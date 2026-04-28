Шаблон удержания: как Германия оккупировала своих союзников
Немецкий средний танк Panzerkampfwagen IV (Pz.Kpfw. IV) в модификации Ausf. H. с бортовым номером 618 принадлежал 1-й танковой дивизии СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер» (LSSAH). Снимок сделан в Милане (Италия) в сентябре 1943 года на площади перед Миланским собором (Думо). Танки этой дивизии были переброшены в Италию после падения режима Муссолини для разоружения итальянских войск и стабилизации ситуации.
18 марта 1944 года адмирал Миклош Хорти приехал в замок Клессхайм близ Зальцбурга. Регент Венгрии рассчитывал на переговоры с Гитлером, Риббентропом и Кейтелем; вместо переговоров он услышал, что его страна будет оккупирована. Премьер-министр Миклош Каллаи отговаривал его от поездки, но Хорти отправился. Позже он рассказывал, что застрелил бы Гитлера на месте, будь у него револьвер. Револьвера не было, и в обратный путь регент отправился поездом, который немцы намеренно задержали. Из-за этой задержки Будапешт не получил вовремя никаких инструкций – а они были нужны, потому что утром 19 марта на венгерской территории появились немецкие танки.
К этому моменту похожий сценарий уже был отработан. За полгода до Клессхайма Германия точно так же – стремительно, по заранее готовому плану, с радиообращениями, перехватом коммуникаций и задержанием ключевых фигур – оккупировала Италию. И это было только начало.
Италия: сентябрь 1943-го и первая полная отработка плана
После провала на севере Африки и высадки союзников на Сицилии Большой совет фашизма сместил Бенито Муссолини в июле 1943 года; король Виктор Эммануил III утвердил отставку, и дуче арестовали. Новое правительство возглавил маршал Пьетро Бадольо. Формально Италия оставалась союзником Германии – но уже шли тайные переговоры о перемирии с западными союзниками.
Перемирие подписали 3 сентября 1943 года в Кассибиле близ Сиракуз. Документ держали в тайне: предполагалось согласовать совместные операции с союзниками – планы, которые в итоге так и не реализовались. 8 сентября в 18.30 о перемирии объявил по радио Алжира генерал Дуайт Эйзенхауэр. Через десять минут зазвучало итальянское коммюнике, согласованное заранее с Бадольо. В 19.45 сам Бадольо обратился к итальянскому народу: правительство признало невозможность продолжения неравной борьбы против превосходящих сил противника и запросило перемирие; все враждебные действия против англо-американцев надлежало прекратить.
Реакция Берлина была мгновенной. Операция «Ось» началась в тот же вечер. Немецкие танковые и моторизованные соединения, заранее введённые на полуостров под предлогом обороны от союзников, развернулись для разоружения итальянской армии. 1-я моторизованная дивизия СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер», уже стоявшая в Вероне и Мантуе, выдвинулась на Милан и Турин. 24-я танковая дивизия от Болоньи и Модены пошла на север через Венецию и Тревизо, до Флоренции и Ливорно. Альпийские проходы заняли за несколько часов; параллельно немцы вели тяжёлый бой против союзного десанта в Салернском заливе на рассвете 9 сентября.
Итальянская армия рассыпалась. Войска, оставленные без приказов и сбитые с толку немецкой решимостью, разоружались почти без сопротивления. Немцы взяли под контроль не только материковую Италию, но и итальянские оккупационные зоны на Балканах и юге Франции.
12 сентября в Абруццо прошла операция «Дуб». Немецкие парашютисты люфтваффе и группа войск СС высадились на горе Гран-Сассо на планерах DFS 230 и связных самолётах Fieseler Fi 156 «Шторх» и освободили Муссолини из отеля, где его содержали под стражей. Операцию приказал лично Гитлер, общее командование осуществлял генерал Курт Штудент, исполнял её майор Харальд Морс; десантной группой парашютистов командовал обер-лейтенант Георг фон Берлепш, а в десанте участвовал гауптштурмфюрер СС Отто Скорцени, после этой операции получивший репутацию «самого опасного человека в Европе» и звание штурмбаннфюрера. Муссолини доставили через Прагу в Восточную Пруссию, где 14 сентября он встретился с Гитлером.
