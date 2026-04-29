Система ПВО Египта: зенитные ракетные комплексы первого поколения С-75, их боевое применение и модернизация
В прошлом объектовые зенитные ракетные комплексы советского производства С-75 играли в Египте ключевую роль в обеспечении противовоздушной обороны важных оборонных объектов, административно-промышленных центров и мест концентрации войск. После высылки советских военных советников, прекращения в середине 1970-х военно-технического сотрудничества с СССР, нормализации отношений с Израилем в Египет начались поставки американских средств ПВО. Впрочем, американские противовоздушные системы так и не смогли вытеснить изделия советского ВПК, и они эксплуатировались параллельно.
В 1980-е годы для поддержания ЗРК С-75 в работоспособном состоянии и модернизации были заключены контракты с западными компаниями. Также помощь в ремонте и налаживании выпуска зенитных ракет, в обмен на ряд образцов вооружений советского производства, имевшихся в Египте, оказал Китай.
После окончания холодной войны военно-техническое сотрудничество между Каиром и Москвой возобновилось, и на вооружении египетских ВВС и ПВО появились новые высокоэффективные системы противовоздушной обороны. В то же время ЗРК С-75 до сих пор составляют весьма значительную долю среди объектовых комплексов в «Стране пирамид». Часть египетских «семьдесятпяток» расположена в городской черте или вблизи автодорог, и их видят многочисленные иностранные туристы.
Схема размещения позиций объектовых ЗРК на территории Египта по состоянию на 2018 год. Красные треугольники — С-75, бирюзовые — С-125, оранжевые — I-HAWK
На представленной выше схеме видно, что основная часть стационарных позиций ЗРК сконцентрирована в северной части страны: в окрестностях порта Александрия, рядом с городом Абу-эль-Матамир, западней города Танта, восточней и южней Эль-Мансура, вокруг Исмаилии, в окрестностях и в пределах городской черты Каира, а также вдоль Суэцкого канала. На востоке и юго-востоке страны количество постоянных зенитных позиций невелико. В восточной части Египта один дивизион С-75 защищает Асьют. По состоянию на начало 2023 года город Асуан и Асуанскую плотину на юго-востоке прикрывали четыре С-75.
Спутниковый снимок Googlе Earth: нетипично расположенная позиция ЗРК С-75 на восточном берегу Нила, ниже Асуанской плотины. Слева от пусковых установок на бетонном основании размещена РЛС П-18. Снимок сделан в феврале 2023 года
Восемь лет назад на территории Египта было развёрнуто немногим более тридцати модернизированных ЗРК С-75. В настоящее время на позициях осталось примерно два десятка «семьдесятпяток» (часть оснащена новыми СНР).
Боевое применение египетских ЗРК С-75
Согласно справочным данным, Египет с 1965 по 1971 год напрямую получил от Советского Союза полсотни ЗРК СА-75МК «Двина» (вариант со станцией наведения 10-см диапазона для несоциалистических государств) и 2402 ракеты В-750В. Ещё несколько комплексов этого типа Египту предали дружественные страны.
Зенитная ракета В-750В на пусковой установке
Зенитная ракета В-750В могла поражать воздушные цели на дистанции до 34 км, досягаемость по высоте составляла 25 км. Имелась возможность обстрела одной цели тремя ракетами, выпущенных «очередью».
В отличие от воюющего Северного Вьетнама, египтяне также получали более совершенные комплексы 6-см диапазона С-75 «Десна»: в 1970 году — 20 ЗРК и в 1971 году — 12 ЗРК. Кроме того, в 1973 году было передано не менее восьми более совершенных ЗРК С-75М «Волга» с дальнобойными ракетами В-755, которыми Каир впоследствии поделился с Пекином. По меркам 1970-х годов это были вполне современные и эффективные объектовые комплексы средней дальности. Ракета В-755 обеспечивала поражение целей, летящих со скоростями до 3700 км/ч, на дальности до 43 км и высоте более 30 км, что значительно увеличивало боевой потенциал «Волги» по сравнению с «семьдесятпятками» ранних вариантов. Кроме того, комплексы со станциями наведения ЗУР, работающими в 6-см частотном диапазоне, имели более высокую точность наведения и лучшую помехозащищённость.
В 1960–1970-е годы египетские «семьдесятпятки» активно применялись против израильской авиации. Однако из-за шаблонности действий, низкой тактической грамотности, слабого уровня подготовки и плохой исполнительской дисциплины впечатляющих успехов расчёты ЗРК СА-75МК на первом этапе не добились.
