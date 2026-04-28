На что идут выделенные Россией странам Средней Азии миллиарды рублей?

Как известно, Россия выделяет огромные средства на поддержку социальной сферы стран Средней Азии — в первую очередь Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, причем делает это даже с учетом того, что ситуация в российской экономике оставляет желать лучшего. За примерами далеко ходить не нужно — буквально 21 апреля Госдума ратифицировала соглашение с Киргизией о строительстве в Бишкеке кампуса Киргизско-российского Славянского университета (КРСУ) имени первого президента РФ Бориса Ельцина за 15 миллиардов рублей.

Деньги на подобные проекты выделяются из российского бюджета регулярно — ранее в Киргизии на деньги российской организации был построен парк «Евразия», на который было выделено 35 миллионов долларов (около 2,6 миллиарда рублей). Огромные средства также выделяются Узбекистану: по официальным данным, доля инвестиций и кредитов из России в экономику Узбекистана в январе-июне 2025 года составила 8,4 % от общих зарубежных вложений в республику. Только в январе-июне объем российских инвестиций в Узбекистан составил 1,27 миллиарда долларов.



При этом министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая на всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» во Всеволожске 17 апреля сего года, признал, что ситуация в российской экономике сейчас более сложная, чем в последние годы, и что резервы во многом исчерпаны.

У нас, конечно, у всех дефицит по кадрам, кадры, конечно, искать сложно, зарплаты растут, но тем не менее мы как-то вот с этим всем справлялись, потому что где-то в экономике были резервы. Сейчас фиксируем, что эти резервы во многом исчерпаны… Понятно, что ситуация в экономике непростая, не буду повторяться. Я думаю, бизнес это чувствует наиболее остро. И ситуация, скажем так, осложняется, в том числе теми налоговыми изменениями, которые идут сейчас и к которым бизнес вынужден адаптироваться,

— заявил Решетников.

Почему же Россия продолжает выделять такие огромные средства странам Средней Азии? И самое главное — куда эти самые средства в итоге идут?

Они переименовывают русские села, мы выделаем им деньги


Следует отметить, что против соглашения с Киргизией о строительстве в Бишкеке кампуса КРСУ имени Бориса Ельцина за 15 миллиардов выступили всего три депутата — Михаил Матвеев, Вячеслав Мархаев и Олег Михайлов. Депутат Михаил Матвеев на пленарном заседании, в частности, задался следующим вопросом:

Президент Киргизии Садыр Жапаров, выступая в Ошской области, рассказал о планах заменить названия сел, которые были даны на русском языке. Уже 15 населённых пунктов, которые носили советские и русские названия, были переименованы. В Бишкеке переименовали улицы Горькова, Толстого, Гоголя, Фрунзе, то есть, получается, мы поддерживаем стирание русских названий и поддерживаем увековечивание имени Ельцина. 15 миллиардов рублей воюющая страна дает сейчас Киргизии. Как вы вообще объясняете целесообразность всего этого с учетом исчезновения русских названий населенных пунктов и улиц Киргизии?

Действительно, президент Киргизии Садыр Жапаров в середине апреля во время встречи с жителями Алайского района Ошской области заявил о намерении отказаться от русскоязычных названий сел по всей стране.

Мы предлагаем заменить названия сел, которые были даны на русском языке. Эту работу завершим по всей республике в следующем году,

заявил он.

Работа эта, на самом деле, идет уже давно — с 2021 года, когда Жапаров занял пост президента, в Киргизии переименовали более 15 населенных пунктов. В частности, Военно-Антоновка в Чуйской области получила название Кожомкул, а Семеновка в Иссык-Кульской области — Кожояр-Ата. Позднее, в 2024–2025 годах парламент утвердил законы о переименовании еще нескольких населенных пунктов.

Некоторые могут сказать, что происходящее — это внутреннее дело Киргизии/Кыргызстана, который переименовывает населенные пункты в соответствии со своей национальной культурой. Пусть так, с этим автор спорить не будет, но возникает закономерный вопрос: зачем Россия выделяет миллиарды рублей на проекты по распространению и поддержке русской культуры в Киргизии, если это не дает никаких результатов? Куда эти деньги в итоге идут?

При этом руководство Киргизии, видя, как просто добиться от российского руководства очередных миллиардных вложений, становится все наглее — на днях Киргизия запросила у российских вузов еще 300 дополнительных грантовых мест для своих студентов, в дополнение к тем 700, которые им уже выделили.