23 сентября была провозглашена Итальянская социальная республика, или Республика Сало. Формально она претендовала на суверенитет над всей Италией с колониями; реально её юрисдикция ограничивалась северной и центральной частью страны и полностью зависела от немецких войск. Реальная власть оставалась у двоих: рейхсуполномоченного Рудольфа Рана и обергруппенфюрера СС Карла Вольфа, командовавшего оккупационными силами. Республика Сало просуществовала с 23 сентября 1943 года по 25 апреля 1945-го – около девятнадцати месяцев.
У этого первого прогона шаблона была отдельная цена. На острове Кефалония 33-я итальянская пехотная дивизия «Акви» отказалась сдавать оружие и с 13 по 22 сентября держалась против немцев, пока не закончились боеприпасы. В боях погибли свыше 1300 итальянских солдат. Гитлер издал приказ расстреливать любого итальянского офицера, оказавшего сопротивление, «за предательство». 18 сентября верховное командование немецких сил уточнило:
Казни начались 21 сентября и продолжались неделю – по разным оценкам, было расстреляно около 5000 человек. Ещё около трёх тысяч выживших утонули, когда транспорты, перевозившие их в концлагеря, были потоплены союзной авиацией. Это была одна из крупнейших расправ над военнопленными за всю войну.
Немецкий тяжелый танк Pz.Kpfw. VI Ausf. B «Королевский тигр» (Tiger II) №234 из состава 503-го тяжелого танкового батальона на улицах Будапешта. Рядом с ним марширует колонна венгерских солдат из крайне правой националистической партии «Скрещенные стрелы»
Венгрия: «Маргарете» как калька
К моменту итальянского кризиса Хорти уже два года как дистанцировался от Берлина. В конце 1942 года он сменил профашистского Ласло Бардоши на умеренного Миклоша Каллаи. Каллаи защищал беженцев и военнопленных, сдерживал немецкое давление по еврейскому вопросу, налаживал контакты с западными союзниками и обсуждал условия выхода из войны. Западные союзники, однако, были далеко.
Опорой осторожного венгерского манёвра служил тяжёлый фронтовой опыт. После катастрофы на Дону, где в начале 1943 года была разгромлена 2-я венгерская армия, начальник Генерального штаба Ференц Сомбатхейи добивался сокращения венгерского контингента на Восточном фронте и его реорганизации – и встречал твёрдый отказ. После итальянского перемирия Гитлер поручил подготовить превентивную оккупацию сначала Венгрии, потом Румынии. Венгерский план получил кодовое название «Маргарете I» и предусматривал участие словацких и румынских войск.
К началу 1944 года Красная армия быстро продвигалась по Украине; немецкое командование опасалось, что при подходе к венгерской границе страна восстанет. В марте немецкие войска сконцентрировались у границы. Хорти вызвали в Клессхайм. Дальше – поезд, задержка, утро 19 марта 1944 года и танки. Венгерская армия почти не сопротивлялась: сообщить о готовности к бою смогли только части в Карпатах. Операция прошла быстро и без масштабного кровопролития.
Поначалу немецкий план требовал просто обездвижить венгерскую армию. Но советские войска подходили с севера и востока, на Балканах ожидали союзного вторжения, и верховное командование вермахта решило сохранить венгерские силы в поле, направив часть из них охранять альпийские проходы.
Сразу после оккупации Гитлер санкционировал то, что Каллаи блокировал почти два года. Адольфу Эйхману поручили организовать депортацию венгерских евреев в лагеря смерти.
Ясско-Кишиневская операция. Эта стратегическая наступательная операция советских войск во время Великой Отечественной войны проводилась с 20 по 29 августа 1944 года
Румыния: единственный сбой
В Румынии шаблон не сработал – потому что местное руководство опередило немцев.