Египтяне зачастую крайне халатно относились к необходимости перебазирования, маскировки, соблюдения режима секретности и радиомолчания, что приводило к неоправданным потерям ценных противовоздушных систем. Когда рядом не было советских советников, арабские офицеры не всегда контролировали своевременность и качество проведения регламентных работ, в свою очередь низкая исполнительская дисциплина местного личного состава сказывалась на уровне боевой готовности станций наведения, зенитных ракет, мобильных дизельных энергогенераторов и другого оборудования. По этой причине количество отказов техники в Египте и Сирии оказалось больше, чем во Вьетнаме, хотя сухой ближневосточный климат был более благоприятным для сохранности электроники, чем условия Юго-Восточной Азии. Также известны случаи, когда египетские расчёты из-за трусости при возникновении угрозы нанесения авиаударов по позициям ЗРК прекращали сопровождение цели.
Стартовые позиции ЗРК полевого типа были слабо оборудованы в инженерном отношении, что не обеспечивало даже минимальной защиты боевой техники и личного состава. Маскировка, как правило, отсутствовала. При старте зенитной ракеты поднималось хорошо видимое издали облако из пыли и песка, чего можно было избежать поливом грунта водой вокруг пусковых установок. Египтяне не строили ложных и запасных позиций, которые можно было выдать за рабочие и имитировать пуск ЗУР путём подрыва тротиловых шашек и формирования песчано-пылевого облака, висевшего при отсутствии ветра до получаса.
В ходе боевых действий значительная часть дивизионов, вооруженных комплексами «Двина», была выведена из строя или уничтожена. В ходе наступления на Синай израильтяне захватили некоторые элементы ЗРК СА-75МК, в том числе и зенитные ракеты В-750В, что впоследствии облегчило разработку мер противодействия.
В ходе шестидневной войны 1967 года египетские противовоздушные комплексы СА-75МК не оказали заметного влияния на ход боевых действий. Их расчёты не смогли предотвратить удары израильской авиации по аэродромам, радиолокационным станциям, военным базам, штабам и узлам связи. По западным данным, египтяне, располагая 18 ЗРК, смогли запустить 22 ЗУР, сбив два истребителя Mirage III. По советским источникам, ПВО Египта, имея 25 боеготовых зрдн, сбила 9 израильских самолётов. Точное число израильских самолётов, приземлённых при помощи ЗУР В-750В, неизвестно, но советские данные о числе развёрнутых в Египте ЗРК СА-75МК представляются более правдивыми. В 1965–1967 гг. египетские представители приняли 29 комплексов этого типа.
После прекращения активных боевых действий началось восстановление египетской системы ПВО, и поставки комплексов «Двина» из СССР продолжились. Во время «Войны на истощение» вдоль Суэцкого канала в окрестностях городов Порт-Саид, Исмаилия и Суэц были развернуты две зенитные ракетные бригады СА-75МК (7 зрдн), которые неоднократно обстреливали реактивные боевые самолёты ВВС Израиля. Однако израильтяне хорошо знали границы зон поражения египетских объектовых систем ПВО, и ненадолго заскочив в зону досягаемости ЗУР, после пуска ракеты получив оповещение от бортовой системы предупреждения, сразу из неё выходили.
Израильские самолеты американского производства были оснащены аппаратурой предупреждения о радиолокационном облучении и пуске ракет. Вывод самолета из зоны поражения ЗРК за время полета ракеты производился разворотом на 90–180° с резким увеличением скорости до 450 м/с за счет включения форсажа, с перегрузкой до 8G, а высота полета сокращалась до минимума.
Такая смертельная игра какое-то время продолжалась, но в 1969 году расчёту ЗРК СА-75МК удалось поразить израильский поршневой самолёт Do 27, использовавшийся как разведчик-корректировщик. Пилот погиб, а лётчик-наблюдатель спасся на парашюте. В ответ израильские ВВС атаковали позиции египетской ПВО.
В ходе борьбы с ЗРК израильская авиация широко использовался опыт ВВС США во Вьетнаме с адаптацией к местным условиям. Руководство ВВС Израиля при планировании операций стремилось избегать потерь. При этом тщательно выбирались объекты поражения, определялись последовательность ударов и тактические приемы. Каждый налет всесторонне подготавливался. Для этого велась тщательная разведка целей авиаудара, изучались прилегающая местность, скрытые подходы к нему и система противовоздушной обороны противоборствующей стороны. Летчики осваивали маршруты полета и способы действий по целям с использованием макета местности. Действия израильской авиации имели большую гибкость и отсутствие шаблонности.
