, захватнические настроения. Мексиканцев считали «ненамного выше негров», «индейцами» по происхождению, которые должны разделить судьбу своей расы. «Высшая раса», то есть американцы, должны были их завоевать. Газеты писали, что Западное полушарие должно принадлежать Америке.
Напомню, что подобные взгляды были характерны для англичан (британцев) и их последователей, американцев. Наследие ветхозаветной, протестантской этики с делением людей на «избранных» (богатых, избранных Господом) и «неудачников»-бедняков. Будущие идеологи Третьего рейха были лишь учениками-подмастерьями англосаксонских расистов, шовинистов и колонизаторов.
Часовня миссии Аламо считается «обителью техасской свободы»
Техасская окраина
Ещё до открытого вторжения в Мексику американцы захватили огромный Техас. Первыми территорию нынешнего американского Техаса начали колонизировать испанцы. Здесь имелось довольно многочисленное коренное индейское население, включая воинственных команчей.
Испанцы открыли для себя Техас ещё в XVI столетии. Однако начали его активную колонизацию только в конце XVII – XVIII вв., когда столкнулись с угрозой проникновения французов из соседней Луизианы. Испанцы основали довольно большое количество миссий и фортов, христианизировали местных индейцев.
В 1803 году Франция, которая вела тяжелые войны в Европе и не могла сохранить свою прежнюю колониальную империю, продала Луизиану американцам. При этом в прежних соглашениях Франции и Испании не была отмечена точная граница между Техасом и Луизианой. Это дало американцам право настаивать, что Западная Флорида и Техас — это часть купленной территории.
Третий президент США Томас Джефферсон (1801–1809 годы) настаивал, что Луизиана простиралась на запад до Скалистых гор и включала в себя всю территорию бассейнов Миссисипи, Миссури и их притоков, а границей на юге была река Рио-Гранде. Испанцы протестовали.
Карта Мексики 1846 года по мнению американских картографов, где частью Техаса обозначено всё левобережье Рио-Гранде. Западнее Техаса зелёным цветом обозначено то, что осталось от Новой Мексики.
В 1819 году по соглашению Адамса — Ониса Испания отказалась от Западной Флориды, в обмен американцы признали Техас за Испанией.
В 1821 году в результате 11-летней войны против Испании Мексика (включая Техас) получила независимость. С этого времени начинается активное освоение Техаса американскими колонистами. Американцы скупали земли в этой северо-восточной окраине-украйне Мексики. Плантаторы были заинтересованы в плодородных землях.
Плантаторы привозили с собой рабов для обработки хлопковых полей. Мексика отменила рабство в 1829 году, но переселенцы обходили этот закон, превратив рабов в пожизненных слуг.
Мексиканские власти сначала одобряли американскую колонизацию своей малонаселенной окраины. Это позволяло развивать регион и создать заслон против воинственных индейских племен. Переселенцы получали землю, но должны были соблюдать мексиканские законы и принять католичество (в целом это была формальность).
Копия здания, где была подписана Техасская декларация независимости. Надпись у входа гласит: «Здесь была рождена новая нация». Вашингтон-на-Бразосе, Техас
Техасская революция
С этого времени в США начали продвигать идею «покупки» Техаса. То есть начинается информационная подготовка аннексии.
В 1830 году мексиканские власти, видя угрозу, запретили дальнейшую иммиграцию американских граждан в Техас. Однако закон был только на бумаге, сил для его реализации не было. В самой Мексике в это время сплошняком шли путчи, мятежи и восстания. Поэтому регион продолжал наводняться американцами. Также местные переселенцы были раздражены вводом таможенных пошлин.
Жители Техаса, пользуясь тем, что в самой Мексике в это время шла вооруженная борьба за власть, подняли восстание и выгнали всех мексиканских солдат. В 1832–1833 гг. были провозглашены две конвенции, в которых техасцы требовали больших политических свобод, свободы иммиграции и независимости.