Румыния воевала на стороне Германии с 22 июня 1941 года, когда её армия поддержала вторжение в СССР. К лету 1944 года в вооружённых силах страны числилось более миллиона человек, из которых на Восточном фронте находилось около 400 тысяч; страна была обескровлена. Король Михай I вёл переговоры с заговорщиками, готовившими свержение премьер-министра Иона Антонеску, когда 20 августа советские войска начали Ясско-Кишинёвскую операцию.
23 августа король вызвал Антонеску во дворец, отстранил его от должности и арестовал. В тот же вечер по радио прозвучало королевское обращение: Румыния разрывает союз с Германией и переходит на сторону антигитлеровской коалиции. Через сутки румынская армия развернулась на 180°; немецкие части пытались сопротивляться, но были раздавлены совместными действиями румынских войск и наступающей Красной армии.
Германский ответ запоздал. Люфтваффе нанесли по Бухаресту серию налётов 24–26 августа, днём и ночью. Был разрушен Национальный театр, серьёзно повреждены Королевский дворец, дворец Виктории и Атенеум. По румынским данным, было уничтожено 45 немецких самолётов: 22 – истребителями, 23 – зенитной артиллерией; среди сбитых машин назывались транспортники Me 323 и Ju 52 со спецназом «Бранденбург» на борту. 31 августа Красная армия вошла в Бухарест; меньше чем через две недели Румыния подписала перемирие на условиях, фактически продиктованных Москвой.
Цена для румынской армии оказалась высокой. Группа армий «Южная Украина» потеряла практически всё южное крыло Восточного фронта: немецкие части отходили в Венгрию с тяжёлыми потерями. 26 августа Болгария объявила о выходе из оси, 8 сентября её занял СССР. Антонеску был судим за военные преступления, преступления против мира и государственную измену; его расстреляли 1 июня 1946 года.
Почему план провалился именно здесь, понять несложно. Король и его сторонники действовали быстрее, чем немцы успели сосредоточить силы. Румынская армия, в отличие от итальянской и венгерской, оказалась под единым командованием офицеров, верных короне; вместо растерянности она получила ясный приказ. Немецкий гарнизон в Бухаресте был слишком мал, чтобы удержать столицу против комбинированных румыно-советских сил. Шаблон требовал времени и неподготовленного противника – немцам не досталось ни того, ни другого.
Подразделение повстанцев во время Словацкого национального восстания 1944 года. В частности, на фотографии видны личный состав и командир 18-й артиллерийской батареи, принимавшей участие в восстании осенью того года
Словакия: восстание и подавление
Словакия выпадала из общего ряда. Это было полузависимое государство-сателлит, во главе которого стоял католический священник и идеолог-клерикал Йозеф Тисо. После итальянского перемирия Тисо остался верен Берлину; словацкая армия даже участвовала в антипартизанских операциях на собственной территории. Но к концу лета 1944 года недовольство словацких военных и интеллигенции росло, а советское наступление приближалось.
Развязка началась с инцидента в городе Мартин в конце августа 1944 года: партизаны напали на немецкую военную миссию и казнили часть её сотрудников во дворе. 27 августа в Братиславу прибыл немецкий посланник Ханс Людин и сообщил Тисо, что немецкие войска будут развёрнуты по всей Словакии. Первая волна – около 15 000 человек – пересекла границу 29 августа; общая численность немецкой группировки в стране достигла 50 000.
Вечером 29 августа министр обороны Фердинанд Чатлош по приказу Тисо выступил по радио. Он объявил, что словацкое правительство пригласило вермахт для борьбы с партизанами и что словацкая армия не должна оказывать сопротивление. Через 45 минут военное руководство в Банской-Бистрице разослало по телефону противоположный приказ: сопротивляться немцам. Эти 45 минут расщепили словацкое государство надвое. Словацкое национальное восстание началось как ответ на немецкое вторжение.
