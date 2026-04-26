На авиабазе ВВС Британии Фэрфорд вспыхнул крупный пожар
В ночь на 26 апреля на авиабазе Королевских ВВС Великобритании Фэрфорд (RAF Fairford) вспыхнул крупный пожар. Загорелось одноэтажное хозяйственное строение, которое ранее использовалось как склад. По некоторым данным, это бывшая столовая. Пламя охватило всю постройку, крыша рухнула. Десятки пожарных из трех графств тушили огонь несколько часов.
Официальная версия пожарных служб – «случайное возгорание». Причины выясняются. В то же время соцсети закипели версиями от «технической неисправности» до умышленной диверсии. Днем ранее у ворот базы прошел антивоенный протест местных жителей. Они проявили недовольство превращением Фэрфорда в центр бомбардировок.
Местным жителям рекомендовали держать окна и двери закрытыми из-за едкого дыма, распространившегося по району. Пожарные, скорая и военные прибыли на место. Пострадавших нет, самолеты, взлетные полосы и ангары не затронуты.
Фэрфорд – ключевой плацдарм американских ВВС в Европе. Именно отсюда взлетали стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и B-1B Lancer для нанесения ударов по Ирану. Британское правительство разрешило использовать базу для «оборонительных» операций против иранских ракетных объектов. В последние месяцы активность здесь была максимальной: взлеты, посадки и погрузка боеприпасов – включая «бункерные» бомбы и JDAM.
