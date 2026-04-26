Песков назвал причину истеричного поведения Зеленского и его окружения

Истерика политической верхушки киевского режима происходит из-за понимания того, что последующие решения будут еще «болезненнее». Об этом заявил Дмитрий Песков.

Представитель Кремля в интервью программе «Вести» объяснил причины истеричных заявлений Зеленского и его окружения. По словам Пескова, Москва неоднократно призывала Киев набраться воли и принять решения, которые выведут Украину на договоренности. Однако киевская хунта отвергает попытки диалога, но при этом понимает, что дальше будет только хуже.



Дальше будет только хуже, поскольку потребуется принимать еще «более болезненные решения».

Ранее Зеленский заявил, что США и Россия дали ему время до конца мая, чтобы вывести украинские войска из Донбасса и тем самым создать условия для последующих переговоров. Однако, как подчеркнул клоун, Киев на это не пойдет, потому что это решение станет для Украины «стратегическим проигрышем». Сколько при этом погибнет украинцев Зеленского и его спонсоров не волнует. А все заявления Зеленского о том, что ему нужно встретиться лично с Путиным и тогда он якобы «всё порешает» — это всего лишь игра на публику. Захотел бы, так давно приехал бы в Москву.

Между тем, в Москве предупредили, что это было последнее предложение, следующие условия будут намного жестче.
  1. A503 Звание
    A503
    +15
    Вчера, 15:04
    Саркастически:-хаа-хаа-хаа.... И что потом? Начнём наконец воевать по настоящему? (вопрос риторический).
    1. guest Звание
      guest
      +2
      Вчера, 15:37
      Цитата: A503
      И что потом?

      Красная краска закончится и линии чертить нечем будет. laughing sad
      1. Mitos Звание
        Mitos
        -8
        Вчера, 15:42
        Вы забыли про зеленую краску, ее много.
        1. guest Звание
          guest
          -5
          Вчера, 15:46
          Цитата: Mitos
          Вы забыли про зеленую краску, ее много.

          Так она для бумажек с дохлыми американскими президентами нужна. laughing lol hi
          1. НИКНН Звание
            НИКНН
            +4
            Вчера, 16:10
            И вообще, кто такой Песков и сколько его высказывания стоят реально. Песков повод вброса в желтую прессу... Ну конечно надо вбрасывать и смотреть на реакцию, ну это поверхностно и реально ни о чем...
            1. guest Звание
              guest
              -2
              Вчера, 16:25
              Цитата: НИКНН
              И вообще, кто такой Песков

              Вот Вам ответ прямо из Кремля
              http://kremlin.ru/catalog/persons/309/biography
              laughing hi
              1. НИКНН Звание
                НИКНН
                0
                Вчера, 16:39
                Ну я про ИИ которые боты, ума у них пока мало, они констатирубт выпад против /Пескова и минусы ставят, а мой то посыл о другом ИИ не выход в борьбе ... ИИ основывается на поставленных перед ним критериях, а вот вас спросили какие и кому критерии ставить?
            2. sdivt Звание
              sdivt
              +2
              Вчера, 17:00
              Цитата: НИКНН
              И вообще, кто такой Песков и сколько его высказывания стоят реально
              ... вбрасывать и смотреть на реакцию

              именно так!
              уже отвечал на подобный вопрос, пару недель назад:
      2. Ponimatel Звание
        Ponimatel
        +2
        Вчера, 16:00
        Красная краска закончится и линии чертить нечем будет.  

        И чо, начнём отступать?
        1. guest Звание
          guest
          -1
          Вчера, 16:09
          Цитата: Ponimatel
          И чо, начнём отступать?

          Я в Кремле не работаю так, что вопрос не ко мне.
      3. НИКНН Звание
        НИКНН
        -2
        Вчера, 16:07
        Красная кончилась? Да нет сей час в имидже коричневая, американцы обделались, вот граничные полосы уже в тренде этим цветом рисовать
      4. mann Звание
        mann
        -2
        Вчера, 16:14
        Цитата: guest
        Цитата: A503
        И что потом?

        Красная краска закончится и линии чертить нечем будет. laughing sad

        Не переживайте, запад санкции на красные фломастеры коварно не распространяет...
        1. guest Звание
          guest
          -3
          Вчера, 16:29
          Цитата: mann
          Не переживайте, запад санкции на красные фломастеры коварно не распространяет...

          Вот прочитают они сейчас Ваш комментарий и введут таки санкции и на это. laughing hi
          1. mann Звание
            mann
            -2
            Вчера, 16:43
            Цитата: guest
            Цитата: mann
            Не переживайте, запад санкции на красные фломастеры коварно не распространяет...

