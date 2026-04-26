В США рассчитывают, что через 10 лет Луна станет домом для десятков тысяч людей
Глава американской космической компании Voyager Technologies Дилан Тейлор выдал прогноз по освоению Луны. По его словам, в 2030-х годах – конкретно в 2032 или 2033-м – любой житель северного пригорода Нью-Йорка сможет выйти на веранду, поднять голову к Луне и увидеть там огни. Потому что, как утверждает Тейлор, на спутнике будут жить и работать десятки тысяч человек:
Люди полетят на Луну к концу 2020-х годов. У нас будет там что-то вроде лунной базы. Вероятно, надувной жилой модуль с системой жизнеобеспечения.
Планы, конечно, грандиозные. Но давайте трезво оценим ситуацию. На сегодняшний день даже полет на Луну – это техническая проблема с кучей нюансов. Радиация, перепады температур, отсутствие атмосферы, психологическая совместимость экипажа.
Надувной модуль – это, безусловно, амбициозно. Но кто и как будет его разворачивать? Сколько тонн груза надо забросить на спутник, чтобы запустить «систему жизнеобеспечения»? И главное – за какие деньги?
Тейлор, конечно, ссылается на популярность космоса и развитие отрасли. Мол, через пять лет в космосе начнут работать центры обработки данных. Но это не строительство офиса в мегаполисе. Это вакуум, радиация и микрометеориты.
