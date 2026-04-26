В США рассчитывают, что через 10 лет Луна станет домом для десятков тысяч людей

2 657 58
Глава американской космической компании Voyager Technologies Дилан Тейлор выдал прогноз по освоению Луны. По его словам, в 2030-х годах – конкретно в 2032 или 2033-м – любой житель северного пригорода Нью-Йорка сможет выйти на веранду, поднять голову к Луне и увидеть там огни. Потому что, как утверждает Тейлор, на спутнике будут жить и работать десятки тысяч человек:

Люди полетят на Луну к концу 2020-х годов. У нас будет там что-то вроде лунной базы. Вероятно, надувной жилой модуль с системой жизнеобеспечения.

Планы, конечно, грандиозные. Но давайте трезво оценим ситуацию. На сегодняшний день даже полет на Луну – это техническая проблема с кучей нюансов. Радиация, перепады температур, отсутствие атмосферы, психологическая совместимость экипажа.

Надувной модуль – это, безусловно, амбициозно. Но кто и как будет его разворачивать? Сколько тонн груза надо забросить на спутник, чтобы запустить «систему жизнеобеспечения»? И главное – за какие деньги?

Тейлор, конечно, ссылается на популярность космоса и развитие отрасли. Мол, через пять лет в космосе начнут работать центры обработки данных. Но это не строительство офиса в мегаполисе. Это вакуум, радиация и микрометеориты.
58 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Кузнец 55
    Кузнец 55
    +5
    Вчера, 13:57
    Скорее роботами заселят луну .
    Они в последние годы развиваются семимильными шагами .
    А человеку надо кислород , питание и многое другое .
    Фантазировать конечно не вредно .
    SmollH2
      SmollH2
      +8
      Вчера, 14:06
      Походу переведут в виртуальность и поселят на сервере на Луне)
    НИКНН
      НИКНН
      +8
      Вчера, 14:25
      Да все это очередной вброс в СМИ, отвлечь народ от насущных проблем, пусть пипл жует луну, а не цены на бензин...
      Perpetually
        Perpetually
        +2
        Вчера, 15:23
        Ониб реалии "жизни" на луне описалиб, пипл смаковать бы начал. Кометы, метиориты и прочий мусор падает невозбранно, тоесть жить надо под землей (под луной?), под поверхностью и в бункерах. Каеф еще тот )
        Ross
          Ross
          0
          Сегодня, 01:06
          А главное как жить без магнитного поля Земли в космосе умалчивают. Потому что тогда человек просто станет овощем, стирается личность.
    carpenter
      carpenter
      +1
      Вчера, 16:08
      Ну да, а коров и свиней, тоже на Луне разводить будут ? Кушать ведь и на Луне хочется.
    carpenter
      carpenter
      +1
      Вчера, 16:10
      На планете, где нет атмосферы, цивилизация (точнее жизнь) невозможна.
      solar
        solar
        0
        Вчера, 23:31
        Цивилизация и жизнь- это все таки не одно и то же. На Антарктиде цивилизация невозможна, а жизнь находит возможности.
    Седов
      Седов
      +1
      Вчера, 16:31
      А человеку надо кислород , питание и многое другое .
      Фантазировать конечно не вредно .
      Тут на Земле то всё очень сложно, а на Луне - так это вообще просто космос, в прямом и переносном смысле. На этой планете проблемы решать научитесь. Осталось только Луну и Марс евреями заселить - Инопланетяне вздрогнут.
    Arzoo
      Arzoo
      -1
      Вчера, 17:56
      Там реголит. Никакие аппараты там длительное время не продержатся. Крайне быстрый износ любой техники. Марс куда более дружелюбный вариант.
    SEVERIN
      SEVERIN
      0
      Вчера, 21:35
      А кто будет ремонтировать и обслуживать роботов? - не, всё это только мечты, да и людям там будет жить не комфортно, даже за большие деньги, а денег нужно будет просто горы!..
  drags33
    drags33
    +3
    Вчера, 13:58
    Нам бы на планете Земля порядок навести... Войны, голод, терракты, коррупция, болезни... Мюнхаузены однако...
    nepunamemuk
      nepunamemuk
      0
      Вчера, 15:20
      есть уже тут наводильщики порядка
      своего порядка
  Denis_999
    Denis_999
    +1
    Вчера, 13:59
    laughing Распиловщики бюджетов. У них на Луну, у нас - на Венеру ( Дёня Мантуров, привет! ).

