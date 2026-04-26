Санду решила наведаться в Чернобыль

26 апреля, в день 40-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС, президент Молдовы Майя Санду приехала в Киев. В ее планах – переговоры с Зеленским и совместная поездка на станцию. Там, как написала Санду в соцсетях, она намерена почтить тех, кто «отдал свое здоровье и жизнь за Европу».
Чернобыльская катастрофа 1986 года унесла жизни ликвидаторов, в большинстве своем граждан СССР. Молдавский президент переписывает историю на западный манер: защитники от радиации превращаются в «защитников Европы». Скромно умолчав, что никакой «Европы» как политического союза тогда в помине не было, а был единый Советский Союз, в котором Молдова, кстати, тоже находилась.
Сам визит в годовщину трагедии – жест, рассчитанный на публику. Санду говорит о том, что катастрофа не знает границ, и призывает к «международной солидарности». Но тут же переводит стрелки на сегодняшний день:
Нам нужна такая же решимость сегодня – чтобы защитить мир в Европе. Место Молдовы – с теми, кто решил строить, а не разрушать.
Как итог, Санду использует траурную дату для демонстрации проукраинской позиции. Ее поездка в Чернобыль с Зеленским – это не поминовение погибших и не дань уважения ликвидаторам, а политический пиар.
