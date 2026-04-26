MWM: КНДР может стать ещё одним эксплуатантом истребителей Су-35

Россия резко нарастила экспорт истребителей Су-35, заказчиками самолета стали Иран, Эфиопия и Алжир. Следующей страной, которая получит эти истребители, с большой вероятностью станет КНДР. К такому мнению пришли аналитики Military Watch Magazine.

На данный момент нет публичной информации, что Россия и КНДР ведут переговоры о возможных поставках истребителей Су-35, однако исключать такой вариант не стоит. Москва значительно расширила производство данных самолетов как для внутреннего потребления, так и для экспорта. И на этом фоне при росте стратегического партнерства вполне возможно, что Россия попытается обойти эмбарго ООН на поставки вооружений Пхеньяну.



КНДР весьма активно проявляет интерес к закупке российских истребителей, северокорейские военные уже ознакомились и с Су-35, и Су-57. Пхеньян, конечно же, хотел бы получить одну-две эскадрильи новых самолетов, заменяя ими все еще стоящие на вооружении МиГ-19 или МиГ-21. Это значительно обновит парк истребительной авиации ВВС КНДР.

Как предполагают аналитики, тайные переговоры между Москвой и Пхеньяном по истребителям, да и не только, все же идут. КНДР хотела бы получить от России не только технологии, но и реальные образцы передовых вооружений в ответ на оказываемую военную помощь. В этой ситуации Су-35 был бы идеальным вариантом в качестве платформы, на базе которой ВВС республики могли провести подготовку к эксплуатации истребителей пятого поколения Су-57. Вот эти самолеты Ким Чен Ын точно хочет получить.
  1. НИКНН Звание
    +8
    Вчера, 12:48
    Если денег хватит.... Ну когда то вливания СССР в оборону КНДР, решали глобальные проблемы... Есть надежда, что и тут в пользу сработаем.
    1. SmollH2 Звание
      0
      Вчера, 12:54
      Интересно такие новости кем генерируются? И что из них полезного можно извлечь?
      1. Piramidon Звание
        +6
        Вчера, 16:53
        Читайте новости про Долину, Киркорова, Лолиту..., которыми заполнены новостные каналы. Из них узнаете много полезного. laughing
          -1
          Вчера, 18:24
          Я же вам не советую куда силы мозга приложить? И сам не нуждаюсь. Тем более вы не ответили, а накидали
        +2
        Вчера, 19:41
        Эти новости генерируются самой жизнью и имеют к нам непосредственное отношение, т. к. КНДР оказывает нам реальную помощь в борьбе с нацизмом. Если же под пользой вы понимаете конкретную выгоду, то вам нужна информация о торгах на биржах.
          0
          Вчера, 19:48
          Правда? Хорошо, что вы извлекли из этой новости, можете поведать? Чего не знали раньше, особенно интересно...
            0
            Вчера, 19:57
            Из этой новости я извлек именно то, что там написано, так же как и из любой новости. Просто каждый сам выбирает новости на какую тему читать.
              0
              Вчера, 20:01
              Не, не самый тугоум... ответил правда недалеко. Что подчерпнул? Несколько сот слов, о чем? Это неважно, как выясняется. Я хочу общаться с интеллекткально более или равно развитыми людьми. Если кто-то, что не понимает, он интересуется, как я...
                0
                Вчера, 20:09
                Мне тоже не интересно общаться с людьми менее интеллектуально развитыми, чем я, потому общение с вами прекращаю.
      +12
      Вчера, 12:54
      Это было бы прекрасно если это так. Сев.корейцам давно пора авиапарк обновить.
        +4
        Вчера, 13:15
        в прошлом году Роман Скоморохов писал, что разговоры были о передаче (продаже, обмену за помощь и т.д.)
        МиГ-35 корейцам.
        Думаю, что так или иначе наши подгонят союзнику современную авиатехнику.
          +6
          Вчера, 13:17
          Это будет просто прекрасно. hi
            +4
            Вчера, 13:43
            тайные переговоры

            А почему тайные? Пусть все знают!!!!
