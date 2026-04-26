MWM: КНДР может стать ещё одним эксплуатантом истребителей Су-35
Россия резко нарастила экспорт истребителей Су-35, заказчиками самолета стали Иран, Эфиопия и Алжир. Следующей страной, которая получит эти истребители, с большой вероятностью станет КНДР. К такому мнению пришли аналитики Military Watch Magazine.
На данный момент нет публичной информации, что Россия и КНДР ведут переговоры о возможных поставках истребителей Су-35, однако исключать такой вариант не стоит. Москва значительно расширила производство данных самолетов как для внутреннего потребления, так и для экспорта. И на этом фоне при росте стратегического партнерства вполне возможно, что Россия попытается обойти эмбарго ООН на поставки вооружений Пхеньяну.
КНДР весьма активно проявляет интерес к закупке российских истребителей, северокорейские военные уже ознакомились и с Су-35, и Су-57. Пхеньян, конечно же, хотел бы получить одну-две эскадрильи новых самолетов, заменяя ими все еще стоящие на вооружении МиГ-19 или МиГ-21. Это значительно обновит парк истребительной авиации ВВС КНДР.
Как предполагают аналитики, тайные переговоры между Москвой и Пхеньяном по истребителям, да и не только, все же идут. КНДР хотела бы получить от России не только технологии, но и реальные образцы передовых вооружений в ответ на оказываемую военную помощь. В этой ситуации Су-35 был бы идеальным вариантом в качестве платформы, на базе которой ВВС республики могли провести подготовку к эксплуатации истребителей пятого поколения Су-57. Вот эти самолеты Ким Чен Ын точно хочет получить.
