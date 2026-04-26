Замглавы администрации Путина: В российской экономике очень непростая ситуация

Замглавы администрации президента Максим Орешкин выступил с заявлением в интервью «Вестям». Он констатировал, что в российской экономике сложилась «очень непростая ситуация»:



Экономическому развитию мешают нехватка ресурсов и кадров, медленные темпы структурных изменений и внедрения новых технологий.

В интервью Орешкин, который курирует в администрации экономический блок, не стал называть вещи своими именами, но и лукавить не стал. Проблемы накопились. Экономика, привыкшая к нефтегазовой игле, пытается перестроиться. Импортозамещение идет, но медленно. Технологический суверенитет провозглашен, но фактически до него далеко. А главное – не хватает людей.

На вопрос, влияют ли ограничения в интернете на экономику, Орешкин ответил честно:

Есть гораздо более значимые факторы.

Иными словами, блокировка Telegram и замедление YouTube – не причина стагнации. Причины глубже и системнее.

Напомним, 15 апреля Владимир Путин констатировал снижение ВВП на 1,8% за январь-февраль и потребовал от правительства и Центробанка объяснений. Президент тогда заметил, что «объективные обстоятельства» (меньше рабочих дней, погода) – лишь часть проблемы. И потребовал конкретных мер по стимулированию роста.
  1. НИКНН
    НИКНН
    +44
    Вчера, 16:12
    Он констатировал, что в российской экономике сложилась «очень непростая ситуация»:
    А кто ее сложил, в очередной раз заявление как отмазка от своей вины? Как же просто, вот сложилась блин, ну вот так, а я не при чем ну сложилось так.... бесит
    1. vasyliy1
      vasyliy1
      +23
      Вчера, 16:19
      "Экономика, привыкшая к нефтегазовой игле, пытается перестроиться. Импортозамещение идет, но медленно. Технологический суверенитет провозглашен, но фактически до него далеко."

      Это констатация факта, а выход какой?К сожалению наверху уже давно сложилась круговая порука и никто не отвечает за свои промахи. Может кое кому на самом верху пора на пенсию?
      1. Nexcom
        Nexcom
        +11
        Вчера, 16:28
        это в большинстве мест так. как только приходит новое начальство они сразу тащат "новую команду своих и проверенных" на должности. и друг другу поддакивают. и проталкивают себе лояльных по принципу личной преданности. остальное им не сильно важно...так что ничего нового.
        всегда так было.
        1. боеприпас
          боеприпас
          +2
          Вчера, 17:11
          Цитата: Nexcom
          как только приходит новое начальство они сразу тащат "новую команду своих и проверенных"

          Логично ! У первого лица команда .. примерно человек 100 . Не больше. Скажем , Л.И. Брежнев. Примерно 75% его команды составляли великороссы. Около 15 % малороссы и белорусы. И 7-8% представители Кавказа и Средней Азии и .. типо того.
          Другого соотношения в команде любого русского и быть не может . Не правда ли ?
          1. Nexcom
            Nexcom
            -3
            Вчера, 17:14
            я не это имел ввиду - не национальный состав команды.
            1. боеприпас
              боеприпас
              +5
              Вчера, 17:28
              Цитата: Nexcom
              не национальный состав команды.

              Национальный состав не влияет на профессионализм и интеллект. Но ! Он полностью определяет и ментальность и смыслы и стратегические цели управления.
              1. Nexcom
                Nexcom
                +1
                Вчера, 17:32
                ...и на методы управления - тоже влияет. вот тут пожалуй соглашусь с Вами..
        2. carpenter
          carpenter
          -2
          Вчера, 18:11
          Цитата: Nexcom
          так что ничего нового.
          всегда так было.

          Да, что то у вас не всё в порядке и добром это не закончится.
      2. НИКНН
        НИКНН
        -28
        Вчера, 16:30
        Цитата: vasyliy1
        Может кое кому на самом верху пора на пенсию?

        Может кое кого и не стоило активно избирать...? Я не про Путина, есть еще кто мешает. Путин не критерий решения всех проблем может и хочет ( по крайней мере страну он не игнорирует и поднял на международном уровне), но не может он один решить все проблемы, да и кто ему даст, что Миллер откажется от своих доходов? Да нет ребята тут не путин, тут вот все мы, но убеждаюсь, что все мому не нравиться в первых рядах не будут, а поорать... ну тут все горазды, вот в этом и проблема....
        1. НИКНН
          НИКНН
          -28
          Вчера, 16:42
          Ух ты и кому я не понравился? тут боты работают, но вот задачу не очень умно им ставят. :)) Но активность минусов есть подтверждения правильности моего поста.
          1. invisible_man
            invisible_man
            +31
            Вчера, 16:46
            На "международном уровне" мы потеряли все результаты 300-летней политики Российской Империи и СССР вокруг Балтики. Это только один пример.
            1. НИКНН
              НИКНН
              -19
              Вчера, 16:55
              Вы сравниваете не сравнимое... Российская империя и сегодняшняя дума, это далеко друг от друга. Нет я не за царя, просто нет уже русского и ни кому не нужно, другие ценности и главное, что сделать мы уже ни чего с этим не можем. Вот что вы можете? Что я могу, нас разъединили как ратопуренные пальцы.. и вы и я хотим другого, но по одному мы уже проиграли... :((( УВЫ Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков (Высоцкий если что)
          2. НИКНН
            НИКНН
            -18
            Вчера, 17:02
            А интересно чьи боты работают? Я вроде за Путина и против Миллера, минусы явно не на пользу президента... :))))))
            1. tjeck91
              tjeck91
              +6
              Вчера, 17:33
              Это как ругать не подрядчика, а отдельного наемного работника за плохо сделанную работу.
            2. НИКНН
              НИКНН
              0
              Вчера, 21:54
              Вообще не понял стратегии ботов минусаторов, столько минусов и ни одного опровержения или выражения мнения реального. Вангую ИИ не грозит чего то решить, вот бы ему еще умного человека который задачи корректно в состоянии давать. Ну не тут интеллекта и тут вопрос, продвижение ии в правительстве это что? Даже представить страшно... А главное , что ни кто не виноват.. и уже идет эта проблема, ни кто не виноват и делаем что хотим...
          3. carpenter
            carpenter
            0
            Вчера, 18:16
            Цитата: НИКНН
            Но активность минусов есть подтверждения правильности моего поста.

            Это настроение у пипла, напоминает февраль 1914 года.
        2. Бережный
          Бережный
          +4
          Вчера, 17:11
          Сам же и признался- ".....есть еще, кто мешает...." Из текста следует, что первый, кто мешает -Путин. А затем Миллер и далее. Все мы виноваты - это конечно. Зачем польстились на лживые обещания вначале. Зачем продолжили верить лживым обещаниям №2, зачем продолжили верить лживым обещаниям №3, зачем продолжили верить лживым обещаниям №4 и т.д. и т.п. Только если взялся быть Первым - будь им. И тащи свой крест до конца. Но, к сожалению, мы видим , что крест-то не тот.
          1. НИКНН
            НИКНН
            -11
            Вчера, 17:49
            Цитата: Бережный
            Сам же и признался- ".....есть еще, кто мешает...." Из текста следует, что первый, кто мешает -Путин.
            Ну давайте честно, мне то особо терять то не чего, я родился в СССР и присягу давал там.. Что я акцентировал за Путина (да и не акцентировал конкретно за него), только то, что Россия еще существует, тут единственно, что можно за сказать. Да Путин не критерий и он ставленник, ведь даже миллиардером в нищей стране не комфортно быть. Меня уже не спасет ни великая Россия ни Путин, мою судьбу челяди уже кто то определил, как и всех, и у меня сил с ними бороться увы не достаточно.. как и у вас... Так повозмущаться , да ради Бога пусть челядь эмоции выплеснет... ну так же? Настоящих буйных мало вот и нету вожаков (высоцкий если что). А Вы что предлагаете? Давайте создадим коалицию плачущих по прошлому.... поплачем вместе... winked laughing
          2. Развед
            Развед
            +3
            Вчера, 18:46
            Цитата: Бережный
            Но, к сожалению, мы видим , что крест-то не тот.

