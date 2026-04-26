По Севастополю ударили БПЛА, начиненные металлическими шариками

Ночная атака на Севастополь 26 апреля стала одной из самых массированных с начала специальной военной операции. Силы ПВО сбили над городом 71 беспилотник.



На улице Острякова в Севастополе осколками дрона убит мужчина, находившийся в автомобиле. Еще четверо ранены. Один из них пострадал после попадания дрона в кардиологическое отделение первой городской больницы. Повреждены 34 многоквартирных и 17 частных домов. Выбиты окна, повреждены балконы, посечены автомобили.

Важная деталь – следы на асфальте в месте, куда попал беспилотник. Каждая выбоина, каждое «пятнышко» – от металлического шарика. Украинские дроны начиняют поражающими элементами. По сути – шрапнелью. Для того чтобы убивать не только взрывной волной, но и осколками. Чтобы задеть как можно больше гражданских и нанести ранения, зачастую несовместимые с жизнью. Российские власти эту важную деталь в действиях киевского режима, к слову, не освещают.

Это не единичный случай. За ночь, по данным Минобороны, 203 беспилотника атаковали 16 российских регионов. В Череповце поврежден трубопровод с серной кислотой на азотном комплексе «Фосагро». Пять человек с ожогами и осколочными ранениями госпитализированы.
  фемистокл_
    фемистокл_
    +7
    Вчера, 15:17
    Вона как, а в предыдушей теме про Севастополь за аналогичную информацию меня местные охранители-страусыголовывпесок smile безжалостно минусили...
    Andobor
      Andobor
      -14
      Вчера, 15:24
      Делали правильно, "охранители" это однозначно вражеская лексика.
      Леший1975
        Леший1975
        +18
        Вчера, 15:27
        А как же прикажешь таких как ты называть? what
        Andobor
          Andobor
          -15
          Вчера, 15:31
          Монтян меня то же так называла, пока не угодила в террористы и экстремисты.
          Леший1975
            Леший1975
            +12
            Вчера, 15:34
            Да ты ни как угрожаешь?
            1. Комментарий был удален.
            Andobor
              Andobor
              -13
              Вчера, 15:35
              Монтян угрожала - "мочить охраноту", я предупреждаю.
              Леший1975
                Леший1975
                +9
                Вчера, 15:42
                Ну так засвети тогда личико, назовись, не стесняйся, раз ты известное пропагандистское, пожалуйста, думаю, не одному мне интересно, не скромничай.
        Роман Ефремов
          Роман Ефремов
          +9
          Вчера, 16:01
          д е б и л ы запутинские они называются
          и не надо исправлять это правильное название на "неумные люди"!!!
        Kuziming
          Kuziming
          +2
          Вчера, 16:54
          Вообще изначально слово имело позитивный контекст. В противовес "деконструкторам". Но в стан охранителей стали мигрировать люди с отключенным критическим мышлением, и скомпрометировали термин.
      НИКНН
        НИКНН
        +2
        Вчера, 16:16
        Это ИИ такое погоняло дали? Ну может не прав я , если не сложно поясните...
    30 вис
      30 вис
      +3
      Вчера, 15:56
      Чему радуетесь ? Что по Севастополю безжалостно били дронами с вольфрамовыми шариками ? А ты не рудуйся свидомый . Будет и вам "праздник " на вулице бандеры , проспекте "шухевича . Обломают вам рога вместе с копытами . Жди !
      Андрей Храмов
        Андрей Храмов
        +5
        Вчера, 16:24
        Уважаемый 30 вис (Юрий)!

        Шарики не вольфрамовые - обычное "чёрное железо". Ношу в барсетке парочку, недалеко шандарахнуло... подобрал потом ...
        30 вис
          30 вис
          -1
          Вчера, 19:00
          Возможно . Не буду спорить . Прочитал о вольфраме , на Севастопольском интернет ресурсе которому доверяю .
          Андрей Храмов
            Андрей Храмов
            +4
            Вчера, 19:22
            Уважаемый 30 вис (Юрий)!
            Возможно на самом ресурсе - тот кто озвучил вольфрамовые шарики - "стянул" это из интернета. А реальные, те что прилетели - в руках не держал. Журналисты же!!.. Я - держал. И в барсетку парочку положил. Думаю, не я один такой... Здесь как бы и спора нет. Да, шарики реальные... Да, металлические... А уж какой там металл - по сути, вторично Убьёт, если "хорошо" попадёт - любой. Что вольфрам, что железо...
            30 вис
              30 вис
              0
              Вчера, 20:41
              drinks
      frruc
        frruc
        -2
        Вчера, 16:26
        Украинские дроны начиняют поражающими элементами. По сути – шрапнелью.