              -3
              Вчера, 14:24
              РФ вышла из санкций против КНДР?
          -3
          Вчера, 14:29
          Именно, КНА никогда не была оператором истрибителей Су-27, ей знакомы МиГ-29.
          Только, если продадут ее через РЮО или Абхазию.
        +4
        Вчера, 13:50
        Помогать надо обязательно. Но избыточен там СУ-35
        -1
        Вчера, 14:22
        Если давно пора почему не обновили до сих пор за счет КНР? Или за счет РБ (там Су-27 на хранение давно поставили)?
          +2
          Вчера, 14:36
          ..я не сижу "на складе откуда раздают самолёты" и не я такие решения принимаю....
            -5
            Вчера, 14:45
            Не надо сидеть на складе, надо просто вспомнить, что на КНДР наложены санкции, поддержанные в т.ч. РФ и КНР.
      -3
      Вчера, 12:55
      Денег уже сейчас даже самим себе не хватает, не то чтобы кого-нибудь спонсировать. Тут бы дебет с кредитом связать. Вспомните чем закончил спонсировавший всех СССР.Так что сейчас точно не время для задаривания всех и вся,да и толку от этого?Подобную политику задаривания никто не ведет в мире,все ищут выгоду в партнёрстве,это только у нас такое "ноу-хау" отечественное придумали всех чем то задаривать, разбазаривая средства, которые можно было бы пустить на более насущные и нужные дела,тот же автопром нормальный создать или отечественную микроэлектронику,а не пускать пыль в глаза. А то важных отраслей нет и вместо их создания средства уходят непонятно куда и непонятно зачем с нулевым выхлопом по итогу. Умиляет то,что везде пытаются протолкнуть на рынок тяжелый Су-35 возможности которого для многих стран излишни,на внешнем рынке спрос на лёгкие однодвигательные истребители и Су-35 далеко не каждый захочет купить как показывает практика,поэтому его никто за редкими исключениями и не покупает.На экспорт нужен однодвигательный Су-75 с АФАР Жук-АЭМ,но у наших "экспертов" как всегда своя точка зрения, отличающаяся от мнения подавляющего числа потенциальных покупателей.
        +2
        Вчера, 12:58
        Это так, для вьетнама реально танк на базе ПТ76 достаточен. В джунглях танковые сражения не развернешь, а из засады , было бы чем стрельнуть....
        +3
        Вчера, 13:04
        И да чтобы стать эксплуатантом данной техник мало закупить самолеты, еще и структуру для обслуживания и применения надо создать, а тут цены не в пример стоимости самолета....
        +8
        Вчера, 13:48
        Вспомните чем закончил спонсировавший всех СССР.
        Помним. Спонсированием всех СССР проецировал на полмира свое влияние, отодвигая амеров и НАТО от наших границ. А рухнул СССР не от этого. А от развала системы управления, сгнившей верхушки и и проникновением амеровского влияния на эту самую верхушку.
        +3
        Вчера, 13:48
        Вы уверены? Раньше так и было, Ф-16 был хитом. Но с тех пор прошло много лет, и однодвигательные легкие истребители немножко вымирают.
          +1
          Вчера, 14:05
          Однодвигательные F-35,F-16,JF-17, J-10CE основные экспортные истребители США и Китая.Экпортные двухдвигательные истребители?Первое что приходит на ум это французские Rafale.Ну может ещё кому захочется купить двухдвигательный F-15, что редкость.
            +2
            Вчера, 14:44
            Однодвигательный, да, но никак не легкий. У него масса пустого - 13,3 т, что больше двухдвигательных Рафаля (10 т) и МиГ-35 (11 т), Еврофайтер (11 т)
            Это старая машина, которая уходит в прошлое
            очень скромный экспортный потенциал. Только Нигерия, Мьянма и Азербайджан. В будущем - Ливия и Сомали. Около сотни машин - а самолету почти 20 лет
            Кроме Пакистана никто не соблазнился... А самолету 20 лет
            -3
            Вчера, 14:48
            Причем Ф-15 США кому попало не продают, а только стратегическим союзникам.
