Командир ВСУ: Северск потеряли, так как там не умели пользоваться оружием

6 488 7
Новый командир 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Вадим Черний рассказал, почему в декабре 2025 года украинским режимом был потерян город Северск:



На позициях были пехотинцы, которые при наличии лопат, мешков, оружия и боеприпасов не умели использовать оружие по назначению. Даже не понимали, как оборудовать позицию.

Комбриг перечисляет системные провалы: отсутствие минимального понимания действий при засадах, алгоритмов вступления в бой, методов ликвидации противника. Боевая подготовка, по его словам, «не проводилась или была только на бумагах». Пехотинцев бросили на передовую без элементарных навыков окопной войны.

Черний считает, что проблемы накапливались и просто «выстрелили» в один момент. При этом управление на местах системно врало в докладах «наверх» о реальном положении дел.

Напомним, Северск был освобожден российскими войсками в декабре 2025 года. Тогда уже были отстранены командиры 54-й и 10-й бригад. Теперь новый комбриг добивает остатки репутации украинской армии.

Несмотря на подобные заявления, которые больше выглядят как попытки оправдаться, нельзя отрицать, что сопротивление противника в городе было сильным. Тем не менее, российская армия освободила Северск от киевского режима.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    +4
    Вчера, 16:57
    ❝ На позициях были пехотинцы, которые при наличии лопат, мешков, оружия и боеприпасов не умели использовать оружие по назначению ❞ —

    — Вот лопатами и мешками свидомые умеют пользоваться на уровне инстинкта ...
  2. Ирек Звание
    +10
    Вчера, 16:57
    Это наши пацаны хорошо воевали .
  3. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Вчера, 16:58
    Сразу видно. что мы один народ laughing

    Сколько раз мы "освобождали" тот же Купянск?

    1. Кулл90 Звание
      +5
      Вчера, 18:29
      амриканцы получается тоже с нами один народ

      сколько раз трамп *побеждал* иран?

      и статья про Северск, купянск это другой город
      1. alexboguslavski Звание
        -3
        Вчера, 18:41
        Какая разница в названии, если "красивые доклады" вошли в систему.

        "Ошибаться можно, врать нельзя", вроде так было сказано.
        1. Кулл90 Звание
          +4
          Вчера, 19:22
          а есть доказательства, что купянск на тот момент не был взят?

          красивые доклады любят во всех странах
  4. Серик Бур Звание
    +1
    Вчера, 23:55
    Черное море им тоже в зачет. laughing