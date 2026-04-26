Участие «Африканского корпуса» в отражении атаки в Мали проигнорировали

Бойцы российского «Африканского корпуса» начали покидать город Кидаль в Мали, такая информация появилась на российских ресурсах, хотя сам корпус такой информации пока не подтверждает. Однако есть данные, что данный вывод связан с достижением договоренностей с туарегами.

Накануне в Мали террористические силы провели одну из самых масштабных и скоординированных атак на правительственные войска и российский «Африканский корпус». По данным от корпуса, в атаке участвовали боевики JNIM (филиал запрещенной в России террористической «Аль-Каиды»*), а также и туарегские сепаратисты. По неподтвержденной пока информации, атака координировалась западными спецслужбами, вероятней всего, французами.



По сути, была предпринята попытка государственного переворота с захватом ключевых объектов в столице Мали Бамако и еще четырех городах. Малийской армии удалось устоять только благодаря российскому «Африканскому корпусу», который в боях разгромил террористов, понеся потери. Уже к вечеру ситуацию удалось стабилизировать, боевики потеряли более одной тысячи человек, но это предварительные данные.

Посольство РФ в Мали, комментируя происходящее в стране, осудило атаку террористов, отметив в заявлении, что она была отбита «доблестной» малийской армией. Упоминания о российском «Африканском корпусе» нет вообще, а ведь это подразделение Минобороны, официально находящееся в Мали и без которого «доблестная» малийская армия уже давно бы разбежалась.

В самом корпусе заявили, что 25 апреля Вооружённые силы Мали совместно с Африканским корпусом МО РФ перешли к организованной обороне по всем направлениям атак. На данный момент зачистка продолжается.

Слаженные действия малийских и российских военных позволили избежать серьёзного ущерба ключевым объектам и нанести джихадистам тяжёлые потери.
  1. УАЗ 452 Звание
    УАЗ 452
    -4
    Вчера, 14:00
    Похоже - вариант Сирия 2.0?
    1. ЗлойКоммунист Звание
      ЗлойКоммунист
      -10
      Вчера, 14:03
      В Сирии был стратегический порт Тартус, в Мали что ?
      1. eon eon Звание
        eon eon
        +18
        Вчера, 14:29
        В Мали- залежи урана, Петушарне очень он нужен.
      2. LiSiCyn Звание
        LiSiCyn
        +10
        Вчера, 14:35
        полезные ископаимые мали



        +5
        Мали обладает богатыми месторождениями полезных ископаемых, основными из которых являются золото, алмазы, фосфаты, бокситы и полудрагоценные камни. Золотодобыча — основа экономики, обеспечивающая около 70% экспорта. Страна занимает 3-4 место в Африке по производству золота.
        Википедия
        Википедия
        +3
        Основные полезные ископаемые Мали:
        Золото: Главный ресурс (месторождения Морила, Садиола, Луло, Сиама), разведанные запасы оцениваются в 600–800 тонн.
        Алмазы: Добываются в регионе Кениеба, часто нелегально.
        Драгоценные и полудрагоценные камни: Турмалин (розовый, зеленый), аметист, гранат (гроссуляр), пренит, кварц.
        Металлические руды: Железная руда, медь, цинк, свинец, олово, марганец.
        Редкие металлы и уран: Имеются месторождения лития, тантала, урана.
      3. Andrey Petrov Звание
        Andrey Petrov
        0
        Сегодня, 00:24
        Хорошее рассуждение. дальше что будет? В Белоруссии, что ?
    2. eon eon Звание
      eon eon
      +21
      Вчера, 14:05
      Петушкам(хранцузам) есть что терять там, будут упорно мутить...
      1. BOCTOK 77 Звание
        BOCTOK 77
        0
        Вчера, 17:51
        А мне вот интересно, как оснащён этот корпус. Наверное, разведывательные и ударные БПЛА, современные средства наблюдения, обнаружения и целеуказания и связи конечно. Сколько у них "МСТА-С" с УС " Краснополь-М", РСЗО " Торнадо-С" с новыми ракетами по координатам. Сколько ударных вертолётов ? Какие БМП и БТР и какие модули на них...Очень интересно...
    3. poquello Звание
      poquello
      +13
      Вчера, 14:09
      Цитата: УАЗ 452
      Похоже - вариант Сирия 2.0?