Страну разделили на две оперативные зоны. На востоке проведением операции руководила группа армий «Северная Украина». На остальной территории с 1 сентября 1944 года командовал «немецкий генерал в Словакии» – обергруппенфюрер СС Готтлоб Бергер: операция формально проходила по разряду «борьбы с партизанами». Эффект внезапности немцы использовали полностью: их боевые группы почти без боя разоружили словацкие части на востоке и западе страны. Танковая дивизия «Татра», усиленная двумя батальонами, прорвала словацкую оборону у Жилины и 21 сентября взяла Мартин. Тыловая комендатура Korück 531, принявшая 10 октября командование в Восточнословацкой области, начала финальное наступление с рубежа Бетлановце – Спишска-Нова-Вес 19 октября и за шесть дней вышла к западной границе оперативной зоны.
28 октября 1944 года в 04.00 генерал Рудольф Виест издал последний приказ «1-й чехословацкой армии в Словакии»: повстанческая армия как организованное соединение прекращает существование, регулярное сопротивление прекращается, бойцы уходят в горы и продолжают борьбу партизанскими методами. Капитуляции не было. Партизаны держались до апреля 1945 года, когда Красная армия освободила Словакию. Тисо был выдан Чехословакии, осуждён и повешен в Братиславе 18 апреля 1947 года.
Подавление восстания дорого обошлось мирному населению. Партизан, цыган, евреев и тех, кто их укрывал, арестовывали и казнили или депортировали. Партизаны, в свою очередь, нападали на этнических немцев и коллаборационистов; масштаб этих расправ был несравним с немецкими, но и они оставили после себя счёт убитых.
Анатомия шаблона
Если поставить четыре кейса рядом, видны общие элементы.
Первый – политическое заманивание. Лидера союзного государства приглашали в Германию на «переговоры», где Гитлер контролировал и пространство, и темп разговора. Хорти попал в Клессхайм; в Италии аналогом стала выжидательная пауза между свержением Муссолини и оглашением перемирия, которое должно было выглядеть синхронным с немецким военным графиком. В Румынии этот элемент дать не успели – там действовать пришлось по факту.
Второй – скрытая концентрация войск. Танковые и моторизованные части под видом «обороны» или «транзита» подтягивались к границам или вглубь территории союзника. К сентябрю 1943 года немецкие дивизии уже стояли в Северной Италии под предлогом защиты от союзников; в марте 1944-го – у венгерской границы; в августе 1944-го они входили в Словакию под предлогом борьбы с партизанами.
Третий – скорость. Вермахт, изношенный войной, ещё умел быстро занимать ключевые точки на небольшой территории. Альпийские проходы – за часы. Венгрия – за сутки практически без боя. Словацкие гарнизоны на востоке и западе – почти без сопротивления. Местные армии получали противоречивые приказы либо не получали вовсе и не успевали среагировать.
Четвёртый – репрессии и устрашение. Кефалония, цитата «пленных не брать», расправы в Словакии, захват сына Хорти как заложника в октябре 1944 года. Любая попытка организованного сопротивления немедленно превращалась в показательный пример.
Пятый – марионеточное правительство, обеспечивающее видимость суверенитета и легитимности. Республика Сало под Муссолини, режим Дёме Стояи в Венгрии после марта и партия «Скрещённые стрелы» Ференца Салаши – после октября. В Словакии формально оставался Тисо, но реальная власть перешла к Бергеру и его аппарату.
Цена шаблона: ускорение Холокоста
Самое страшное последствие шаблона лежало вне военной плоскости. Немецкая оккупация союзников открывала непосредственный доступ к еврейским общинам, до этого находившимся под местной защитой – пусть избирательной и непоследовательной. И каждый раз последствия наступали быстро.
В Италии 16 октября 1943 года немецкие службы безопасности – около 365 человек, поскольку итальянская полиция считалась ненадёжной, – оцепили римское гетто. Задержали 1259 человек: 363 мужчины, 689 женщин, 207 детей. Из них 1023 человека идентифицировали как евреев и отправили в Освенцим. Выжили шестнадцать. Римские евреи, оставшиеся на свободе, прятались под постоянной угрозой ареста до освобождения города союзниками 4 июня 1944 года.