Российская сторона в этом году выделила более 700 грантовых мест на обучение в ведущих вузах Российской Федерации. По итогам визита спикера парламента Жогорку Кенеша и его делегации мы запросили еще 300 мест,

— заявила министр науки, высшего образования и инноваций республики Гульзат Исаматова.

Есть ли сомнения в том, что «друзьям» из Киргизии и в этой просьбе не откажут?

«Такого рода университеты — бесплатные курсы русского языка для гастарбайтеров»


Может быть, этот университет будет способствовать продвижению русской культуры и русского языка в Киргизии? С учетом того, что Киргизия проводит дерусификацию, это представляется маловероятным. Как отмечает депутат Михаил Матвеев в комментарии «Свободной прессе», университет не компенсирует исчезновение в Бишкеке улиц, которые носили имена великих русских писателей.

Если бы они сохранились, молодое поколение могло бы поинтересоваться, что это за люди и какой вклад они внесли в мировую культуру. И именно это было бы продвижением славянской культуры. На мой взгляд, учебные заведения, подобные Славянскому университету им. Ельцина, это своего рода бесплатные курсы русского языка для будущих гастарбайтеров, которые собираются приехать в Россию и заработать у нас, устраиваясь таксистами или курьерами. Вот и вся культура,

считает Матвеев.

С этим сложно не согласиться, поскольку, когда в стране отказываются от русских названий населенных пунктов и улиц и отчитывают бизнесменов (кстати говоря — китайских) за речь на русском языке, сложно рассчитывать на нечто иное.

Отзывы о том же Славянском университете имени Б. Ельцина о многом говорят — еще в 2023 году экс-шеф-редактор ИА REGNUM по Средней Азии Григорий Михайлов отмечал, что это учреждение является рассадником русофобии. По его словам, в университете

сложилась практика, когда сотрудники совмещают основную деятельность с работой на западные структуры и финансируемые ими в Кыргызстане неправительственные организации.

И вот теперь туда вкладывают целых 15 миллиардов…

Как отмечает Михаил Матвеев, для того чтобы усиливать свое влияние в Средней Азии, совершенно не обязательно вкладывать миллиарды в сомнительные проекты.

США, Китай и Индия усиливают свое присутствие в Средней и Центральной Азии и, в частности, в Киргизии, причем безо всяких университетов. Да, они делают инвестиции, но за это требуют политические дивиденды.

Заключение


Собственно, подобная политика не то чтобы способствует продвижению русской культуры в Средней Азии, она способствует тому, что Россию воспринимают как этакую «дойную корову», с которой можно выкачивать деньги. Огромные средства выделяются на проекты в странах Средней Азии, которые никаких результатов не приносят. В той же Киргизии Россия фактически финансирует дерусификацию.

При этом в январе Киргизия обратилась в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «для получения разъяснений из-за отказа в оформлении полисов для трудовых мигрантов», фактически открыто требуя переложить социальные траты за своих граждан на Российскую Федерацию, то есть на граждан России (об этом автор писал в материале «Ты нам обязан, брат»: Киргизия требует полисы ОМС для мигрантов и их семей). Содержание иностранцев в российских больницах уже обходится бюджету в миллиарды рублей.

То есть Киргизия, как и Таджикистан с Узбекистаном, рассматривают Россию как основной источник денежных переводов — в 2024 году, например, объём денежных переводов из России в Таджикистан составил 5,8 млрд долларов, что составляет 45 % ВВП республики — и как основной источник финансовой помощи (кредитов, инвестиций и т. д.). Но при этом Россия абсолютно ничего не получает взамен. Кроме, разумеется, большого количества мигрантов из этих стран.

С ними, кстати, возникает множество проблем — например, образование этнических анклавов. Еще в мае 2025 года в Госдуме подготовили законопроект о противодействии формированию этнических анклавов, однако с тех пор воз и ныне там. В начале месяца зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вновь заговорил о том, что «необходимо наладить работу по противодействию формированию этнических анклавов», но ни к каким конкретным последствиям и решениям это пока не привело.
  yuriy55
    yuriy55
    +18
    Сегодня, 04:22
    Следует отметить, что против соглашения с Киргизией о строительстве в Бишкеке кампуса КРСУ имени Бориса Ельцина за 15 миллиардов выступили всего три депутата — Михаил Матвеев, Вячеслав Мархаев и Олег Михайлов.