            А может шапка не по Сеньке?
        3. mann
          mann
          +12
          Вчера, 17:15
          Вот я давно пенсионер, причем официально работающий, т.е. пенсия у меня кастрированная. Готовился к повышению налогов, экономил... и вдруг такая 5-я точка! Ну вынужденно закроюсь и сяду полностью на иждивение государства, которое потеряет честного налогоплательщика. Ну зачем???
          1. НИКНН
            НИКНН
            -5
            Вчера, 17:26
            Вы взгляните на свою пенсию и поймете за чем. Вы копейка которая бережет чей то карман. и увы не государственный карламан, уже давно он (карман кого то) а про государство, это история уже как Ленин с бревном на субботнике...
            1. mann
              mann
              +7
              Вчера, 17:41
              Цитата: НИКНН
              Вы взгляните на свою пенсию и поймете за чем.

              Да нам со старухой много и не надо, нам обоим под 70. Но как приятно было дочкам подкинуть... это придавало смысл нашему существованию... sad Да я и не могу не работать, я всю жизнь работал...
              1. НИКНН
                НИКНН
                -6
                Вчера, 17:54
                Полагаю как и мне канары ...ну как то не то... вот деталь... я когда то родиной считал СССР и присягу давал защищать, а вот теперь не пойму от кого защищать то, от Володина или от тех кто жалуется Путину что у него НА СВОИ похороны скопить не получается...
                1. mann
                  mann
                  +4
                  Вчера, 19:00
                  Цитата: НИКНН
                  я когда то родиной считал СССР и присягу давал защищать

                  Как и я... я и сейчас СССР считаю Родиной
      3. frruc
        frruc
        +13
        Вчера, 16:48
        Орешкин........медленные темпы структурных изменений и внедрения новых технологий.

        Эти факторы взялись не сегодня и не вчера. Они имеют хроническую тенденцию.
        1. frruc
          frruc
          +1
          Вчера, 17:13
          В. Путин.......И потребовал конкретных мер по стимулированию роста.

          Что либо требовать бесполезно. Административно - командными методами ничего не добиться, как и ранее, пятилетку за три года.
          1. alexoff
            alexoff
            +6
            Вчера, 17:42
            Можно красивый отчет получить. Как с Купянском. Потом наградить непричастных и забыть
      4. Проксима
        Проксима
        +17
        Вчера, 16:55
        Цитата: vasyliy1
        Может кое кому на самом верху пора на пенсию?

        Кое кому на верхах, а их сотни, давно пора в лагеря лёд на кубики резать. Мы уже просто на это уже не обращаем внимание. А смысл? Вспомните тогдашний коррупционный скандал с Сердюковым с бл..ядиной Васильевой. Каков результат? Посмеялись, поохали и всё. Гарант должен знать, что преступник чувствуя свою безнаказанность, превращается в бешеного зверя. Вот мы и имеем полную импотенцию верхов в плане государственных дел, а вот набить себе карманы, вот тут они звереют. Всё им мало...
        1. Stas157
          Stas157
          +16
          Вчера, 17:25
          Цитата: Проксима
          Вспомните тогдашний коррупционный скандал с Сердюковым с бл..ядиной Васильевой.

          Как оказалось впоследствии, то что наворовала воровка Васильева - это просто пыль на сапогах, по сравнению с тем, что прикарманили замы у Шойгу.
          1. Алексей Кошкаров
            Алексей Кошкаров
            +2
            Вчера, 20:34
            У васильевой просто плохо искали . Только под кровать заглянули ...
      5. FeHa3eIIaM
        FeHa3eIIaM
        +5
        Вчера, 17:10
        Импортозамещение в большинстве своём обычная профанация. Для импортозамещения нужны деньги, технологии, оборудование, люди. Деньги сейчас не доступны из-за политики ЦБ, технологии и оборудование в большинстве своём импортные. С людьми тоже проблема. Единственное, что заместили, это ТГ. Но тут всё просто - запретили и всё. Вот вам кривой и косой макс.
        1. Lako
          Lako
          -3
          Вчера, 17:30
          Просто не нужно ставить цели, превыше необходимого. Если понимать импортозамещение, как полная замена всех комплектующих и оборудования на отечественные аналоги, то это очень долгий путь. И не факт, что он будет успешным. Ни одна страна в мире неспособна, все, производить сама. А экономика из за санкций, находится в сложном положении уже сегодня. Нет доступа к западным комплектующим, инструменту, оборудованию-есть Китай. Здесь даже вложений никаких не нужно. КНР предоставляет целевые кредиты под закупку своего оборудования. И технологии у них, уже ненамного отстают от европейских. Причина в неразворотливости российской экономики, кроется скорее в пассивности системы управления этой экономикой. В Кремле все ждут, что рынок и бизнес все разрулит сам.
          1. FeHa3eIIaM
            FeHa3eIIaM
            +5
            Вчера, 17:37
            В Кремле все ждут, что рынок и бизнес все разрулит сам.

            При этом всячески мешают бизнесу. Разумеется, для его безопасности.
      6. Canecat
        Canecat
        0
        Вчера, 22:05
        Цитата: vasyliy1
        К сожалению наверху уже давно сложилась круговая порука и никто не отвечает за свои промахи. Может кое кому на самом верху пора на пенсию?

        Круговая порука от этого исчезнет? Нет. Провозгласили отсутствие идеологии, и возвели в степень идеологию ЕдРа.
        Толку то что Он уйдет на пенсию? Другой будет лучше? Не будет, придет новая команда и будет также растаскивать Россию и отправлять детей за рубеж.
        Нужны Законы, которые будут работать для всех, а не только для избранных. hi
    2. Дядя Сэм_2
      Дядя Сэм_2
      +17
      Вчера, 16:23
      Так звёзды сложились... А тут ещё и ретроградный Меркурий... request
      1. НИКНН
        НИКНН
        +3
        Вчера, 16:33
        Цитата: Дядя Сэм_2
        Так звёзды сложились... А тут ещё и ретроградный Меркурий... request

        Так вот и оно же... Меркурий давно надо было с орбиты снять... только не всем это выгодно...
        1. g_ae
          g_ae
          +4
          Вчера, 16:45
          Это все НЛО. Да и с йетти давно надо решать. Набиуллиной уже недостаточно.
          1. НИКНН
            НИКНН
            -3
            Вчера, 16:48
            Да с йети решено уже. Наркологи говорят, что пить надо меньше, я другого мнения, если не пить то и не увидишь этих йети... а как то надо с ними контакт наводить, только пить, да и в политике тоже без этого страшно...
            1. g_ae
              g_ae
              +3
              Вчера, 16:53
              Ну, а как прикажете инфляцию таргетировать на трезвую голову? Не экономист вы видимо, в отличие от финансового блока правительства. Правда побочка бывает, судя по результатам работы. Ну, тут главное чтобы Верховный не знал.
              1. НИКНН
                НИКНН
                -7
                Вчера, 16:57
                Цитата: g_ae
                Ну, а как прикажете инфляцию таргетировать на трезвую голову?