    Да пусть летят ( в один конец ), загадили планету, пусть она хоть отдохнёт от всех Вас!
  Фразах
    Фразах
    +5
    Вчера, 14:02
    "К правительству лететь гравицапу надо иметь. Правительство на другой планете живет, родной."
  кредо
    кредо
    +4
    Вчера, 14:04
    На Луну люди переселяться лишь в одном из двух случае:
    1) США насильно будут заселять Луну уголовниками или покорёнными народами.
    2) США создадут такие невыносимые условия жизни на Земле, что люди будут готовы переехать на Луну, лишь бы не жить рядом с США. hi
    carpenter
      carpenter
      0
      Вчера, 16:13
      Так дешевле США уничтожить, чем от ни на Луну улетать.
  ГолыйМужик
    ГолыйМужик
    +7
    Вчера, 14:04
    Или с Луны увидят огни на Земле
    tralflot1832
      tralflot1832
      +2
      Вчера, 15:39
      Я не доживу ,но можно будет разбогатеть . laughing Незаменимая вещь для надувного тента.
  rocket757
    rocket757
    +2
    Вчера, 14:05
    Домом вряд ли, да и местом работы может стать не многим...
    А так, поживём увидим...
  Глухой
    Глухой
    +1
    Вчера, 14:06
    Да, да, да... мы все видели,как летала артемида по пачке беломора. laughing На старом барахле собранном из того, что было. Бустеры от шатлов. Движки rs-25 от тех же шатлов. Они что-то новое то сделать могут?
    P.S> Где обещанные видео по лазерной связи в 4К? Потеряны при схожих обстоятельствах, что и онигиналы видесьемок с луны? "Флешку" перезатерли случайно? wassat
    Развед
      Развед
      +3
      Вчера, 14:39
      Этот пассаж — квинтэссенция технической неграмотности. Не стоит путать "использование отработанных технологий" с "отсутствием новых" и при этом молиться на двигатели РД-107, которые тащат Союзы еще со времен полета Гагарина.
      "старое барахло" и RS-25?
      Называть RS-25 "старым барахлом" может только тот, кто не понимает разницы между антиквариатом и совершенством. Это сложнейший двигатель замкнутой схемы, который американцы бережно сохранили и модернизировали. А теперь сравни: мы 60 лет летаем на РД-107 (привет Королёву!), который технически гораздо примитивнее. Если использование проверенных движков — это признак "отсталости", то наш Роскосмос тогда вообще живет в каменном веке, перекрашивая дедушкины ракеты в цвета триколора.
      "сделать новое"?
      Что новое? Пока мы 25 лет мучаем Ангару" американцы с нуля создали Raptor (самый мощный метановый двигатель в мире), посадили первую ступень на башню Мехазиллой и развернули Starlink, о котором наш Генштаб может только мечтать. Пока наши "новые" разработки существуют в виде мультфильмов, у них "старое барахло" Артемиды уже облетело Луну в беспилотном режиме и готовится везти людей. Где наш ответ? Опять в планах на 2035-й?
      "лазерная связь в 4К и флешка"?
      Видео с котом Таттерсом в 4К через лазерную связь было передано еще в 2023 году с расстояния 31 миллион километров (миссия Psyche). А в 2025-м они транслировали HD-поток прямо от Луны. Это не "потерянные оригиналы", это реальность, которую можно посмотреть на YouTube в любое время. А что транслировали мы? Репортаж о том, как Луна-25 успешно передала один снимок перед тем, как стать деталью лунного пейзажа? Не стоит цитировать шутки из Одноклассников.
      Смеяться над тем, кто использует "бустеры от шаттлов" для полета к Луне, сидя в стране, которая не может запустить свою станцию дальше околоземной орбиты с 1988 года — это особый вид геополитического мазохизма.
      Глухой
        Глухой
        +1
        Вчера, 15:13
        А вы задавались одним вопросом интересным? Это глядя на сей опус. А нафига нам это нужно вообще? Я про луну. Н1 свернули.НК-33 остались. rs-25 говорите? ДА они на РД-190 или как там его смотрели как на то, что физически существовать не могло по их меркам. А горбатый им на блюдечке с голубой каемочкой бесплатно за питцу хат отдал технологию. И ебн много чего порезал чтобухать дальше и бесплатно потом шунтирования делать - чтобы вся страна его жалела бедненьекого,каку него сердечко то за страну страдало. Как пацанов нас лебять с ним продал в 96 в Грозном в августе и затем унизительный Хасавьюрт? Помните?Нет? Я вот помню.
        Развед
          Развед
          +2
          Вчера, 16:28
          Не стоит включать режим "обиженного на историю", пытаясь оправдать сегодняшнюю стагнацию личными обидами на Ельцина. Я политическое нытье проигнорирую, пройдусь по космосу.
          "Нафига нам Луна?"
          Это классика: когда не можешь дотянуться до винограда, говоришь, что он зелёный. Луна — это не просто "камни", это отработка технологий посадки, добычи ресурсов и дальнего космоса, новых систем связи, СУ. Если нам это "не нужно", значит, мы официально расписываемся в том, что наше место — на задворках истории, пока США и Китай делят ресурсы будущего. Удобная позиция для тех, кто даже не хочет строить работающие лунные станции.
          "РД-190"?
