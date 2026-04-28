Американские спутники Jumpseat — «большие уши» холодной войны
Рассекреченные изображения разведывательного спутника Jumpseat
Откидное кресло
Для начала немного терминологии. Jumpseat (или AFP-711) — это сверхсекретная серия американских спутников-шпионов, работавшая в разгар холодной войны, с 1971 по 2006 год. Проект курировало Национальное разведывательное управление (NRO) вместе с ВВС США. Главной задачей этих аппаратов была радиоэлектронная разведка. Всего было восемь запусков с базы Ванденберг в Калифорнии. В космос их выводили ракеты Titan IIIB, созданные на базе межконтинентальных ракет. Программа оказалась достаточно успешной: из восьми стартов лишь один был неудачным.
Благодаря вытянутой высокоэллиптической орбите с высоким наклонением к экватору Jumpseat проводил над территорией Северного полушария — а значит, над территорией Советского Союза — часы, а не минуты, которые были доступны аппаратам на низких орбитах. Спутник на круговой орбите высотой 300 километров облетает Землю примерно за 90 минут. Из этого времени над заданной целью он оказывается лишь на несколько десятков секунд. Если радар противника включается эпизодически — скажем, только во время учений или при реальной тревоге, — вероятность его обнаружения спутником на низкой орбите ничтожно мала. Jumpseat решал эту проблему: его апогей составлял около 39 000 километров. Это выше геостационарной орбиты. На вершине орбиты спутник замедлялся настолько, что фактически зависал над северными широтами, обеспечивая непрерывный мониторинг в течение многих часов подряд.
Американцы долго шли к концепции Jumpseat или «откидное кресло» — внешний вид спутника действительно очень походит предмет интерьера квартиры. Появление космического шпиона обусловлено одним из самых острых стратегических вопросов холодной войны — о возможностях советской системы противоракетной обороны. В середине 1960-х американские разведчики были на распутье: одни эксперты полагали, что СССР строит масштабную систему ПРО, способную перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты; другие — что советская оборона остаётся примитивной и локальной. От ответа на этот вопрос зависела структура американских ядерных сил, объём оборонных расходов, перспективы переговоров по ограничению вооружений.
В общем, на Jumpseat возлагали очень большие надежды. Американская сторона утверждает, что все они оправдались. Иного мнения от противника сложно ожидать. Но дело не в американской технической пропаганде, где они всегда будут «победителями», а в историческом контексте шпионских игр в космосе.
Как уже говорилось выше, основной целью спутников радиотехнической разведки являлись советские радары ПРО. Для их поиска и контроля необходим был чувствительный аппарат, «подвешенный» на нескольких десятках тысяч километров над Землей. И вооруженный соответствующим образом. Jumpseat стал этим инструментом. Спутник для сбора слабых радиосигналов нёс на борту большую параболическую антенну диаметром около четырёх метров и инфракрасный сенсор, способный обнаруживать короткие вспышки работающих ракетных двигателей. Комбинация радиоэлектронных и инфракрасных сенсоров позволяла не только фиксировать факт работы радара, но и коррелировать его с запуском ракеты-перехватчика.
Результаты, полученные спутником-шпионом, оказались впечатляющими. Данные подтвердили, что советская система ПРО вокруг Москвы, более известная как «объект А-35», действительно существует и функционирует, но её возможности ограничены десятком перехватчиков и несколькими радарами. Масштабной общенациональной противоракетной обороны в СССР не было. Удивляет наивность американцев — даже для 2026 года ПРО подобного уровня кажется научной фантастикой, а для 1960–1970-х — несбыточной утопией. Тем не менее Пентагону надо было удостовериться. Отсутствие стратегического противоракетного зонтика над СССР повлияло на ход переговоров по Договору об ограничении систем ПРО 1972 года — одного из краеугольных камней архитектуры ядерного сдерживания, которая просуществовала до выхода США из договора в 2002 году.
Без Jumpseat картина была бы иной. Без длительного мониторинга с высокоэллиптической орбиты американцы могли бы либо переоценить, либо недооценить советские возможности. И то, и другое несло катастрофические последствия: гонка вооружений в первом случае, стратегическая уязвимость — во втором. Jumpseat стал для Белого дома мерилом дозволенного в стратегических масштабах.
Шпионская техника
До последнего времени Jumpseat рассматривался как платформа радиоэлектронной разведки, но оказалось, что он нёс на борту существенно более сложный набор сенсоров, чем это признавалось ранее. Опубликованные американцами фотографии моделей и макетов спутника выявили наличие инфракрасного сенсора в основании антенной фермы — платформы, которая вращалась в противофазе с корпусом аппарата, обеспечивая стабилизированную наводку антенн на наземные цели. Этот инфракрасный сенсор был предназначен для обнаружения коротких импульсов работающих ракетных двигателей. Его разрешающая способность и спектральный диапазон остаются засекреченными, но сам факт его наличия переводит Jumpseat в категорию мультисенсорных платформ, совмещающих радиоэлектронную разведку с элементами систем раннего предупреждения о ракетном нападении.
На одной из фотографий, опубликованных Национальным управлением военно-космической разведки, помимо инфракрасного сенсора виден ещё один оптический прибор — не идентифицированный и не описанный в официальном фактическом листке. Его назначение неизвестно. Либо время для него еще не настало, либо американцы пытаются пустить в очередной раз пыль в глаза.
