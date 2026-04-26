Поразит большее число целей: модернизация зенитного комплекса Raven 5 для ВСУ
5 68914
В 2023 году ВВС Британии совместно с оборонкой страны разработали новый зенитный комплекс Raven («Ворон»), базирующийся на шасси бронеавтомобиля HMT-600 от SupaCat (известного как Jackal) и оснащённый двумя готовыми к отстрелу УРВВ AIM-132 ASRAAM малой дальности (15–20 км при пуске с земли) с ИК-ГСН. Изделие не имеет радара, вместо него на телескопической мачте за кабиной установлен электронно-оптический сенсор. Как утверждается, разработка новой системы, проводившаяся специально в интересах ВСУ, заняла всего 4 месяца.
Raven:
ВСУ используют Raven для поражения российских разведывательных и ударных дронов. На днях было опубликовано изображение модернизированного комплекса, получившего обозначение Raven 5.
Raven 5:
Новая версия вооружена уже 4 ASRAAM для поражения большего числа целей с одной платформы и имеет не жёстко фиксированные направляющие, как в базовой версии, а поворотную на 360° турель Flexible Mission Platform (FMP) от Moog, что позволяет ракетам стартовать сразу в направлении цели, что критично при отражении атак на малых высотах, где дорога каждая секунда.
В январе сообщалось, что Британия готовит новые поставки ЗРК Raven для ВСУ. По всей видимости, в новые партии войдут и Raven 5.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация