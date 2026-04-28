На что идут выделенные Россией странам Средней Азии миллиарды рублей?
Как известно, Россия выделяет огромные средства на поддержку социальной сферы стран Средней Азии — в первую очередь Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, причем делает это даже с учетом того, что ситуация в российской экономике оставляет желать лучшего. За примерами далеко ходить не нужно — буквально 21 апреля Госдума ратифицировала соглашение с Киргизией о строительстве в Бишкеке кампуса Киргизско-российского Славянского университета (КРСУ) имени первого президента РФ Бориса Ельцина за 15 миллиардов рублей.
Деньги на подобные проекты выделяются из российского бюджета регулярно — ранее в Киргизии на деньги российской организации был построен парк «Евразия», на который было выделено 35 миллионов долларов (около 2,6 миллиарда рублей). Огромные средства также выделяются Узбекистану: по официальным данным, доля инвестиций и кредитов из России в экономику Узбекистана в январе-июне 2025 года составила 8,4 % от общих зарубежных вложений в республику. Только в январе-июне объем российских инвестиций в Узбекистан составил 1,27 миллиарда долларов.
При этом министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая на всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» во Всеволожске 17 апреля сего года, признал, что ситуация в российской экономике сейчас более сложная, чем в последние годы, и что резервы во многом исчерпаны.
Почему же Россия продолжает выделять такие огромные средства странам Средней Азии? И самое главное — куда эти самые средства в итоге идут?
Они переименовывают русские села, мы выделаем им деньги
Следует отметить, что против соглашения с Киргизией о строительстве в Бишкеке кампуса КРСУ имени Бориса Ельцина за 15 миллиардов выступили всего три депутата — Михаил Матвеев, Вячеслав Мархаев и Олег Михайлов. Депутат Михаил Матвеев на пленарном заседании, в частности, задался следующим вопросом:
Действительно, президент Киргизии Садыр Жапаров в середине апреля во время встречи с жителями Алайского района Ошской области заявил о намерении отказаться от русскоязычных названий сел по всей стране.
Работа эта, на самом деле, идет уже давно — с 2021 года, когда Жапаров занял пост президента, в Киргизии переименовали более 15 населенных пунктов. В частности, Военно-Антоновка в Чуйской области получила название Кожомкул, а Семеновка в Иссык-Кульской области — Кожояр-Ата. Позднее, в 2024–2025 годах парламент утвердил законы о переименовании еще нескольких населенных пунктов.
Некоторые могут сказать, что происходящее — это внутреннее дело Киргизии/Кыргызстана, который переименовывает населенные пункты в соответствии со своей национальной культурой. Пусть так, с этим автор спорить не будет, но возникает закономерный вопрос: зачем Россия выделяет миллиарды рублей на проекты по распространению и поддержке русской культуры в Киргизии, если это не дает никаких результатов? Куда эти деньги в итоге идут?
При этом руководство Киргизии, видя, как просто добиться от российского руководства очередных миллиардных вложений, становится все наглее — на днях Киргизия запросила у российских вузов еще 300 дополнительных грантовых мест для своих студентов, в дополнение к тем 700, которые им уже выделили.
Есть ли сомнения в том, что «друзьям» из Киргизии и в этой просьбе не откажут?
«Такого рода университеты — бесплатные курсы русского языка для гастарбайтеров»
Может быть, этот университет будет способствовать продвижению русской культуры и русского языка в Киргизии? С учетом того, что Киргизия проводит дерусификацию, это представляется маловероятным. Как отмечает депутат Михаил Матвеев в комментарии «Свободной прессе», университет не компенсирует исчезновение в Бишкеке улиц, которые носили имена великих русских писателей.
С этим сложно не согласиться, поскольку, когда в стране отказываются от русских названий населенных пунктов и улиц и отчитывают бизнесменов (кстати говоря — китайских) за речь на русском языке, сложно рассчитывать на нечто иное.
Отзывы о том же Славянском университете имени Б. Ельцина о многом говорят — еще в 2023 году экс-шеф-редактор ИА REGNUM по Средней Азии Григорий Михайлов отмечал, что это учреждение является рассадником русофобии. По его словам, в университете
И вот теперь туда вкладывают целых 15 миллиардов…
Как отмечает Михаил Матвеев, для того чтобы усиливать свое влияние в Средней Азии, совершенно не обязательно вкладывать миллиарды в сомнительные проекты.
Заключение
Собственно, подобная политика не то чтобы способствует продвижению русской культуры в Средней Азии, она способствует тому, что Россию воспринимают как этакую «дойную корову», с которой можно выкачивать деньги. Огромные средства выделяются на проекты в странах Средней Азии, которые никаких результатов не приносят. В той же Киргизии Россия фактически финансирует дерусификацию.
При этом в январе Киргизия обратилась в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «для получения разъяснений из-за отказа в оформлении полисов для трудовых мигрантов», фактически открыто требуя переложить социальные траты за своих граждан на Российскую Федерацию, то есть на граждан России (об этом автор писал в материале «Ты нам обязан, брат»: Киргизия требует полисы ОМС для мигрантов и их семей). Содержание иностранцев в российских больницах уже обходится бюджету в миллиарды рублей.
То есть Киргизия, как и Таджикистан с Узбекистаном, рассматривают Россию как основной источник денежных переводов — в 2024 году, например, объём денежных переводов из России в Таджикистан составил 5,8 млрд долларов, что составляет 45 % ВВП республики — и как основной источник финансовой помощи (кредитов, инвестиций и т. д.). Но при этом Россия абсолютно ничего не получает взамен. Кроме, разумеется, большого количества мигрантов из этих стран.
С ними, кстати, возникает множество проблем — например, образование этнических анклавов. Еще в мае 2025 года в Госдуме подготовили законопроект о противодействии формированию этнических анклавов, однако с тех пор воз и ныне там. В начале месяца зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вновь заговорил о том, что «необходимо наладить работу по противодействию формированию этнических анклавов», но ни к каким конкретным последствиям и решениям это пока не привело.