          Прежде чем рассуждать о технологиях, надо хоть немного разобраться в теме. Двигателя РД-190 не существует, есть РД-180. И американцы не "смотрели на него как на чудо", а просто купили готовое и дешевое решение, чтобы не тратить деньги на свои керосинки, пока они делали ставку на маршевые двигатели Шаттлов и будущий метан. Как только возникла необходимость — они за несколько лет создали BE-4 и Raptor, которые по всем параметрам уделывают наш "бесценный" советский задел. Оказалось, технологии — это не магия, а работающие заводы, а не воспоминания о 70-х.
          "НК-33" на блюдечке?
          НК-33 продали, потому что в России они десятилетиями гнили на складах, никому не нужные. Американцы их купили, модернизировали (AJ-26) и использовали. Если бы не "проклятый Запад", эти двигатели просто сгнили бы в металлолом под забором Самарского завода. Гордиться тем, что мы продаем старые запасы, потому что не можем построить под них современную ракету — это не патриотизм, это признание в профнепригодности.
          Валить вину на Горбачева и Ельцина в 2026 году, когда у страны было 25 лет "стабильности" и сверхдоходов от нефти, чтобы сделать хоть что-то свое — это просто жалкая попытка оправдать кратер на месте Луны-25.
          Глухой
            Глухой
            0
            Вчера, 16:57
            "В поэт-ому и сий опус неасил" (с)
            А вам такой термин, как семейство двигателей знаком? Вроде понятно было, что я говорил про именно 170/180 и 190е как венец развития.
            А вы слышали, что такое масконы? Почитайте. Интересное чтиво и 25я не первая и не последняя. Т.к. детальных карт градиентов гравитации нет ни у нас, ни у них. Не смотря на то, что спустники запускаются для измерений.
            А ну да. Ну да. Верим и машем. А то что их на Союзы 2.1ставили чет мы молчим аднака? И про НК-33А и что замена опять таки будет 193 например?
            P.S> Методичка у вас устаревшая
            Развед
              Развед
              +1
              Вчера, 17:32
              Сначала вы путаете названия, а потом называете это "семейством"? Удобно. Только РД-191 (а не 190, "знаток") — это не венец, а "кастрированная" четвертинка от РД-170. Называть деградацию тяги и упрощение конструкции "венцом развития" — это как называть Оку венцом развития грузовика КамАЗ. Пока мы молимся на эти советские "четвертинки", мир перешел на метан и полную многоразовость.
              Про масконы рассказывайте школьникам. Луна-25 разбилась не из-за "таинственной гравитации", а из-за того, что двигатель проработал 127 секунд вместо 84. Это называется "ошибка в ПО" и "отсутствие наземной отработки", а не масконы. Сваливать кривой код на гравитационные аномалии — это высший пилотаж оправдания собственной криворукости. У американцев и китайцев почему-то "карты гравитации" позволяют садиться мягко, а у нас масконы лично подножки ракетам ставят?
              Ставили? Да, достали со складов 40-летнее железо, сдули пыль и запустили несколько раз, потому что ничего нового создать не смогли. А РД-193 — это очередной "бумажный тигр", который существует в основном в ваших фантазиях и пресс-релизах десятилетней давности. "Будет, сделаем, построим, произведем" и т.д. - это не аргумент, а сладкие грезы в будущем времени.
              Моя "методичка" называется "реальная статистика пусков за 2025 год", где у SpaceX их за сотню, а у нас — на уровне Индии. А ваша "методичка" — это подшивка журнала "Юный техник" за 1982 год? Пока вы живете воспоминаниями о Хасавюрте, люди на орбите создают экономику будущего.
              Порой попытки выдать техническую отсталость за "особый путь" выглядят жалко. Масконы, блин, виноваты... Может, еще ретроградный Меркурий мешает Ангаре летать чаще раза в год?
              Глухой
                Глухой
                0
                Вчера, 17:42
                Может не будем миром прикрываться. А скажем фамилии к кому вы так неровно дышите? laughing
                Странно спутиники тоже кастрируют. Весят они меньше. Такие мощьности не особо то и нужны. Об этом не думали? ДАвайте на орбиту 1 спутник на феррари выводить. У нас денег наверно тоже фрс чепятает?
                Хорошо. Первый ЛУны тоже падали из кривого кода на перфокартах. yes
                Угу. Засрали орбиты и конца не видно.
                Развед
                  Развед
                  +1
                  Вчера, 18:19
                  Ваш ник исключительно удачно подходит к вашей манере общения.
                  Что, закончились даже псевдотехнические аргументы, включаем режим «бабушки на скамейке», которой все и всё "засрали"?
                  1. При чем тут фамилии? Это физика и экономика. Пока вы ищите, к кому я "неровно дышу", SpaceX, Blue Originи даже китайцы из LandSpace вовсю жгут метан и возвращают ступени. Мир не "прикрывается", мир просто улетел вперед, пока вы сидите в обнимку с портретом конструктора Глушко и боитесь признать, что его наследие мы просто проели.