      похоже французы обломались, и хорошо обломались
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        -18
        Вчера, 14:14
        А наших там нет, никаких корпусов и кто там погиб в МО и МИД ничего не знают, спросите у Пескова.
        ЧВК и в Сирии не было, можете тоже спросить.
        1. LiSiCyn Звание
          LiSiCyn
          +7
          Вчера, 14:30
          Цитата: Аркадий007
          А наших там нет, никаких корпусов и кто там погиб в МО и МИД ничего не знают,

          Россиянам непонятна позиция Посольства РФ в Мали и  МИДа в целом, на сайтах которого не представлена никакая информация о событиях в стране и героических действиях солдат Российский Федерации,  обеспечивших устойчивость действующей власти.
          В настоящее время обстановка в Мали остается тяжелой. К сожалению, есть раненные среди военнослужащих Африканского Корпуса. Им оказывается вся необходимая помощь и производится эвакуация. Личный состав готов и продолжает выполнять поставленные задачи.
          Про погибших пока Инфы нет.
          1. Aken Звание
            Aken
            -3
            Вчера, 14:33
            Про погибших пока Инфы нет.

            Из сгоревшего вертолёта все выпрыгнули?
            1. LiSiCyn Звание
              LiSiCyn
              +6
              Вчера, 14:47
              Цитата: Aken
              Из сгоревшего вертолёта все выпрыгнули?

              Я думаю, это инфа по базам и опорникам.
              По вертолёту : погиб экипаж с группой огневой поддержки.
              1. Aken Звание
                Aken
                -1
                Вчера, 15:10
                Ну да, этих считаем, этих не считаем. Ожидаемо.
          2. УАЗ 452 Звание
            УАЗ 452
            +1
            Вчера, 14:36
            Министерство иностранных дел РФ рекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в Мали на фоне ситуации с террористическими вылазками в стране. По данным ведомства (на вчерашний день) никто из россиян не пострадал в результате столкновений «антиправительственных группировок с Вооружёнными силами Мали».

            Вот, отметились мидовцы. Насчёт "потерь нет", как-то сомнительно, но дай-то Бог!
            1. poquello Звание
              poquello
              +5
              Вчера, 14:43
              Цитата: УАЗ 452
              "потерь нет", как-то сомнительно,

              среди гражданских
          3. Аркадий007 Звание
            Аркадий007
            +1
            Вчера, 17:20
            «2 небольших опорных пункта в районе н.п. Кидаль сутки бились против боевиков. Противника насчитывалось около 1000 боевиков. На наших двух опорниках находилось 9 человек и 13 человек. После суток боев боевики так и не смогли взять эти опорные пункты. Все наши пацаны получили различные ранения, грубо говоря уже лежачие отбивались от боевиков одиночными выстрелами. Но свои позиции не сдали.

            Но основной опорный пункт в н.п. Кидаль до сих пор находится в осаде. Боевики смогли его окружить полностью.

            Не смотря на это смогли договорится с боевиками и за мужество и героизм, проявленный в суточном бою, боевики позволили эвакуировать наших 22 бойцов на основной опорный пункт в Кидале. Данные кадры уже гуляют в сети.

            В общем и целом наши пацаны на всех направлениях смогли показать свои зубы. Пикапы и боевиков там нормально потушили. У наших тоже не без потерь, но смогли все отстоять.

            На опорнике в н.п. Кидаль сейчас наши спартанцы удерживают круговую оборону. Бои продолжаются».

            Комментарий. То есть бойцы «АК» дрались и дерутся героически. И противник даже вынужден был, чтобы не нести добавочных потерь и раз «русские на захотели сдаваться» выпустить их в основной лагерь (собственно эти кадры и были ранее выдан, как кадры якобы покидания нами Кидаля).