                Единственный выход, но вот если бы еще не похмелье... :(( Печалит меня это состояние....
                1. g_ae
                  g_ae
                  +9
                  Вчера, 17:16
                  А самое смешное, что "спасать" экономику скорее всего будут те же самые люди, которые ее и довели. А других "эффективных менеджеров" у Владимира Владимировича для россиян нету.
                  1. НИКНН
                    НИКНН
                    0
                    Вчера, 17:22
                    ДАЖЕ НЕ ПОСПОРИШЬ, К НАШЕМУ СОЖАЛЕНИЮ...
                  2. Алексей Кошкаров
                    Алексей Кошкаров
                    +5
                    Вчера, 20:38
                    Сейчас Россию поднимают с колен , те же ребята , которые её на колени и ставили . И на этом действии - ещё раз поднимают '' бабульки ''
                    1. g_ae
                      g_ae
                      0
                      Вчера, 21:24
                      Да ладно, они с колен-то уже давно страну подняли. Теперь руки от пола оторвать осталось, а вот с этим у них проблемы.
              2. faiver
                faiver
                0
                Вчера, 17:37
                а как прикажете инфляцию таргетировать на трезвую голову?
                - таргетировать на трезвую голову вообще очень сложное занятие.... lol
                1. g_ae
                  g_ae
                  +3
                  Вчера, 18:17
                  Вот за это Сахибвзадовну и награждают государственными наградами.

                  Орден «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени (2012 год)
                  Орден Почёта (11 октября 2018 года) — за большой вклад в развитие и укрепление банковской системы
                  Орден Дружбы (2011 год)
                  Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (2006 год)
                  Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (17 октября 2002 года) — за большой вклад в проведение социальной и экономической политики государства и многолетнюю добросовестную работу
                  Лауреат премии Александра II, присуждённой в 2003 году Институтом экономики переходного периода[55] (ныне — Институт экономической политики имени Егора Гайдара).
                  Победитель V Национальной премии «Директор года» (2010 год) в номинации «Вклад в развитие института независимых директоров»
    3. mann
      mann
      +9
      Вчера, 16:57
      Цитата: НИКНН
      Он констатировал, что в российской экономике сложилась «очень непростая ситуация»:
      А кто ее сложил, в очередной раз заявление как отмазка от своей вины? Как же просто, вот сложилась блин, ну вот так, а я не при чем ну сложилось так.... бесит

      Сначала налоги подняли, а теперь сетуют... Лично я не ожидал, что выйдет такой абсолютный кошмар! Вспомнилось: "Заплати налоги и спи спокойно... на лавках, на вокзалах и в подвалах". Кто мне объяснит, как налоги могут быть больше прибыли???
      1. НИКНН
        НИКНН
        +3
        Вчера, 17:06
        Цитата: mann
        Кто мне объяснит, как налоги могут быть больше прибыли???

        Вы не путайте чьи то конкретные прибыли и ваше благосостояние... На вас как и на меня эти прибыли не считаются... :))
        1. mann
          mann
          +3
          Вчера, 17:20
          Цитата: НИКНН
          Цитата: mann
          Кто мне объяснит, как налоги могут быть больше прибыли???

          Вы не путайте чьи то конкретные прибыли и ваше благосостояние... На вас как и на меня эти прибыли не считаются... :))

          Да какая может быть прибыль, если налоги оказались больше нее laughing
          Это же абсурд и бухгалтер это признала... request Вот так...
    4. Аркадий007
      Аркадий007
      +2
      Вчера, 18:26
      Главная причина топтания на месте в экономике - отсутствие подготовленных кадров, желающих работать на благо страны.
      Желание работать на Отечество убито в детсаде и школе с углублением в ВУЗах.
      Вычеркнута из воспитательного процесса любовь к своей Родине и чувство патриотизма.
      Не модно работать на заводе или любом промышленном предприятии.
      Модно быть депутатом, менеджером или блогером.
      Нет цели у государства, нет идеи к чему стремиться, нет света в конце тоннеля.
      1. НИКНН
        НИКНН
        0
        Вчера, 21:15
        Цитата: Аркадий007
        Главная причина топтания на месте в экономике - отсутствие подготовленных кадров, желающих работать на благо страны.

        Главная причина, кто эти кадры готовит и для каких целей, пока у них получается...
  2. x.andvlad
    x.andvlad
    +19
    Вчера, 16:17
    А главное – не хватает людей.
    Ясное дело. Сейчас моднее быть блогером, чем гайки крутить на заводе.
    1. Гардамир
      Гардамир
      +7
      Вчера, 16:42
      Дело не в моде, ищут там где можно жить. вышесидящим не нужна развитая экономика, поэтому рабочим не платят нормальные зарплаты.
      1. x.andvlad
        x.andvlad
        +2
        Вчера, 16:53
        Дело не в моде
        Назовите это по-другому, если хотите. Но сейчас у молодежи много запросов не по годам. И даже при более-менее нормальной зарплате находятся индивидуумы, которым на работу к 8-00 - невыполнимая задача.
        вышесидящим не нужна развитая экономика
        Вышестоящих больше интересует готовый результат. А что бы к нему прийти - нужно выйти из зоны комфорта. Зачем что-то ломать, если оно и так как-то работает? Карьеру и так можно сделать (главное - парадный доклад сделать), потом до пенсии, а там - трава не расти...
    2. Леший1975
      Леший1975
      +4
      Вчера, 16:49
      Цитата: x.andvlad
      А главное – не хватает людей.
      Ясное дело. Сейчас моднее быть блогером, чем гайки крутить на заводе.

      Не всё так просто с заводами. Там кризис, как и во многих отраслях. Директор Череповецкого литейно-механического завода г-н Боглаев (в сети много роликов с ним) постоянно говорит, что вынужден все время лавировать между сокращением сотрудников и чем их занять. И как бы так сделать, что бы сохранить хребет - самых высококвалифицированных. Вдумайтесь в цифру
      Выпуск сельхозтехники российского производства продолжает снижаться. В первом квартале текущего года он уменьшился на 36,8 процента до 42 миллиарда рублей. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные Ассоциации производителей специализированных техники и оборудования («Росспецмаш»).
      Потребление стали в России в 1 квартале 2026 г. сократилось на 15% на фоне замедления экономики.
    3. alexoff
      alexoff
      +2
      Вчера, 17:50
      Блогером быть комфортнее и есть перспективы. На заводе перспективы потерять здоровье, в том числе психическое, и остаток жизни пытаться на лекарства работать. Ну и платят на заводах так себе, рисуемые циферки это обычно и швец, и жнец, и на дуде игрец с опытом работы 10 лет с 12-часовой рабочей сменой по 6 дней в неделю.
      1. x.andvlad
        x.andvlad
        0
        Вчера, 20:11
        Блогером быть комфортнее и есть перспективы
        Конечно, с Вашими аргументами можно согласиться. НО тогда надо забыть об отечественных автомобилях с АКП, самолётах и прочем, что мы хотим "импортозаместить". Нехватка кадров - это попросту - некому работать. Вот и все импортозамещение...
        PS: В Китае, и прочих странах не боятся и не брезгуют работать на заводах. Поэтому там есть реальное развитие экономики.
        1. alexoff
          alexoff
          +3
          Вчера, 21:21
          Цитата: x.andvlad
          НО тогда надо забыть об отечественных автомобилях с АКП, самолётах и прочем, что мы хотим "импортозаместить".