                  2. "кастрированные" спутники и Феррари?
                  Сравнивать ракету с Феррари — это мощно. Только "Феррари" в космосе сейчас — это многоразовые носители, которые возят грузы за копейки. А наши одноразовые "четвертинки" — это одноразовая телега по цене самолета. Вы хвастаетесь тем, что нам "не нужны мощности"? Это потому, что у нас нет современной спутниковой группировки. Мы выводим по чайной ложке в год, пока другие развертывают мега-созвездия. Это не экономия, это нищета, выданная за расчетливость.
                  3. Про перфокарты и Луну - это шедеврально.
                  Сравнивать ошибки 1950-х годов на перфокартах с позором 2023 года — это расписаться в деградации. За 70 лет технологии должны были стать надежнее, а не остаться на уровне "ну, первые тоже падали". Если для вас прогресс — это топтание на граблях полувековой давности, то вопросов к вашему пониманию отрасли больше нет.
                  4. "засрали орбиту"?
                  "Засрали орбиту" — это финальный аргумент тех, кто не смог на ней закрепиться. Это как критиковать автопром, стоя на обочине, потому что "дороги пыльные". Эта "заср-ная" орбита сегодня дает миру связь, навигацию и разведку 24/7. Но вы можете продолжать наслаждаться чистотой своего неба — из ямы, в которую мы самоизолировались, звезд всё равно почти не видно.
                  В общем, живите в своем 1975-м, где масконы мешают танцорам, а одноразовые ракеты — это верх совершенства. Пока вы ищите оправдания, космос превращается в рынок, на котором нам уже нечего продать, кроме героических мемуаров. Разговор окончен.
                  Глухой
                    Глухой
                    0
                    Вчера, 18:47
                    Бать. Уже все все поняли lol Вы решили на неокрепший ум. Задавить его опытом? Это нада жэ столько од мне сочинять. Вв телегах такие опусы только через нейру сочиняют. А вы прям тут на "щах" серьезных? Я просто не хочу дергать ввыходные своих, кто в этом собаку сьел и вас распянут тут.
                    Я сам в эту сферу даже не влезаю и мне это не нужно. Абсолютно. Каждой луже по своей луне (с). Я специалист в своей теме. И какой - ни говорил ни разу.
                    Что вы мне пытаетесь доказать? Мне за 50 и старую собаку новым фокусам не научить. Не слишком эффективно. Но вы продолжаете об меня долбиться. laughing Я не новые ворота, коллега lol
                    Развед
                      Развед
                      +2
                      Вчера, 18:56
                      А мне 70. И в космической отрасли я всю свою сознательную жизнь. А вы входите в тему, в которой не разбираетесь. Зачем? Вам нужен лишний плюсик и звезда на погон? Так со мной вы их не получите. Это, надеюсь, вы и так поняли.
                      Глухой
                        Глухой
                        0
                        Вчера, 19:11
                        Я когда-то на ракетостроение поступал. Но получил и поступил кое-где еще. Мне друг моего отца еще сказал. Не нужно. Я его послушал. Он один из разработчиков 190 серии. "Хрюня" (с) как он называл. Я выше немного на это намекал.
                        В общем не вижу смысла ломать копья. Поднимать человека тоже. Ему чуть меньше вашего.
                        Забанят быстрее. Тут для маршалов и т.д. - очень жесткий отбор. Я в курсе местного зоопарка более чем.
                        Ну я думаю вы сами поняли. Я в целом как хобби и не более. Могу ошибаться. Не все помнить и т.д. Старость не радость.Тем более после нескольких контузий за всю жизнь.
                        Ну минусов, что отмечу - тоже. hi
                        P/S> Я вообще ЭКС. Школа милиции, вышка и т.д. Специализаия помимо всего трассология. Участвовал в сводных в обоих Чеченских компаниях. Стандартные командировки 3-х месячные. Вбою бывал. Но больше привлекали к следственным действиям и т.д. ТАк что можете меня считать обычным ментом-следаком. soldier Поэтому люблю копаться в дерьме и грязной одежде, так сказать. Профессиональное.
                      Timeout
                        Timeout
                        0
                        Сегодня, 01:46
                        Привет, привет Михаил, Алексей, Анатолий... Я смотрю ты все не меняешься. Из звездочета-недоучки в инженеры, кто бы сомневался.
                        Ну да, очень любишь постучать на неугодных, ибо правда глаза колет.
                        Ого, новая специальность... Растешь!
                      Timeout
                        Timeout
                        0
                        Сегодня, 01:48
                        Приветствую!
                        Навряд ли он поймет, за этим нетоварищем такой шлейф "опыта и достижений".
              solar
                solar
                0
                Вчера, 23:51
                а у нас — на уровне Индии