    А по совести вся фракция КПРФ должна была проголосовать против...
    Стойкое впечатление, что государственные (изъятые у народа деньги) тратят на что угодно, лишь бы они не достались нуждающимся и не пошли по назначению...
    Какая мерзкая картина выходит...
    ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67
      +6
      Сегодня, 05:09
      Цитата: yuriy55
      Какая мерзкая картина выходит...

      Хуже не придумать!

      Только в январе-июне объем российских инвестиций в Узбекистан составил 1,27 миллиарда долларов.

      Меня крайне возмущает такая угодливость наших властей! Зачем? Чтобы потом списать эти долги? Или в этом кроется что-то другое? К примеру теже откаты?
      Ну и про ебн. Как-же его не увековечивать? Он принес нашей " элите" на всех уровнях сказочную жизнь! С газетами, яхтами, нефтью и газом и т. д.
      Не боялись бы народного гнева, давно положили бы пропахшие алкоголем останки ебн в мавзолей вместо В. И. Ленина, и ходили поклонялись ему!
      Татьяна
        Татьяна
        -2
        Сегодня, 05:22
        Цитата: yuriy55
        А по совести вся фракция КПРФ должна была проголосовать против...
        Совершенно верно!
        Однако все коммунистические партии в РФ, начиная с большевиков 1917 года, являются по сути западным проектом наднациональных глобалистов со времён англо-еврейской унии финансового капитала спекулянтов-ростовщиков действующих по заветам Талмуда, Торы и Тании.

        Подобное поведение со стороны членов правительства, внесших данное предложение, а также депутатов, поддержавших это предложение, говорит только о том, что Россия не имеет на практике своего собственного национального суверенитета и находится в западной обойме этого проекта как расходный материал и национальная жертва русофобии для замещения коренного населения - прежде всего государство образующего русского народа и геополитического уничтожения самой России с политической карты мира!

        Возникает персональный вопрос: кто пофамильно эти люди - чиновники и депутаты в правительстве и в ГД, СФ, - которые по сути выступают за разрушение нашей страны в пользу иностранных захватчиков нашего национального государства, вопреки национальным интересам собственного народа и сохранения нашей страны? Это враги нашей страны.
        При этом никакая политика потворства агрессору из бывших национальных ССР со стороны российских властей не имеет никаких оснований, чтобы во всём этом оправдать их как врагов народа и иностранных агентов влияния в войне агрессивного Запада против России!
        Нужна сталинская чистка во всех структурах власти нашей страны на предмет защиты её от внутренних предателей и иностранных агентов влияния.
        Татьяна
          Татьяна
          +2
          Сегодня, 05:36
          Историческая СПРАВКА об англо-иудейской унии.
          В Британии распространение англо-иудейской элитарной унии, из которой и вышел сионизм как концепция тарана существующего мирового порядка в пользу своих создателей и хозяев, связан с именами прежде всего премьера Бенджамина Дизраэли – этнического еврея протестантского вероисповедания, и Натаниэля «третьего» Ротшильда – внука Натана, основателя британской ветви, подмявшего под себя Банк Англии, и отпрыска «второго» Лионеля Ротшильда.
          Последователи Дизраэли, возведя «третьего» Ротшильда в аристократический титул и внедрив его в палату лордов, и сформировали британскую сионистскую элиту в её нынешнем виде. Заодно приобрели «карман» финансирования упомянутых транснациональных институтов.
          В этом виде уния и была экспортирована в США, где к настоящему моменту трансформировалась в ключевое звено навязшей в зубах «коалиции Эпштейна».

          Так что нападение американских и израильских сионистов на Иран, дезинтеграция и трансформация Ближнего Востока, тюркская экспансия в Среднюю Азию и поощрение миграции оттуда в Россию с целью подрыва наших политических устоев и идентичности – дело рук одних и тех же сил.

          А в их руках использованный сионистами Трамп, как и военный преступник Нетаньяху (добавлю от себя: Зеленский, Мерц, Макрон, Стармер, Джорджа Мелони и количества им легион) – суть куклы-марионетки, расходный материал длинного, долгоиграющего проекта, зашифрованного не просто под «естественные», но ещё и под «библейские» процессы. Чтобы им меньше сопротивлялись и воспринимали как неизбежное.

          Противостоять в равной мере нужно всем этим подрывным тенденциям, если хотим сохранить уважение и влияние в мире, а также собственный суверенитет и цивилизационную – культурно-историческую личность.