          да хотят ли у нас наверху импортозамещать? Там кажется просто деньги раздают хорошим знакомым и просят изобразить будто что-то делают, а потом забывают на следующий день.
          Цитата: x.andvlad
          Нехватка кадров - это попросту - некому работать.

          дык там обычно на кадры идут объедки для изображения. Я последние лет 10 вижу как ищут ученых большие лаборатории - типа тысяч 200 рублей, отчетность по проекту, руководство аспирантами, контракт 3 года. А это значит какой-то большой ученый получил миллионов 30-50 в год, поделил их с директором и парой дружбанов, а на оставшиеся пару миллионов ищут того, кто сделает работу, за которую заплатили гораздо больше. В одно рыло. А если не найдется такой человек - да и пофиг, проверяющие простят, свои же люди request
          Цитата: x.andvlad
          В Китае, и прочих странах не боятся и не брезгуют работать на заводах. Поэтому там есть реальное развитие экономики.

          а у нас верхи старательно подрывают доверие к себе, с самого верха до небольших начальников. Зачем пахать на таких?
  3. Nexcom
    Nexcom
    +5
    Вчера, 16:18
    ....поменьше "проверенных, поддакивающих и подчиняющихся" надо назначать....
    а то ввели в одной из контор чиновничий термин - "политическая целесообразность назначения" (с) на должность. и речь не о политике а именно о внутренней "политике" организации.
    1. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин
      +6
      Вчера, 16:38
      НА ВАЗе, под управлением Рено, французы вычищали среднее звено с формулировкой "излишне патриотичен"...
      1. Nexcom
        Nexcom
        +1
        Вчера, 16:41
        даже так? а кому патриотичен то? ВаЗу? а если нет - то это по закону то и не основание вовсе. особенно если служебные обязанности выполняет по полной.
      2. faiver
        faiver
        -1
        Вчера, 17:40
        и один хрен не помогло...., я же говорил - место проклятое....... lol
  4. Scientist_
    Scientist_
    +11
    Вчера, 16:22
    Экономическому развитию мешают нехватка ресурсов и кадров

    Что за чушь? Природные ресурсы в избытке - львиная доля экспортируется, принося большие деньги. Рабочие руки не просто в избытке, а в очень большом избытке. Промышленный индекс сейчас примерно на уровне 1990 года, а постоянного населения больше. При это государство омолодило стариков на 5-10 лет и завезло миллионы гастеров. Тут не ресурсов и не кадров не хватает, а мозгов у правящего класса не хватает.
  5. al3x
    al3x
    +8
    Вчера, 16:22
    В российской экономике, и не только в ней, "движуха", о которой мечтал Путин:

    «Когда у нас всё спокойно, размеренно, стабильно — нам скучно. Застой! Хочется движухи. Как только начинается движуха, всё свистит у виска — и секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас-ужас. Но не ужас-ужас-ужас».
    1. Гардамир
      Гардамир
      +6
      Вчера, 16:44
      Вот он и затеял движуху, чтоб не скучать.
  6. Ирек
    Ирек
    -12
    Вчера, 16:23
    Война идёт со всем гей Западом.
    1. Гардамир
      Гардамир
      +11
      Вчера, 16:45
      В своей то стране зачем с народа восьмую шкуру снимать?
      1. Nexcom
        Nexcom
        +8
        Вчера, 16:50
        а с кого им ещё снимать? другие то - или "свои" или не даются чтобы снимали...
      2. kventinasd
        kventinasd
        +3
        Вчера, 16:52
        Цитата: Гардамир
        В своей то стране зачем с народа восьмую шкуру снимать?

        Потому что надо не ронять, а поднять планку страны по количеству долларовых миллиардеров. Свои простолюдины должны понять и простить.
  7. Сергей Кондратьев
    Сергей Кондратьев
    -1
    Вчера, 16:27
    ""Иными словами, блокировка Telegram и замедление YouTube – не причина стагнации. "" - это ответ малолеткам? Реально, ютуб заблокировали и экономика в пике ушла по их мнению? Это какой-то новый уровень деградации малолеток
    1. Гаврило Принцип
      Гаврило Принцип
      +9
      Вчера, 16:46
      По словам президента, на снижение экономической динамики влияют календарные, погодные и сезонные факторы.
      "В январе текущего года на два дня рабочих было меньше, чем в прошлом году, в феврале — на один рабочий день меньше."
      Всё чётко, ясно и понятно.
      1. Nexcom
        Nexcom
        -1
        Вчера, 16:51
        ...но при этом праздники добавляются.... а логика тогда где?? what
        1. Гаврило Принцип
          Гаврило Принцип
          +1
          Вчера, 17:07
          Постараюсь объяснить. Боевой генерал Гурулев говорит о том, что борьба с телеграмм - это борьба с НАТО. А в это время Председатель ГосДумы Володин проводит в телеграмм канале опрос и публикует посты. Какие выводы можно сделать из двух представленных фактов. Следуя логике.
          1. Nexcom
            Nexcom
            +1
            Вчера, 17:11
            ..да вот самые что ни есть изумительные то выводы возникают. потому и уточнил про логику деяний...
          2. Гаврило Принцип
            Гаврило Принцип
            0
            Сегодня, 01:26
            И как они интересно в запрещённой соцсети посмотрели выступление Бони и принялись его обсуждать на самом высоком уровне. Хотя может и было согласовано, пар выпустили, мы сделали вид что поверили. Вспомнился как разрешили митинг против повышения утильсбора, а затем, после его проведения его подняли через месяц))) Всё было решено и без нас, только вот сборы рухнули, но это уже другая история.
        2. котик-русич
          котик-русич
          0
          Вчера, 20:06
          Цитата: Nexcom
          ...но при этом праздники добавляются.... а логика тогда где?? what

          Перед праздниками народ закупается в магазинах - вкладывает в экономику деньги...
          bully
          1. Nexcom
            Nexcom
            0
            Вчера, 20:09
            да так то не особо сейчас народ выпивку то закупает - даже писали в нашей местной прессе что КБ у нас тихо постанывать стали - выручка падает. видимо уже особо и нет средств пропивать то. а те у кого есть средства - те в КБ и не ходят и не ходили никогда.
      2. Сергей Кондратьев
        Сергей Кондратьев
        -2
        Вчера, 18:53
        «Это, конечно, объективные обстоятельства, но очевидно, что далеко не только они определяют деловую, инвестиционную активность в стране», — добавил Путин.
        Путин отметил, что статистические данные показывают снижение экономической динамики в России уже два месяца подряд и за январь—февраль ВВП сократился на 1,8%.
        По словам Путина, работа должна быть нацелена на конкретные меры для стимулирования роста экономики, а также поиск решения для преодоления «ожидаемых тенденций». Президент отметил важность сбалансированности бюджета, его устойчивости и нацеленности на развитие даже в условиях «резких колебаний и конъюнктуры на внешних рынках».
        1. Гаврило Принцип
          Гаврило Принцип
          0
          Сегодня, 01:39
          Но согласитесь что осадки и усиление ветра тоже сыграло негативную роль. Президент подошёл к этой проблеме комплексно, при этом чётко обозначил пути решения проблем.
  8. rocket757
    rocket757
    +1
    Вчера, 16:29
    А проблемы вот только вчера проявились ....
    Вот что сказать, о чем спорить, кого винить???
    1. Гаврило Принцип
      Гаврило Принцип
      0
      Сегодня, 01:46
      В упадке экономики виноваты сами россияне — они откладывают слишком много денег, заявил кандидат экономических наук Александр Разуваев Эксперт Разуваев сообщил, что привычка копить деньги убивает ВВП всей страны — если не тратить деньги, упадет спрос, и бизнес останется без выручки.
  9. Сергей Кондратьев
    Сергей Кондратьев
    +11
    Вчера, 16:31
    Высокая кредитная ставка ЦБ убивает нашу экономику. Предприятия не могут развиваться из-за нехватки финансирования. Происходит сокращение производства. Меньше товаров производим, значит нехватка их в продаже, следовательно растут цены на товары. Из-за сокращения производства люди или меньше получают или за не растет, а цены растут на все. Значит падает покупательский спрос. Т.е. товары берут меньше. Это замкнутый круг, который упирается в кредитную ставку ЦБ
  10. bbb
    bbb
    +8
    Вчера, 16:33
    Потому что балабольство все, декларируют только, а не делают, то же импортозамещение, как пример.
    1. guest
      guest
      +9
      Вчера, 16:35
      Цитата: bbb
      а не делают