При организации ракетно-бомбовых ударов по средствам египетской ПВО израильтяне очень широко ставили активные шумовые помехи. В роли постановщиков помех использовались вертолеты, транспортные поршневые самолеты, легкие реактивные бомбардировщики Vautour II, которые барражировали в 20–40 км восточнее Суэцкого канала на высоте 3000–5000 м. Кроме того, помехи создавались наземным генератором, расположенным в 35 км от канала на возвышенности. После появления на вооружении ВВС Израиля самолетов F-4Е Phantom II постановка помех производилась этими истребителями-бомбардировщиками из состава ударных групп.
Желание египетского командования прикрыть как можно большую территорию привело к распылению зенитных дивизионов и не позволило организовать надежную очаговую оборону. Огневые позиции в центре группировки египетских сил ПВО располагались с интервалом 25–30 км, а фланговые — на расстояниях 65–75 км. При таком порядке размещения комплексов невозможно было обеспечить взаимное перекрытие зон поражения на малых высотах, а СА-75МК, расположенные на флангах, вообще не имели огневого взаимодействия с дивизионами центральной группы. Кроме того, несколько дивизионов, развёрнутых в гористой местности, имели ограниченные огневые возможности на малых высотах из-за больших углов закрытия.
Неустойчивая и слабо защищённая связь с бригадными командными пунктами не всегда позволяла вовремя получать оповещение и целеуказание. Не все зенитные ракетные дивизионы имели собственные обзорные РЛС метрового диапазона П-12. Зачастую недостаточным было прикрытие позиций ЗРК зенитной артиллерией, или даже оно отсутствовало вовсе. Пулеметные установки калибра 12,7–14,5 мм, имевшиеся в зрдн, эффективной защиты от бомбово-штурмовых ударов не обеспечили, так как огонь открывался, как правило, уже после выхода вражеских самолётов из атаки. В какой-то мере могли помочь имевшиеся в египетской армии ПЗРК «Стрела-2М», но они для прикрытия позиций СА-75МК не использовались.
С июля 1969 по март 1970 года ЗРК СА-75МК провели 36 стрельб и сбили 8 израильских самолетов. Как правило, обстрел производился 2–3-ракетным залпом, средний расход составил 9,1 ЗУР на один сбитый самолет. С учётом того, что за тот же период израильские ВВС нейтрализовали 18 зенитных ракетных дивизионов, успехи египетских ЗРВ являлись более чем скромными. Во Вьетнаме до вывода ЗРК СА-75М из строя он успевал в среднем поразить 4–5 американских самолётов.
Зенитные ракетные войска Египта не только не могли защитить важные объекты, но даже оказались не способны к самообороне. Комплексы, развёрнутые вдоль Суэцкого канала, требовали прикрытия, и прежде всего от атак с малых высот. Из-за отсутствия должной маскировки и длительного нахождения зрдн на одних и тех же позициях израильской разведке удалось вскрыть схему построения зенитной ракетной обороны египтян, определить ее слабые места и затем разгромить.
После анализа итогов противостояния с ВВС Израиля египетское командование совместно с руководством группы советских советников пришло к выводу о необходимости кардинального усиления зенитных ракетных войск и изменения тактики применения. Была осуществлена перестройка организационно-штатной структуры ПВО, создана сеть командных пунктов, организовано проведение надлежащего обслуживания, войскового и среднего ремонта боевой техники, увеличено количество развёрнутых дивизионов, осуществлена доработка имеющихся ЗРК и введение в строй новых комплексов, много внимания уделялось обучению и переподготовке личного состава.
До июля 1970 года количество развернутых ЗРК еще не позволяло создать вдоль Суэцкого канала сильную группировку ПВО. Для того чтобы максимально затруднить действия израильской авиации, организовывались засады манёвренных групп, сформированных из 3–4 комплексов. С целью повышения мобильности иногда количество пусковых установок в привлекаемых дивизионах уменьшалось вдвое. Для обеспечения надёжного взаимного прикрытия зенитные ракетные дивизионы располагались на удалении 7–10 км друг от друга. Выдвижение зрдн в район развёртывания производилось в тёмное время суток. Особое внимание обращалось на обеспечение секретности, скрытности подготовки засады и соблюдение режима радиомолчания. После прибытия в заданный район в течение ночи проводились регламентные и маскировочные работы.