                Точнее- на уровне Новой Зеландии. 17 пусков за 2025 год, как и у маори. Мы их догнали. :((
  yuriy55
    yuriy55
    +5
    Вчера, 14:12
    Вы на Земле на авианосце...в космическом корабле в канализации запутались, а во что эти десятки тысяч человек превратят Луну? Не верю. Всюду, куда приходят американцы, начинают происходить конфликты и разрушения...
  дон_Рэба
    дон_Рэба
    -1
    Вчера, 14:15
    ну у Дилан Тейлора же все написано
    Технология расширяемых жилых модулей Max Space позволяет запускать аппарат в компактном виде и увеличивать его объем в 20 раз по сравнению с исходным объемом в пункте назначения.

    В настоящее время оценивается и тестируется использование «мягких материалов» для создания надувных/расширяемых шлюзов и внеземных жилых модулей не только для низкой околоземной орбиты , но и для обеспечения комфортного жилья для будущих исследователей Луны и Марса .
    А расширяемый модуль Bigelow (BEAM) — это расширяемая конструкция от компании Bigelow Aerospace, которая крепится к Международной космической станции с 2016 года.
    Если найдут воду, в любом агрегатном состоянии, то проблема решена: 2Н2О->2H2+O2/
    Энергии там с избытком. Строй материал под ногами.
    Химические элементы: Главные компоненты — кислород, кремний (
    – 40–45 %), железо (
    – 20 %), алюминий (

