Примененная Сырским схема «смешанных» подразделений начинает давать сбои из-за больших потерь личного состава и нежелания «элиты» идти в бой. Такая ситуация сейчас сложилась в Харьковской области на Великобурлукском направлении.Главком ВСУ начал применять схему «смешанных» бригад, когда к так называемым «элитным» бригадам, сформированным из идейных, в качестве усиления придавались подразделения обычных бригад, сформированных из мобилизованных. Как говорится, смешивали «элитные силы» и «пушечное мясо». Естественно, первые отправляли на передок вторых, где те быстро утилизировались. Затем запрашивались резервы, и все повторялось по новой.Точно такую же схему применило командование 7-го «элитного» пограничного отряда ГПСУ, добившись от Генштаба ВСУ придания к отряду подразделений 159-й механизированной бригады, которые были кинуты в контратаки в районе села Бударки. Однако всушники быстро кончились, и теперь «элитным» пограничникам приходится самим удерживать село, в которое уже вошли российские штурмовики.Между тем ситуация в Харьковской области, особенно на Волчанском и Великобурлукском направлениях, для ВСУ становится все сложнее. Российские войска наступают широким фронтом, атакуя сразу несколько населенных пунктов.