            Вот прочитают они сейчас Ваш комментарий и введут таки санкции и на это. laughing hi

            Лично я буду только доволен smile
      5. frruc Звание
        frruc
        -1
        Вчера, 17:22
        Представитель Кремля в интервью программе «Вести» объяснил причины истеричных заявлений Зеленского

        Чего не скажешь про обитателей Кремлевского комплекса. Население Севастополя и др. городов страдает, а за кремлевской стеной все спокойны как удавы.
      6. Last centurion Звание
        Last centurion
        -2
        Вчера, 17:31
        Нет , ну хуже то точно будет! Так как кредит гейропы на огромное баблищо придет...
        Но только хуже где и кому...
        Конечно, что точно не 404-м хунтикам которые его опять попилят. И которых точно не тронут. У них есть всегда возможность хоть сточив все свое мужское население до нуля потом дернуть на майми бич или в монако пить донаперигнона зажирая лобстерами в своем имении с видом на свою яхту в море до конца жизни. А если хуже не им ,то...
        Так что я прям думаю, что они "ух как боятся" очередной жидко красной линии отдавая при этом приказ на запуск очередной пачки беспилотников...
        Угрозы без действий они такие. Все понимают, что они ничего не меняют. А время на стороне Европы, так как ясно что ни в текущем ни в следующем году ничего не закончится, бабки под это есть, а мяса на пару лет точно хватает, а там уже они додедлайна готовности "большой войны" 2028 года дотянут. До самых красных одноразовых кнопок.
        зы: морально НАТО готово к войне еще вчера - когда сбили беспилотники над территорией не НАТО. Драка точно будет. Что там было... насчет бить первым?
      7. frruc Звание
        frruc
        +1
        Вчера, 20:32
        Я сегодня ни одного сообщения не слышал по ТВ, что был массовый налет на г. Севастополь и его последствия.
    2. Сергей Кондратьев Звание
      Сергей Кондратьев
      +3
      Вчера, 15:48
      По настоящему, это как? Объявить всеобщую мобилизацию. Ты или на фронте или "на заводе" по 12ч смена за талоны на еду. закрыть границы и никого из страны не выпускать. Закрыть интернет вообще. Всех кто высказывается против власти и политики страны сажать за измену и паникерство...
      1. Борис Сергеев Звание
        Борис Сергеев
        +10
        Вчера, 16:01
        И детей руководителей страны- на фронт!
        1. Сергей Кондратьев Звание
          Сергей Кондратьев
          +3
          Вчера, 16:10
          У Пескова сын был на фронте. У Путина дочь. Вы за чьими детьми хотите спрятаться, чтобы самому на фронт не идти?
          1. mann Звание
            mann
            -1
            Вчера, 16:25
            Цитата: Сергей Кондратьев
            У Пескова сын был на фронте

            Это действительно так, я помню...причем у Пригожина в "Вагнере". С тех пор я перестал его критиковать... даже, когда очень хочется... Язык не поворачивается. Будем объективны..
          2. Борис Сергеев Звание
            Борис Сергеев
            +5
            Вчера, 16:28
            Не надо фантазировать! Служба сына Пескова, мягко говоря, вызывает сомнения, не говоря уж о дочери Путина. Вы не о той, что была замужем за голландцем, случаем?
            1. Сергей Кондратьев Звание
              Сергей Кондратьев
              -6
              Вчера, 16:34
              Фантазии только у вас. Какой голландец? Покажи мне этого голландца? Фантазии навальнистской пропаганды решил вытащить?
              1. Борис Сергеев Звание
                Борис Сергеев
                +4
                Вчера, 16:45
                "В ранней молодости Мария Воронцова долго жила и работала Нидерландах, где в 2008 году вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Йоррит Йоост Фаассен, чью фамилию она взяла сразу после свадьбы".
                1. mann Звание
                  mann
                  +1
                  Вчера, 18:02
                  Цитата: Борис Сергеев
                  "В ранней молодости Мария Воронцова долго жила и работала Нидерландах, где в 2008 году вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Йоррит Йоост Фаассен, чью фамилию она взяла сразу после свадьбы".

                  Все правильно, я помню, он подрезал машину какого-то российского банкира, тот послал охрану, которая его поколотила, а Путин потом банкира жестко наказал.
                2. Сергей Кондратьев Звание
                  Сергей Кондратьев
                  -3
                  Вчера, 18:49
                  Цитата: Борис Сергеев
                  "В ранней молодости Мария Воронцова долго жила и работала Нидерландах, где в 2008 году вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Йоррит Йоост Фаассен, чью фамилию она взяла сразу после свадьбы".

                  Доказательства этого будут, кроме пропаганды Навального?
                  1. Борис Сергеев Звание
                    Борис Сергеев
                    +1
                    Вчера, 20:01
                    https://lenta.ru/articles/2013/10/08/urin/

                    Ещё вопросы есть?
              2. Гардамир Звание
                Гардамир
                -2
                Вчера, 17:23
                какая пропаганда вам ближе?
          3. Гаврило Принцип Звание
            Гаврило Принцип
            -4
            Вчера, 16:29
            Не сомневаюсь что его сын и освободил Купянск. А также Малую Токмачку.
      2. Ponimatel Звание
        Ponimatel
        -2
        Вчера, 16:05
        По настоящему, это как?