    – 12 %) и кальций (
    – 10 %). Также присутствуют магний, титан, марганец, калий, натрий, фосфор.
    Минералы: Основу составляют полевые шпаты (анортит), пироксены и оливин. Характерно высокое содержание стекла, образовавшегося при метеоритных ударах.
    Различия: Грунт из «лунных морей» содержит больше железа и титана, а грунт с возвышенностей (материковых районов) богаче алюминием.

    Взрывными работами можно делать и котлованы и туннели, сфокусированный солнечный свет позволит плавить реголит, а 3Д принтер "нарисует" кирпичи, или,что нужно
  Дилетант
    Дилетант
    +3
    Вчера, 14:17
    На Луне нет магнитного поля. А это значит, что человек долго находиться на ней не сможет. У а всякие стартапы придумывать и на них бабки пилить - американцы "впереди планеты всей".
    Дед-дилетант
      Дед-дилетант
      0
      Вчера, 14:42
      На Луне нет магнитного поля.
      Ну, американцы могут поставить там электромагнит... Под своей лунной базой. wassat
    дон_Рэба
      дон_Рэба
      0
      Вчера, 16:34
      Средняя доза составляет в среднем около 1369 микрозиверт в сутки (китайцы доказали «Чанъэ-4»),это в 2,6 раза больше чем на МКС . На МКС максимальное пребывание (Олег Кононенко и Николай Чуб)=370 суток. 370:2,6=142 дня можно. Предельная 800-850 мЗв.

      Из 1369 микрозиверт в сутки~ 30% от Солнца. Не стоит стоять и загорать, остальное тн космические лучи. Можно и на "обратной" стороне бОльшую часть своего времени проводить.
      На Луне, в отличии от МКС есть грунт , кратеры и тд.
      Выроют "землянки".
      Таким образом до 0,5 года , 9 месяцев могут находится, а далее по КЗОТ положен отдых.
      может быть, может. Так про Илона Маска говорили, а он сожрал практически все запуски и засеял орбиту Старлинком.
      Можно ждать на берегу реки и надеяться ,что проплывет распухший (разорившийся ) труп американца. Но можно очнуться, а там (на Луне) будет уже все занято ( как с 2мя Америками).
      Мест с наличием Н2О там мало, все вроде у южного полюса. Предположу не влезть будет, займут китайцы и американцы.
  Goscha
    Goscha
    +2
    Вчера, 14:18
    Сначала до Луны долетите в реале, а не в виртуале. Сказочники...
    Гюнтер
      Гюнтер
      0
      Вчера, 21:47
      Как там у классика - "на дурака не нужен нож - ему покажешь медный грош и делай с ним что хошь".
      В данном случае хватило дипфейка состряпаного искусственным псевдоинтеллектом yes
  Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68
    +3
    Вчера, 14:19
    Obávám se, aby za 10 let byl ještě život na planetě zemi a taky se bojím, aby v krachující Americe měli co jíst. Sen o měsíci zůstane hloupým snem.
    Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68
      +6
      Вчера, 14:19
      Я боюсь, что через 10 лет на планете Земля всё ещё будет жизнь, и я также боюсь, что в обанкротившейся Америке им будет что поесть. Мечта о Луне так и останется глупой мечтой.
  ZnachWest
    ZnachWest
    +6
    Вчера, 14:19
    Америке - самое место на Луне. Успехов ей в скорейшем освоении.
    Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68
      +2
      Вчера, 14:22
      Máte pravdu, celou Ameriku přestěhovat na Měsíc a bude na zemi klid a mír! Najednou Svět bude bez válek.., čím se to stalo?
      Jsem_CZEKO68
        Jsem_CZEKO68
        +5
        Вчера, 14:23
        Вы правы, переместите всю Америку на Луну, и на Земле воцарятся мир и спокойствие! Внезапно мир освободится от войн... а что случилось?
      ZnachWest
        ZnachWest
        +2
        Вчера, 15:35
        Američané plánují přistát na Měsíci
  Лимрак
    Лимрак
    +4
    Вчера, 14:33
    Как только так сразу...предлагаю всей нечимсти из секты эптшейна ао главе с трумпом и его кровавым подельником евреем - всех навсегда на луну.
  Дед-дилетант
    Дед-дилетант
    +3
    Вчера, 14:40
    ...а на Марсе будут яблони цвести...
    Только что-то нет у господина Дилана Тейлора никаких технических расчетов, которые жизнеобеспечение тысяч людей на Луне доказывают... Один энтузиазм. what
  Роман_Васильевич
    Роман_Васильевич
    +2
    Вчера, 15:07
    Вполне возможно, но есть нюанс...

