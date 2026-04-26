Минобороны РФ и КНДР подписывают первый пятилетний совместный военный план

Минобороны РФ и КНДР подписывают первый пятилетний совместный военный план

Россия и КНДР договорились о долговременном и устойчивом военном сотрудничестве. Переговоры министра обороны РФ Андрея Белоусова и лидера КНДР Ким Чен Ына прошли в Пхеньяне.

Глава Минобороны Андрей Белоусов встретился с Ким Чен Ыном, основной темой переговоров стало состояние и перспективы военного сотрудничества двух стран. Как рассказал российский министр, стороны договорились перевести военное сотрудничество в долгосрочное и устойчивое. В ближайшее время будет подписан совместный план взаимодействия на первые пять лет.



Договорились с Минобороны КНДР перевести военное сотрудничество на устойчивую долгосрочную основу. Готовы подписать в этом году План российско-корейского военного взаимодействия на период 2027–2031 годов.

В этом году у российских и северокорейских военных также запланирован ряд совместных мероприятий, 2026 год будет «не менее насыщенным».

Также Белоусов поблагодарил Ким Чен Ына за решение пригласить делегацию Минобороны РФ на открытие музейно-мемориального комплекса боевых подвигов корейских военнослужащих при освобождении Курской области России.

Для нас большая честь и привилегия принять участие в этом историческом событии.


  rocket757
    rocket757
    Вчера, 16:36
    Военное сотрудничество ... Так тоже можно/нужно, детали разглашать не обязательно ... soldier
    Tango
      Tango
      Вчера, 16:52
      Цитата: rocket757
      Военное сотрудничество ... Так тоже можно/нужно, детали разглашать не обязательно ... soldier

      Хорошая новость ..Сейчас визг начнется на весь мир )))) Северо -корейцы показали себя ,как настоящие друзья -партнеры ..Говорят еще как строители к нам приедут ,четко приехали построили ,уехали ..И никаких диаспор и криминала с наркотой и т.д. .
      А бойцы они серьезные в плен не сдаются и не ноют про тяготы солдатской жизни в боевых действиях .
      Монтесума
        Монтесума
        Вчера, 17:02
        Цитата: Tango
        Цитата: rocket757
        Военное сотрудничество ... Так тоже можно/нужно, детали разглашать не обязательно ...

        Хорошая новость ..Сейчас визг начнется на весь мир ))))

        По поводу визга (а также всхрюков) - вам уже подсуетились минус поставить. smile
        Tango
          Tango
          Вчера, 18:57
          Цитата: Монтесума
          По поводу визга (а также всхрюков) - вам уже подсуетились минус поставить

          Я знаю Александр ..Пока не банят и на том спасибо ))))Я им тут хвосты кручу уже без матов страюсь 13лет уже laughing fellow
    Perpetually
      Perpetually
      Вчера, 16:52
      Оптимально было бы создать "дыру" в нашей обороне (предварительно вывезя всех и всё), так чтоб всу вошло на нашу территорию. А северокорейским друзьям "поручить" поварить этот котьёл, дабы потренироваться и сжечь еще какое то количество противника. Всем хорошо, зеленский будет кричать, что идет в атаку, Корейские братья получат дополнительный боевой опыт, нашим ребятам на фронте будет легче, потому что резервы всу в котле.
      Монтесума
        Монтесума
        Вчера, 16:57
        Цитата: Perpetually
        Оптимально было бы создать "дыру" в нашей обороне (предварительно вывезя всех и всё), так чтоб всу вошло на нашу территорию.