      Так министерство дел только одно и то иностранных. laughing lol
      1. alexoff
        alexoff
        +2
        Вчера, 17:53
        И то с результатами его дел не очень, вон то Димитриева посылают договариваться, то Белоусова
  11. edeligor
    edeligor
    +2
    Вчера, 16:33
    Экономика, привыкшая к нефтегазовой игле, пытается перестроиться. Импортозамещение идет, но медленно. Технологический суверенитет провозглашен, но фактически до него далеко. А главное – не хватает людей.
    Слова, слова, слова... Где ФИО ошибок, или за 30 лет у власти разучились критиковать себя? Почему бы не назвать главный критерий неудач? Один уже назвал выход - девяти часовая шестидневка за спасибо... "ВеЛной доЛогой идёте товаЛищи!"
    1. nepunamemuk
      nepunamemuk
      0
      Вчера, 19:12
      какая девяти?
      двенадцати!!!
  12. Dimitrios Panagiotou
    Dimitrios Panagiotou
    +2
    Вчера, 16:33
    As material and human resources are being committed in an endless war with no prospects of success the economic slowdown is inevitable.Moreovet russian economy is strangled by multiple sanctions .The problem is that the leadership begins to realise it too late.
  13. Дед-дилетант
    Дед-дилетант
    +6
    Вчера, 16:34
    В интервью Орешкин, который курирует в администрации экономический блок, не стал называть вещи своими именами
    Вообще-то, если в экономике непростая ситуация, то он не болтать должен, а работать. 24 часа в сутки, плюс ночь. Чтобы ситуацию выправить.
    не стал называть вещи своими именами, но и лукавить не стал.
    Не назвал вещи своими именами - уже слукавил.
  14. К_4
    К_4
    +16
    Вчера, 16:34
    Где она непростая? Она тупо в пике как "Бройлер 747" с его сумасшедшим пилотом и Дринкинсом в секретарях. Не знаю как там в столицах, но в Сибири очень заметно. Конторы пачками закрываются, бизнес в тень ломится. Даже налоговая лютовать перестала боясь распугать последних. Хуже всего что предприятия закрывают набор людей, только увольнения. Шахты останавливаются.....Классные трудности...и планы в верхах там классные, надёжные как швейцарские часы.
    1. Гардамир
      Гардамир
      +5
      Вчера, 16:47
      Поверьте в Москве то же самое. Неужто их где-то, как Михал Сергеича где-то с орденком ждут?
      1. nepunamemuk
        nepunamemuk
        +3
        Вчера, 19:16
        в Гааге ждут
        зовут
        и орден приготовили
        с закруткой...
  15. Младший рядовой
    Младший рядовой
    +5
    Вчера, 16:35
    в российской экономике сложилась «очень непростая ситуация»

    Да неужели? Народ все эти ваши экономики в первую очередь на себе чувствует. Надо прекращать леопольдничать, снести под ноль всю рагульскую логистику, остаток какелов загнать под лембергский плинтус. Наших ребят домой и перейти в стадию накопления ракет для будущих недругов. Экономика вздохнет свободнее. Что-то я увлекся фантазиями.
  16. Tango
    Tango
    -13
    Вчера, 16:36
    ВСЕ пропало ,кац редлагает сдаться ? Подвывания начались ,да война дело дорогое ,но если что, тут идут ставки на существование России ,и Русского мира ,как такового и деньги считать не стоит ..
    Остановимся ,и ВСЕ хана России ! Резня начнется..По хуже чем в ВОВ ,в этот раз уже выжигать все будут и бегать будем от БПЛА ,как зайцы От мессеров бегали до самой Москвы и Сталинграда ..Потом опомнились 227 приказ вышел и поползли до Берлина ..Раздолбали ,но видать не совсем ..Они нас не простиди за их "освобождение" ..
    Добрый Сталин был !!
    1. Andobor
      Andobor
      0
      Вчера, 17:10
      Цитата: Tango
      Добрый Сталин был !!

      Да, однозначно во всём Сталин виноват,
      - не уничтожил всех нацистов как военных преступников, - вот они голову и подняли wink
      1. Tango
        Tango
        0
        Вчера, 18:41
        Я понял ваш сарказм и кто Сталина ненавидел Они известны )))
    2. Леший1975
      Леший1975
      +12
      Вчера, 17:28
      Цитата: Tango
      ВСЕ пропало ,кац редлагает сдаться ? Подвывания начались ,да война дело дорогое ,но если что, тут идут ставки на существование России ,и Русского мира ,как такового и деньги считать не стоит ..
      Остановимся ,и ВСЕ хана России ! Резня начнется..По хуже чем в ВОВ ,в этот раз уже выжигать все будут и бегать будем от БПЛА ,как зайцы От мессеров бегали до самой Москвы и Сталинграда ..Потом опомнились 227 приказ вышел и поползли до Берлина ..Раздолбали ,но видать не совсем ..Они нас не простиди за их "освобождение" ..
      Добрый Сталин был !!

      Уже остановились, линия фронта туда-сюда. После таких остановок обычно начинает движение обратно. Пример успехов в Сирии ничему не научил? Уже даже в общественной палате озаботились, а что там происходит с СВО? Думаю, само видео с выступлением видели многие, выложу текст
      Полковник Валерий Пегасов в общественной палате РФ:

      Тот беспредел, который там творится... тема СВО требует особого внимания. Особого разговора. Потому что тот беспредел, который там творится, не поддаётся никакому трезвому пояснению.

      Войсковая часть 7*6 полк ВКС, командир полка там – представитель сухопутных войск. Учился воспитывать личный состав, либо обучать. И заставлял разминировать минные поля личным составов, ногами. 12 человек пострадало, из них 5 человек погибло. Я написал на имя Бастрыкина обо всех этих нарушениях, туда приехала комиссия, всё командование полка было снято.

      Выплата денежного довольствия: тоже тут полковник один с академии ездил по этим частям СВО. Приехал, волосы дыбом поднялись: приезжает в одну часть – никому не платят ничего, от слова "совсем".
      Там же (в ОП) выступление ген. Балуевского, тоже с критикой хода СВО. Стрелков, железный Стрелков со своими железными принципами, все время писавший - мы должны победить. И тот вынужден признать реальность
      К сожалению, мы идём к военному поражению.Это факт. Давайте с этим не то чтобы мириться, но давайте хотя бы осознаем данный неприятный факт и будем исходить из того, что угроза реальна.
      Да что там Стрелков, даже железнолобый ДонРФ о чем-то таком начал догадываться
      Да и вообще, когда лесники в пограничье военнослужащих в 5 км от ЛБС посадить грозят лучше? Они, сволочи, в лесу земляные работы вели.