        Это так, что бы воюя, стараться победить. А не как до сих пор. А методы известны, было бы желание. Мосты, логистика вобщем, "снайперский" отстрел руководства, пропаганда нацеленая против врага а не против себя и тд...
        1. Сергей Кондратьев Звание
          Сергей Кондратьев
          -2
          Вчера, 16:14
          "Мосты, логистика вобщем, "снайперский" отстрел руководства, пропаганда нацеленая против врага а не против себя и тд" - детский сад. Вот ЩА мост взорвем и выиграем войну. Иди взорви мост. Чем ты мост взорвешь, да и вообще, какой мост тебе войну мешает выиграть? Во время ВОВ никакое руководство Третьего Рейха снайперски не отстреляли, что-то это не помешало войну выиграть. США в Иране отстреляли все руководство страны и что, США выиграли? Детский сад какой-то. Пропаганда против врага, это сажание или расстрел за паникерство за критику властейЭ, как в ВОВ. Это закрытие всех каналов информации, кроме официальной, как в во время ВОВ. Вы даже вообще не знаете о чём просите
          1. Борис Сергеев Звание
            Борис Сергеев
            -1
            Вчера, 16:30
            В Великую Отечественную убивали даже полицаев, чтоб другим неповадно было. И мосты взрывали десятками.
            1. Сергей Кондратьев Звание
              Сергей Кондратьев
              -1
              Вчера, 16:36
              Так какой мост взорвали во время ВОВ, что привело к победе и какой мост вам сейчас мешает выиграть войну? Я вот могу назвать один такой мост, только его много раз пытались взорвать и не смогли. А сейчас полицаев не убивают?
              1. Борис Сергеев Звание
                Борис Сергеев
                -1
                Вчера, 17:03
                Поинтересуйтесь операцией Возмездие, в ходе которой был ликвидирован гауляйтер Белоруссии Кубе. Фильм, что ли, посмотрите- "Часы остановились в полночь"
                1. Сергей Кондратьев Звание
                  Сергей Кондратьев
                  0
                  Вчера, 18:56
                  Ух ты, целый гауляйтер. И Белоруссия тут же была освобождена. Операция Багратион тут вообще ни причём. Или причём, а мелкий гауляйтер никакого отношения к руководству Третьего Рейха не имел и был просто мелкой сошкой?
                  1. Борис Сергеев Звание
                    Борис Сергеев
                    0
                    Вчера, 19:58
                    Уж не вам, не сподобившимся за 4 года ни на одну военную операцию, о "Багратионе" вспоминать!
              2. mann Звание
                mann
                +1
                Вчера, 18:23
                Цитата: Сергей Кондратьев
                Так какой мост взорвали во время ВОВ, что привело к победе и какой мост вам сейчас мешает выиграть войну?

                Мосты взрывают, чтобы приблизить победу, никто и не говорит, что взрыв какого-нибудь моста сразу приведет к победе
                1. Сергей Кондратьев Звание
                  Сергей Кондратьев
                  -3
                  Вчера, 19:13
                  И как взорванные мосты на речке Оскол приблизили нам сейчас победу?
                  1. mann Звание
                    mann
                    0
                    Вчера, 19:21
                    Цитата: Сергей Кондратьев
                    И как взорванные мосты на речке Оскол приблизили нам сейчас победу?

                    Откровенно говоря я не в теме, только что посмотрел в инете. как я понял, это было сделано для замедления продвижения украинских войск. Тактическая операция
          2. Борис Сергеев Звание
            Борис Сергеев
            -3
            Вчера, 16:35
            Во время Великой Отечественной участь представителей нынешней власти была бы незавидной.
            1. Сергей Кондратьев Звание
              Сергей Кондратьев
              +3
              Вчера, 16:37
              Как и критиков власти. Во время ВОВ их или сажали или расстреливали.
              1. Борис Сергеев Звание
                Борис Сергеев
                -1
                Вчера, 17:06
                Во время ВОВ представители власти переговоров с нацистами не вели.
                1. Сергей Кондратьев Звание
                  Сергей Кондратьев
                  -1
                  Вчера, 19:00
                  И пленных солдат не забирали. И всех мужчин мобилизовали на фронт или работу в тылу. И критиков и паникёров расстреливали. И информационное пространство ставили под полный свой контроль
                  1. Борис Сергеев Звание
                    Борис Сергеев
                    0
                    Вчера, 19:57
                    К чему вы всё это несёте? Те, кто это делал, сами рисковали и своих детей под пули ставили, а не выменивали кума на "азовцев".
          3. Ponimatel Звание
            Ponimatel
            -2
            Вчера, 16:38
            какой мост тебе войну мешает

