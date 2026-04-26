На авиабазе ВВС Британии Фэрфорд вспыхнул крупный пожар

На авиабазе ВВС Британии Фэрфорд вспыхнул крупный пожар


В ночь на 26 апреля на авиабазе Королевских ВВС Великобритании Фэрфорд (RAF Fairford) вспыхнул крупный пожар. Загорелось одноэтажное хозяйственное строение, которое ранее использовалось как склад. По некоторым данным, это бывшая столовая. Пламя охватило всю постройку, крыша рухнула. Десятки пожарных из трех графств тушили огонь несколько часов.



Официальная версия пожарных служб – «случайное возгорание». Причины выясняются. В то же время соцсети закипели версиями от «технической неисправности» до умышленной диверсии. Днем ранее у ворот базы прошел антивоенный протест местных жителей. Они проявили недовольство превращением Фэрфорда в центр бомбардировок.

Местным жителям рекомендовали держать окна и двери закрытыми из-за едкого дыма, распространившегося по району. Пожарные, скорая и военные прибыли на место. Пострадавших нет, самолеты, взлетные полосы и ангары не затронуты.

Фэрфорд – ключевой плацдарм американских ВВС в Европе. Именно отсюда взлетали стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и B-1B Lancer для нанесения ударов по Ирану. Британское правительство разрешило использовать базу для «оборонительных» операций против иранских ракетных объектов. В последние месяцы активность здесь была максимальной: взлеты, посадки и погрузка боеприпасов – включая «бункерные» бомбы и JDAM.
    Вчера, 14:17
    Ну тут как удержаться?!
    Гори гори ясно!
    Что бы не погасло!
    Но слишком мало и быстро погасло.
      Вчера, 14:28
      А лисички
      Взяли спички,
      К морю синему пошли,
      Море синее зажгли.
      Море пламенем горит,
      Выбежал из моря кит:
      «Эй, пожарные, бегите!
      Помогите, помогите!»
      Долго, долго крокодил
      Море синее тушил
      Пирогами, и блинами,
      И сушеными грибами.
      Прибегали два курчонка,
      Поливали из бочонка.
      Приплывали два ерша,
      Поливали из ковша.
      Прибегали лягушата,
      Поливали из ушата.
      Тушат, тушат — не потушат,
      Заливают — не зальют.
      Тут бабочка прилетала,
      Крылышками помахала,
      Стало море потухать —
      И потухло.
        Вчера, 16:01
        Башаров с Петровым спичками баловались ? )))
    Вчера, 14:27
    Новость слегка протухла))) об этом уже с самого утра говорят, пожар ночью был.
      Вчера, 16:03
      Цитата: ТермиНахТер
      Новость слегка протухла))) об этом уже с самого утра говорят, пожар ночью был.

      А ВО проверяет инфу всегда и фейки разные тут не размещает ..Так что ,зря ехидничаете hi
      И чистит тут конкретно разных шавок и своих тоже хе хе
        Вчера, 16:11
        Проверяет?))) Каким образом? Послали человека в Фейрфорд, чтобы он лично посмотрел?))) Достаточно посадить одного сотрудника, чтобы в смартфоне отслеживал новости и выкладывать их в разделе "НОВОСТИ", а не тухлятину, о которой уже почти сутки говорят и пишут во всех СМИ)))
          Вчера, 19:30
          Цитата: ТермиНахТер
          Проверяет?))) Каким образом?

          Ну вот на таких ,как вы допустим !!!
          Цитата: ТермиНахТер
          Послали человека в Фейрфорд, чтобы он лично посмотрел?))) Достаточно посадить одного сотрудника, чтобы в смартфоне отслеживал новости и выкладывать их в разделе "НОВОСТИ", а не тухлятину, о которой уже почти сутки говорят и пишут во всех СМИ)))

          Ну вы тут сидите уже лет 10 -ть Что так возбудислись сразу ? Сигнал получили ))))
          Эх Николоай ,палитесь со своей пятой колонной либеров .....
          Смешно вас таких возбужденных читать ))) Все с погонами авторитеты типо ?
            Вчера, 20:01
            Юмор и аргументы, на уровне оперативности подачи новостей ВО, т. е. - слегонца убогие)))
              Вчера, 20:06
              Цитата: ТермиНахТер
              Юмор и аргументы, на уровне оперативности подачи новостей ВО, т. е. - слегонца убогие)))