      Или когда корпорация на своей земле на ПВО бычит? Частная собственность, йопта, низзя.

      Когда пара дам-не дам в кафе фыркает на военнослужащих, мол, формой пугают, не дают посидеть спокойно.

      Когда... Хватит об этом. Любой процесс должен дойти до логичного конца. Как во время моего детства
      Ну и на закуску, как выглядит СВО на пятый год войны, не та СВО, что скармливает народу охранота, а та, которая есть в реальности
      "Разработчик БПЛА"

      Знаете что это?

      Это боевая часть дрона-перехватчика.

      В то время как хохлячьи дроны попадают в дом в Екатеринбурге, царапают осколками бдк в Крыму и убивают, попутно, десяток мирных, разработчики дронов-перехватчиков пытаются хоть как-то обойти запреты бешеного принтера, изобретая пво из говна и палок.

      Одним из решений является установка на борт ПЕТАРДЫ БДЬ!

      Потому что ничего другого поставить на борт нельзя. Даже долбаной 50гр шашки тротила.
      Потому что у нас мирное время и ничего не происходит.
      Потому что нельзя использовать СВУ за ЛБС.
      Потому что это опасно.

      Поэтому ёлка и подобные дроны являются "кинетическими" средствами поражения (тыкают мордой творога в надежде опрокинуть или инициировать самоподрыв). С небольшой, мягко говоря, эффективностью.
      А вот дроны противника имеют ОФБЧ и сбивают до 70% гераней.

      Есть ли ещё пример в мировой истории когда жители защищали страну вопреки стараниям и запретам власти?
      Просто интересно.
      P.S. Про Сталина они вспоминают, да вернись ИВС, первые, кто попал бы на прием к ЛПБ как раз и были бы нынешние властьпридержащие, в полном составе. Охранота, так же в полном составе, пошла вслед за властью. Как говорится, бойтесь своих желаний, господа пропагандисты... P.P.S Все претензии за дискредитацию сразу направляйте в адрес Общественной палаты РФ.
      1. Tango
        Tango
        -11
        Вчера, 17:37
        Много букфф Леший ..Видать в болевую точку либерам плюнул )))) Я это умею ,за это и не любят меня тута ))) Жаловаться побежишь ?
        1. Леший1975
          Леший1975
          +5
          Вчера, 17:40
          Цитата: Tango
          Много букфф Леший ..Видать в болевую точку либерам плюнул )))) Я это умею ,за это и не любят меня тута ))) Жаловаться побежишь ?

          У тебя проблемы со скоростью чтения, пониманием или с запоминанием материала? Так это не ко мне, я к ОГЭ не готовлю. Удачи, умелец... crying
          1. Tango
            Tango
            -5
            Вчера, 18:48
            Цитата: Леший1975
            Цитата: Tango
            Много букфф Леший ..Видать в болевую точку либерам плюнул )))) Я это умею ,за это и не любят меня тута ))) Жаловаться побежишь ?

            У тебя проблемы со скоростью чтения, пониманием или с запоминанием материала? Так это не ко мне, я к ОГЭ не готовлю. Удачи, умелец... crying

            Молодец Обиделся ? crying bully На это и ловлю тут либеров Как вы меня ненавидете то и Это хорошо! Как сказал отец Бунина полковник царской Армии эмгрировал во Францию ..Журналюги набежали и вопрос один ,ну что там в России Советская власть победила ? ..А тот коротко НЕТ, на всю Россию еареев не хватило ..
            Потом Сталин их зачистил !! Ну перегиб был ..в 90-х повылазили ...остатки
      2. Дядя Сэм_2
        Дядя Сэм_2
        +4
        Вчера, 20:13
        Видно. не зря он кричал:
        - Ш! Г! Где снаряды, бдь! am
  17. Виктор Чужой
    Виктор Чужой
    +7
    Вчера, 16:38
    Что бы было импортозамещение надо не таможенные платежи задирать, а запрещать ввозить то что наши заводы могут производить в количестве равным рынку сбыта. Это касается грузовиков, автобусов, тракторов, экскаваторов, погрузчиков, комбайнов как минимум. Мотоциклы, квадрики и мопеды-скутера имеют рынок в деньгах поменьше - но опять же - производственные мощности достаточны почти по всем моделям. Зачем нам вывозить зерно если можно им кормить КРС и птицу, а не дорогущими импортными кормами. Зачем вывозить молоко и яйца, а потом завозить импорт ?! И надо наверное кроме станков, которых своих пока реально мало, покупать лицензии на моторы и АКПП. Где АКПП от Ауруса президентского ?! Эта АКПП же может установить на автобусы для городских перевозок - прочности там не ток на Газели и Соболя за глаза, но и на ПАЗики хватит до 9 тонн полной массы. Те кто ноет что все ради ВАЗа повышают утиль сбор - так у Ваза всего 3 модели по сути, остальное модификации. А рынку нужно разнообразие которого нет. Волгу возрадили ни к том классе авто вообще - нужен седан с задним или полным приводом и мотором хотя бы 3 литра атмосферных и бензиновых и дизельных,для такси на метане вообще нужны авто. Что бы Газпрому добывать и продавать газ на том же уровне надо технику в РФ переводить на метан начиная с гос транспорта типа авто скорой и школьных автобусов, техники дорожников, такси и автобусов маршрутных (тут прям в законе прописывать надо приоритет этим компаниям давая). Для этого нужно строить не электро заправки и электромобили - а метановые заправки. А их можно строить везде где есть трубопроводный газ в домах жителей. Там экономия будет и перевозчиков на цене топлива. Надо будет меньше бензовозов и их водителей. И поставки стабильнее будут по трубе стабильнее и почти не будут зависеть от погоды. И главное - надо рассчитывать цены на полезные ископаемые без привязки к чужой валюте. А то и менять надо нефть и газ на то что нам надо реально по бартеру. И в целом надо сбавлять продажи всего за рубеж. Особенно оружия - это как минимум. А то только кажется что мы помогаем другим, в реале мы вооружаем врагов (все союзники временные всегда). Да еще и кормим за свой счет. Отсюда бесконтрольный рост населения в других странах, которые потом лезут жить к нам и пытаются устанавливать свои порядки у нас же. Отсюда все проблемы.
    1. Андрей Гладких
      Андрей Гладких
      +1
      Вчера, 16:59
      В целом согласен с Чужим Виктором. Не согласен лишь с одной фразой - "Надо будет меньше бензовозов и их водителей". Ну тогда надо будет больше газовозов (машины более сложной и дорогой чем бензовоз) и их водителей.
  18. михаил3
    михаил3
    +8
    Вчера, 16:40
    Замглавы администрации Путина: В российской экономике очень непростая ситуация
    Вызванная действиями правительства, преследующего многие интересы, кроме интересов Родины...
    1. Nexcom
      Nexcom
      +2
      Вчера, 16:45
      ..у ЛЮБОГО начальства наипервейший интерес - оставаться на должности как можно дольше. всё остальное - вторично. ещё ни один не сказал: я плохо руковожу, снимите-отстраните меня, такого сякого.
      1. Tango
        Tango
        -8
        Вчера, 17:47
        Цитата: Nexcom
        ..у ЛЮБОГО начальства наипервейший интерес - оставаться на должности как можно дольше. всё остальное - вторично. ещё ни один не сказал: я плохо руковожу, снимите-отстраните меня, такого сякого.