            Мне, как и остальным нормальным, воюющим и невоюющим гражданам России мешает победить мост через Днепр. А так же все остальные мосты через Днепр. А так же все остальные мосты внаукраине. По этим мостам, на левобережъе подвозится оружие, которым убивают наших солдат и убивают мирных жителей на уже чуть ли не всей территории. А так же "убивают" нашу экономику. Экспорт и заводы. А так же убивают(уже убили) репутацию государства. И это только мосты.
            И не бери Гитлера в адвокаты. В ВМВ небыло технических возможностей выключить логистику врага. А сейчас есть. И то что этим не пользуются, является пропагандой против своей страны. Леопольды ...
            И не бери в союзники жидоп..индосов. Иран не вороватая Хох..ляндия. Там такие же "политики" как и у нас. Только тупее. И ликвидация сколь нибудь значимого количества "элиты" отрезвит многих.
            И да, чем я взорву мост? Приказом! А точнее даже разрешением. Этого не понимают только неумные люди. Или не хотят понимать. Но тогда они уже не неумные люди а предатели.
            1. Arzoo Звание
              Arzoo
              +2
              Вчера, 17:43
              Мне, как и остальным нормальным, воюющим и невоюющим гражданам России мешает победить мост через Днепр.
              Вот эту клоунаду читать невозможно. Это все имеет смысл только в рамках стратегических или оперативно-тактических наступательных операций. С целю осложнить снабжение обороняющихся группировок противника на период (!!!) их проведения. То что ты там разрушишь, просто через неделю восстановят или понтон проложат, ну это накрайняк. Просто клоуншоу
            2. Сергей Кондратьев Звание
              Сергей Кондратьев
              -4
              Вчера, 18:45
              Детский сад, штаны на лямках. Приказом он взорвет мост)))) Я просто реально ржу над этим ребенком в голосину. Чем только не били по маленькому мосту в Затоке, который реально нам нужно разрушить. И результат нулевой. А по Днепру куча мостов построенных с учетом ядерной войны. Все эти мосты мало того, что практически не разрушаемы, так и находятся глубоко в тылу. Даже, если ты каким-то волшебством его разрушишь, то его тут же восстановят или наладят паромную или понтонную переправу. Например все мосты около Купянска разрушены, что не мешает ВСУ снабжать свои позиции за Осколом. Или например пресловутый Антоновский мост. ВСУ несколько сотен ракет Хаймерса по нему выпустили. Мост был дырявый, как швейцарский сыр, но по нему всё еще можно было передвигаться. Пролеты поста взорвали наши, когда отступали из Херсона, но опоры до сих пор целехинькие стоят. Мальчик, услышал байку про мосты из 2022г и до сих пор эту байку повторяет
          4. mann Звание
            mann
            +1
            Вчера, 18:14
            Цитата: Сергей Кондратьев
            Вот ЩА мост взорвем и выиграем войну. Иди взорви мост. Чем ты мост взорвешь, да и вообще, какой мост тебе войну мешает выиграть? Во время ВОВ никакое руководство Третьего Рейха снайперски не отстреляли

            Да, главное руководство не отстреливали... но мосты взрывали и нередко... Давайте будем говорить правду... хоть на ВО... и "Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав". И пожалуйста, на вы, здесь врагов нет
          5. mann Звание
            mann
            -2
            Вчера, 18:28
            Цитата: Сергей Кондратьев
            отстрел руководства

            Хотя бы только Зеленского, он незаменим...
            1. Сергей Кондратьев Звание
              Сергей Кондратьев
              -1
              Вчера, 19:15
              Чем Зебоба незаменим? Другого такого клоуна будет трудно найти? Незаменим был Али Хаменеи в Иране, но даже там нашли ему замену и Иран не сдался.
              1. mann Звание
                mann
                -1
                Вчера, 19:31
                Цитата: Сергей Кондратьев
                Чем Зебоба незаменим? Другого такого клоуна будет трудно найти? Незаменим был Али Хаменеи в Иране, но даже там нашли ему замену и Иран не сдался.

                Полагаю вы его недооцениваете, он очень талантливый актер и его актерские качества оказались востребованы для получения оружия и денег у Запада. Плюс его происхождение... сами понимаете, вызвало поддержку Израиля и сионистского лобби, а так же...ему легче быть безжалостным к Украине и украинцам... уверен, вы все это понимаете не хуже меня...
      3. mongol9999 Звание
        mongol9999
        -4
        Вчера, 16:17
        Для начала, власти своим примером показать как воевать. Исторически власть и привелегии давались за право, при необходимости, умереть защищая землю и народ. Так что если власть гоняет по куршавелям, то и мне умирать незачем.
        1. Сергей Кондратьев Звание
          Сергей Кондратьев
          -1
          Вчера, 16:24
          Вы чего несете? Что значит власть должна показать, как воевать? Путин должен доспехи надеть и пойти окоп воевать, как в Средние века? Кокой "куршавель" после 2014г, когда все это запрещено Западом, потому что практически все наши чиновники под санкциями Запада? Это какие-то древние методички снова достали. Детский сад
          1. Борис Сергеев Звание
            Борис Сергеев
            -2
            Вчера, 17:07
            Вилла Голиковой-Христенко не в Испании разве?

            https://xn--b1agapfwapgcl.xn--p1ai/imperatorskie-horomy-i-roskoshnye-fantazii-kakoj-nedvizhimostju-vladeet-semja-tatjany-golikovoj/
            1. Сергей Кондратьев Звание
              Сергей Кондратьев
              -3
              Вчера, 19:08
              Ахахаха, очередная лживая пропаганда от Навальнистов.