            И на самом деле пока еще ничего не окончено. Есть информация, что «туареги» готовы заключить с правительством мир, если получат широкую для себя автономию. И это здорово упростит для нас ситуацию. Посмотрим – договорятся ли…
            1. BOCTOK 77 Звание
              BOCTOK 77
              +1
              Вчера, 18:42
              Спасибо за информацию. Я посмотрел интернет "АК" курирует МО РФ. Это значит, что там такой же бардак , как в СВО. За все годы и СВО, в том числе, ГШ ВС РФ не принял ни одной новой тактики для ведения Современного Боя. Да некоторые новые тактические приёмы появились, но они эпизодически изредка в отдельных местах действуют в рамках тактик, принятых ещё в СССР. "Тактика ротных опорных пунктов " и "тактика общевойскового боя" давно устарели. Причём на последнюю в ВС РФ не хватает сил и средств. Штурмовики, встречные бои с плотным контактом, опорники, разведка боем, штурмы своих городов со стиранием их в пыль, стрельба по площади... и огромные потери - это всё вчерашний день , в котором живёт военное руководство и ГШ ВС РФ. А ещё при этом на голову падают FPV-дроны... Ни одной новой тактической установки. Воюйте как можете и чем можете, а мы будем смотреть, что у вас получится !
              А ведь всё есть и можно было внедрить новые приёмы ещё вчера и задача была поставлена в Военной доктрине РФ ещё в 2014 году ?!
        2. poquello Звание
          poquello
          +7
          Вчера, 14:36
          Цитата: Аркадий007
          А наших там нет,

          да, ваших там нет
          1. Аркадий007 Звание
            Аркадий007
            -4
            Вчера, 17:22
            Извините, забыл упомянут ваше присутствие.
        3. алек Звание
          алек
          +10
          Вчера, 15:12
          Аркадий, если вы конечно Аркадий. МО знает, МИД здесь не причём. Зачем накидывать?
        4. Кулл90 Звание
          Кулл90
          +2
          Вчера, 17:40
          там официально Африканский корпус от МО РФ, брехло
          смысл ваших набросов в чем непойму?
      2. УАЗ 452 Звание
        УАЗ 452
        -7
        Вчера, 14:19
        Бойцы российского «Африканского корпуса» начали покидать город Кидаль в Мали, есть данные, что данный вывод связан с достижением договоренностей с туарегами.

        Обломались французы - это Вы про вышенаписанное? Своеобразные у Вас представления об обломах.
        1. poquello Звание
          poquello
          +9
          Вчера, 14:34
          Цитата: УАЗ 452
          Бойцы российского «Африканского корпуса» начали покидать город Кидаль

          у них там нет пмж, разобрались и на базу
          1. Леший1975 Звание
            Леший1975
            +3
            Вчера, 14:52
            Цитата: poquello
            Цитата: УАЗ 452
            Бойцы российского «Африканского корпуса» начали покидать город Кидаль

            у них там нет пмж, разобрались и на базу

            Источник тг. канал Сводки ополчения Новороссии Z.O.V. -
            Город Кидаль в Мали захвачен. Джихадисты ведут зачистки в поисках лояльных правительству жителей и отбившихся от частей малийских солдат, а также музыкантов.
            1. Ivan F Звание
              Ivan F
              +5
              Вчера, 15:02
              Источник Белые дяди в Африке - "Большую военную базу на юге Кидаля никто не покидал. Есть информация, что прошла эвакуация раненых."
              1. Леший1975 Звание
                Леший1975
                0
                Вчера, 15:06
                Цитата: Ivan F
                Источник Белые дяди в Африке - "Большую военную базу на юге Кидаля никто не покидал. Есть информация, что прошла эвакуация раненых."

                Скоро узнаем, видео с боевиками из самого захваченного Кидаля в сети уже есть.
                1. Ivan F Звание
                  Ivan F
                  +7
                  Вчера, 15:20
                  У Дядей уже есть видео что с боевиками стало. laughing А у Департамента есть маршрут ивуарийского самолета-разведчика который вдоль границы Мали летал. Так что заказчик известен.
          2. Аркадий007 Звание
            Аркадий007
            -1
            Вчера, 17:24
            Хоть есть у кого узнать последние новости.
    4. УАЗ 452 Звание
      УАЗ 452
      +4
      Вчера, 14:31
      В ходе столкновений между правительственными войсками и джихадистами в столице Мали, городе Бамако, 25 апреля был убит министр обороны генерал Садио Камара, сообщает Figaro.
      Вместе с Камара были убиты ряд членов его семьи.

