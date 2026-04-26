Поразит большее число целей: модернизация зенитного комплекса Raven 5 для ВСУ

В 2023 году ВВС Британии совместно с оборонкой страны разработали новый зенитный комплекс Raven («Ворон»), базирующийся на шасси бронеавтомобиля HMT-600 от SupaCat (известного как Jackal) и оснащённый двумя готовыми к отстрелу УРВВ AIM-132 ASRAAM малой дальности (15–20 км при пуске с земли) с ИК-ГСН. Изделие не имеет радара, вместо него на телескопической мачте за кабиной установлен электронно-оптический сенсор. Как утверждается, разработка новой системы, проводившаяся специально в интересах ВСУ, заняла всего 4 месяца.

ВСУ используют Raven для поражения российских разведывательных и ударных дронов. На днях было опубликовано изображение модернизированного комплекса, получившего обозначение Raven 5.

Новая версия вооружена уже 4 ASRAAM для поражения большего числа целей с одной платформы и имеет не жёстко фиксированные направляющие, как в базовой версии, а поворотную на 360° турель Flexible Mission Platform (FMP) от Moog, что позволяет ракетам стартовать сразу в направлении цели, что критично при отражении атак на малых высотах, где дорога каждая секунда.

В январе сообщалось, что Британия готовит новые поставки ЗРК Raven для ВСУ. По всей видимости, в новые партии войдут и Raven 5.

  1. Ирек Звание
    +3
    Вчера, 16:57
    Пока по мозгам не получит , Мелкобритания будет гадить.
    1. al3x Звание
      +3
      Вчера, 18:27
      Вот только не получит. И будет гадить. Как и все остальные.
      1. al3x Звание
        +5
        Вчера, 18:45
        Я, кстати, в инфополе даже не видел реакции со стороны России на новые санкции от ЕС и кредит в 90млрд хххлам. А, нет, вру, видел - мы им нефть в ответ на санкции поставлять начали. Надеюсь, скидку оформили процентов 50 хотя бы. А то как-то не по людски будет врагам нефть без скидок продавать. А лучше даром. Пущай подавятся.
  2. 123_123 Звание
    -9
    Вчера, 17:02
    Какое жалкое изделие как будто родом из 60-х 20 века. Сделанное из того, что было. Разве что цена будет низкой.
    1. tjeck91 Звание
      +4
      Вчера, 17:13
      Сделали из того что было, но как эрзац система вполне норм. А так на острове роль перехватчиков малой дальности выполняет CAMM.
  3. rytik32 Звание
    0
    Вчера, 17:57
    С учетом то, что стоимость одной ракеты AIM-132 ASRAAM около 300 тысяч долларов - ЗРК с сомнительной эффективностью.
    1. Сергей3 Звание
      +3
      Вчера, 20:40
      стоимость одной ракеты AIM-132 ASRAAM около 300 тысяч долларов

      Это ракеты 1980-х годов, т.е. на данный момент морально устаревшие и подлежащие утилизации, т.е. бесплатные...
  4. RuAbel Звание
    +5
    Вчера, 18:05
    Конструкция примитивная , но относительно дешёвая. Пассивная система наведения типа "вон туда" невидима для противолокационных ракет, но это должно компенсироваться высоким качеством ИК-ГСН. На дальности в 5-10 км годное оружие, особенно если нарастить ёмкость пусковой установки и дополнить оптику акустическим указателем направления.
    1. rytik32 Звание
      0
      Вчера, 19:05
      Цитата: RuAbel
      На дальности в 5-10 км годное оружие

      Вопрос, против кого комплекс эффективен? Против реактивных гераней? (у гераней с ДВС ИК-сигнатура очень слабая)
      1. eon eon Звание
        0
        Вчера, 19:18
        Да и по затратам- на дрон ценой 20000 тратить ракету ценой 300000))) Учитывая низкую ИК сигнатуру дрона с вероятностью поражения 0,5.....
      2. solar Звание
        +4
        Вчера, 19:37
        У ракеты матричная ГСН, формирует картинку цели.
        оснащённая инфракрасной головкой самонаведения на основе ПЗС-матрицы, формирующей инфракрасное изображение цели.
    2. solar Звание
      +2
      Вчера, 19:34
      дополнить оптику акустическим указателем направления.

      Или внешним целеуказателем.
  5. роман66 Звание
    +2
    Вчера, 18:32
    Поплывет пароходом. Можно даже узнать, каким. Или не надо?
  6. sirGarry Звание
    +2
    Вчера, 19:10
    Цитата: rytik32
    Цитата: RuAbel
    На дальности в 5-10 км годное оружие

    Вопрос, против кого комплекс эффективен? Против реактивных гераней? (у гераней с ДВС ИК-сигнатура очень слабая)

    Это лучше, чем совсем ничего! А тем более на халяву получат.