        Вы были начальником в России ..? А на западе прям такие все демократичные )))) Ну ну опять шатаете Россию ?
    2. Tango
      Tango
      -6
      Вчера, 17:40
      Цитата: михаил3
      Замглавы администрации Путина: В российской экономике очень непростая ситуация
      Вызванная действиями правительства, преследующего многие интересы, кроме интересов Родины...

      Вот Израиль вылез ..))) Из бункера или скорее где то на западе ..От страха очуялся !!
      Успел сбежать ? Молодец .....Как там Арон -пулеметчик с Профессором рядом или в бомбоубежище сидят ?..А сколько слов было про "железный купол" и непобедимую Армию ЦХАЛ ..Разбегаетесь ..Иранцы это вам не арабы в тапочках с калашами !!
  19. Энный
    Энный
    +10
    Вчера, 16:45
    Главную причину онтне назвал. А то что назвал - фигня собачья, а значит улучшения не будет. Какая нехватка людей, если у нас многие на простое, неполном дне итд. Или кадров именно с квалификацией вам не хватает? Дак вы из сами выперли своими действиями
    1. Nexcom
      Nexcom
      +1
      Вчера, 16:46
      именно так. золотые слова.
  20. парсек
    парсек
    +3
    Вчера, 16:46
    мешают нехватка ресурсов и кадров, медленные темпы структурных изменений и внедрения новых технологий.
    Лукавит Орешкин, медленные темпы структурных изменений привели к нехватке кадров, затем- внедрение технологий и Вишенка на торте- упадок экономики. А Орешкин не хочет вспомнить майские указы от 2012? Там весь комплекс мер был прописан, чтобы не случилось сегодняшней ситации а что выполнено? А слабо куратору из администрации президента спросить с экономического блока? Ааа, там "уважаемые люди"... Тогда вопрос, а зачем Орешкин ЗП получает и за что отвечает? Просто статист?
  21. Кравец Вячеслав
    Кравец Вячеслав
    0
    Вчера, 16:51
    На вопрос, влияют ли ограничения в интернете на экономику, Орешкин ответил честно:
    Есть гораздо более значимые факторы.

    "Ответил честно"? Почему-то больше похоже на попытку отмазатся. Не отрицатя что это тоже один из факторов, но заявляя, что не такой значимый.
    А значит что? А то, что считай его и нету, хотя этот фактор существует.
    Иными словами, блокировка Telegram и замедление YouTube – не причина стагнации. Причины глубже и системнее.

    Это очень интересный вывод автора статьи. Сначало он говорит, что блокировки Telegram и замедление YouTube – не причина стагнации, как-то упуская тот факт, что это не единственное, что было заблокированно и замедленно. А ведь ещё надо учитывать и блокировки с той стороны.
    А в следующем предложении говорит о причинах, которые глубже и системнее. Но если причин множество, почему фактор блокировок не является одной из причин, не объясняет.
    .
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21
      +4
      Вчера, 17:13
      Цитата: Кравец Вячеслав
      Но если причин множество, почему фактор блокировок не является одной из причин, не объясняет.


      Потому что, придётся признавать ошибки и сдавать назад... а у нас это не принято, тем более когда указ идёт с самого вверха. По блокировкам, на вскидку.

      1) Блокировки моб. интернета во всех регионах страны, серьёзно сказались на малом бизнесе (когда то такси не можешь вызвать, то кофе купить в любимом кафе то ещё что-то и т.д.).

      2) Мессенджеры (ватсап, телега и т.д.) в наше время, тоже являются одним из элементов успешного бизнеса... от рекламы своей продукции, до общения с клиентами и т.д. (теперь по новой надо нарабатывать базу, в Максе и т.д. но пойдёт ли клиент туда?).

      3) IT отрасль... как все блокировки, сказались на айтишниках думаю все понимают, та же Касперская вообще пошла дальше в своих высказываниях :

      Касперская предупредила о деградации IT-отрасли и обрушении Рунета в РФ из-за ограничения сервисов обхода блокировок


      4) Утечка молодежи, "мозгов" при такой политике блокировок и запретов.

      И это только то что на поверхности.
  22. oleg_627
    oleg_627
    +2
    Вчера, 16:51
    Если у руля в экономике стоят неблагонадежные люди и с них как с гуся вода и депутаты навяливают новые налоги и пр лабуду и что они хотят.В лучшем случае лет этак через 5 они все разъедутся в западные земли обетованные как чубас и пр миллиардеры и всё.Зато банки очень удачно обогощаются.
  23. Динич
    Динич
    +9
    Вчера, 16:57
    Надо срочно отключить всем мобильный и домашний интернет! И тогда экономика сразу в гору пойдёт.
    1. Альф
      Альф
      0
      Вчера, 21:19
      Цитата: Динич
      Надо срочно отключить всем мобильный и домашний интернет! И тогда экономика сразу в гору пойдёт.

      Вы бы свой пост потерли, а не дай бог Там прочтут и в дело пустят....
  24. Ильнур
    Ильнур
    +2
    Вчера, 16:59
    Экономическому развитию мешают нехватка ресурсов и кадров, медленные темпы структурных изменений и внедрения новых технологий.

    А почему нет кадров - ааа у нас же кадры не нужны были, нужны были потребители, так глагол ли с высоких трибун рукамоводители Путина...
    А почему нет структурнвх изменении и внедрение техгологии - ааа, вроде хотели все купить, говоря "зачем нам станки"...
    Вот итог 26 летнего бездарного правления...
  25. bar
    bar
    +2
    Вчера, 17:00
    Экономическому развитию мешают ... медленные темпы структурных изменений и внедрения новых технологий.

    Этот кловун не рассказал на какие деньги внедрять новые технологии?
    1. Альф
      Альф
      0
      Вчера, 21:19
      Цитата: bar
      Этот кловун не рассказал на какие деньги внедрять новые технологии?

      На кредитные. Под 25%...
  26. Клон
    Клон
    +5
    Вчера, 17:02
    В странные времена живем... Костин заявляет, что у ВТБ прибыль за год около 6 сотен миллиардов, а авиационный гигант, ключевое предприятие «ОДК-УМПО» - разработчик и крупнейший производитель газотурбинных двигателей в России для наших «Сухих»: Су-57, Су-27, Су-30 и Су-35С , - имеет убыток в 14,3 млрд рублей.
    И вообще ..."Прибыль банков в 50 раз превысила доходы всей автомобильной промышленности. Банковский сектор "заработал" (как издевательски звучит это слово в контексте!) больше, чем сельское хозяйство, пищевая промышленность и строительство вместе взятые."(С)
    Ну вот как так можно было нарулить-накомандовать??? Может не так уж был и ни прав Иосиф Виссарионович, когда в конце тридцатых годов проводились "чистки" среди руководящих работников различного уровня и рангов?
    1. Альф
      Альф
      +1
      Вчера, 21:20
      Цитата: Клон
      авиационный гигант, ключевое предприятие «ОДК-УМПО» - разработчик и крупнейший производитель газотурбинных двигателей в России для наших «Сухих»: Су-57, Су-27, Су-30 и Су-35С , - имеет убыток в 14,3 млрд рублей.

      ПАО Кузнецов-12 миллиардов...
  27. Дилетант
    Дилетант
    +1
    Вчера, 17:08
    Экономика, привыкшая к нефтегазовой игле, пытается перестроиться.