      Замес пошёл по крупному...
      1. poquello Звание
        poquello
        +5
        Вчера, 14:40
        Цитата: УАЗ 452
        В ходе столкновений между правительственными войсками и джихадистами в столице Мали, городе Бамако, 25 апреля был убит министр обороны генерал Садио Камара, сообщает Figaro.

        нассыте фигаро на голову, там был теракт, взорвали грузовик с взрывчаткой
        1. УАЗ 452 Звание
          УАЗ 452
          -2
          Вчера, 15:36
          И в чём обман? Убили снарядом, или убили грузовиком - принципиальная разница? Особенно для покойного.
          1. poquello Звание
            poquello
            +2
            Вчера, 16:15
            Цитата: УАЗ 452
            И в чём обман?

            дьявол кроется в деталях, ну например
            Цитата: poquello
            В ходе столкновений между правительственными войсками и

            укрофашистами погиб в Москве заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба..,
            и че? бои в Москве?
  2. g_ae Звание
    g_ae
    -8
    Вчера, 14:01
    Ну, если учесть что, как говорят, в свое время и Венгеров под американские бомбы в Сирии бросили, то не удивительно. Русские своих не бросают? Это российские "эффективные менеджеры", и так во всем. Вот если бы Виктория Боня об этом сказала, тогда да.
    1. eon eon Звание
      eon eon
      +5
      Вчера, 14:03
      оперируете слухами. По существу есть что сказать?
      1. g_ae Звание
        g_ae
        -8
        Вчера, 14:07
        Так развейте, кто вам не даёт? Судя по бахмутский событиям и тому, сто было после такое вполне может иметь место быть.
        1. eon eon Звание
          eon eon
          +9
          Вчера, 14:19
          вы их несёте. Вам и обосновывать.
      2. Баюн Звание
        Баюн
        -3
        Вчера, 14:50
        У нас так-то дома война. Логичнее опытных воинов против супостата использовать. Или вы из тех сильно-могучих на Руси, кому есть что ЛИЧНОЕ в Сирии и Мали защищать?
        1. Tagan Звание
          Tagan
          +2
          Вчера, 15:42
          кому есть что ЛИЧНОЕ в Сирии и Мали защищать?

          В частности, лягушатникам на бубенчики наступать, если вы не поняли. Отодвигать от халявной кормушки. Война она такая - на нескольких фронтах.
          1. Essex62 Звание
            Essex62
            0
            Вчера, 17:03
            Свою надо сначала завершить Победой,а потом уже империю из себя изображать. Все эти замесы в Африке дурно пахнут деньгами и личными интересами группы не товарищей. Надо привести к лояльности оборзевших? Вон чухонцы давно напрашиваются,не хрен по африкам людей ложить ,за олигархические плюшки.
            1. Кулл90 Звание
              Кулл90
              +1
              Вчера, 17:46
              так добровольцы сами туда едут, и деньги зарабатывают, у каждого своя работа
            2. Tagan Звание
              Tagan
              +1
              Вчера, 17:56
              Африка - это ресурсы. А отлучение Европы от ресурсов - дело очень важное. Необходимое. Приближение Победы от этого зависит в том числе.
              1. котик-русич Звание
                котик-русич
                0
                Вчера, 20:18
                Цитата: Tagan
                Африка - это ресурсы. А отлучение Европы от ресурсов - дело очень важное. Необходимое. Приближение Победы от этого зависит в том числе.
                Тогда нужно со стороны России прекращать все поставки этих самых ресурсов в ЕС, но по факту это ЕС отказывается от ресурсов из России...
                Сколько раз из Кремля говорили, что ЕС нужно только разрешить поставки из России - а Россия завалит ЕС дешёвыми ресурсами - только бери...
            3. gsev Звание
              gsev
              0
              Вчера, 22:15
              Цитата: Essex62
              Свою надо сначала завершить Победой,а потом уже империю из себя изображать.