Управление действиями дивизионов и выдача целеуказания осуществлялись с подвижного командного пункта, оборудованного в КУНГе автомобиля ЗиЛ-157. Во избежание вскрытия координат огневых позиций средствами радиотехнической разведки связь между зрдн и КП осуществлялась в основном по проводным линиям. Данные о воздушной обстановке на командные пункты поступали по радиосети от близлежащих обзорных РЛС и постов визуального наблюдения. Эти меры дали положительные результаты. За счёт использования фактора внезапности количество пораженных целей существенно увеличилось. Только в мае-июне 1970 года египетские ЗРК провели шесть стрельб из засад и сбили три самолета противника.
После освоения новых комплексов и модернизации уже имеющихся ЗРК СА-75МК, а также внедрения новых тактических приёмов, мер маскировки и улучшения инженерного оборудования огневых позиций произошел качественный рост боевых возможностей зенитных ракетных войск Египта. Для прикрытия важных объектов и мест сосредоточения войск стали создаваться крупные смешанные зенитные ракетные группировки, состоящие из ЗРК СА-75МК, С-75 и С-125. В них также имелись подразделения малокалиберной артиллерии и ПЗРК «Стрела-2М».
По состоянию на конец июня 1970 года центральную часть Суэцкого канала прикрывала смешанная группировка ПВО, включавшая 16 зрдн. Её боевые порядки были развёрнуты по фронту на 45 км и в глубину 25 км. Интервалы между развёрнутыми ЗРК составляли 6–12 км. Для каждого дивизиона имелись запасные позиции. Также был оборудован ряд ложных позиций с использованием макетов и кочующих РЛС П-12. Для прикрытия зрдн было выделено восемь полков зенитной артиллерии калибра 37–57 мм, шестнадцать пулеметных рот с 12,7–14,5-мм ЗПУ, 12 самоходных ЗСУ-23-4 «Шилка», 20 взводов ПЗРК «Стрела-2М».
Столкнувшись со столь мощной группировкой, Израиль понес серьёзные потери. 30 июня 1970 года израильская авиация лишилась семи самолётов, 5 из них на счету объектовых ЗРК, ещё 2 поразили операторы ПЗРК «Стрела-2М». В ходе противостояния между египетской ПВО и израильскими пилотами из строя было выведено два дивизиона. Попытка ВВС Израиля взять реванш 3 июля 1970 года привела к потере ещё трёх самолётов. В июне-июле 1970 года египетские ЗРК СА-75МК провели 65 стрельб, уничтожили 11 самолетов при среднем расходе на одну сбитую машину 12,9 ЗУР.
В августе 1970 года стороны заключили перемирие. Однако полёты израильской разведывательной авиации вдоль линии боевого соприкосновения не прекратились, и 7 сентября 1971 г. ракетой В-750В на почти предельной дальности был поражен военно-транспортный самолёт C-97 Stratofreighter, переоборудованный для ведения радиотехнической разведки.
К октябрю 1973 года система ПВО арабской коалиции, выступившей единым фронтом против Израиля, была серьёзно усилена мобильными войсковыми комплексами «Квадрат» (экспортная версия ЗРК «Куб») и объектовыми ЗРК С-125, способными противостоять целям, действующим на малых высотах. В связи с этим «семьдесятпятки» в основном прикрывали тыловые районы. Тем не менее, на счету египетских СА-75МК «Двина» и С-75 «Десна» тоже были пораженные воздушные цели.
Обломки израильского «Скайхока»
Так, 7 октября 1973 года в окрестностях египетского города Порт-Саид упал А-4Н, по которому было выпущено несколько ракет расчётами СА-75МК (возможно, С-75) и С-125. Но кто его сбил, достоверно неизвестно. Лётчик погиб.
13 октября 1973 года египетским СА-75МК или С-75 был поражен двухместный «Скайхок», выполнявший разведывательный полёт вдоль Суэцкого канала. Оба члена экипажа катапультировались, но один не выжил.
