Внедрённая Сырским в ВСУ схема «смешанных» бригад начинает давать сбои

Примененная Сырским схема «смешанных» подразделений начинает давать сбои из-за больших потерь личного состава и нежелания «элиты» идти в бой. Такая ситуация сейчас сложилась в Харьковской области на Великобурлукском направлении.

Главком ВСУ начал применять схему «смешанных» бригад, когда к так называемым «элитным» бригадам, сформированным из идейных, в качестве усиления придавались подразделения обычных бригад, сформированных из мобилизованных. Как говорится, смешивали «элитные силы» и «пушечное мясо». Естественно, первые отправляли на передок вторых, где те быстро утилизировались. Затем запрашивались резервы, и все повторялось по новой.



Точно такую же схему применило командование 7-го «элитного» пограничного отряда ГПСУ, добившись от Генштаба ВСУ придания к отряду подразделений 159-й механизированной бригады, которые были кинуты в контратаки в районе села Бударки. Однако всушники быстро кончились, и теперь «элитным» пограничникам приходится самим удерживать село, в которое уже вошли российские штурмовики.



Между тем ситуация в Харьковской области, особенно на Волчанском и Великобурлукском направлениях, для ВСУ становится все сложнее. Российские войска наступают широким фронтом, атакуя сразу несколько населенных пунктов.
  Livonetc
    Livonetc
    +1
    Вчера, 12:01
    "Элитные" сорта мяса ещё не закончились...
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      +2
      Вчера, 12:13
      Цитата: Livonetc
      "Элитные" сорта мяса ещё не закончились...

      «Фарш невозможно провернуть назад, и мясо из котлет не восстановишь» crying
      Владимир Владимирович Воронцов
        Владимир Владимирович Воронцов
        +8
        Вчера, 12:18
        ❝ Фарш невозможно провернуть назад, и мясо из котлет не восстановишь ❞ —
        Ростов Папа
          Ростов Папа
          -1
          Вчера, 12:51
          Слабый замес, не хватает геюг трансов и прочих евроценных специалистов
      Гений Ё
        Гений Ё
        -2
        Вчера, 12:39
        Однако, 5 лет никак не перекрутим!
        Не многовато ли???!!!
        Слишком много интересов за границей у власть предержащих!!!
        Так, и вправду, к осени до революции достукаемся... .
  Фразах
    Фразах
    0
    Вчера, 13:00
    сформированным из идейных

    Идейные и привелегированные - две большие разницы. Привелегия не скакать впереди на белом коне, а гнать смертников на амбразуру.
    сайгон
      сайгон
      +5
      Вчера, 13:44
      Вот идея есть как у нас элитно ударные части прорыва сделать. Просто провести парт мобилизацию среди партейцев Едростов , ну и прочих и формировать и з них ударно штурмовые части. Также по жеребьевке произвести мобилизацию чиновников в ударно штурмовой корпус .
      commbatant
        commbatant
        -2
        Вчера, 15:07
        Цитата: сайгон
        Просто провести парт мобилизацию среди партейцев Едростов

        Странная у вас логика, большевики подарили украине Новороссию, коммунисты Крым, единоросы Крым и часть Новороссии вернули, а парт мобилизацию надо в первую проводить почему то
        среди партейцев Едростов
        поди сами коммунист или провокатор?

        Кроме того, вы отстали от жизни, не читаете периодику (не ту читаете), не смотрите новости / аналитические и др. программы по "зомби-ящику" усевшись всей семьей "фронтом на телевизор", и потому в связи со своим неведением не знаете (не хотите знать), что указанные партийные воинские формирования (как и гуманитарные конвои) давно уже существуют...
        сайгон
          сайгон
          +2
          Вчера, 17:10
          Ага я не смотрю телевизер , ага я общаюсь с бойцами ( иногда , временами ) И да я очень плохло отношусь к Едростам .
          commbatant
            commbatant
            -3
            Вчера, 17:16
            Цитата: сайгон
            да я очень плохло отношусь к Едростам .

            Ну так это ваша проблема, зачем добрым форумчанам с ВО об этом знать...
            Тут тематика статьи иная и к вашей проблеме отношения никакого не имеет...
  rocket757
    rocket757
    0
    Вчера, 14:03
    "Во всем нужна сноровке, закалка, тренировка..."
    Конечно оснащерие/снабжение...
    Впереди самая горячая пора... ждём и желаем удачи нашим воинам soldier
  commbatant
    commbatant
    +3
    Вчера, 15:20
    Автор пишет о том, что происходит и у ВСУ и у нас или он хочет сказать, что наши "участники военной ипотеки" берегли "мобиков", в штурмы отправляют с обеих сторон, кого не жалко (зеки, больные, бестолковые, возрастные), если ты не обладатель ценной специальности и тебе больше 40, то участь твоя помрать за какое-нибудь с. Гундосово, а более ценных в "закреп" отправят.
    Компенсацию родственникам за гибель воина государство платит, а не "отцы-командиры" из своего кармана.
    Во время ВОВ комиссии были, которые разбирали действия командиров при проведении ими операций (ставили к стенке не морщась), если они сейчас я не слышал, во всяком случае за большие потери никого не наказали еще.
  Аль Манах
    Аль Манах
    0
    Вчера, 17:36
    Если система даёт сбои, то Покровск уже снова наш, да?