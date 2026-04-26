Бойцы «Африканского корпуса» продолжают удерживать город Кидаль в Мали

11 895 55
Бойцы российского «Африканского корпуса» продолжают удерживать позиции в городе Кидаль в Мали, информация о якобы представленном коридоре является вбросом террористов для создания паники. Об этом сообщает ряд российских ресурсов.

Ситуация в Кидале сложная, сепаратисты не смогли прорваться в южные районы города, в основном из-за основного лагеря правительственных сил, где находятся и бойцы «Африканского корпуса». По имеющимся данным, в атаке на город участвовало порядка 1000 террористов при поддержке 20 броневиков, более 80 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, минометов и FPV-дронов. Отмечается, что подготовку террористов вели украинские инструкторы, в частности, работе с FPV-дронами.



Всего было четыре волны атак на главный лагерь, а также выносные посты, где находились бойцы «Африканского корпуса» вместе с малийцами. Какое-то время несколько постов с нашими бойцами бились в окружении, но выстояли. Их удалось эвакуировать в основной лагерь.



Один из внешних постов в течение всего дня вёл бой в полном окружении, находясь в отрыве от главных сил на удалении 6 км, уничтожив 6 пикапов с террористами и захватив один.

На сегодняшний день в Гао и Севаре радикальные исламисты были отброшены, причем остатки террористов добили традиционные охотники Дозо и остающееся верным правительству туарегское ополчение ГАТИА. В столице Мали Бамако тоже все спокойно. Единственный город, где идут бои, — это Кидаль.
55 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Tango
    Tango
    +27
    Вчера, 17:15
    "Вагнер" жив и их система подготовки бойцов !! Верхушку замочили (мятеж был против штабных полковников и хенералов ) ,но последователи остались и работают парни четко за Россию и без обиды на нее
    Африка это знает и помнит ! Храни их Бог Русских солдат по всему миру .. Кстате закон издали и рацифицировали ,про наших спецов ,которые имеют полное право проводить спец операции по защите государства И Русского мира по всей планете .! Работайте братья ..
    Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      -16
      Вчера, 17:34
      Tango
        Tango
        +2
        Вчера, 17:59
        Ну вы либеры уже футбольных фанатов в Росси пытаетесь зацепить !!!
        Я не фанат футбола )) Зря стараетесь Мы в спорте первые были и будем и МОК ваш нас не унизит !!
        Sky Strike fighter
          Sky Strike fighter
          -8
          Вчера, 18:01
          Я не либер и никого зацепить не пытаюсь. Просто констатирую факты из отечественной же прессы и тенденции. Куда всё идёт.На меня начинают ярлык либера навешивать. Хоть я просто тупо процитировал отечественную прессу.
          Монтесума
            Монтесума
            +4
            Вчера, 18:09
            Не надо тупо цитировать, лучше подождать, чем реально ситуация в Мали завершится. Параллели с обстановкой в других странах не всегда оправдываются.
            LiSiCyn
              LiSiCyn
              0
              Вчера, 22:42
              Кидаль пал. АК покинул базу..
              ВС Мали и АК покинули Кидаль, эвакуировали 300, тяжеляк и забрали своих 200.
              Сейчас по базе бегают и улюлюкают боевики исламистских группировок.

              Дяди стояли до последнего, но сработали договорённости по переговорам Мали с сепаратистами, которые, к сожалению, нужно исполнять.