В 1833 году в Мексике захватил власть «Спаситель Родины» (успешно воевал с испанцами), генерал Антонио Лопес де Санта-Анна. Этот авантюрист, прозванный также «Наполеоном Запада», установил военную диктатуру, проводя политику установления «вертикали власти». Против него немедленно выступили сторонники федерализма. В 1835 году восстания подняли сразу 11 штатов, включая Техас.
Антонио Лопес де Санта-Анна (1794 - 1876), мексиканский военный, государственный и политический деятель, генерал. В общей сложности 11 раз занимал пост президента Мексики за 22 года.
В марте 1836 года в Вашингтоне-на-Бразосе была принята Техасская декларация о независимости. Была создана Республика Техас, которая включала части нынешних штатов Нью-Мексико, Оклахомы, Канзаса, Колорадо и Вайоминга. Отряды новой республики состояли в основном из американских авантюристов, солдат. Власти Мексики, обоснованно считая, что восстание в регионе вызвано воздействием внешних сил, разрешило казнь любого иностранца, который воюет в Техасе. Их приравняли к разбойникам, пиратам.
Декларация о независимости Техаса
«Помни Аламо и Голиад»!
Разгромив самого сильного противника – милицию штата Сакатекас, Санта-Анна решил вернуть контроль над Техасом. В начале 1836 года 6-тысячный корпус мексиканского генерала начал наступление. Около реки Рио-Гранде мексиканские войска разделились. Президент Мексики повёл свой отряд (1800 солдат) на Сан-Антонио де Бехар (ныне Сан-Антонио). Техасский гарнизон стоял в Аламо, бывшей католической миссии, служившей крепостью.
23 февраля 1936 года солдаты Санта-Анны осадили Аламо, где засел небольшой отряд под началом полковников Джеймса Боуи (пользовался репутацией опасного бойца, в честь него назван знаменитый нож Боуи) и Уильяма Тревиса (180 – 250 бойцов). Среди бойцов гарнизона был знаменитый охотник, «Король Дикого фронтира» Дэви Крокет, который стал персонажем американского фольклора уже при жизни.
Ранее главнокомандующий техасской армией Сэм Хьюстон, реагируя на предостережения прежнего начальника гарнизона Нейла, предлагал эвакуацию, разрушить укрепления и вывезти пушки. Однако техасская вольница решила держать оборону.
Сначала техасцы попросили почётную сдачу, но мексиканцы отказали, требуя безоговорочной капитуляции. Зная, что такая капитуляция приведёт к казни, гарнизон принял решение стоять насмерть.
Мексиканцы установили батареи и начали обстрел форта. Техасцы как могли отвечали, делали вылазки. Блокада была слабой, поэтому Тревис, возглавивший оборону (Боуи сразила болезнь), рассылал многочисленные письма с просьбами о помощи. Эти письма широко разошлись по Техасу, США и миру. Небольшие группы добровольцев даже пробились в Аламо, но они не могли решить исход осады.
Получив подкрепление из нескольких сотен бойцов, Санта-Анна решил закончить осаду штурмом. Ранним утром мексиканцы пошли в атаку. Техасцы отразили две атаки, нанеся большой урон противнику. Так, любой выстрел из пушек (не имея картечи, орудия заряжали любым металлом, который они только могли найти, включая дверные петли, гвозди, подковы и пр.) наносил большой урон мексиканским штурмовым колоннам. Мексиканцы потеряли несколько сотен человек убитыми и ранеными. Тревис погиб на стенах.
Однако в ходе третьей атаки мексиканцы прорвали оборону техасцев, найдя слабые места в северной и западной стенах. Последний бой защитники дали в казармах и часовне, где они пытались забаррикадироваться. Большая часть гарнизона пала в яростном бою, который переходил в кровавые рукопашные схватки. Так, группа Крокета погибла в схватке у церкви. Боуи, видимо, был убит в постели, оказывал сопротивление. Несколько небольших групп пытались пробиться, но были истреблены кавалерией противника. Несколько человек взяли в плен, их казнили по приказу мексиканского диктатора. Раненых добили.