              Победа в Африки и Азии для России не менее важна чем на Украине. В свое время СССР помог Чан Кай ши в войне против японцев. Китайцы выстояли и Япония находясь в союзе с Гитлером не решилась атаковать СССР. Если исламисты понесут в борьбе с Африканским корпусом тяжелые потери они Франция и Украина вынуждены тратить огромные ресурсы в Африке. Причем против Франции Россия может в Африке войти в ситуационный военный союз с Турцией. Турции тоже нужен уран для своего ядерного оружия чтобы воевать за свободу албанцев против Болгарии и Македонии. В Африке России надо тесно взаимодействовать с КНР, даже если это взаимодействие приведет к непропорциональному усилению Китая. В Эфиопии которая выбрала союз с КНР удалось сохранить эфиопскую государственность и китайский проект ГЭС. В результате вместо суданско-египетской атаки на ГЭС в Эфиопии исламисты, украинцы, катарцы в Судане воюют между собой а не режут христиан как СБУ и колумбийские наемники на Украине.
    2. Aken Звание
      Aken
      +1
      Вчера, 14:35
      Русские своих не бросают? Это российские "эффективные менеджеры",

      Подозреваю, среди ЭМ русских меньшинство.
  3. Denis_999 Звание
    Denis_999
    -4
    Вчера, 14:04
    Посольство РФ в Мали, комментируя происходящее в стране, осудило атаку террористов, отметив в заявлении, что она была отбита «доблестной» малийской армией. Упоминания о российском «Африканском корпусе» нет вообще, а ведь это подразделение Минобороны, официально находящееся в Мали и без которого «доблестная» малийская армия уже давно бы разбежалась.


    Как цитируют в Сети одного немца из посланных ГДР в Африку советников:

    "Советские генералы планировали операции, воевали кубинцы, а маршировали на конечном параде и получали ( точнее, гордо нацепляли на свою грудь ) медали - африканцы!".

    С коммуняцких времён, как видим, НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ:)
    1. Mazunga Звание
      Mazunga
      +1
      Вчера, 14:41
      Так и было бру))) wink черняховские поумнее своих снежков-братушек завсегда были.) drinks
    2. Баюн Звание
      Баюн
      -3
      Вчера, 15:02
      Хрен и редька... В Союзе умирали за идею - одни, а жировали на идее - другие. Теперь - за деньги - справедливее стало, буржуи хотя бы платят воинам достойно. В Сирии воевали за "Газпром"(против проекта саудитского газопровода в Европу), в Мали - за рудники "Росатома".

      П.С.: В обоих случаях - безнадежное дело. Ништяки от Сирии достались США. Уран из Мали в конечном счете тоже будет у них...
  4. SmollH2 Звание
    SmollH2
    +11
    Вчера, 14:04
    Надо знать больше, чтобы комментировать
    1. Дмитрий Ригов Звание
      Дмитрий Ригов
      -4
      Вчера, 14:06
      Видимо из-за потери вертолета решили не упоминать.
  5. ZnachWest Звание
    ZnachWest
    -7
    Вчера, 14:06
    Домудрствовались дипломаты, что называется. Такие "менеджеры" приносят только вред России. Посла - на мыло!
    1. eon eon Звание
      eon eon
      +8
      Вчера, 14:46
      Поясните, как дипломаты могут помочь? Договорятся с джихадистами, наймитами французов, начнут сами управлять российскими ЧВК???
      1. ZnachWest Звание
        ZnachWest
        -1
        Вчера, 15:37
        При чём тут договорённости? Речь о замалчивании успехов российской армии.
  6. двп Звание
    двп
    +2
    Вчера, 14:20
    Интересно,в основном под комментариями одни минусы. Боты работают?
    1. eon eon Звание
      eon eon
      +11
      Вчера, 14:27
      не обязательно, качество комментариев видим соответствует оценке)
    2. poquello Звание
      poquello
      +9
      Вчера, 14:37
      Цитата: двп
      Интересно,в основном под комментариями одни минусы. Боты работают?