        Это серьезный аргумент. Каков будет ответ, опять пустыми болванками, а ли как ?
      Ptt
        Ptt
        -3
        Вчера, 17:08
        Ок то при чём? Он что-ли не сбил дроны до границ города? Фото у Шария посмотрите, там не только шарики прилетели и по кораблям и по штабу и по аэродрому прилетело, Краинцы у себя все уже выложили. " Неимеющееаналогов" ПВО на " высоте"! Имхо.
        Сбивать надо все тогда никто там радоваться не будет, да и ехидничать! А когда не сбивают или сбивают над города имеем, что имеем. И я помню, что 100% сбить нельзя, но если из 100 Дронов 99 сбили, а 1 долетел и снёс объект то результат какой? Наверное xpеновый!
        Андрей Храмов
          Андрей Храмов
          +5
          Вчера, 18:08
          Уважаемый Ptt (Олег)!

          По какому штабу у "шария прилетело"..??.. Здание штаба ЧФ демонтировано... Вы очень себе представляете работу ПВО по низколетящим скоростным целям..??.. Имею "опыт обслуживания" 57-мм зенитного орудия, установка/комплекс С-60.Такие цели - самая дрянь... Надо точно знать азимут (направление) - откуда ждать и тогда есть шанс, если отработает батарея из 6 стволов по 4-е снаряда в кассете/выстреле... сбить. А тут парни пэвэошники ночью, когда летит с разных направлений, спасают город - низкий им поклон...
          Ptt
            Ptt
            -1
            Вчера, 18:39
            Андрей, раз вы не посмотрели телегу у Шария, отпишу цитаты с его поста:
            ......
            В результате атак беспилотников были поражены несколько ключевых целей, среди которых:
            • Большие десантные корабли ВМФ РФ «Ямал» и «Фильченков»;
            • Разведывательный корабль «Иван Хурс»;
            • Учебный центр Черноморского флота РФ «Лукомка»;
            • Штаб радиотехнической разведки сил ПВО;
            • Радиолокационная станция МР-10М1 «Мыс-М1»;
            • Истребитель МиГ-31 на аэродроме «Бельбек»;
            • Техническо-эксплуатационная часть аэродрома «Бельбек».
            Хотите верьте этим данным хотите нет. Шарий под уголовным преследованием краины, получил заочно 15 лет. Источники у него из подписчиков 1,4 млн. человек, в том числе из России. На краинских ресурсах тоже фото и радостные комментарии.
            Лично я надеюсь, что не все так плохо как в этом перечне и тоже говорю спасибо парням ПВОшникам. Но пока повода радоваться не вижу от слова совсем!

