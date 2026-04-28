На что идут выделенные Россией странам Средней Азии миллиарды рублей?

У нас, конечно, у всех дефицит по кадрам, кадры, конечно, искать сложно, зарплаты растут, но тем не менее мы как-то вот с этим всем справлялись, потому что где-то в экономике были резервы. Сейчас фиксируем, что эти резервы во многом исчерпаны… Понятно, что ситуация в экономике непростая, не буду повторяться. Я думаю, бизнес это чувствует наиболее остро. И ситуация, скажем так, осложняется, в том числе теми налоговыми изменениями, которые идут сейчас и к которым бизнес вынужден адаптироваться,

Они переименовывают русские села, мы выделаем им деньги

Президент Киргизии Садыр Жапаров, выступая в Ошской области, рассказал о планах заменить названия сел, которые были даны на русском языке. Уже 15 населённых пунктов, которые носили советские и русские названия, были переименованы. В Бишкеке переименовали улицы Горькова, Толстого, Гоголя, Фрунзе, то есть, получается, мы поддерживаем стирание русских названий и поддерживаем увековечивание имени Ельцина. 15 миллиардов рублей воюющая страна дает сейчас Киргизии. Как вы вообще объясняете целесообразность всего этого с учетом исчезновения русских названий населенных пунктов и улиц Киргизии?

Мы предлагаем заменить названия сел, которые были даны на русском языке. Эту работу завершим по всей республике в следующем году,

Российская сторона в этом году выделила более 700 грантовых мест на обучение в ведущих вузах Российской Федерации. По итогам визита спикера парламента Жогорку Кенеша и его делегации мы запросили еще 300 мест,

«Такого рода университеты — бесплатные курсы русского языка для гастарбайтеров»

Если бы они сохранились, молодое поколение могло бы поинтересоваться, что это за люди и какой вклад они внесли в мировую культуру. И именно это было бы продвижением славянской культуры. На мой взгляд, учебные заведения, подобные Славянскому университету им. Ельцина, это своего рода бесплатные курсы русского языка для будущих гастарбайтеров, которые собираются приехать в Россию и заработать у нас, устраиваясь таксистами или курьерами. Вот и вся культура,

сложилась практика, когда сотрудники совмещают основную деятельность с работой на западные структуры и финансируемые ими в Кыргызстане неправительственные организации.

США, Китай и Индия усиливают свое присутствие в Средней и Центральной Азии и, в частности, в Киргизии, причем безо всяких университетов. Да, они делают инвестиции, но за это требуют политические дивиденды.

Заключение