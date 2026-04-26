Бойцы «Африканского корпуса» продолжают удерживать город Кидаль в Мали
Бойцы российского «Африканского корпуса» продолжают удерживать позиции в городе Кидаль в Мали, информация о якобы представленном коридоре является вбросом террористов для создания паники. Об этом сообщает ряд российских ресурсов.
Ситуация в Кидале сложная, сепаратисты не смогли прорваться в южные районы города, в основном из-за основного лагеря правительственных сил, где находятся и бойцы «Африканского корпуса». По имеющимся данным, в атаке на город участвовало порядка 1000 террористов при поддержке 20 броневиков, более 80 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, минометов и FPV-дронов. Отмечается, что подготовку террористов вели украинские инструкторы, в частности, работе с FPV-дронами.
Всего было четыре волны атак на главный лагерь, а также выносные посты, где находились бойцы «Африканского корпуса» вместе с малийцами. Какое-то время несколько постов с нашими бойцами бились в окружении, но выстояли. Их удалось эвакуировать в основной лагерь.
Один из внешних постов в течение всего дня вёл бой в полном окружении, находясь в отрыве от главных сил на удалении 6 км, уничтожив 6 пикапов с террористами и захватив один.
На сегодняшний день в Гао и Севаре радикальные исламисты были отброшены, причем остатки террористов добили традиционные охотники Дозо и остающееся верным правительству туарегское ополчение ГАТИА. В столице Мали Бамако тоже все спокойно. Единственный город, где идут бои, — это Кидаль.