          - https://iarex.ru/articles/152914.html?utm_referrer=dzen-blog
          Татьяна
            Татьяна
            +4
            Сегодня, 05:55
            Замечу, что мотивационную программу поведения взрослых граждан страны закладывают через ИДЕОЛОГИЮ с детства через образование и её НА ПРАКТИКЕ по факту никто не отменял. В результате сейчас имеем то, что имеем. А именно.

            Идеологическое образование в РФ давно «прокисло». Господствующую в стране буржуазную идеологию американского экономиста М.Фридмана теперь уже не называют «буржуазной», а называют классово отвлечённо просто «рыночной» с элементами т.н. «монетаризма» (т.е. буржуазной погоней за финансовыми прибылями).
            При этом нельзя уравнивать понятие реального капитализма со всеми его недостатками с доктринёрской идеей американца Милтона Фридмана в виде некоего умозрительного социального проекта, воплощаемого в жизнь, для построения якобы идеально справедливого капитализма на Земле во всём мире. За счёт чего?
            За счёт якобы существования в мире некоего анархистски абсолютно "свободного" от всех и каждого мирового рынка, который якобы абсолютно "чист" от профанаций и недобросовестности как со стороны самих участников рынка капиталов, товаров (услуг) и рабочей силы, так и от давления на них национального государства. И при этом Фридманом наивно предполагается, что все свободные от государства участники рынка изначально во все времена по своему жизненному старту равны между собой и могут всегда стать богатыми, стоит им только этого захотеть. Это утопия и блеф в чистом виде!
            За этой попыткой Фридмана обелить капитализм скрывается вполне определённая цель, взятая на вооружение апологетами Вашингтона. А именно.
            Цель этого американского блефа состоит в том, чтобы "туземные" для США суверенные страны бесконтрольно и беспошлинно со стороны своих правительств ошибочно свободно и беззащитно от конкуренции открыли для транснациональных компаний США доступ на свои отечественные рынки для продажи иностранных товаров и скупки иностранцами "туземных" богатств, предприятий и природных ресурсов.
            При этом сокращение туземной госсобственности по максимому - до "0" - пропагандируется "рыночниками" исключительно, как общественное благо. Ибо государству якобы уже контролировать ничего не нужно, наказывать никого не нужно, регулировать торговлю и производство тоже не нужно. Что все члены общества станут при этом такими честными и законопослушными предпринимателями, что поэтому и защищать население от жуликов, воров, грабителей и убийц тоже будет уже не нужно. И поэтому якобы национальное государство, как анахронизм, за ненадобностью исчезнет само собой, и защищать его вообще не нужно. Ибо распределение материальных благ "сверху" на уровне государства не потребуется, ибо всё будет регулировать этот "идеальный" капиталистический рынок. Ну а те, кто не вписались в рынок - это уже их проблемы. Пусть, мол, они выживают сами, как смогут. К ним в частности относятся все т.н. "лишние" люди: пенсионеры, инвалиды, дети и пр. - все те, кто "не вписался в рынок". Зато они должны быть "счастливы" своей свободой от веками давлеющего над ними жиреющего абстрактно-бюрократического государства так, как об этом всегда веками мечтали анархисты.

            ИТОГО. Вся эта идеология Милтона Фридмана о якобы существовании т.н. "свободного" и "чистого" рынка является анархистской пропагандой американского истеблишмента по разложению ими национальной безопасности суверенных государств до полной их ликвидации и подчинения их ресурсов в пользу транснациональных компаний США.
            К сожалению, эта идеология неофициально взята на вооружение российской правящей элитой, в качестве государственной идеологии. Реализуется на практике правительством РФ, гарантом Конституции РФ, в ГД и СФ. А ВШЭ является кузницей буржуазных молодых кадров в этой компрадорской экономике и её апологетов.
            Татьяна
              Татьяна
              0
              Сегодня, 07:20
              Что касается национальных вопросов у России сейчас с бывшими Национальными ССР, то мы сейчас имеем на практике как руководство к действию именно провокационное русофобское наследие прозападной коммунистической идеологии К.Маркса и Ф.Энгелься со стороны политики большевиков - в виде их отходе на практике навеки веков от "пролетарского интернационализма" при образовании ими первого в мире социалистического государства, начиная с 1917 года и первых лет советской власти.
              Речь идёт об ошибках классиков М/Л в построении ими коммунистической теории как руководством к действию для реализации её на практике.
              Социализм построить можно, а коммунизм - в понимании его классиками М/Л - никогда!
              Апологеты коммунистической теории безграмотны в логике построения научно состоятельных гипотез. Они не видят ошибки в м/л теории классиков М/Л, слепо верят тому же Ленину на слово, что теория К.Маркса якобы абсолютно верна - однако ничего подобного. И не хотят их признавать, как зомбированно верующие вождю на слово!
              И сейчас в национальном вопросе мы снова наступаем на одни и те же грабли. А именно.