              Ну уходите на телемарахон хахлятски ..Там сразу новости оперативные !!!
              Шо тут ноете то ???
                Вчера, 20:59
                А кто вы такой, что бы мне указывать? Не много ли на себя берете?))) для начала, побудьте хотя бы годик здесь)))
    Вчера, 14:37
    Таки мы рады за наших партнеров.................... bully
      Вчера, 16:04
      Цитата: faiver
      Таки мы рады за наших партнеров.................... bully

      Очень ! Гори гори ясно ,чтобы не погасло ..
    Вчера, 14:52
    И сгорело на том складе все, что было, но чего не было...
    И так короткое замыкание предотвратило длинное заключение...
      Вчера, 14:55
      "Всё уже украдено! До нас!" (с) request
        Вчера, 20:10
        Цитата: Дядя Сэм_2
        "Всё уже украдено! До нас!" (с) request

        Кем ,если не секрет ? bully
    Вчера, 14:59
    Гори гори ясно чтобы не погасло.

    Гори гори ясно чтобы не погасло.
      Вчера, 16:05
      Цитата: guest
      На авиабазе ВВС Британии Фэрфорд вспыхнул крупный пожар

      Гори гори ясно чтобы не погасло.

      Я об этом тоже написал..))))На одной волне значит УКВ "Ссудного дня "
    Вчера, 15:40
    Покурили немного неудачно, всякое бывает, дело житейское.
      Вчера, 19:13
      Цитата: Dead Мороз
      Покурили немного неудачно, всякое бывает, дело житейское.

      И бычки так палцем ,кто дальше )))
    Вчера, 15:44
    Вот же ж "редиски": сожгли столовую! Видно знают, где самое больное место! laughing
      Вчера, 16:07
      Цитата: БМП-2
      Вот же ж "редиски": сожгли столовую! Видно знают, где самое больное место! laughing

      То в прачечной на авианосце курнут ,то вот на заводе военном и на аэродроме ))))
    Вчера, 16:09
    Хахлы подожгли , это стопудовая правда.
      Вчера, 16:29
      Цитата: Ирек
      Хахлы подожгли , это стопудовая правда.

      Хахахлов уже ссанами тряпками начали гнать из всех стран мира ...Как недавно слышал ,они уже со своими флагами и паспортами боятся гулять по ЕС ..Бить их начинают ,а сейчас тем более ,после 90 лярдов подаренных на войну с Русскими ..
        Вчера, 16:31
        Цитата: Tango
        Бить их начинают

        Примелькались их рыжие кудри. laughing
          Вчера, 19:15
          Цитата: guest
          Цитата: Tango
          Бить их начинают

          Примелькались их рыжие кудри. laughing

          Они скоро в арабов превратятся ..Хахлушки активно на этом работают..Хлопцы то на фронте и исчезают там каждый день по 1500 ..
          Их вылавливают и в ЕС скоро вагонами на Русский фронт погонят )))
          Доскааклись дурни
            Вчера, 19:24
            А хахлушки уже на тверской исчезли ..Ненавидят их там Они азиатов обслуживать начали ,там безопасней )))
    Вчера, 16:09
    соцсети закипели версиями от «технической неисправности» до умышленной диверсии.
    Если бы была диверсия, то выбрали бы какое-нибудь более важное строение. Скорее всего, разгильдяйство персонала базы.
      Вчера, 19:26
      Цитата: Eugen 62
      Если бы была диверсия, то выбрали бы какое-нибудь более важное строение. Скорее всего, разгильдяйство персонала базы.

      Ну с этого все и начинается ..Мы у фрицев берем пример в 1941-ом
    Вчера, 16:25
    Пострадавших нет,

    Хорошо. Да, они враги. Но все равно люди.
    самолеты, взлетные полосы и ангары не затронуты.
    А вот это плохо. Лучше бы повреждения коснулись самолетов. Каждый из них стоит чертову кучу денег.
      Вчера, 16:32
      Цитата: Дед-дилетант
      А вот это плохо. Лучше бы повреждения коснулись самолетов. Каждый из них стоит чертову кучу денег.

      А керосина нет все равно !!! Шо их жалеть .. bully
        Вчера, 21:42
        Воякам то найдут. Это гражданским дорого. Билеты не купят.