        Гениальный план, осталось только лишь уговорить жителей на этой "нашей территории" поучаствовать в таком смелом эксперименте. Представляю, как они будут выражать свой восторг. good
      urik62
        urik62
        Вчера, 17:30
        Да, только сначала тебя переселить в эту зону
    Reptiloid
      Reptiloid
      Вчера, 17:08
      Приветствую Виктор hi
      Цитата: rocket757
      Военное сотрудничество ... ... soldier
      Тут все слова в радость
      первый пятилетний совместный военный план ....
      мне видится хороший подтекст, пусть это сотрудничество укрепляется , как сейчас, так и потом.
      Удав КАА
        Удав КАА
        Вчера, 19:15
        Цитата: Reptiloid
        мне видится хороший подтекст,

        Подтекст может быть только один: объединение Кореи! Желательно мирное. Ради этого стоит "посотрудничать". Вон и Су-35СК поставлять наверное скоро начнем. Ну, чтобы южане "завидовали"... Главное Штаты подольше в иранском капкане придержать, чтобы янки малехо поиздержались... Да и тов Си наверняка в стороне не останется. Тоже небось подмогнет. Им там ближе, чем янки. Смотришь, и весь полуостров "вернется в родную гавань" (с).
        АГА.
      rocket757
        rocket757
        Вчера, 22:12
        Будем посмотреть на результат, потому как слова, договоры, протоколы и прочее, должны подтверждается ДЕЛАМИ!
        Аркадий007
          Аркадий007
          Вчера, 22:58
          Что у корейцев это 5 план выполнят я не сомневаюсь.
          А вот что наши будут делать с теми планами, которые в срок не умеют выполнять?
          rocket757
            rocket757
            Сегодня, 01:40
            Кстати, правильный вопрос /озабоченность, сомнения обоснованные... у нас с выполнением намеченных планов как то не очень хорошо.
    Див Дивыч
      Див Дивыч
      Вчера, 22:20
      Организуют производство беспилотников в КНДР? Если так, то я за!
  Сибиряк 66
    Сибиряк 66
    Вчера, 16:39
    Народ КНДР - наши настоящие боевые братья, кровью скрепившие военный союз, который конечно нужно заключать. Не много стран и народов нам готовы действительно помогать в трудную минуту. Это дорогого стоит.
    КЕРМЕТ
      КЕРМЕТ
      Вчера, 16:49
      Жаль, что для нашей правящей буржуазии это всего лишь временный вынужденный попутчик
    Tango
      Tango
      Вчера, 16:55
      Цитата: Сибиряк 66
      Народ КНДР - наши настоящие боевые братья, кровью скрепившие военный союз, который конечно нужно заключать. Не много стран и народов нам готовы действительно помогать в трудную минуту. Это дорогого стоит.

      Согласен ..Друг познается в беде !! И КНДР это доказало в отличии от "братьев " даже православных ...Мы им помогли в 50-х Теперь их черед настал ..Спасибо !!
    Reptiloid
      Reptiloid
      Вчера, 17:10
      Цитата: Сибиряк 66
      Народ КНДР - наши настоящие боевые братья, кровью скрепившие военный союз, .......

      И это тоже последствия СССР
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    Вчера, 16:39
    запланирован ряд совместных мероприятий, 2026 год будет «не менее насыщенным

    Пару северокорейских дивизий надо пригласить на совместные мероприятия.
  arhitroll
    arhitroll
    Вчера, 16:47
    С экрана топят за необходимость военного союза. Очевидно что Китай на это не пошел. В итоге впереди война с англосаксами через свинорейх. Грустно. Надеюсь что еще 30 млн. русских не планируется для победы. Значит нужно предупредить и если не поймут использовать ядерное оружие по центрам принятия решения.
    Tango
      Tango
      Вчера, 17:00
      Цитата: arhitroll
      Очевидно что Китай на это не пошел. В итоге впереди война с англосаксами через свинорейх. Грустно. Надеюсь что еще 30 млн. русских не планируется для победы

      Нет .!.Нас мало стало ,но с хахлами разберемся за ВСЕ напрямую ! А там уже технлогии пойдут в действия Не дай Бог конечно ,но все к этому идет ..Бабахнет так ,что планета содрогнется ..
      P.S. Сахаров рассчитал все !! Его генералы ВПК СССР маньяком называли ..)) А потом ему цру еврейку жену подсунули и началось ..Била она его )))
      Ученый был до мозга костей ..Жалко Мог бы еще что нибудь рассчитать ..Умер ! И СССР развалился ..
      красноярск
        красноярск
        Вчера, 17:56
        Цитата: Tango
        Ученый был до мозга костей ..Жалко Мог бы еще что нибудь рассчитать ..Умер ! И СССР развалился ..