              Что касается образования советских социалистических национальных республик, то имеем следующее.

              Развитие СОВЕТСКОЙ России, первого в мире социалистического государства, носило двоякий – противоречивый – характер.
              С одной стороны, русский народ, поверивший в коммунистическую идею большевиков-ленинцев, и, являясь носителем ДЕРЖАВНОГО, а не НАЦИОНАЛ-СЕПАРАТИСТСКОГО менталитета национальных меньшинств, на всех фронтах общественного строительства действительно созидал социализм в рамках всей страны как всей своей многонациональной Родины. Собственно говоря, ему ничего иного и не оставалось делать. Но в то же самое время, с другой стороны, в бывших царских национальных окраинах, где преобладали ещё феодальные отношения и собственный национальный пролетариат отсутствовал, власть от большевиков-ленинцев и под их контролем получила мелкая национальная буржуазия и бывшие местные феодалы. Национальная же промышленность возводилась уже руками русского и русскоязычного народов. При этом всё, что было действительно создано национального за годы Советской власти в когда-то отсталых царских национальных окраинах – национальных республиках – это лишь местная национальная партийная и советская бюрократия, а также национальная творческая интеллигенция, её обслуживающая (учёные-обществоведы, литераторы, артисты и т.п.). Эта национальная партийная и советская интеллигенция и бюрократия объективно сохранили в себе национальный буржуазно-феодальный менталитет не только в отношении собственного трудового народа, но и в отношении пришедших, по их мнению, «горбить на них» русских вплоть до времени так называемого горбачёвского «нового мышления».

              Таким образом, национальные проблемы в Советском Союзе не только были с самого начала Советской власти, но и носили по отношению к русскому народу национально-БУРЖУАЗНЫЙ классовый характер. Буржуазный националистический госпереворот в СССР 1991 года в целом лишь поднял со дна на поверхность уже имевшие место национально-буржуазные деформации при строительстве большевиками-ленинцами троцкистского толка социализма в России начиная с 1917 года, которые советское руководство старалось не предавать широкой огласке.
              Это прозападное большевистское антирусское национальное наследие в области национальной госполитики большевиков Русские расхлёбывают до сих пор на постсоветском пространстве, включая и на территории России по замещению Русского и коренного населения России иностранными мигрантами, приезжающими в Россию семьями "жить вместо нас"!
            советник 2 уровня
              советник 2 уровня
              +1
              Сегодня, 07:36
              Цитата: Татьяна
              ИТОГО. Вся эта идеология Милтона Фридмана
              люди вполне себе счастливы в куче стран.. капиталистических причем... может просто хреновый капитализм гдето?
      Roman_4
        Roman_4
        +1
        Сегодня, 07:37
        Цитата: ваш вср 66-67
        Цитата: yuriy55
        Какая мерзкая картина выходит...

        Хуже не придумать!

        Только в январе-июне объем российских инвестиций в Узбекистан составил 1,27 миллиарда долларов.

        Меня крайне возмущает такая угодливость наших властей! Зачем? Чтобы потом списать эти долги? Или в этом кроется что-то другое? К примеру теже откаты?
        Ну и про ебн. Как-же его не увековечивать? Он принес нашей " элите" на всех уровнях сказочную жизнь! С газетами, яхтами, нефтью и газом и т. д.
        Не боялись бы народного гнева, давно положили бы пропахшие алкоголем останки ебн в мавзолей вместо В. И. Ленина, и ходили поклонялись ему!

