Взлёты и падения флота Российской империи. «Женское» правление Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины II



И. Айвазовский. «Чесменский бой»

Флотские дела при Анне Иоанновне



А. Рябушкин. Анна Иоанновна с Волынским и Бироном на охоте

…чтобы корабельный и галерный флоты содержаны были по уставам, регламентам и указам, не ослабевая и уповая на нынешнее благополучное мирное время.

Понеже по учиненному и опробованному от Ея Императорского величества штату повелено при флоте содержать на кораблях мастеров двадцать семь и тимерманов (старшие корабельные плотники) двадцать человек, того ради для призыву оных ехать вам в Галандию.

На почтовых или подставных подводах чрез Ригу.



Капитуляция Азова в 1736 г.

Флот при правлении Елизаветы Петровны



Георг Гаспар Иосиф Преннер. Портрет императрицы Елизаветы Петровны. 1754 г.

весь флот и адмиралтейство в такое разорение и упадок приходят, что уже со многим временем поправить оное трудно будет… теперь уже весьма близкая опасность все те несказанные императора Петра I труды потерянными видеть.

Военно-морской флот при Екатерине II



Екатерина II на портрете работы Вигилиуса Эриксена

Прошло 6 дней после революции, и сие великое происшествие казалось конченным, но солдаты удивлялись своему поступку и не понимали, какое очарование руководило их к тому, что они лишили престола внука Петра Великого и возложили корону на немку... Матросы, которых ничем не льстили во время бунта, упрекали публично в кабачках гвардейцев, что они за пиво продали своего императора.

Те волнения, о которых я сообщал... далеко не успокоены, а, напротив, усиливаются... Так как Измайловский гвардейский полк и конная гвардия... в день переворота всецело предались императрице, то к обоим этим полкам относятся теперь с презрением и вся остальная гвардия, и полевые гарнизонные полки, стоящие здесь, и кирасиры, и флотские. Не проходит дня без столкновения этих двух партий. Последние упрекают первых в том, что они продали своего государя за несколько грошей и за водку. Артиллерийский корпус до сих пор не принял ничьей стороны. Двор, дойдя до крайности, роздал Измайловскому полку патроны, что встревожило остальную гвардию и гарнизон.

Пока я повинуюсь, меня будут обожать; перестану повиноваться — как знать, что может произойти.

Россия обладает тремя внутренними морями. Единственное открытое море, с которым она граничит — на Крайнем Севере — сковано льдами. Выходами из двух наиболее важных внутренних морей служат проливы Босфор и Зунд, что делает их уязвимыми в случае блокады. Русские порты, за исключением, конечно, Кронштадта и Севастополя, малопригодны для стоянки военных флотов.

Я нимало не опасаюсь их успехов в торговле и попыток в мореплавании… Усердие России к морскому делу ослабело с такой удивительной быстротой, что уже при Петре II князь Долгорукий составил указ, которым даже воспрещалось кораблестроение… Морская сила этой империи давно уже приходит в упадок... Адмиралтейство их находится в величайшем беспорядке. Их кораблестроители самонадеянны и невежественны; их матросы немногочисленны и не знают дисциплины; их офицеры ленивы, небрежны и равнодушны к службе.

У нас в излишестве кораблей и людей, но нет ни флота, ни моряков... все выставленное на смотр было из рук вон плохо. Надобно сознаться, что корабли походили на флот, выходящий каждый год из Голландии для ловли сельдей, а не на военный.

Отвага и мужество нижних чинов, как матросов, так и морской пехоты... заслуживает высшей похвалы; не обращая внимания на опасность, они дрались у своих пушек как львы и с криками «ура» посылали в противника залп за залпом.

Все это одна из тех редкостей, которые у историков называются ходисе-и-кюбра, великим событием, потому что они выходят из порядку натуры судьбы и в три столетия раз случаются.

Падишах в живейшей тревоге, министры удручены, народ в отчаянии, столица в страхе перед голодом и нашествием. Таково настоящее положение империи, которая за один месяц перед тем считала себя столь грозной.

Тем удивительнее необыкновенная удача императрицы Екатерины, обладавшей очень средними морскими силами, плохо сооруженными и плохо снабженными кораблями, ведомыми грубыми и неопытными моряками, пославшей огонь и меч к берегам Греции и островам Архипелага.



Неизвестный художник. Портрет А. Орлова на фоне Чесменского сражения, Эрмитаж



Наиболее вероятный портрет Елизаветы Таракановой. Мраморный барельеф из коллекции великого князя Николая Михайловича



Прижизненный портрет адмирала Ф. Ф. Ушакова. Неизвестный художник. Эрмитаж. 1807 г.



Керченское сражение на картине конца XVIII века. Ушаков не позволил туркам высадить свои войска в Крыму



Сражение при Тендре (1790 г.) на картине А. де Палдо. Значительная победа в двухдневном морском сражении, турки потеряли два линейных корабля, бригантину, плавбатарею, лансон, несколько мелких судов

Таким увидели Сейди-Али зрители советского фильма «Адмирал Ушаков» (1953 г.). В роли алжирского адмирала — Владимир Этуш



Ламброс Кацонис, бывший офицер размещавшегося в Балаклаве Греческого полка, получивший каперское свидетельство в декабре 1787 года. Позже в Петербурге ему было разрешено носить феску с вышитым серебром изображением женской руки и надписью «Под рукой Екатерины» — в ней мы и видим его на этом портрете

Великий! Твоего флота больше нет.



В. Косов. Сражение при Калиакрии

Флоты стоят друг против друга без действия, а к королевской флотилии ежеминутно суда приходят, и неприятель на земле утверждается, в чем ему никак с земли помешать не можем, а надобно все сие с воды делать. Моя теперь забота, как с земли бы его удержать со стороны столицы. Тяжелы, Ваше Сиятельство, обстоятельства. Ей Богу, силы у всех истощаются. Полки мои в три дня по 130 верст ходили, и тотчас или в драку, или в работу, а морских сил будто у нас и нет.

Нет сомнений в том, что уцелевший шведский флот обязан спасением исключительно той странной нерешимости, с которой русский адмирал (Чичагов) действовал и вступал под паруса. Многие были уверены, что он нами подкуплен, чтобы не совершать нападения. Но это мнение голословно и не доказуемо, однако трудно объяснить причины такой медлительности и нерешительности русского адмирала.

Это была не победа, как считает большинство, а наоборот, это было для нас большое поражение, ибо мы выпустили из рук огромный шведский флот, который, если бы Чичагов действовал, как следует, весь попал бы нам в руки.



И. Айвазовский. Морское сражение при Выборге