        +1
        Вчера, 14:21
        Сколько бы СССР не задаривал всех, это всё равно тех меньше 300 млрд подаренных Западу. Вот это подгон, так подгон!
      +12
      Вчера, 13:10
      Каких денег?Долларов? А зачем нам доллары? Мы им Су-35 , они нам - состав снарядов 152мм, или дивизион ракет малой дальности. Сочтемся.
        +3
        Вчера, 13:16
        Да я бы не против, только нашим депутатам снаряды как то не очень, им бы долларов в карман побольше и тут вопрос уже и не принципиальный чего продать. А по серьезному стоимость самолета и структуры для его эксплуатации на порядки отличаются, уже написал об этом.
          0
          Вчера, 18:00
          Ну почему же... Насколько мне известно, сейчас как раз наоборот - мы снимаем заказы собственным предприятиям и заказываем снаряды КНДР,
            0
            Вчера, 18:17
            Андрей это печально. Суть моего посыла не то чтобы не заказывать, а рпезультат.. давайте поразмыслим (как и мы с вами размышляли об эффективности стрельбы, без идеологий и прочего) Опять начнем с того, что когда то корея нас ...ну скажем определила уровень на международной арене. Так ведь было, ну вернемся к сегодня, тут к сожалению уже не критерий мощности вооруженных сил отдельной страны (конфликт с ираном подтверждение тому. Ч ТО СТОИМОСТЬ ПРЕВОСХОДСТВА В ВООРУЖЕНИЯХ НЕ КРИТЕРИЙ). И вот теперь уже рулят те кто может рулить (те же депутаты) Вы можете рулить? Я нет все нет, а депутаты да!!!.. Да чего я клавиатуру мучаю, вы и сакми все знаете..., только вот сделать ни чего не можете как и я
        +2
        Вчера, 14:41
        И редкозёмем. Их тоже не хватает для выполнения ряд важных военных проектов в России. А также людскими ресурсами, как они сделали в помощь Курску и занимались в основном разминированием после освобождения от ВСУ.
        Можно предложит Сев.корейцам легкий истрибитель МиГ-35, которые сделали на заводах г.Луховцы. И тем более, завод простаивает из-за отсуствия заказов.
        Эта машина ещё не готова для продажи, не прошли как заводские испытания и так войсковые.
        Сырыми продавать негоже.
      -2
      Вчера, 13:35
      Деньги хрен с ними - а вот хватит ли производственных мощностей? Ежели что - у нас самих НАТО под боком, которое уже в открытую говорит что к 2030 собирается с нами воевать. Всего через четыре года. Можно ли при таких раскладах раздавать налево современные истребители? Которых у нас самих вообще-то ни фига не мешками?
        +5
        Вчера, 14:05
        Думаю (ну это личное мнение) нужно, а так один на всех останемся.... Мораль той басни такова, что зайцы шоблой мочат льва... ( ну так как то, они же тоже хотят свою альтернативу сохранить, только так, а один на один ни как , ну это физика.... кто бы дал нам один на один побороться? Я же говорил, что мы боремся с вбросами желтой прессы, а враг то другой... совсем другой...
        +4
        Вчера, 14:56
        Если с нами НАТО сколько-нибудь всерьез воевать надумает, то 2-3 десятка Су-35 как мертвому припарка. А так, хоть на снаряды поменяем - для текущей войны пользы больше. В целом, если конвенциальный конфликт без ядерного оружия рассматривать, то к Украине достаточно Польше присоединиться полноценно - и обстановка станет .эээ..кризисной.
        В целом, болтовня это все в стиле "бабки на лавке". КНДР, кстати, МиГ-35 логичнее по характеристикам.