    Коммерческий проект - "Колумбарий на Луне"
    И Луна станет "последним домом" для тысячи землян...
  Дилетант
    Дилетант
    +1
    Вчера, 15:09
    Вообще то значительная часть поверхности Луны уже продана частным лицам и что-бы что-то там потроить придется эти участки выкупать у частников! В 1980 году американец Деннис Хоуп зарегистрировал компанию «Лунное посольство» и продаёт участки на Луне по 50$ за гектар.
    В 1980 году житель Калифорнии (США) Дэннис Хоуп обратил внимание на то, что естественные внеземные космические объекты официально никому не принадлежат. Согласно его трактовке, законодательство запрещает владеть звёздами и планетами лишь государствам и корпорациям, а для частных лиц, как он считает, такого запрета нет.
    ...
    Поверхность видимой стороны Луны и других планет была разбита на участки, каждый из которых имеет свои собственные четкие координаты и регистрационный номер. Стандартный размер лунного участка составляет 1 акр, это примерно 40 соток. Так Деннисом Хоупом была создана регистрационная база данных, аналогичная российскому земельному кадастру. Каждая сделка фиксируется в головном офисе Лунного Посольства в США и ей присваивается регистрационный номер. Продажа участка одновременно нескольким лицам исключена. Вместе с договором (сертификатом) купли-продажи владелец участка получает карту поверхности планеты с отмеченным на ней участком и бланк Конституции, подтверждающий его права, как нового гражданина «Межпланетной республики».

    Итог: мужик стал миллионером. wassat
    solar
      solar
      0
      Вчера, 23:57
      Итог: мужик стал миллионером. wassat

      Дураков на сто лет вперед припасено...
  Schneeberg
    Schneeberg
    +3
    Вчера, 15:10
    Хихлов тура расселить. Пусть там воняют и скачут с кастрюлями на голове wink
  Александр Х
    Александр Х
    +3
    Вчера, 15:14
    А зачем, места на Земле мало?
  Дровосек_2
    Дровосек_2
    +1
    Вчера, 16:02
    Укров забросят туда и они как "прародители"😄 создадут новую цивилизацию.
  ВлР
    ВлР
    +2
    Вчера, 18:33
    Единственная планета, подходящая для жизни людей - Земля. Которая крайне слабо заселена. Практически нет населения на основной части земель Канады, на Аляске, в Сибири, на 90% территории Австралии, в пустынях, много небольших необитаемых островов - и условия жизни на этих территориях несравнимо лучше, чем на Луне, Марсе и всех других планетах. Есть кислород, привычная сила тяжести, связь с другими территориями, возможности для отопления помещений, либо их кондиционирования, добычи или опреснения воды. И для полноценного освоения этих пустых территорий Земли сил и средств требуется в сотни тысяч раз меньше, чем для освоения того же Марса, где люди быстро деградируют и выродятся.
  koksalek
    koksalek
    +1
    Вчера, 19:48
    скорее станет большим кладбищем для тех кто туда доберется
  Гюнтер
    Гюнтер
    0
    Вчера, 21:40
    fool
    Бред сивой кобылы от жадущего припасть к распилу, по моему мнению.
    Отдельно вызывают умиление фапающие на мульт от насарогов - про "полёт" к Луне, например ружейников с "маяка" , туз с "звезда" и варсобин(радио кп). laughing