        Соглашусь с вами, скорее всего , те кто помогает получать помощь от России, получают значительные откаты от принимающей стороны. Выделяются гигантские суммы, при том что рабочая сила и стройка в этих республиках гораздо дешевле чем в России.
        Выделили 15 млрд , получили половину откатами обратно, плохо что-ли? - хорошо.
        Доят страну.
        Все эти помощи , возможность украсть побольше из бюджета.
    2. Комментарий был удален.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      -3
      Сегодня, 06:05
      Попробую уточнить некоторые моменты, потому что национальная тема очень чувствительный механизм даже внутри многонациональной и многоконфессиональной РФ.
      В статье приведены факты высказываний, выдернутых из контекста, что уже обсуждалось в сми и российская сторона попросила уточнений.
      Ничтоже сумняшеся деньги любят счёт особенно в условиях СВО, как не нужно объяснять, почему импорт в РФ из постсоветских республик вырос многократно, сглаживая санкции, а это многого стоит.
      Следует также помнить влияние мягкой силы по продвижению интересов РФ в страны ЦА.
      А прошлогодняя и в начале этого года высылка мелко бритских идеологов под крышей дипломатов, планировавших переворот в РФ путём вовлечения диаспор мигрантов в разного рода акции в России, свидетельствует о правильном направлении борьбы с русофобами.
      Главное, чтобы это понимали на всех уровнях власти и простого народа, и действовать хирургически верным путём, как в основной заповеди врачей - Не навреди!
      tsvetahaki
        tsvetahaki
        +1
        Сегодня, 06:36
        Цитата: ZovSailor
        Попробую уточнить некоторые моменты,

        А вы не помните, к чему эта тактика привела на украине? belay
        ZovSailor
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 07:12
          tsvetahaki
          Сегодня, 06:36

          hi Затронутая тема к бандерштату не относится.
          Вопросы войны и мира обсуждаются с момента зарождения человечества.
    4. Гардамир Звание
      Гардамир
      +2
      Сегодня, 06:39
      Фракция это же часть. Часть Единой России.
  2. Xenon Звание
    Xenon
    +4
    Сегодня, 04:44
    Цитата: yuriy55
    А по совести вся фракция КПРФ должна была проголосовать против...
    Они не были против и при увеличении пенсионного возраста. Им там совсем даже неплохо сидеть в Думе
  3. Александр Расмухамбетов Звание
    Александр Расмухамбетов
    +2
    Сегодня, 04:57
    КПРФ в думе 10-12%,все решает ЕР так что все вопросы к партии которая радеет за народ и принимает все законы.
  4. turembo Звание
    turembo
    +1
    Сегодня, 05:00
    Не зря говорят умные люди учатся на чужих ошибках, глупые на своих, и похоже есть продолжение пословицы, как говорил Михаил Задорнов видимо для совсем тупых. Совсем недавно мы уже вбухивали деньги в одну русофобсткую страну, сейчас мы с ней активно махаемся на поле брани. Видимо нашим депутатам этого мало и они вбухивают в страны вокруг, активно поддерживая эту самую оголтелую русофобию. После таких законов всю думу за исключением трех депутатов нужно отправлять на субботники, желательно под присмотром конвоиров, чтобы вреда стране не нанесли...
  5. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 05:02
    Огромные средства также выделяются Узбекистану: по официальным данным, доля инвестиций и кредитов из России в экономику Узбекистана в январе-июне 2025 года составила 8,4 % от общих зарубежных вложений в республику.

    Не надо путать квадратное с теплым. Основные государственные деньги - это кредит Росатома на строительство АЭС. Все остальное - это вложения частных компаний. Это в частности Uzum - крупнейший узбекекский маркетплейс, созданный частично на деньги Добродеева из VK, "Магнит" - Краснодарская компания и т.д. И это не считая Лукойла.
    Roman_4
      Roman_4
      +1
      Сегодня, 07:50
      Цитата: Дилетант
      Огромные средства также выделяются Узбекистану: по официальным данным, доля инвестиций и кредитов из России в экономику Узбекистана в январе-июне 2025 года составила 8,4 % от общих зарубежных вложений в республику.

      Не надо путать квадратное с теплым. Основные государственные деньги - это кредит Росатома на строительство АЭС. Все остальное - это вложения частных компаний. Это в частности Uzum - крупнейший узбекекский маркетплейс, созданный частично на деньги Добродеева из VK, "Магнит" - Краснодарская компания и т.д. И это не считая Лукойла.