        А Вы читали его выступление на Съезде КПСС? Чего только стоило его предложение - законы союзных республик, автономных республик превалируют над законами СССР. Надеюсь Вы понимаете на что нацелены были эти предложения? На развал СССР, ни больше, ни меньше.
        Evgeny64
          Evgeny64
          Вчера, 20:40
          Это когда было? Тогда уже кругом начали в демократию играть и Сахаров стал в один ряд со всей либеральной братией, хотя начал он еще в конце 70-х, его "голос Америки" поднял на щит в те времена, во всяком случае про него я узнал как раз по радио (ученых мы тогда не особо знали по фамилиям, кто занимался оборонкой).
          Хороший приемник был "Океан", особенно, если антенну внешнюю сделать, ловил "голоса" свободно, хотя помехи иногда мешали. winked
          Из-за чего у Сахарова так поменялось мировоззрение я так и не понял, когда он выступал уже в конце 80-х на съездах (казалось он немного не в себе), в 70-х думал, что "голоса" врут, всерьез не воспринимал, то, что они транслировали.
    commbatant
      commbatant
      Вчера, 17:08
      Цитата: arhitroll
      С экрана топят за необходимость военного союза.

      Есть договор с КНДР и РФ о совместной обороне, военно-политический блок (аналог НАТО, ОДКБ, АНЗЮС и т.д.) это несколько иное и о его создании ни руководство РФ, ни руководство КНДР ни заявляло.
      Очевидно что Китай на это не пошел.

      Он на это пойдет, когда будет угроза выхода войск США и его союзников к р. Туманган, а до этого США основной торговый партнер КНР и заменить его некому.
  Ирек
    Ирек
    Вчера, 16:59
    ХохлоСМИ уже верещат и в шальвары дрищут , що опять два мульёна корейцев на ЛБС приедет.
    Lako
      Lako
      Вчера, 17:11
      Может приедут, а может и нет. Сколько население КНДР? Меньше 30 миллионов. Сколько население России? Около 140 миллионов. Так кого вы там ещё ждёте?
      Sergej1972
        Sergej1972
        Вчера, 17:58
        Население России около 150 миллионов.
      красноярск
        красноярск
        Вчера, 18:04
        Цитата: Lako
        Может приедут, а может и нет.

        Нет, не приедут. Ибо это - прецедент. В таком случае любая страна может ввести свои войска на Окраину, если корейские войска примут участие в боях на территории Окраины. Кстати, территории Донбасса, Херсонской и Запорожской обл. они не признают территориями России.
        Так что, даже появление корейских войск на этих территориях будет расцениваться как вмешательство в Б/Д на Окраине.
      Обычный
        Обычный
        Вчера, 18:06
        Население Узбекистана, Киргизии и т.д. и того меньше, а они на каждом углу. Ценные специалисты.
        Disant
          Disant
          Вчера, 19:08
          население Узбекистана было 17млн в 1991, а сейчас - 34млн, и оно растёт. в России возрастное население преобладает, а там - молодое.
          Обычный
            Обычный
            Вчера, 19:27
            Так я не об этом. Как раз и дал понять оппоненту, что цифры соизмеримые .
      Ныробский
        Ныробский
        Вчера, 18:07
        Цитата: Lako
        Может приедут, а может и нет.

