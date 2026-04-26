По Севастополю ударили БПЛА, начиненные металлическими шариками
Ночная атака на Севастополь 26 апреля стала одной из самых массированных с начала специальной военной операции. Силы ПВО сбили над городом 71 беспилотник.
На улице Острякова в Севастополе осколками дрона убит мужчина, находившийся в автомобиле. Еще четверо ранены. Один из них пострадал после попадания дрона в кардиологическое отделение первой городской больницы. Повреждены 34 многоквартирных и 17 частных домов. Выбиты окна, повреждены балконы, посечены автомобили.
Важная деталь – следы на асфальте в месте, куда попал беспилотник. Каждая выбоина, каждое «пятнышко» – от металлического шарика. Украинские дроны начиняют поражающими элементами. По сути – шрапнелью. Для того чтобы убивать не только взрывной волной, но и осколками. Чтобы задеть как можно больше гражданских и нанести ранения, зачастую несовместимые с жизнью. Российские власти эту важную деталь в действиях киевского режима, к слову, не освещают.
Это не единичный случай. За ночь, по данным Минобороны, 203 беспилотника атаковали 16 российских регионов. В Череповце поврежден трубопровод с серной кислотой на азотном комплексе «Фосагро». Пять человек с ожогами и осколочными ранениями госпитализированы.