              16 декабря 2022 в 21:14
              Европейский союз опубликовал девятый пакет санкций против России. Под новые ограничения попали вице-премьеры Татьяна Голикова, Виктория Абрамченко и Алексей Оверчук, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава Минкультуры Ольга Любимова, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Министерства науки и образования Валерий Фальков, министр труда Антон Котяков, глава МЧС Александр Куренков и министр юстиции Константин Чуйченко. В список ЕС также попали дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат и Карина.
              Санкции введены против деятелей культуры Никиты Михалкова, Григория Лепса, Марины Ким, Бориса Корчевникова, Дмитрия Пучкова. Ограничения коснулись российских СМИ и телеканалов. Под санкциями также оказались ряд отечественных компаний — КамАЗ, «Транснефть», «Газпром», «Роснефть», Ростех и т.д.
              В девятый пакет санкций ЕС дополнительно включены пять политических партий, включая «Единую Россию», ЛДПР, «Справедливую Россию». Кроме того, в список вошли 20 членов Конституционного суда РФ, 40 депутатов Госдумы, 44 члена Совета федерации, семь российских губернаторов.

              В целом, ограничительные меры ЕС в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, теперь применяются в общей сложности к 1386 лицам и 171 субъектам. Те, кто назначен, подлежат замораживанию активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Физические лица также подвергаются запрету на поездки, который не позволяет им въезжать или проходить транзит через территории ЕС.

              Какая вилла, какое проживание Голиковой в Испании, где они под санкциями ЕС, их имущество, если было, заморожено, а въезд в ЕС запрещен
              1. Борис Сергеев Звание
                Борис Сергеев
                0
                Вчера, 19:44
                Почитайте на досуге:

                https://zavtra.ru/events/izrail_italiya_germaniya_shtati_i_t_d_kuda_svalili_bivshie_vitce-prem_eri_rf
              2. Борис Сергеев Звание
                Борис Сергеев
                +2
                Вчера, 19:55
                И несмотря на все "пакеты санкций" ЕС, Госдума с завидным упорством отказывается ввести запрет на иностранную недвижимость для госчиновников. Почему бы это?
          2. mann Звание
            mann
            +2
            Вчера, 18:47
            Цитата: Сергей Кондратьев
            Путин должен доспехи надеть и пойти окоп воевать, как в Средние века?

            Вы уж до абсурда не доводите... И еще... 5-й год год идет война, уже больше, чем в Великую Отечественную... не мудрено, что народ нервничает и хочет понять почему... при этом естественно, выпуская пар, эмоции захлестывают и не всегда бывает справедлив, надо это понять и быть поделикатней...
            1. Сергей Кондратьев Звание
              Сергей Кондратьев
              -5
              Вчера, 19:19
              Абсурд, это требование "власти своим примером показать как воевать."
              Афганская операция шла 10 лет и что дальше? Народ нервничает, ух ты, какая потеря потерь. Во время ВОВ люди голодали, умирали миллионами, очень тяжело трудились, мучились от холода и т.д. и т.п., а теперь сидельцы диванов, попивая пивко перед компом нервничают. На фронт идите и не нервничайте
              1. mann Звание
                mann
                0
                Вчера, 19:34
                Цитата: Сергей Кондратьев
                На фронт идите и не нервничайте

                В моем возрасте уже даже генералов не берут... если вы персонально обо мне
              2. mann Звание
                mann
                0
                Вчера, 19:38
                Цитата: Сергей Кондратьев
                Абсурд, это требование "власти своим примером показать как воевать."

                Полагаю, это была шутка или имели ввиду детей руководства. Согласитесь, что сын Пескова был единственным, кто пошел на войну
              3. mann Звание
                mann
                +2
                Вчера, 19:44
                Цитата: Сергей Кондратьев
                Во время ВОВ люди голодали, умирали миллионами, очень тяжело трудились, мучились от холода и т.д. и т.п.

                Вы не сравнивайте СССР с олигархической Россией, кстати, Путин в самом начале правления сказал, что олигархов не будет, я это слышал своими ушами по ТВ.
                Кстати, а почему вы не на фронте?
          3. mongol9999 Звание
            mongol9999
            +2
            Вчера, 20:14
            Я несу голову на плечах, а вот вы пропаганду. Недолжно быть так, что ребята гибнут, а всякое... Торгует с нашими врагами. И если снова расчехлите методичку о нужности долларов для экономики- трясите тех, кто наживается на тяжелом положении страны. Детский сад.
    3. Tango Звание
      Tango
      -2
      Вчера, 15:51
      Цитата: A503
      Саркастически:-хаа-хаа-хаа.... И что потом? Начнём наконец воевать по настоящему? (вопрос риторический).

      Смеется тот ,кто смеется последним ..Песок конечно пургу несет,как обычно ,но в этот раз с ним согласен....Уже скоро и 90 лярдов кастрюлям не помогт !
    4. Andrey Victorovich Звание
      Andrey Victorovich
      -3
      Вчера, 16:56
      1 июня Песков и его родственники запишутся в добровольцы и к концу месяца возьмут штурмом Киев! Давай, Димон!!!
      1. Tango Звание
        Tango
        -3
        Вчера, 19:02
        Цитата: Andrey Victorovich
        1 июня Песков и его родственники запишутся в добровольцы и к концу месяца возьмут штурмом Киев! Давай, Димон!!!

