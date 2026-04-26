Минобороны РФ и КНДР подписывают первый пятилетний совместный военный план
Россия и КНДР договорились о долговременном и устойчивом военном сотрудничестве. Переговоры министра обороны РФ Андрея Белоусова и лидера КНДР Ким Чен Ына прошли в Пхеньяне.
Глава Минобороны Андрей Белоусов встретился с Ким Чен Ыном, основной темой переговоров стало состояние и перспективы военного сотрудничества двух стран. Как рассказал российский министр, стороны договорились перевести военное сотрудничество в долгосрочное и устойчивое. В ближайшее время будет подписан совместный план взаимодействия на первые пять лет.
Договорились с Минобороны КНДР перевести военное сотрудничество на устойчивую долгосрочную основу. Готовы подписать в этом году План российско-корейского военного взаимодействия на период 2027–2031 годов.
В этом году у российских и северокорейских военных также запланирован ряд совместных мероприятий, 2026 год будет «не менее насыщенным».
Также Белоусов поблагодарил Ким Чен Ына за решение пригласить делегацию Минобороны РФ на открытие музейно-мемориального комплекса боевых подвигов корейских военнослужащих при освобождении Курской области России.
Для нас большая честь и привилегия принять участие в этом историческом событии.