17 октября 1973 года совместными действиями египетских ЗРК СА-75МК и «Квадрат» удалось сбить истребитель-бомбардировщик F-4E. Лётчик и оператор пропали без вести. В тот же день в районе Порт-Саида и Кантары египетская ПВО сбила три «Скайхока» и два «Фантома». Считается, что два самолёта стали жертвами «семьдесятпяток». Два пилота сумели успешно катапультироваться над своей территорией. Экипажи F-4E попали в плен. Один пилот A-4H погиб.
9 ноября 1973 года фатальной для F-4E оказалась встреча с зенитной ракетой В-750В. Самолёт выполнял разведывательный полёт над Египтом на высоте около 18 км на скорости 1,6 М. Экипаж катапультировался, но оператор погиб от декомпрессии из-за повреждения высотного костюма. После этого случая израильтяне для ведения разведки над территорией Сирии и Египта стали использовать БПЛА, которые также успешно перехватывались ЗРК СА-75МК.
С учётом того, что ВВС Израиля в 1973 году потеряли от огневого воздействия противника не менее 110 летательных аппаратов разных типов, результаты боевой работы расчётов ЗРК «Двина» и «Десна» могут показаться незначительными. Действительно, гораздо больше самолётов и вертолётов поразили расчёты комплексов «Квадрат» и С-125, а также ПЗРК, зенитная артиллерия и истребители. Однако не стоит недооценивать значение «семьдесятпяток» в составе системы противовоздушной обороны. Именно наличие высотных комплексов средней дальности, обеспечивавших прикрытие стратегически важных объектов в тыловых районах, вынудили израильских пилотов перейти к действиям на малых высотах, где они попадали под удар зенитной артиллерии и ПЗРК.
При планировании дальних рейдов истребителей-бомбардировщиков F-4E командование ВВС Израиля было вынуждено считаться с наличием в глубине обороны противника значительного количества ЗРК СА-75МК и С-75, в связи с чем «Фантомы» на наружной подвеске несли контейнеры активных помех, что существенно снижало боевую нагрузку. Кроме того, заметив пуск «летающего телеграфного столба» (так израильские пилоты называли ЗУР В-750В), «Скайхоки» и «Фантомы» зачастую прекращали выполнение боевого задания. Так или иначе, но ЗРК семейства С-75, изначально создававшиеся для борьбы с разведчиками и бомбардировщиками на больших высотах, при правильном применении оказались вполне эффективны против самолётов тактической авиации, действующих на средних и малых высотах, и надолго обосновались в системе ПВО Египта.
Модернизация египетских ЗРК С-75
До первой половины 1970-х годов Египет являлся крупнейшим получателем советских «семьдесятпяток» различных модификаций. Примечательным фактом является то, что на вооружении египетских зенитных ракетных войск имелись современные на тот момент варианты комплексов, которые Советский Союз не поставлял во Вьетнам. Советское военно-политическое руководство опасалось, что к современным ЗРК, отправленным в Юго-Восточную Азию, получат доступ китайские специалисты, что нанесёт серьёзный урон обороноспособности СССР.
В то же время египтянам, демонстрировавшим непоколебимую решимость уничтожить Израиль, передавали самые современные системы ПВО. Однако после смерти Гамаля Абдель Насера новый президент Египта Анвар Садат замирился с Израилем, и параллельно с получением американской военной помощи он наладил тесные связи с Пекином. В рамках тайного соглашения, заключённого между Каиром и Пекином, Анвар Садат передал китайцам станцию наведения СНР-75М и ЗУР В-755 из состава ЗРК С-75М «Волга», что позволило усовершенствовать ЗРК HQ-2 (китайский нелицензионный вариант С-75).
При помощи СССР в Каире было построено крупное предприятие по ремонту и регламентному обслуживанию ЗРК, но после прекращения в 1973 году военно-технического сотрудничества и высылки советских специалистов возникли большие сложности с обслуживанием и модернизацией противовоздушных систем, имеющихся в египетских вооружённых силах. С благословения США египтяне привлекли к ремонту и модернизации советских систем западные компании, а выпуск новых зенитных ракет и обслуживание имеющихся помог наладить Китай. При этом в составе модернизированных комплексов по-прежнему использовалось советское оборудование. На основе китайских и западных технических решений в Египте в середине 1980-х советские «семьдесятпятки» стали конвертировать в модификацию Tayir as Sabah («Утренняя птица»).