        +1
        Вчера, 18:39
        Если говорить о тяжелых истребителях поколения 4++ , то с прошлого года все производственные линии этих самолётов вышли на т.н. "плато" - на максимальную производственную мощность и выдают по 30 самолётов каждого типа (Су-30СМ2 , Су-34М , Су-35С) . А так как производство Су-57 разворачивается (последовательно) на трёх производственных линиях и закупать ВКС будут преимущественно их , то появилась возможность поставлять Су-35С и даже Су-34М на экспорт . В прошлом году в Алжир ушло по 6 шт. Су-57\35С\34М . Так что производственные мощности и возможности уже позволяют . Но поставки собственным ВКС разумеется в приоритете . Нам бы лётчиков успевать готовить на них .
        К тому же КНДР наш стратегический союзник и укрепление его ВВС , это укрепление нашего дальневосточного фланга . Мы такими поставками по сути усиливаем наш альянс в области боевой авиации . Так что это и нам не просто на пользу , а в усиление наших позиций на ДВ .
        А вот о Су-35С идёт у нас с корейцами Севера речь , или о Су-57М-1 , а может ещё и о МиГ-35С и о чём-то перспективном , это уже наши внутренние дела . Ибо то что в статье - предположение западного журналиста и его мнение как "художника" . Ким получит от нас всё что ему понравится и что посчитает нужным , расплатиться ему благо есть чем - встречные поставки идут .
        К тому же у нас за очень короткий срок вложены просто колоссальнейшие средства в расширение производства боевой авиации со всеми производствами по кооперации . И теперь начавшиеся экспортные поставки позволяют как можно быстрей окупить эти вложения , дабы это не отражалось на закупочных ценах на авиатехнику для наших ВКС . Так что с экономикой тут тоже всё нормально . Нам бы лётчиков для новых самолётов готовить успевать . К концу десятилетия у нас одних Су-57 по 90 шт. в год строить будут . А если спрос будет расти , то и ещё одну сборочную линию развернуть придётся .
      +4
      Вчера, 17:50
      У Ким Чен Ына точно хватит , он нам сейчас много чего поставляет . Вот на эти рубли и купит . Одних снарядов сколько шло и идёт , а идут не только снаряды .
      Су-57 в производстве уже разогнали и наращивание выпуска продолжается , так что Су-35С теперь может спокойно идти на экспорт . Он ведь и задумывался как экспортный продукт , ВКС их закупать не собирались . Но из за задержек с Су-57 начались закупки Су-35С . Думаю парка в 200 шт. нам будет достаточно , хотя я бы предпочёл парк в 300 таких машин . Су-57 планируется к закупкам не менее 300 шт. Для Морской Авиации закупаются Су-30СМ2 . А вот закупки Су-34М продолжаются и будут продолжаться , думаю оправдан парк в 300-400 шт.
      Сейчас наши МО и ГШ верстают с корейскими коллегами первый 5-летний план сотрудничества .
        0
        Вчера, 17:57
        Да я только за
      +3
      Вчера, 18:09
      КНДР поставляет нам баллистические ракеты, снаряды, артиллерию и многое другое. Так что им есть чем платить)))
    +3
    Вчера, 12:58
    В первую очередь поставки нужно делать для Ирана, остальных попросить обождать малость, должны понять. Сейчас персов надо прокачивать, коль до этого не чухнулись...
      +1
      Вчера, 13:04
      Вы так уверены что нам есть чем прокачивать персов?У нас у самих СВО успешно завершено?Почитайте что пишет тот же Сладков с передовой.Хорошо что ещё волонтеры помогают.Всего дефицит. Нам нечем прокачивать Иран даже при всём желании.В начале СВО Иран сам нас прокачивал,по крайней мере по БПЛА. Давайте правде в глаза смотреть. Ирану вполне поможет и Китай через Пакистан.А нам кто поможет?
        +5
        Вчера, 13:14
        Вы таки уверены что вам реально похорошеет коли на протяжении 9500 км госграницы появится американское присутствие?! Плюсом в Средней Азии?!!