      какие комментарии такие и минусы
    3. ZnachWest Звание
      ZnachWest
      -1
      Вчера, 15:38
      Хохлоботы. ................
  7. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    -4
    Вчера, 14:34
    1. Считаю, что нашего посла, после игнорирования работы наших бойцов по отражению атаки, из Мали следует послать далеко, и надолго. Лет на 15. За полярный круг. Вместе со всеми сотрудниками посольства.
    2. Буржуи идут на все, лишь бы сохранить свою грабительскую политику. За этим мятежем однозначно стояли французы.
  8. Mazunga Звание
    Mazunga
    -2
    Вчера, 14:39
    Очень нужное направление где несомненно надо держать лучшие силы, воинов-интернационалистов ведь малийцы стонали под гнетом империалистов. Гнёт скинули теперь туареги воспользовались своим правом на самоопределение и начали сепаратисткие игрища несомненно под управлением гнусных западных наймитов на деньги колониалистов. Это третья Чимуренга против белых дьяволов и несомненно все они будут со временем изгнаны laughingUto renyu, simba redu.
  9. Andrey Victorovich Звание
    Andrey Victorovich
    -2
    Вчера, 14:42
    А наш МИД не боится, что при таком отношении к нашим бойцам, в следующий раз просто-напросто ребята обменяют у бармалеев своих бойцов на посла РФ в Мали?
    1. eon eon Звание
      eon eon
      +5
      Вчера, 14:50
      Какое отношение МИД имеет к ЧВК?
      1. Ivan F Звание
        Ivan F
        +6
        Вчера, 14:59
        АК не ЧВК. Подчинение - Мин Обороны, входит в состав ВС РФ.
        1. eon eon Звание
          eon eon
          +2
          Вчера, 15:09
          АК- да, но есть и другие... МИД может управлять структурой МО в случае АК?)
        2. Ныробский Звание
          Ныробский
          0
          Вчера, 19:14
          Цитата: Ivan F
          АК не ЧВК. Подчинение - Мин Обороны, входит в состав ВС РФ.

          Африканский корпус, есть корпус добровольческий на контракте, сиречь комплектуется за штатом. Придан, но не в штате.
          Для удобства и контроля за структурой и расходами централизованное финансирование и снабжение осуществляется через МинОбороны, + военные советники курирующие это направление и координирующие совместную работу России и корпуса, с местными властями, через представителей типа генерала Суровикина.
          По сути МИД трактует это событие в том плане, что среди принимавших участие в б/д, штатных, т.е. кадровых, в/сл от минобороны нет.
          1. Ivan F Звание
            Ivan F
            -1
            Вчера, 21:12
            "Придан, но не в штате." - в штате. Он так и называется - Африканский корпус Министерства обороны Российской Федерации. Там и звания присваивают и статус военнослужащего ВС РФ дают. Вне штата так не получится.
            Обычная часть ВС РФ комплектуемая по контракту. Как и многие другие.
      2. ZnachWest Звание
        ZnachWest
        0
        Вчера, 15:39
        Никакого. Тем более его там нет.
      3. Andrey Victorovich Звание
        Andrey Victorovich
        0
        Вчера, 17:04
        Перечитайте новость внимательнее. Бойцы ЧВК (некоторые ценой своей жизни) защитили в том числе и персонал посольства РФ в Мали от бармалеев. Посольство - это МИДовская структура. И МИДу следовало хотя бы официально выразить признательность своим землякам - бойцам АК. Если, конечно, они считают их земляками.
        1. Sergej1972 Звание
          Sergej1972
          0
          Вчера, 22:42
          Это не ЧВК, это формирование Минобороны РФ.
  10. Voronezh Звание
    Voronezh
    +2
    Вчера, 14:45
    Все аборигенские "армии" не боеспособны. Сирия пример. Нефиг там нашим свои головы подставлять за чьи то денежные интересы. Ископаемых которые там есть, есть и у нас. Свои бы освоить.
    1. ZnachWest Звание
      ZnachWest
      0
      Вчера, 15:41
      Вопрос даже не в том, надо или нет. Сами бойцы жалуются, что погибают за интересы в основном Китая: те приходят на готовые освобождённые территории со своими деньгами, а Россия просто зачищает территории.
      1. Кулл90 Звание
        Кулл90
        +2
        Вчера, 17:50
        сами бойцы едут туда добровольно и получают там зарплату
  11. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    +3
    Вчера, 14:48
    Цитата: Aken
    Про погибших пока Инфы нет.