      А почему бы Росатому не строить АЭС на территории нашей страны и не продавать электроэнергию в другие страны ?
      Об этом ещё Жириновский говорил.
      Видимо Росатом тоже как то заинтересован ? - те-же откаты руководству и бесконтрольное воровство бюджетных денег ? Ибо многое за бугром проконтролировать сложно ?
  6. igorra Звание
    igorra
    +10
    Сегодня, 05:09
    Как может партия, принимающая антинародные решения постоянно побеждать на выборах, вот вопрос? Хожу на выборы только для того, чтобы мой бюллетень, в случае неявки, не использовали для вбросов за одну известную партию, радеющей за наши карманы, но почему то миллиарды суды выгребают из карманов её членов.
  7. ARIONkrsk Звание
    ARIONkrsk
    +8
    Сегодня, 06:04
    Зато Медведев на днях смеялся над европейцами что они потеряли 90 млрд. дол., на свою бы лучше страну посмотрел.
    cast iron
      cast iron
      0
      Сегодня, 08:03
      Дмитрий Бадминтоныч последние несколько лет пьет огненную воду и несёт всякий бред в запрещенных РКН менеджерах.
  8. фемистокл_ Звание
    фемистокл_
    +4
    Сегодня, 06:12
    Мне думается, что это хитрая схема вывода и отмыва ден.знаков. Распил за долю малую. wink
    Добрый злыдень
      Добрый злыдень
      +2
      Сегодня, 06:50
      Если в небе загораются звезды -
      Значит, это кому-то нужно!
      В. Маяковский
    Roman_4
      Roman_4
      0
      Сегодня, 07:54
      Цитата: фемистокл_
      Мне думается, что это хитрая схема вывода и отмыва ден.знаков. Распил за долю малую. wink

      Вынужден присоединиться к вашему мнению
  9. Stas157 Звание
    Stas157
    0
    Сегодня, 06:27
    Почему же Россия продолжает выделять такие огромные средства странам Средней Азии?

    Лучше бы эти средства на ПВО пошли, так необходимое нынче нашим регионам.
  10. север 2 Звание
    север 2
    +4
    Сегодня, 06:36
    может не совсем в тему , но с сегодняшнем delfi .lt есть статья , где известный Руслан Кутаев сообщает , что мусульмане Москвы готовы перенять в Москве власть в час Х , что бы по России установить им выгодную власть . Даже приводят цифры , что только в Москве мусульман уже несколько миллионов , они , мол , тренируется , и не только в Москве . Петушится этот Кутаев при Масхадове в Чечне бывший значимой персоной ,а сейчас сотрудник конкретных антироссийских организаций и признанный лишь агентом иностранного влияния . И почему он до сих пор ещё на воле , почему вообще живой , и почему миллиарды дани кроме своим вот чеченцам , ещё миллиарды Россия платит ещё и среднеазиатам -мусульманам . В Чечне всё уже в мраморе . в граните и в плитке , не то что где ни будь Рязани или Оренбурге !!!!
    фемистокл_
      фемистокл_
      +1
      Сегодня, 07:02
      Про чеченцев, именно про них, ещё имам Шамиль говорил... Самый семитский народ на Сев.Кавказе, без правил, без чести...
  11. Гардамир Звание
    Гардамир
    +2
    Сегодня, 06:45
    Цель нынешней власти. вывезти из России ископаемые. людей финансы...
  12. bairat Звание
    bairat
    +2
    Сегодня, 07:28
    Цитата: Дилетант
    Не надо путать квадратное с теплым. Основные государственные деньги - это кредит Росатома на строительство АЭС.

    Это не кредит, АЭС принадлежит Росатому, потом рассчитывают продавать э/э. Ну как рассчитывают, больше похоже на хождение по граблям, таким же макаром построили Сангтудинскую ГЭС, а таджики не платят за энергию. Обманули.
  13. Александр Сл Звание
    Александр Сл
    0
    Сегодня, 07:55
    В думе, сидят враги России, это подтверждается принятыми ими антинародными законами, идёт целенаправленное уничтожение Российского государства и его народа.
  14. Alex013 Звание
    Alex013
    0
    Сегодня, 07:59
    "У нас, конечно, у всех дефицит по кадрам, кадры, конечно, искать сложно..." - в Киргизии 700 тыс.русских, в Узбекистане около 600 тыс., понятно, тут вся возрастная структура, но все же. Потенциальный источник кадров, причем, думаю, не совсем низкоквалифицированных...
  15. Самоед Звание
    Самоед
    0
    Сегодня, 08:04
    Что можно сказать про Госдуму? "Так-то парень неплохой, только сс**тся, да кривой!"
  16. НСВ Звание
    НСВ
    0
    Сегодня, 08:07
    Лучше б границу укрепляли за эту сумму.