          -3
          Вчера, 13:42
          Трамп зачищает поляну Ближнего Востока перед уходом США из этого региона. Нынешний Иран агрессивен,он за экспорт Исламской революции зарубеж.Трамп же хотел сделать из Ирана светскую страну.Конечно вопросы есть насколько это нам выгодно или нет.Но Иран из-за нынешней идеологии экспансии не может конкурировать с той же Турцией в Средней Азии,его там опасаются,что делает ту же Турцию более привлекательной для сотрудничества со Средней Азией нежели Иран.Для этого Трамп и решился демократизировать Иран,где в начале года начались антиправительственные восстания.Кстати нынешний теократический Иран основной своей задачей ставит экспорт Исламской революции за рубеж из-за чего у него серьезный конфликт с теми же арабами Аравийского полуострова Саудовской Аравией,ОАЭ,я не говорю уже о Израиле и Турции.К тому же когда была гражданская война в Таджикистане именно Иран стоял на стороне тех кто хотел экспортировать Исламскую революцию в Таджикистан и кому нам там пришлось противостоять.Погуглите кто стоял за исламистами в Таджикистане в гражданской войне.Иран также поддерживал и Афганистан в своё время в ходе афганской войны с СССР с прицелом распространить и на него свою идеологию, потому у него такие напряженые отношения с нынешними суннитские властями Афганистане.Помощь в войне с СССР от Ирана Афганистан принял,но от иранского влияния отказался.
          Новая же Стратегия США, как отмечают эксперты, опирается на иные интеллектуальные традиции. В ее основе лежит классический политический реализм, где высшим приоритетом является благополучие и безопасность собственных граждан, а не абстрактные глобальные проекты. Документ отсылает к идеям Иоганна Готфрида фон Гердера о ценности уникальных национальных культур и цивилизаций, тем самым ставя американскую «исключительность» в один ряд с суверенитетом других государств. Эта философская переориентация знаменует отказ от универсалистского мессианства в пользу прагматичного осознания многополярного мира.А для этого надо обеспечить безопасность Израиля для создания условий для последующего ухода США из региона.Понятно что это невозможно при нынешней идеологической подоплёке в Иране,где люди уже давно бастуют против Аятолл,другое дело что то как американцы начали действовать дало прямо противоположный эффект тому,на который они рассчитывали.
            +1
            Вчера, 13:50
            из-за чего у него серьезный конфликт с теми же арабами Аравийского полуострова

            Конфликты у них отнюдь не только из-за разницы вероисповеданий... Тёрки древние, им уж тыщи под полторы лет. Тут тебе и память о том что когда-то значительная часть Аравии принадлежала персам, и арабское завоевание, но самое главное - нефть делят. Да и арабы у себя шиитов щемят в полный рост - что явно Ирану не шибко нравится.
              +3
              Вчера, 14:19
              Вы сами в это верите? Когда последняя крестовая война была? Чуть ниже описал проблему, а религия это поиск повода. Я был в емене , анголе, и еще кое где , ни когда не слышал, что бы они за религию боролись, а вот накачка религиозная эьто прием развязать войну. Нормальные там люди и хотят просто домой прийти и семью завести , но вот то что из вне ломает все. Я видел там и жертвенность ради друга и предательство ради денег, все как везде и религия поверьте не их конек, им это навязывается с целью зомбирования.....
                +1
                Вчера, 14:31
                В тех местах - память доооолгая... Да чего уж там - вот за что нас скажем венгры не любят? 200 лет прошло с тех событий - а помнят.. Про поляков уж вообще молчу.
                  +2
                  Вчера, 14:51
                  Дак тут просто не смогли поляки своих целей достичь,Ну опять же почему отголосок до сих пор?Да им в школе это преподают. Вот вы честно верите, что ваш сын или дочь с рождения не навидит наших врагов?, ну америку или кого то... Смешно согласитесь...
            +1
            Вчера, 18:17
            И на кого Иран напал?
            Может вы с Израилем перепутали? Вот Израиль действительно агрессивен.