    Из сгоревшего вертолёта все выпрыгнули?

    Вертолет был поражен ПЗРК с земли, экипаж и другие люди, находившиеся на борту, погибли.
    1. eon eon Звание
      eon eon
      +4
      Вчера, 14:51
      Чудес после попадания ПЗРК не бывает, увы...
  12. Ivan F Звание
    Ivan F
    +1
    Вчера, 14:49
    Статье - минус. Ссылка на какие-то якобы "российские" ресурсы это уровень жёлтой прессы.
    Есть офф. канал АК если уж и брать информацию, то оттуда. А не у каких-то "бульварных писак".
    Статьи на ВО скатываются всё ниже. Это плохо.
    1. Леший1975 Звание
      Леший1975
      +5
      Вчера, 14:57
      Цитата: Ivan F
      Статье - минус. Ссылка на какие-то якобы "российские" ресурсы это уровень жёлтой прессы.
      Есть офф. канал АК если уж и брать информацию, то оттуда. А не у каких-то "бульварных писак".
      Статьи на ВО скатываются всё ниже. Это плохо.

      Если ориентироваться на офф. каналы, то мы уже Купянск давно взяли, ЛНР освободили - то ли три, то ли уже четыре раза, а в армии все есть и ни в чем не нуждаются.. ну и тому подобное. no
      1. Ivan F Звание
        Ivan F
        +3
        Вчера, 15:10
        Перепроверьте в "африканских" тг каналах - Белые дяди, Departamente и т.д. Эти каналы по Африке работают, а не просто - как другие "новости обо всём на свете".
    2. ZnachWest Звание
      ZnachWest
      +1
      Вчера, 15:43
      Есть ещё канал Блохина - непосредственного участника много чего...
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Вчера, 14:52
    Командование " Африканского корпуса " приказало не комментировать его действия и всё!!!В чём кипишь ? laughing
  14. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +2
    Вчера, 14:52
    Ничего не понятно если честно. Наши победили или очередная политическая победа гроссмейстера ?
    1. bon jorno
      bon jorno
      0
      Сегодня, 00:47
      второе! раб на галере, как всегда в своем репертуаре! и тут надовали по щам!
  15. nazgul-ishe Звание
    nazgul-ishe
    +2
    Вчера, 15:01
    Пора звать ВСЕХ домой. Пока не вскроем один гнойник , другие будут болезненны. А 10 -15 тыс. хорошо подготовленных бойцов -это сила.
  16. ergh081 Звание
    ergh081
    +2
    Вчера, 15:07
    Как я считаю: не будет победы над этой бандой 404, не будет побед ни в Сирии, ни в Африке, и нигде далее по списку. Что наши воины там делают - не понятно. Разве может Путин знает и его Герасим
    1. guest Звание
      guest
      +2
      Вчера, 15:10
      Цитата: ergh081
      не будет побед ни в Сирии

