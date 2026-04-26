Бойцы российского «Африканского корпуса» начали покидать город Кидаль в Мали, такая информация появилась на российских ресурсах, хотя сам корпус такой информации пока не подтверждает. Однако есть данные, что данный вывод связан с достижением договоренностей с туарегами.Накануне в Мали террористические силы провели одну из самых масштабных и скоординированных атак на правительственные войска и российский «Африканский корпус». По данным от корпуса, в атаке участвовали боевики JNIM (филиал запрещенной в России террористической «Аль-Каиды»*), а также и туарегские сепаратисты. По неподтвержденной пока информации, атака координировалась западными спецслужбами, вероятней всего, французами.По сути, была предпринята попытка государственного переворота с захватом ключевых объектов в столице Мали Бамако и еще четырех городах. Малийской армии удалось устоять только благодаря российскому «Африканскому корпусу», который в боях разгромил террористов, понеся потери. Уже к вечеру ситуацию удалось стабилизировать, боевики потеряли более одной тысячи человек, но это предварительные данные.Посольство РФ в Мали, комментируя происходящее в стране, осудило атаку террористов, отметив в заявлении, что она была отбита «доблестной» малийской армией. Упоминания о российском «Африканском корпусе» нет вообще, а ведь это подразделение Минобороны, официально находящееся в Мали и без которого «доблестная» малийская армия уже давно бы разбежалась.В самом корпусе заявили, что 25 апреля Вооружённые силы Мали совместно с Африканским корпусом МО РФ перешли к организованной обороне по всем направлениям атак. На данный момент зачистка продолжается.