К моменту операции «Буря в пустыне» в 1991 году конфигурация антенн Jumpseat изменилась. Если первые спутники несли две антенны, расположенные одна над другой, то к эпохе войны в Персидском заливе антенны были установлены рядом. Причина этой модификации не раскрывается, но эксперты связывают её с развитием системы ретрансляции данных SDS (Satellite Data System), которая требовала одновременной ориентации приёмной и передающей антенн на различные цели — одну на наземный объект, другую на ретрансляционный спутник.
Jumpseat действительно очень походил на раскладное кресло
Аппарат работал на орбите в различных исполнениях с 1971 до 2006 года и был далеко не одинок. Он был частью огромной и засекреченной экосистемы спутниковой радиоэлектронной разведки, развёрнутой Соединёнными Штатами в период холодной войны. Имя этой экосистемы — программа Earpop, или «шум в ушах».
Под зонтиком Earpop существовало несколько систем. На низшем эшелоне — спутники серии Poppy для работы с советскими радарами ПВО. Пролетая над территорией СССР, эти спутники ловили сигналы систем ПВО и кораблей, что позволяло американцам составлять точные карты расположения советских радаров. Благодаря этим данным Пентагон знал, где в обороне противника есть «дыры», через которые в случае войны могли бы пролететь бомбардировщики. Спутники не имели памяти для записи данных. Они работали как «зеркало»: поймав сигнал радара над СССР, они тут же переизлучали его на наземные станции перехвата, находившиеся поблизости (например, в Турции или Норвегии). О существовании Poppy американцы рассказали намного позже схода их с орбиты — в 2005 году.
Чемоданы в космосе
В 1960–1970-е годы на орбите появились миниатюрные американские аппараты типа Pundit, Magnum, Savant, Tivoli, Lampan, Tophat и Arroyo — более известные как «спутники-чемоданы». Они запускались не по отдельности, а в качестве попутной нагрузки вместе с более крупными аппаратами — например, серией Poppy. В отличие от универсальных систем, эти аппараты создавались под конкретный тип сигнала. Один мог «затачиваться» под радары ПВО определенной частоты, другой — под телеметрию советских баллистических ракет, третий — под системы связи штабов. Когда основной большой спутник выходил на орбиту, он выстреливал эти мини-аппараты в разные стороны.
Таким образом, в космосе создавалась целая сеть датчиков. Например, если СССР ставил на вооружение новый тип радара с неизвестной частотой, американцы могли оперативно отправить «спутник-чемодан», настроенный именно на этот диапазон, чтобы детально изучить параметры сигнала.
Если «спутники-чемоданы» были узкими специалистами, то Multigroup и Strawman — это настоящие тяжеловесы и комбайны низкоорбитальной радиоразведки США 1960-х и 1970-х годов. Платформы представляли собой крупные, многоцелевые станции, способные одновременно перехватывать огромное количество сигналов в широчайшем диапазоне частот. В отличие от мини-спутников, Strawman не искал какой-то один радар. Он работал как широкополосный сканер, собирая вообще всё: от переговоров по радиорелейным линиям до сигналов новейших систем ПВО и управления войсками. На этих платформах размещались огромные и сложные системы антенн, которые позволяли не только слышать сигнал, но и определять тип передающего устройства с высокой точностью.
Именно Strawman обеспечивал Пентагон общей картиной радиоэлектронного порядка боя СССР. Спутники Multigroup были нацелены на перехват многоканальных линий связи, где в одном сигнале зашито сразу много разговоров или телеметрических потоков. Часто эти системы работали в тандеме: Strawman находил источник и общий диапазон, а специфическое оборудование Multigroup разбирало сигнал на составляющие, отделяя важные донесения от технического шума.
В отличие от остальных программ спутниковой разведки времен холодной войны, рассекречены только фото аппаратов Jumpseat
С 1968 по 1977 год было запущено семь аппаратов класса Canyon, которые находились на геостационарной орбите на высоте 36 тысяч километров, то есть вращались они вокруг планеты с угловой скоростью, равной угловой скорости вращения Земли вокруг оси. Проще говоря, Canyon, как и Jumpseat, зависал над территорией контроля. С этой позиции он видел почти целое полушарие и мог слушать конкретный регион СССР или стран Варшавского договора. Чтобы ловить слабые радиосигналы с такого огромного расстояния, спутники оснащались складными антеннами внушительных размеров (до 10 метров в диаметре), которые раскрывались уже в космосе.
Главной целью Canyon были не радары, а радиорелейные линии связи и правительственная связь. Он перехватывал телефонные разговоры и телетайпные сообщения, которые передавались между городами по узконаправленным лучам. Поскольку радиорелейная связь передается от вышки к вышке, часть сигнала всегда уходит в космос. Canyon, находясь в точно рассчитанной точке над экватором, ловил эти утечки. Теоретически это позволяло американцам читать внутреннюю переписку советских ведомств и военных округов.
Каждый из этих проектов решал свою узкую задачу. Poppy — общий радиолокационный мониторинг. Strawman — перехват сигналов систем ПВО. Jumpseat — мониторинг ПРО и связанных систем. Canyon — перехват коммуникаций. В меру своих возможностей вместе они формировали картину электромагнитного ландшафта Советского Союза. Насколько это реально удавалось сделать американцам, вряд ли кто-то достоверно уже сможет узнать.