        ЦИПСО вылезло из бомбоубежищь ?Или Израиль ?
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +2
    Вчера, 15:04
    это было последнее предложение, следующие условия будут намного жестче.
    Мы-то в это верим...А на Западе и Зеля этому поверит ? belay
    1. Леший1975 Звание
      Леший1975
      +10
      Вчера, 15:10
      Цитата: Uncle Lee
      это было последнее предложение, следующие условия будут намного жестче.
      Мы-то в это верим...А на Западе и Зеля этому поверит ? belay

      Лично я, не верю ни одному заявлению Кремля. Жизнь научила...
    2. mann Звание
      mann
      +1
      Вчера, 15:17
      Цитата: Uncle Lee
      это было последнее предложение, следующие условия будут намного жестче.
      Мы-то в это верим...А на Западе и Зеля этому поверит ? belay

      Рекомендую ставить смайлик. Люди издерганы и перестали воспринимать сарказм
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +3
        Вчера, 15:31
        Цитата: mann
        Рекомендую ставить смайлик.

        Я поставил....Не поверили... crying
    3. guest Звание
      guest
      -10
      Вчера, 15:36
      Цитата: Uncle Lee
      Мы-то в это верим...

      Мы это кто?
      1. Tango Звание
        Tango
        +5
        Вчера, 15:52
        Цитата: guest
        Цитата: Uncle Lee
        Мы-то в это верим...

        Мы это кто?

        Ну я например с Урала ... bully soldier soldier
        1. guest Звание
          guest
          -8
          Вчера, 15:57
          Цитата: Tango
          Ну я например с Урала ...

          И как это отвечает на мой вопрос? Или хотите сказать, что у Вас там и в деда мороза все ещё верят? laughing hi
          1. Tango Звание
            Tango
            +2
            Вчера, 16:11
            Цитата: guest
            Цитата: Tango
            Ну я например с Урала ...

            И как это отвечает на мой вопрос? Или хотите сказать, что у Вас там и в деда мороза все ещё верят? laughing hi

            Ну кто как понимает ..Кто в теме те сразу поняли bully
            Помните фразу из фильма Ты че с Урала ? ))))
            1. guest Звание
              guest
              0
              Вчера, 16:26
              Цитата: Tango
              Помните фразу из фильма Ты че с Урала ?

              Видимо слишком молод я. hi
              1. Tango Звание
                Tango
                0
                Вчера, 19:00
                Цитата: guest
                Цитата: Tango
                Помните фразу из фильма Ты че с Урала ?

                Видимо слишком молод я. hi

                ну по видимому так .. hi Ладно молодежь приветствую тут ! И поддерживаю..
  3. Баюн Звание
    Баюн
    +8
    Вчера, 15:10
    Диалог достойных друг друга собеседников...
  4. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +11
    Вчера, 15:12
    Я конечно многого не знаю и не могу быть обьективным. Но уверен,что и мне, и всему нашему народу очень хочется наконец,увидеть крах украинского свинорейха и жёсткие условия,которые заставят принять,украину. На столько мне противна эта страна,что даже её название пишу,с маленькой буквы.
    1. mann Звание
      mann
      +5
      Вчера, 15:39
      Цитата: Андрей Николаевич
      На столько мне противна эта страна,что даже её название пишу,с маленькой буквы.

      Какой вы мстительный... Вот такие укры негодяи, не нравится им почему-то, когда их убивают. Вы же из СССР, значит ... взрослый человек, наверное помните марксизм, должны понимать... это гражданская война... самая ужасная из всех войн... в этой войне жертвы и мы, и они...нас то с вами не призовут по возрасту, а молодежь гибнет, вот кошмар... sad
      1. guest Звание
        guest
        0
        Сегодня, 01:29
        Цитата: mann
        молодежь гибнет

        Вам средний возраст наших бойцов известен? Молодёжь это не совсем подходящий термин там.
    2. Гардамир Звание
      Гардамир
      0
      Вчера, 16:11
      Ну да. когда зелямне пенсионный возраст поднял. совсем грустно стало. Думаю, хотя бы в интернет буду зарабатывать. но зеля и тут подкараулил...
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +13
    Вчера, 15:13
    У него сейчас в кармане 90 млрд. Ему сейчас пофигу!
    1. Тополь Звание
      Тополь
      +6
      Вчера, 15:52
      Справедливости ради: пока ещё только обещают 90 лярдов. Но я не сомневаюсь, что сколько-то дадут. Сколько гейропа сумеет насобирать - пока вопрос.
    2. mann Звание
      mann
      +1
      Вчера, 15:56
      Цитата: Schneeberg
      У него сейчас в кармане 90 млрд. Ему сейчас пофигу!

      Ну ни фига себе у него карман... много больше его самого laughing
      Это робкая попытка поднять настроение... себе и присутствующим... уж больно оно поганое...
    3. Tango Звание
      Tango
      +1
      Вчера, 16:14
      Цитата: Schneeberg
      У него сейчас в кармане 90 млрд. Ему сейчас пофигу!

      Увы нет ..Если сдаст окраину русским ,то его свои же повесят вверх ногами ! Он э
      то знает,но жадность в крови его победила ..Нефтепровод опять подорвет !!
    4. Монтесума Звание
      Монтесума
      +5
      Вчера, 16:18
      Цитата: Schneeberg
      У него сейчас в кармане 90 млрд.