Спутниковый снимок Googlе Earth: египетский ЗРК С-75 на полигоне ПВО. Снимок сделан в сентябре 2020 года
По основным характеристикам египетская «Утренняя птица» примерно соответствует советскому ЗРК С-75М3, появившемуся в середине 1970-х, но не имеет телевизионно-оптического визира и несколько уступает по дальности поражения дозвуковых целей на больших и средних высотах.
На свежих спутниковых снимках видно, что в силах ПВО Египта нет дефицита ракет для ЗРК, несущих боевое дежурство, и все пусковые установки заряжены.
Спутниковый снимок Googlе Earth: стационарная позиция египетского ЗРК С-75 на северной окраине Каира. Снимок сделан в апреле 2025 года
Египетское командование учло опыт противостояния с израильской авиацией, и практически все имеющиеся «семьдесятпятки» базируются на хорошо подготовленных и укреплённых стационарных позициях. Также сохраняются запасные позиции, на которые комплексы регулярно перебрасываются в ходе учений и тренировок. Их очищают от песка и следят за состоянием подъездных путей.
Спутниковый снимок Googlе Earth: стационарная позиция египетского ЗРК С-75 восточней Каира. Снимок сделан в феврале 2026 года
На постоянных позициях кабины управления, дизель-генераторы, транспортно-заряжающие машины с запасными ракетами и вспомогательная техника укрыты под толстым слоем бетона и грунта. На поверхности остаются только обвалованные пусковые установки и антенный пост станции наведения.
Спутниковый снимок Googlе Earth: оборудованная позиция зенитной артиллерии рядом со стационарно расположенным ЗРК С-75 восточней Каира. Снимок сделан в ноябре 2022 года
Рядом с большей частью капитальных позиций египетских ЗРК оборудованы огневые точки для малокалиберной зенитной артиллерии, которая должна защищать «семьдесятпятки» от средств воздушного нападения, действующих на малых высотах.
Для продления сроков эксплуатации в первое десятилетие XXI века египетские «семьдесятпятки» прошли восстановительный ремонт, и часть комплексов получила новый китайский многофункциональный радиолокатор подсвета и наведения с ФАР Н-200, разработанный для зенитного ракетного комплекса НQ-12.
Многофункциональный радиолокатор подсвета и наведения H-200 состоит из антенного поста, размещенного на четырехосном прицепе, и аппаратного контейнера на шасси автомобиля повышенной проходимости с колесной формулой 6х6. Антенное устройство радиолокатора H-200 представляет собой фазированную антенную решетку кругового вращения с цифровым управлением положения луча, которая конструктивно во многом сходна с РЛС HT-233 комплекса HQ-9. Дальность обнаружения целей — 115 км, сопровождения — 80 км. По утверждению разработчиков, в конструкции РЛС H-200 реализованы передовые методы обработки данных, обеспечивающие эффективную селекцию целей и защиту от средств радиоэлектронного подавления.
Антенный пост многофункциональной РЛС Н-200
Китайская станция наведения Н-200 по сравнению со штатной СНР-75М имеет увеличенную дальность взятия на сопровождение, лучшую помехозащищённость и позволяет одновременно обстреливать три цели, наводя на них шесть ракет. Таким образом, одноканальный по цели комплекс, ведущий свою родословную с 1950-х годов, стал многоканальным.
На спутниковых снимках полигона ПВО, расположенного в 20 км юго-западней Каира, удалось обнаружить модернизированные ЗРК С-75 с новой станцией подсвета и наведения Н-200.
Спутниковый снимок Googlе Earth: модернизированные ЗРК С-75 с новой станцией подсвета и наведения Н-200 на полигоне ПВО. Снимок сделан в ноябре 2019 года
Судя по изображениям, в зенитных ракетных войсках Египта имеется не менее четырёх таких комплексов. Исходя из этого, можно утверждать, что египетское командование ВВС и ПВО в 21 веке не считало ЗРК С-75 совсем уж устаревшими. Но внедрение новой многоканальной станции наведения, имеющей по сравнению с СНР-75М большую дальность обнаружения и захвата, не избавляет «семьдесятпятку» от врождённого недостатка, который по современным меркам является очень существенным — громоздких зенитных ракет с двигателем на жидком топливе. Эти ракеты регулярно требуют трудоёмкой заправки ядовитым горючим и едким, очень опасным в пожарном отношении окислителем на основе оксидов азота, растворённых в азотной кислоте. В связи с массовым поступлением новых противовоздушных систем с твердотопливными ЗУР стоит ожидать, что вслед за другими странами Египет вскоре откажется от С-75.