      Ну так в Сирии победы и так уже больше быть не может. sad
  17. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Вчера, 15:34
    Не понял заголовка статьи: кто проигнорировал и кого? Алькаедовцы, которых наши намолотили? Они теперь вообще неживые, и всех игнорируют.
    Официальные власти и наше посольство не озвучили? Так и французы с украми тоже помалкивают.
    Нету там никого потому. Есть официальные власти, и есть мятежники.
    Мы там не первое, и не второе, французы -тоже.
  18. Отставной старлей Звание
    Отставной старлей
    -1
    Вчера, 15:47
    ...Несмотря на то, что туареги исповедуют ислам, где разрешено многожёнство, настоящий туарег женится только один раз в жизни...
    ...Женщины пользуются уважением в туарегском обществе. Девочки с раннего возраста учатся читать и писать, мужчине же позволительно быть неграмотным...
    ...Мужчины покрывают голову белым или синим платком, которым закрывается лицо, открытыми остаются только глаза. Волосы заплетают в косы. На ногах сандалии из кожи. Благородный туарег носит каменный браслет, иногда — простое серебряное кольцо на пальце в качестве украшений.
    У туарегской женщины-аристократки волосы заплетены в косички. Одета она в белую длинную рубашку и платок синего цвета. На шее у женщины украшения из серебра, кольца на руках. По праздникам женщины и мужчины красят брови и веки сурьмой...
    ...Когда юноше исполняется 18 лет, его семья устраивает праздник, на котором туарегу дарят синий или белый платок — «тагельмуст» или шеш , длина которого может доходить до 40 метров. С этого момента он считается взрослым, показываться на людях без лисама ему уже неприлично, и только во время трапезы позволительно спускать лисам до подбородка. В былые времена туарег был обязан убить того, кто увидел его лицо без разрешения. Если по какой-то причине это сделать не удавалось, то совершить самоубийство. Поэтому до сих пор встретить туарега на пути, например, в тунисской Сахаре считается плохой приметой. Женщины туарегов обычно не закрывают лица...

    В общем в роду не вождь, а вождЯ, в семье - не муж, а мужА, и не жена, а жён!? Кажется так на русском описывается их общественно-семейное состояние? А кто же у них тогда командует в боевых столкновениях с АК?
    Вот, нашлось
    ...Туареги сохраняют племенное деление и значительные элементы патриархального строя: народ делится на племенные или «барабанные» группы, во главе каждой стоит предводитель - аменокаль, власть которого символизирует барабан, которым он владеет пожизненно. Власть вождя не безгранична, большинство решений принимается собранием предводителей «барабанных» групп, а мать вождя (аменокаля) может наложить запрет на выполнение любого решения.

    А на фото, похоже, солдаты армии Мали потому, что туареги по генотипу ближе к египтянам и ливийцам.
  19. oleg_627 Звание
    oleg_627
    +4
    Вчера, 17:06
    В связи с тем,что Российские великие нынешние вожди показали свою мягко-слабость.По всему миру будут поползновения на любых наших людей,военных,корабли ,самолеты,деньги и пр.Беззубого и безногова льва каждая шавка может пнуть.Зато мы можем убрать Суровкина,посадить Попова и с Пригожиным не так хорошо.
  20. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    0
    Вчера, 18:04
    На фото бойцы российского «Африканского корпуса»?
    1. Отставной старлей Звание
      Отставной старлей
      0
      Вчера, 18:31
      А на фото, похоже, солдаты армии Мали потому, что туареги по генотипу ближе к египтянам и ливийцам.

      А уж наши "музыканты" в основном побледнее будут.
  21. sirGarry Звание
    sirGarry
    -1
    Вчера, 18:05
    Вот, не удивлён! Ничего не меняется
  22. sirGarry Звание
    sirGarry
    -1
    Вчера, 18:08
    Цитата: faterdom
    Не понял заголовка статьи: кто проигнорировал и кого?

    Вы видимо, не в курсе! Наше посольство в Мали в официальном заявлении отметило "решительные действия" армии Мали и ни слова о героизме нашего АК, который всю работу и сделал. Наши дипломаты проигнорировали!
  23. Улисс Звание
    Улисс
    0
    Вчера, 19:36
    "а ведь это подразделение Минобороны, официально находящееся в Мали ".... Где на сайте Минобороны хоть раз упоминалось это подразделение?
  24. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +1
    Вчера, 21:53
    Отличная работа российского военного контингента в Африке. Благодаря этим войскам обезьяна Макрон не смог вновь подчинить себе африканскую нацию.
  25. bon jorno
    bon jorno
    0
    Сегодня, 00:43
    короче получили наши по щам... да... дела блин... ну а чего ожидать то , Вагнер уничтожен, а заменить некем... выдавят нас, как из Сирии.