            И у него есть планы создать "Великий Израиль" от Нила по Евфрата
      +1
      Вчера, 14:13
      Не знаю за что вам минусы, но желательно бы конечно поддержать иран в нужный момент, но тут еще вариант штаны не порвать всех пытаясь поддержать... Да и дело то в основном не в боеприпасах, вы что думаете, что мы с одной америкой боремся? Мы боремся с глобальной теневой сворой, и к стати конкретно кого то назвать даже не можем.... и не сомневаюсь\, что они у нас уже и в правительстве, так, что оружие это копейки на данном фоне... А вот союзником Иран нужно держать обязательно, тут вы полностью правы, иначе он станет союзником наших врагов.
        +1
        Вчера, 18:50
        Прокачивать Иран нашей авиатехникой ... Ну вы же сам лётчик и знаете сколько времени уходит на освоение нового самолёта , и уж тем более чтоб довести лётчика до уровня при котором он сможет рубиться в воздушных боях с лучшими лётчиками США и Израиля . Заказывать самолёты Ирану надо было 8-10 лет назад . тогда сейчас у него были бы и самолёты , и лётчики способные встретить врага в небе своей страны . Сейчас же Ирану самолёты разве что на нашей же территории держать и здесь же своих лётчиков натаскивать - вне зоны риска . И авиатехников !
        И корейцам Севера тоже самолёты не сразу пойдут . Даже если ещё три года назад договорились , им надо было к нам своих курсантов послать на учёбу и молодых лётчиков в наши центры переподготовки , так же и авиатехников к нам на обучение . И первые самолёты лет через пять , может и меньше , если лётчиков не с нуля обучать . Да и не известно какие именно самолёты Ким заказал . Может он Су-57 хочет , а потом ещё и Су-75 докупит для гармонии и баланса . Статья то - гадания западного журналиста .
          0
          Вчера, 21:12
          Так я про это и сказал, может не в это посте..., все правильно, стоимость самолета это копейки по сравнению с созданием структуры его применения.. Но речь не о том а о друзьях, тех на кого можно ...верней кто поможет вдруг.. тут цена другая...
    +2
    Вчера, 13:04
    А почему бы и нет? пусть юж. корейцам и дажпам будет не скучно))) хотя - это, в первую очередь, проблема Китая.
    +1
    Вчера, 13:43
    Деньги....самолёты.Люди нужны, пилоты, техники и.т.д. А это время и опять те же деньги.Кадры решают всё!
    -3
    Вчера, 14:01
    А "Дух анкориджа" разрешит продать сушки корейцам? Что то я сильно сомневаюсь, что дональду фредовичу понравится такая идея.
      0
      Вчера, 19:02
      А чего бы этому духу тревожиться попусту ?
      Не стоит сомневаться . Наши Су-35СЭ , Су-34МЭ и Су-57Э уже пошли на экспорт в Алжир , а теперь и в Эфиопию . И это нисколько данный дух не беспокоило . Он этого даже не заметил . Планы столь резкого усиления ВВС Алжира , который после первых поставок уже и опционом воспользовался и расширил заказ . Теперь в Алжир пойдёт до 24 истребителей каждого из этих трёх типов . И это плюсом к весьма приличному парку Су-30МКА , которые он хочет теперь модернизировать до уровня Су-30СМ2 . Это же акая авиационная мощь Алжиром собирается . А духу хоть бы хны .
      А тут всего-лишь какие-то слухи от журналистов , которые по сути просто рассуждения и трём . Ким получит ВСЁ что захочет и сочтёт для себя полезным .
      Дональду Эпическому сейчас больше европы не нравятся , которые в циничной форме не пришли к нему на помощь в Залив . И между прочим приглашенные им Япония и ЮК так же отказались ... Так чего бы ему о них заботиться ??
      Пусть о них теперь заботится товарищ Ким Чен Ын .
    +3
    Вчера, 14:53
    Надо иметь полное свинство, чтобы эти санкции продолжать wink
    0
    Вчера, 18:12
    И это будет хорошо
    0
    Вчера, 18:16
    Пищу для раздумий, например!
    0
    Вчера, 18:20
    Пожалуй, "чекмейт" им бы подошёл на 100%