              Белые дяди в Африке:
          Tango
            Tango
            -4
            Вчера, 18:31
            Ну ну ..Отмазка не проканала Максим ..Спящий явно смотрю !!! хее
            P.S. Я тут таких "долгожителей" с погонами часто всстречать начал )))) Вскрываться начали массово ))
            И такие Я не такая ,я жду трамвая !!
            Sky Strike fighter
              Sky Strike fighter
              0
              Вчера, 18:32
              Что то вы кина насмотрелись.Хотя с постоянными цифровыми запретами ,тех же VPN и прочих Telegram как бы не стали появляться всякие спящие массово по всей стране.Не дай Бог конечно,но такое впечатление что прямо провоцируют народ,подталкивают к этому.Хотят как лучше,а получается как получается.
            НИКНН
              НИКНН
              0
              Вчера, 21:44
              На сколько часто и кого? Я встрял даже не по теме а по вашему комменту. Вы что вообще знаете об африканском корпусе? Я честно только сегодня начал тему изучать и пока боюсь что то выражать, много не понятно, а вы просто не по теме сразу идете в нападку, на конкретного человека, что вами руководит? Объясните может другие поймут.
              LiSiCyn
                LiSiCyn
                +1
                Вчера, 22:46
                Так это же Механ! Неужели не узнали? Он всегда такой... wink
                НИКНН
                  НИКНН
                  +1
                  Вчера, 22:57
                  догадался вроде не первый день на сайте, просто у меня принцип просто так не обижать собеседника..., по крайней мере отнестись к мнению с попыткой понять...
                  LiSiCyn
                    LiSiCyn
                    +1
                    Вчера, 23:09
                    Здесь 30% таких. А то и больше.
                    Но без Механа скучно, поэтому он ВЕЧЕН! laughing
                    НИКНН
                      НИКНН
                      0
                      Вчера, 23:13
                      Соглашусь, но михан иногда что то дает хотя бы для оценки
          3. Комментарий был удален.
          SSR
            SSR
            0
            Вчера, 21:08
            Так вы первый начали, говорить всем, куда и что идёт.
    Кулл90
      Кулл90
      -14
      Вчера, 17:36
      мятеж был против штабных полковников и хенералов, но погибли простые летчики и не один хенерал не пострадал, и мятеж состоялся тогда, когда пукры начали свое контрнаступление
      Власов тоже храбро воевал за СССР,
      Tango
        Tango
        +5
        Вчера, 18:09
        Ну бывает ,когда терпение заканчивается .Летчиков жалко,но они знали кого бомбить летят на боевом ! ..
        Танкисты тоже знали ,когда Верховный совет из танков расстреливали и жертвы были под хохот либеров и Гайдара с ЕБН ..И понеслось тогда грабежи СССР Даже Плутоний продали США за копейки МВФ
        P.S. а хенералов сажать начали и массово после этого..
        Шойгу на Алтае закрылся и сидит пилит там что то ..
        Кулл90
          Кулл90
          +4
          Вчера, 18:14
          ну да ми-8 рэб и ил-22 не имеющие вооружений полетели бомбить,
          хенералов сажали и до и после, и уж пригожин тут не причем
        Овсиговец
          Овсиговец
          +4
          Вчера, 18:30
          плевать...всё слова......мятеж он и есть мятеж, он в любом случае хреново сказывается на своих и помогает врагу..... а помогая врагу даже косвенно сам становишься врагом.... и закончили как мятежники
    Аркадий007
      Аркадий007
      +5
      Вчера, 18:11
      Удивлен.
      Мне за вчерашнее упоминание ЧВК в Сирии и Мали ровно 13 минусов поставили, а вам плюсы сегодня.
      Aken
        Aken
        +1
        Вчера, 18:36
        По Вам точечно отработали три смены ботов, у начальства которых имя Вагнер взывает диарею.
        Улисс
          Улисс
          +7
          Вчера, 19:01
          Кругом враги..Боты, "охранители" , слуги режима..Один вы весь в белом.. love
          Aken
            Aken
            0
            Вчера, 20:34
            Я занёс Вас в свой список ботов- охранителей. Это залёт.
            И я сегодня сменил белую футболку на зелёную. Белую отдал жене в стирку.
            Вы почти угадали.
    Монтесума
      Монтесума
      +6
      Вчера, 18:32
      Наткнулся на информацию из Мали от "Вагнера", вроде как из первых рук запись. Ничего гарантировать не могу, но до сих пор этот канал, предоставивший запись, во вранье замечен не был. Парни просто Герои с Большой буквы. hi
      ZERGULIO
      Мали. Наш Африканский корпус работает по бандам террористов Аль Каиды и прочего отребья, которое туда стянули со всего континента.

      [18+ мат] Ситуация в Мали, без купюр:

      - Там два опорных пункта в Кидале, сутки *башились, короче, против боевиков, они так их и не взяли, короче, не смогли подойти. Один опорник 9 человек, второй там 13 человек, просто Герои России пацаны нах*й, все раненые, сто процентов все лежачие, бл*дь. Эээх, вообще все были ранены, отстреливались уже одиночными нах*й. Сутки к себе противника не подпустили, просто тысячи боевиков окружили, бл*дь, два маленьких опорника выносных, ну наблюдательных поста, бл*дь. Вот, и эти НПшки не подпустили вообще никого к себе, их как огня боялись нах*й.