      Не 90 млрд, а обещание ЕС их выделить. Когда дойдёт дело до решений конкретных партнёров, кто и сколько готов оторвать от своего бюджета, тогда и видно будет, что ему в карман упадёт.
  6. al3x Звание
    al3x
    +14
    Вчера, 15:16
    Я не сказал, что у него какие-то истерики. Он откровенно глумится. Пятый год Песков озвучивает одно и то же - будет только хуже. А чего ему хуже то должно стать? Вон уже за Урал пуляют. И тенденция на ухудшение ситуации для нас точно прослеживается. Вся Европа их заваливает оружием больше и больше день ото дня.
    1. guest Звание
      guest
      +16
      Вчера, 15:31
      Цитата: al3x
      Песков озвучивает одно и то же - будет только хуже.

      Так он же не озвучивает кому хуже будет. laughing sad
    2. mann Звание
      mann
      -2
      Вчера, 16:00
      Цитата: al3x
      Пятый год Песков озвучивает одно и то же - будет только хуже

      Так он не слепой... видит, что хуже становится именно нам.... а на гибель укров ему ... с высокой колокольни
      1. Tango Звание
        Tango
        0
        Вчера, 16:17
        Цитата: mann
        Цитата: al3x
        Пятый год Песков озвучивает одно и то же - будет только хуже

        Так он не слепой... видит, что хуже становится именно нам.... а на гибель укров ему ... с высокой колокольни

        Ну почему же ? Россия умеет ждать и теперь руки развязаны ..Продолжаем мочить и "учить " братьев" Вон Кавказ лет 10 учили Родину любить !!!
        Теперь плечом к плечу воюем со всей фашистской европой ..И победим !!
        Иран вон центры ваххабизма началь бомбить ..Вой стоит на весь мир !!
        1. Andobor Звание
          Andobor
          +1
          Вчера, 16:27
          Цитата: Tango
          Вон Кавказ лет 10 учили Родину любить !!!

          Да, а Украина раз в 30 больше, и учить дольше. Но опыт есть, быстрее выйдет.
        2. mann Звание
          mann
          -3
          Вчера, 16:42
          Повторю, я имел ввиду Зеленского. Подозреваю, что автор моей ссылки тоже.
          Песков никогда не говорил, что будет хуже
        3. guest Звание
          guest
          0
          Сегодня, 01:32
          Цитата: Tango
          теперь руки развязаны ..

          А кто нам их связал? Знаю вопрос неудобный.
      2. mann Звание
        mann
        -1
        Вчера, 16:36
        Я имел ввиду Зеленского. Полагаю, что комментатор тоже smile
        Песков никогда не заявлял, что будет хуже
  7. faterdom Звание
    faterdom
    +5
    Вчера, 15:18
    Он бы причину своего спокойствия назвал. Оно более чем удивительное.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Вчера, 15:19
    1 июня Международный день защиты детей .Как знать ,хотяяя!!!!
  9. oleg_627 Звание
    oleg_627
    +2
    Вчера, 15:21
    Когда будет хуже и кому,лет через 10 может и начнем воевать,Зеле вообще пофиг,что там на украине бомбанули,он радуется,что весь запад помогает бомбить Россию и бабки с запада идут,а также неть которую мы на запад отсылаем.
    1. mann Звание
      mann
      -3
      Вчера, 16:06
      Цитата: oleg_627
      Когда будет хуже и кому,лет через 10 может и начнем воевать

      Может... только вы забыли арифметику, ни через 10 лет, а через 70 с лишним... нам же заявили, что будем жить до 150...
  10. Бережный Звание
    Бережный
    +3
    Вчера, 15:24
    Мне кажется, в русском языке все эпитеты к слову "озабоченность" закончились. Что же там Москва еще жестче придумала ?
  11. kventinasd Звание
    kventinasd
    +1
    Вчера, 15:25
    Однако киевская хунта отвергает попытки диалога, но при этом понимает, что дальше будет только хуже.

    А российским гражданам видимо будет лучше? Пескова бы на передовую закинуть или в приграничье поселить в каком нибудь сарае, чтобы наконец понял, что он мелет.
  12. Дилетант Звание
    Дилетант
    +6
    Вчера, 15:26
    Зеля истерит. Зато мы тверды. Усть-Луга горит, Туапсе горит. Обстрелян Екатеринбург. Но нам всё нипочем...
    Еще рано?
  13. guest Звание
    guest
    0
    Вчера, 15:27
    Между тем, в Москве предупредили, что это было последнее предложение, следующие условия будут намного жестче

    Для кого Жёстче?
    1. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      -1
      Вчера, 15:40
      Судя по ожиданию в Кремле Уиткоффа, который должен привезти предложения по заморозке на линии соприкосновения, условия уже стали жестче доя РФ.
      1. guest Звание
        guest
        0
        Вчера, 15:41
        Цитата: Борис Сергеев
        Судя по ожиданию в Кремле Уиткоффа, который должен привезти предложения по заморозке на линии соприкосновения, условия уже стали жестче доя РФ.