            P s офицер заправщик комплекса ПВО С-75 ( ракеты были жидкостные, ускорители твердотопливные)
            Андрей Храмов
              Андрей Храмов
              +2
              Вчера, 19:05
              Уважаемый Ptt (Олег)!
              Вы перечислили со слов шария исключительно "военные" объекты. Знать степень их поражения - это надо быть там, на месте - и оценивать реальный ущерб по факту, а не по "абстрактному" = поразили "ключевые цели". А дальше связаться "напрямую с шарием" и всё ему подробно преподнести на блюдечке..??.. Всё это - "информационный" шум. Да, над Севастоплем было очень громко, парни СБИЛИ 71-у "цель". Погиб, увы, один мужчина - в салоне своего же автомобиля = осколок с неба прилетел. Повреждены здания. Это - если в общем по гражданскому сектору. Что у военных - естественно секретно. Но город живёт, трудится... Никакой паники ни у кого нет. Злость - есть. На укро-нацистов.
        30 вис
          30 вис
          +3
          Вчера, 18:53
          Из моих и не только моих наблюдений за дронами жидобандерья ( Вы ж не из них tongue ?) вчера ночью над Севастополем . Так . Укродрон ведут наши . Видно струи трассиров .. стремящиеся к жидобандеровскому говнолёту .. Затем дрон жмётся к жилому массиву . Снижается и идёт практически рядом с окнами жилых , городских , севастлопольских домов . Бойцвы ПВО прекращает работу . Понятно почему . Объясняю для дуборылых и мохнорылых свидомоозабоченных . Потому , берегут гражданское население . Маленьких детей , пожилых людей , женщин и мужчин . То есть практика бандерья , традиция эсесовцев нацистов , прикрываться русскими , гражданскими людьми , женщинами и детьми продолжается . Раньше ставили перед собой , тыча автоматами в спину , и шли прикрываясь нашими людьми , теперь прикрывают свои драндулеты многоэтажными домами с детьми и женщинами . Но тем не менее было сбито , уничтожено больше семидесяти жидоукроговнолётов . Русская армия и флот , поотшибают рога и переломают шею , хребет жидобандерью .
          Ptt
            Ptt
            -2
            Вчера, 19:04
            Продолжайте объяснять дальше, дрон пролетел 300 км над морем и над ним ну не как нельзя его сбить, надо над городом , между домами! Пока вы видели один, между домами, но судя по всему скоро их будут по больше между домами.
            Можете меня минусовать если легче вам будет, но ответьте, почему их нельзя сбивать до города! Вот в этом то вопрос.
            Ptt
              Ptt
              +1
              Вчера, 21:20
              Ответа так и не увидел от любителей сбивать дроны в черте города. Блин, убогие!
  kventinasd
    kventinasd
    +5
    Вчера, 15:21
    Они много чего ещё не освещают.
  GeorgeSev85
    GeorgeSev85
    +2
    Вчера, 15:23
    Да, такой жести ещё не было. Овнолет пролетел в метрах 15-ти.
  Иван Васильевич 282
    Иван Васильевич 282
    +3
    Вчера, 15:29
    А что освещать, Герань использует осколочно-фугасный снаряд с рождения, кого можно обвинить в этом?
  Tango
    Tango
    +5
    Вчера, 15:42
    По пляжу помнится долбанули касетными ..Там народ с детьми отдыхал ..! Ничего за все ответят конец близок " братья"
    А нас за шо и моя хата была с краю .не прокатит !
    Ponimatel
      Ponimatel
      -4
      Вчера, 15:54
      Нет, не ответят. "Им" ничего не будет.
      frruc
        frruc
        +1
        Вчера, 16:28
        Будет индивидуальное место, площадью 1Х2.
        Tango
          Tango
          +1
          Вчера, 19:41
          Бить их будут и уже началось в ЕС ..А в России тем более Слово хахол уже как мат стал и их флаг желто-блакитный Я этот цвет ненавижу уже двно ..Пытался ,понять ..Но мой разум возмущенный отказался ..Только мочить !!
        Ponimatel
          Ponimatel
          0
          Вчера, 21:00
          Я не против, только за. Но этого не будет.
  Ponimatel
    Ponimatel
    -1
    Вчера, 15:48
    Пару лет назад, когда Феодосийскую нефтебазу рванули в первый раз(пару дней назад её рванули в третий, но нам чота не сообщили. Забыли наверно...), мою сотрудницу, ехавшую на работу ранило шариком из взорвавшегося беспилотника. Или ракеты, говорят по разному. Так вот, ни одна московская млядь даже не пискнула об этом преступлении.
    solar
      solar
      +1
      Вчера, 20:12
      Есть и другое объяснение, почему они так сделали. БЧ у зенитных ракет содержит металлические поражающие элементы, могут быть и шарики.
      Ponimatel
        Ponimatel
        0
        Вчера, 21:01
        На сколько я знаю это кубики, не шарики.
        solar
          solar
          0
          Вчера, 21:25
          Разной формы могут быть- шарики, кубики, стержни, двутавры, и смесь тоже. Но по выбоинам в асфальте форму не очень поймешь.
  Ирек
    Ирек
    +2
    Вчера, 16:07
    Значит ночером опять будет визг "А нас то за що? "
  Uma Palata
    Uma Palata
    -1
    Вчера, 16:43
    Что он ждет? ядерного удара?
    Ptt
      Ptt
      -3
      Вчера, 17:15
      Пенсии, по ходу.
  solar
    solar
    +1
    Вчера, 20:09
    Следы очень типичные для поражающих элементов БЧ зенитных ракет.