        Если в рамках договора "о всеобъемлющем сотрудничестве", то приедут. Вопрос лишь в том, что их можно привлечь не на всех участках фронта, а только на тех территориях, которые находятся в составе России. Если армия КНДР составляет 1.37 млн. человек(+ 4 млн. резерв), то выделив хотя бы 10% (137 тысяч штыков) на ротационной основе у Пхеньяна есть возможность получить не слабый практический б/опыт и внедрить его в войска, а заодно и обкатать своё вооружение в боевых условиях, для выявления и устранения возможных косяков.
        После боёв в Курской области в освобождении которой приняло участие до 15 тысяч корейских в/сл, в той же Курской области работало 1000 корейских сапёров, на практике ознакомившись со всеми типами натовских мин применявшихся на украине и хитромудрыми способами минирования. И нам помогли и сами опыт получили.
        Цитата: Lako
        Меньше 30 миллионов. Сколько население России? Около 140 миллионов. Так кого вы там ещё ждёте?
        Это наверное не актуально. По численности их армия практически равна нашей, а если их привлечение и произойдёт, то их участие будет ограничено территориально, т.ч. им не надо будет воевать от и до Киева, Берлина или Лондона.
  duschman80-81
    duschman80-81
    Вчера, 17:49
    Вот это истинные братья по оружию!!! Не армяне, не казахи, не киргизы и т.д. кто состоит в ОДКБ, и только пытаются доить Россию, а наши братья из КНДР!!!
  Обычный
    Обычный
    Вчера, 18:04
    Всеобъемлющую поддержку оказывать КНДР.
    Монтесума
      Монтесума
      Вчера, 20:21
      Цитата: Обычный
      Всеобъемлющую поддержку оказывать КНДР.

      hi Наверняка так и будет - есть, чем поделиться по военным разработкам, и наверняка уже чем-то поделились.
      Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР был подписан 19 июня 2024 года, а 22 октября 2025 года армия КНДР провела испытания новой ракеты Hwasong-11Ma. Она считается крайне серьезным оружием, которое практически невозможно отследить, и по характеристикам приближается к "Искандеру"

      Конечно же, это только моё личное предположение.
      Обычный
        Обычный
        Сегодня, 00:24
        hi У нас не так много друзей чтобы ими разбрасываться.
  Сергей1984
    Сергей1984
    Вчера, 18:08
    Хорошая новость! Двигаемся в правильном направлении!
  Фразах
    Фразах
    Вчера, 18:17
    Три десятка лет , а китайцев и того больше, северных корейцев считали хрен пойми кем, а тут кинулись в объятия с заверением в любви и дружбе. Такие мансы даром не проходят. Впрочем, кидалово это общая практика, а вот то, что огромная страна не в силах сама закончить начатое - проблема куда серьезнее.
    Disant
      Disant
      Вчера, 19:13
      огромная страна не в силах сама закончить начатое - проблема куда серьезнее.
      так что решать то - раскочегарить свою военную промышленность и потом , когда круговерть закончится - всех увольнять с предприятий и цеха разбирать\консервировать ненужные, закрывать химические предприятия и другие цепочки поставок - а это деньги в песок.
      либо докупить рассчитаное количество, например, боеприпасов, в КНДР.
      пятилетка - это экономика
  faterdom
    faterdom
    +1
    Вчера, 19:03
    И у них будут улицы Первых пятилеток! Вообще сегодня по Спутнику слушал одного политолога (по-моему Евстафьев), где он через каждую минуту спотыкался о то, что "но... мы же наложили на КНДР санкции ООН, которые теперь вынуждены выполнять..."
    Не указывая, конечно, тех, кто же это "наложил" в наши общие штаны, и мы теперь вынуждены это таскать везде с собой и нюхать. И китайцы тоже тогда слабину дали - вето не наложили. По тем же что и мы причинам - "дружба" с США.
  Самоед
    Самоед
    Вчера, 22:36
    Немного о "земле". Если у вас засорилась канализация, вы кого предпочтёте? Доктора физмат наук или сантехника? Не надо сакрализировать людей по их званиям. Маленький секрет: самые большие сволочи сидят наверху. Обнадёживает, что , не все.