В Венгрии последствия были на порядок страшнее. После 19 марта 1944 года Эйхман получил полномочия на депортацию около 550 000 евреев – включая жителей территорий, аннексированных у Чехословакии, Румынии и Югославии. С 15 мая по 9 июля 1944 года венгерские жандармы под руководством офицеров СС депортировали около 440 000 человек. Большинство – в Освенцим-Биркенау, где после селекции их убивали в газовых камерах. Тысячи отправили рыть оборонительные линии у австрийской границы. К концу июля 1944 года в Венгрии оставалась одна нетронутая еврейская община – будапештская.
Координатором депортации был Эдмунд Веезенмайер, рейхсуполномоченный в Венгрии, подчинённый Эрнста Кальтенбруннера и Иоахима фон Риббентропа. До Будапешта он успел поучаствовать в разделе Чехословакии в 1939 году, в установлении режима усташей в Хорватии в апреле 1941-го и в формировании марионеточного правительства Милана Недича в оккупированной Сербии в 1941–1944 годах. 15 марта 1944 года Веезенмайера повысили до бригадефюрера СС. С марта по октябрь он работал в связке с Эйхманом. Его телеграммы в Министерство иностранных дел Германии – это бюрократическая хроника убийства: к 13 июня 1944 года из зон Закарпатья и Северной Трансильвании, по его собственным донесениям, было депортировано около 289 000 человек в 92 поездах; к середине июня в рейх было доставлено около 340 000 евреев; ожидаемое итоговое число он оценивал в 900 000.
После переворота Хорти 15 октября 1944 года и операции «Панцерфауст», в ходе которой группа Скорцени и подразделения вермахта при поддержке тяжёлых танков «Тигр II» из 503-го тяжёлого танкового батальона заняли Будайскую крепость, к власти привели Ференца Салаши и его партию «Скрещённые стрелы». По разным оценкам, менее чем за три месяца её отряды смерти и депортации в «маршах смерти» к австрийской границе унесли жизни от десяти до тридцати восьми тысяч венгерских евреев. По данным Яд Вашем, всего в Холокосте погибло около 565 000 венгерских евреев – самая масштабная и быстрая еврейская катастрофа последнего года войны. Правительство Салаши пало в конце января 1945 года, когда Красная армия заняла Пешт. Сам Салаши бежал из Будапешта 11 декабря 1944 года, увезя с собой венгерскую корону. В марте 1946 года его и троих помощников повесили.
Парадокс удержания
С конца 1942 года стратегия Гитлера была подчинена одному – обороне ещё огромных удерживаемых территорий: большей части Европы и части Северной Африки. С конца 1943-го стратегические резервы вермахта во всё большей степени концентрировались на западе в ожидании высадки союзников, тогда как восточный фронт продолжал отступать с тяжёлыми потерями. На этом фоне ресурсы, потраченные на удержание разваливающихся союзников, выглядят непропорционально: танковые дивизии, спецоперации, массированные репрессии, целые оккупационные администрации – и всё ради того, чтобы сохранить периметр, который рушился с другой стороны.
Военный результат шаблона был ограничен месяцами. Италия дала Германии около девятнадцати месяцев Республики Сало. Венгрия – тринадцать месяцев. Словакия – полгода. Румыния не дала ничего: переворот Михая обвалил весь южный участок Восточного фронта и открыл путь в Болгарию и далее на Балканы.
Зато гражданская цена удержания оказалась несопоставимо выше военной выгоды. На территориях, оккупированных Германией для удержания союзников, в последний год войны были уничтожены сотни тысяч человек – большая часть из них в Венгрии. Шаблон, отработанный на штабных картах, превратился в самый интенсивный отрезок Холокоста.
Антонеску расстреляли 1 июня 1946 года. Салаши повесили в марте того же года. Тисо – 18 апреля 1947 года. Три приговора, разнесённые по трём столицам, замкнули операционный шаблон, выведший этих людей наверх, симметрией судебных протоколов.
Информация