По приказу Санта-Анны опознали тела Тревиса, Боуи и Крокета, опознали и сожгли. Жизнь сохранили только гражданским, рабу и вольноотпущеннику.
Падение Аламо оказало большое влияние на Техас. «Помни Аламо!» стал их боевым кличем.
Получив известие о падении Аламо, Хьюстон призвал всё гражданское население региона эвакуироваться на восток и приказал всем отрядам отступать. Президент Дэвид Бернет и техасское правительство покинули Вашингтон-на-Бразосе, временную столицу Техаса, и бежали к Мексиканскому заливу. Резиденция правительства была перенесена в Харрисбург (сейчас это окраина Хьюстона), позднее в Галвестон.
Техасцы мобилизовались. Многие переселенцы, которые ранее демобилизовались, вернулись в армию.
Тем временем генерал Хосе де Урреа повёл остальные войска вдоль побережья Мексиканского залива. Мексиканские войска успешно подавили сопротивление всех техасских групп на побережье, заняв Голиад. В конце марта здесь казнили около 400 техасских пленных. Эта бойня вызвала ярость техасцев, так появился боевой клич «Помни Голиад!».
Смерть Боуи. Рисунок Чарльза А. Стивенса
Независимость
Через несколько недель маневров, 21 апреля 1836 года, техасцы Хьюстона (900 бойцов) подловили отряд Санта-Анны при Сан-Хасинто (около 1500 солдат). Уверенные в победе, мексиканские командиры халатно отнеслись к охране своих позиций и проворонили атаку техасцев, которые внезапно контратаковали с криками «Помни Аламо и Голиад!».
Бой практически сразу перерос в бойню. Началась паника. Генерал Мануэль Кастильон, правая рука диктатора, пытался организовать сопротивление, но был убит. Генерал Хуан Альмонте, который руководил самым большим очагом сопротивления, вынужден был сложить оружие.
Бойня длилась всего 18 мин. Сотни мексиканских солдат были убиты, ранены и взяты в плен. Техасцы потеряли всего 35 человек. Хьюстон был ранен в ногу. Эта решительная победа сделала его знаменитостью.
Сэм Хьюстон в битве у Сан-Хасинто. Картина Гарри Артура Макардла.
В целом в США была создана целая героическая мифология по этим событиям, где жалкие отряды превратились в «армии», заурядные стычки в «битвы», а головорезы стали «героями» и т. д. Это сильная сторона нашего врага — создавать красивые и привлекательные мифы, картинки и образы. Национальный миф, объединяющий нацию.
Санта-Анна бежал в форме простого солдата, но на следующий день его поймали. Генерала пощадили, но принудили к сделке. Он выводил войска из Техаса и признавал независимость республики. Генералы де Урреа и Филисола протестовали, ведь военного поражения не было. У мексиканцев были превосходящие силы, чтобы подавить мятеж. Но пленный Санта-Анна настаивал. В июне мексиканские войска покинули Техас. Вскоре Урреа поднял мятеж против диктатора, но это было уже запоздалое решение. Он проиграл.
14 мая 1836 года Санта-Анна и временный президент Техаса Бернет подписали Веласкские соглашения, согласно которым Санта-Анна «будучи в официальной роли главы мексиканской нации признаёт полную и абсолютную независимость Техасской республики». В обмен Санта-Анна получил свободу, его приключения ещё не закончились (он вернул власть в 1839 году).
Новое правительство Мексики отказалось признать это соглашение и признать независимость Техаса. Но сделать ничего не могло. Всё решало право силы. Началась подготовка к прямому присоединению Техаса к США.
Пленение Санта-Анны в битве при Сан-Хасинто. Американский художник Уильям Генри Хаддл
Продолжение следует…