    Интересно, этот Орешкин не согласен с Путиным или "это другое"
    Путин еще в декабре 2020 года в рамках большой пресс-конференции заявлял, что 70% бюджета формируется не за счет добычи нефти и газа, что значит, что Россия «не в полной мере», но все-таки начинает «слезать с так называемой нефтегазовой иглы». Попытки представить Россию как бензоколонку «уже не имеют под собой реальных оснований», отмечал он.
    ( https://www.rbc.ru/economics/16/06/2023/648c52479a79471bfcf30615?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F )

    Так кто "пургу несет"?
    1. Stas157
      Stas157
      -1
      Вчера, 17:37
      Цитата: Дилетант
      Так кто "пургу несет"?

      Я Орешкину больше верю.
      1. Дилетант
        Дилетант
        +3
        Вчера, 18:01
        Я Орешкину больше верю.

        Вы думаете, что ВВП лично посчитал долю нефтегазовых доходов в бюджете страны? Он просто прочитал, что ему написали. И поэтому сейчас совершенно очевидно, что за экономику страны борятся как минимум две противоборствующие группировки - одна во главе с Набиулиной, сторонницей ВШЭ и пытающиеся развалить экономику РФ изнутри и некая группа патриотов, пытающихся остановить развал страны
        К сожалению в разведшколе КГБ не учили экономике. Поэтому Гарант "плавает". Помните его историческую фразу на декабрьской 2025 года "Прямой линии..." " Да, если каждый день курицу есть, то никаких денег не хватит..."
        1. Гардамир
          Гардамир
          +3
          Вчера, 18:15
          Вспомнилось выступление Аркадия Райкина.- Если сто тысяч дадут по одному рублю, то это будут сумасшедшие деньги.
  28. Лимрак
    Лимрак
    +6
    Вчера, 17:13
    Фраза - нехватка ресурсов как один из причин приближающейся кататстрофы ...это вопиюще мерзкои воняет коррупцией и воровством на всех уровнях. Россия самая богатая страна в мире по всем категориям любых ресурсов и валить вину на этот фактор могут только преступники и воры.
  29. senima56
    senima56
    -4
    Вчера, 17:14
    Коммунисты более 70 лет пытались построить "социализм с человеческим лицом"- не получилось. request Теперь те же "перекрашенные коммунисты" пытаются построить "рыночный капитализм"- и опять мимо! request Очевидно причина в том, что все они вышли из "Капитала" Маркса! fool negative
  30. pexotinec
    pexotinec
    +2
    Вчера, 17:42
    А возросшее количество миллиардеров не мешает экономике с налогом 15% ? Пора бы налоговой задуматься. Видать совсем прижало, что признавать начали. Ещё бы свою некомпетентность признавали, а то только расхваливали себя.
  31. Ivanhoe
    Ivanhoe
    +2
    Вчера, 18:04
    Всички които констатират, че има проблем, са основната причина за този проблем. Освен това и не предлагат реални мерки за справяне с най-значимите причини продължаващаа 5 г. СВО и удушаващите санкции. На санкциите отначало всички се смееха, без да отчитат, че прявлението им е напред във времето, бомба със закъснител. А СВО отвлича от икономиката колосални ресурси, материални, финансови и най-вече човешки.
  32. Million
    Million
    +3
    Вчера, 18:23
    Не можете тащить страну- уйдите в отставку.
    1. Альф
      Альф
      +2
      Вчера, 21:24
      Цитата: Million
      Не можете тащить страну- уйдите в отставку.
  33. жарофф
    жарофф
    +6
    Вчера, 18:53
    Конечно не хватает кадров. Управленческих. Потому что их подбор и назначение происходит отнюдь не по принципу профессионализма.
  34. faterdom
    faterdom
    +2
    Вчера, 18:53
    Лучше бы вместо Орешкина лишний Орешник - вещь сильно полезнее для страны.
  35. Jacques Sekavar
    Jacques Sekavar
    +5
    Вчера, 18:59
    Главная банка только и делает что таргетирует инфляцию, а превышение в разы ключевой ставки над инфляцией делает кредиты неподъёмными и невозможным обновление основных средств
  36. BAI
    BAI
    +4
    Вчера, 19:10
    . А главное – не хватает людей.

    По фигу производительность труда, даешь мигрантов как можно больше! Любых. И неучей и террористов!
  37. sever41
    sever41
    +6
    Вчера, 19:14
    А зачем русские молодые мужчины на производстве, в ИТ и на АЭС???

    Всех в мясные штурмы, а работает и рожает детей пусть точик, ну и масленицу отменить, побольше фестивалей плова и школ в Киргизии за лярды.

    Я не ною и не призываю, это констатация факта.
    1. sever41
      sever41
      +3
      Вчера, 19:22
      сразу минусы пошли, верной дорогой идём, я видимо нацис если такое пишу
  38. Есаул
    Есаул
    +3
    Вчера, 19:40
    Путин констатировал снижение ВВП на 1,8% за январь-февраль и потребовал от правительства и Центробанка объяснений

    Ахаха, сначала сам налоги поднял, обложил весь бизнес данью, интернет уничтожил, а теперь удивляется. Сказочный...
  39. solar
    solar
    0
    Вчера, 19:50
    Замглавы администрации президента Максим Орешкин выступил с заявлением в интервью «Вестям». Он констатировал, что в российской экономике сложилась «очень непростая ситуация»

    О, неужто и наверху это заметили?
    не стал называть вещи своими именами, но и лукавить не стал

    Какая сложная у автора фраза. Если "не стал называть вещи своими именами" то это и значит лукавить вообще-то.
    На вопрос, влияют ли ограничения в интернете на экономику, Орешкин ответил честно:

    Есть гораздо более значимые факторы.
    Иными словами, блокировка Telegram и замедление YouTube – не причина стагнации. Причины глубже и системнее.

    Что, проблемы в экономике? Так давайте еще и телеграмм отключим, авось никто не заметит на фоне других проблем!
  40. Schneeberg
    Schneeberg
    0
    Вчера, 20:05
    Цитата: боеприпас
    Скажем , Л.И. Брежнев. Примерно 75% его команды составляли великороссы
    Там все были выходцы из Днепропетровска wink
  41. Fisher
    Fisher
    +1
    Вчера, 20:09
    Люди с 14 года, как минимум, занимаются импортозамещением и пытаются слезть с нефте/газовой иглы. По сути , больше двух пятилеток, а воз и ныне там. Третью пятилетку, если не ошибаюсь, война не дала закончить, результаты отличаются разительно. Может не те и не тем занимаются?
  42. Severok
    Severok
    0
    Вчера, 23:05
    Плохому танцору известное место мешает, а орешкину мешает недалекость, поверхностность и элементарная глупость.
  43. Jacques Sekavar
    Jacques Sekavar
    0
    Вчера, 23:27
    Странно что не приписал сложившуюся в РФ непростую ситуацию в экономике проискам врагов и связанным с войной в Иране мировому кризису.
  44. Лексей
    Лексей
    0
    Вчера, 23:41
    Складывается впечатление , что нами из Таллина руководят , уж больно медленно до них доходит ....
  45. EgorEgorovich
    EgorEgorovich
    0
    Сегодня, 01:42
    1. EgorEgorovich
      EgorEgorovich
      0
      Сегодня, 01:49
      Давно уже проведена оценка минимальной численности населения для создания замкнутой экономики, и это порядка 300 млн человек. При 150 млн думать и говорить о полном импортозамещении? На ВПК не полный комплект, а трусы и веники (образно говоря) - точно на стороне придется покупать. Не учился этот чиновник по профилю.