        Вы мой намёк поняли. sad hi
  14. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Вчера, 15:36
    Истерика все продолжается.
    Дальше будет все хуже для политической верхушки Киева продолжает преследовать истерику.
    А экономическая верхушка в Киеве есть?
  15. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    0
    Вчера, 15:38
    Ранее Зеленский заявил, что США и Россия дали ему время до конца мая, чтобы вывести украинские войска из Донбасса и тем самым создать условия для последующих переговоров. Однако, как подчеркнул клоун, Киев на это не пойдет, потому что это решение станет для Украины «стратегическим проигрышем». Сколько при этом погибнет украинцев Зеленского и его спонсоров не волнует. А все заявления Зеленского о том, что ему нужно встретиться лично с Путиным и тогда он якобы «всё порешает» — это всего лишь игра на публику. Захотел бы, так давно приехал бы в Москву


    Даже в этой цитате нет никакой логики: если Зеленский- клоун, то какие могут быть с ним переговоры? Клоуны-те, кто готовы с ним переговариваться.
    1. guest Звание
      guest
      0
      Вчера, 15:43
      Цитата: Борис Сергеев
      Даже в этой цитате нет никакой логики

      Не ищите логики там где её нет и к сожалению никогда не было. sad hi
  16. Million Звание
    Million
    -2
    Вчера, 15:42
    Дальше будет только хуже, поскольку потребуется принимать еще «более болезненные решения».

    Будут двойные красные линии?
  17. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    +1
    Вчера, 15:47
    Надувание щёк Песковым на фоне нарастающего вала ударов по РФ выглядит просто смешно. Что и кому вы можете ухудшить? Алиев военное производство против РФ организует, а Путин азербайджанские театры в Дагестане открывает.
  18. Denissdaf Звание
    Denissdaf
    +5
    Вчера, 15:48
    Кто знает за что именно Песков получил орден «За заслуги перед Итальянской Республикой» в степени командор? В интернете нет информации за что именно он был им награжден.
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      +2
      Вчера, 16:34
      ну конкретно Песков, в честь 50-летия. Правда тогда вместе с ним наградили Алишера Усманова. Алексея Мордашова.
      1. Denissdaf Звание
        Denissdaf
        +1
        Вчера, 16:38
        Есть ссылка на сайт где есть информация?
  19. двп Звание
    двп
    0
    Вчера, 16:02
    Интересно, где в Кремле увидели "истерику" Зеленского? Ни Зеленский,ни его западные покровители не идут на переговоры с Путиным. Это нужно ясно и четко понять. Они будут воевать до последней возможности.
  20. polinet Звание
    polinet
    +1
    Вчера, 16:08
    Цитата: A503
    Саркастически:-хаа-хаа-хаа.... И что потом? Начнём наконец воевать по настоящему? (вопрос риторический).

    всу закончатся, а вместе с ними закончится Украина как государство.
  21. roosei Звание
    roosei
    0
    Вчера, 16:13
    Сколько можно нести пургу? Читать все опусы дяденьки с усами тошно
  22. Shelest2000 Звание
    Shelest2000
    -3
    Вчера, 16:18
    Песков назвал причину истеричного поведения Зеленского и его окружения

    А Песков не желает озвучить причину такого ласкового и нежного отношения к бандерлогам?
  23. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    -3
    Вчера, 16:28
    Мая, какого года, забыли уточнить...
  24. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Вчера, 16:32
    Песков назвал причину
    ну прям таки успокоил ... у них там истерят, а у нас ...
  25. udushyev Звание
    udushyev
    -2
    Вчера, 16:32
    Надо просто не хотеть видеть, насколько хуже стала ситуация. Как внутренняя - задушена ставкой ЦБ, так и внешняя - оборонка в Европе развернулась, эуропэйцы не стесняются признать себя участниками конфликта, поскольку уверены в том, то в ответ ничего не прискачет. А фронт встал и будет стоять, просто kill zone будет расширяться с обеих сторон.
  26. Николай Басалай Звание
    Николай Басалай
    +1
    Вчера, 16:38
    Почему не до конца апреля, бо в 404 мая нет.
  27. igorra Звание
    igorra
    -1
    Вчера, 18:04
    Что, возьмёшь красный карандаш с более толстым грифелем?
  28. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    0
    Вчера, 18:58
    потом до конца июня , потом до конца июля , августа , 2026 года и тд
  29. Tango Звание
    Tango
    +1
    Вчера, 19:05
    Песков совсем седой стал ..Трудновато ему "пургу нести " в Кремле
    Я тоже седой стал ..
  30. BAI Звание
    BAI
    0
    Вчера, 19:13
    Человек, имеющий дочь Западе (русофобку), в принципе не имеет морального права говорить о войне от лица государства
  31. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Вчера, 20:07
    Цитата: Mitos
    Вы забыли про зеленую краску, ее много.
    Ещё есть озабоченность wink
  32. solar Звание
    solar
    +2
    Вчера, 20:16
    Истерика политической верхушки киевского режима происходит

    Что-то там истерики не очень наблюдается....
    А вот из Кремля как раз звучит бесконечное
    в Москве предупредили, что это было последнее предложение

    Последнее предложение бывает один раз, его бесконечно не повторяют, на то оно и последнее...