      А основной опорник, бл*дь, в осаде находится сейчас в Кидале. Вот, и за мужество и героизм, договорились просто, что они нам этих пацанов отдадут. Не станут их там добивать-убивать, короче. Оценили мужество, нах*й, и позволили их забрать на опорный пункт, на Кидаль. Вот оттуда все и видео, и вся х*йня в интернете.

      А в целом на сайт Африканского корпуса зайдите, там плюс-минус правда. До тысячи мы наколотили вчера в Мали, пикапов нажгли там п*зда, короче. х*рили этих п*доров, как щенков *баных нах*й. Просто рвали их целые сутки. Не без потерь, конечно – и вертолет сбит, бл*дь, и одно-второе.

      Но мы, б*дь, показали зубы п*здец как, просто сделали невозможное. Брестские крепости, четыре Брестские крепости было вчера. Это Бамако, Севарэ, Гао и Кидаль. Но в Кидале проблема, они отрезанные щас от внешнего мира. Надо что-то делать, что-то думать. Их просто две тыщи боевиков окружило, нах*й, и там щас двести спартанцев, бл:дь, одни. Один на один с судьбой. Ни авиация не подлетит, никто, нах*й, к ним. Пока нет возможности помочь. Ну вот думаем, как вытащить парней.

      Русский солдат, конечно, есть русский солдат. Я видел много подвигов, но вот чтобы, бл*дь, вот так вот, до последнего патрона, бл*дь, что-то с чем-то. Прошу прощения, не спал двое суток, язык заплетается.

      UPD. Парней вытащили 👍
      svarog77
        svarog77
        -6
        Вчера, 19:37
        В 2024 году уничтоженная на марше колонна "Вагнера" несколько дней "доблестно держала оборону" в соц. сетях... laughing
        Монтесума
          Монтесума
          0
          Вчера, 20:00
          Ну очень смешное событие - подленькая радость, пополам со злорадством, у кого-то взыграла. Хотя понятно, кого это трагическое событие может радовать - либо упоротых свидомых, либо гнид из пятой колонны. И не уничтожены были вагнеровцы, а понесли тяжёлые потери в бою - до последнего сражались в неблагоприятной ситуации. Пленных выкупили, не бросили.
          22 июля правительственные войска и «Вагнер» триумфально вошли в оазис Ин-Афарак на алжирской границе. Это событие было обставлено малийскими властями даже с некоторой театральностью, поскольку предвещало скорую победу над туарегами. Действительно, к этому моменту под контролем сепаратистов оставалась только узкая полоса пустыни вдоль алжирской границы с оазисом Тин-Заутин.


          Одновременно с рейдом в Ин-Афарак другая группа правительственных войск при поддержке «вагнеров» двинулась 23 июля от базы FAMA в Тессалите на этот самый Тин-Заутин. Предполагалось, что занятие Тин-Заутина станет эффектной точкой окончания войны с туарегами и будет символизировать собой силу правительства Мали.


          Неожиданно туареги оказали на подходе к Тин-Заутину ожесточенное сопротивление. Малийское командование, видимо, представляло себе рейд на Тин-Заутин как копию недавнего триумфального шествия в Ин-Афарак. Поэтому в колонне не было тяжелой техники, но были блогеры. Не было саперов, передового охранения, ее не поддерживала авиация, а прогноз погоды предвещал песчаную бурю. Таким образом, изначально идея этого марша была непродуманной, но идея принадлежала малийскому командованию.

          К вечеру первого дня осады буря все-таки началась. Заодно выяснилось, что туареги в Тин-Заутине исчисляются тысячами, они приперты к алжирской границе и им ничего терять.
          27 июля авиация Мали все-таки смогла атаковать позиции туарегов, но к исходу третьего дня боя стало понятно, что Тин-Заутин с наскока не взять. Малийская армия и «Вагнер» стали отступать по другой дороге в сторону Кидаля через «вади» – высохшее русло древней реки Тамассахарт. В результате колонна сперва подорвалась на крупном самодельном взрывном устройстве (СВУ), а затем оказалась зажата в низине «вади» между отрядом туарегов и неожиданно возникшим отрядом джихадистов.

          Обычно туареги с джихадистами не сотрудничают – это разные народы, разные идеологии и у них принципиально разные цели. Более того, ранее они регулярно атаковали друг друга. Но в данном случае они ситуативно сплотились против общего врага, чего малийская разведка вскрыть вовремя не смогла.

          Посланные из Кидаля два вертолета «Вагнера» были то ли сбиты, то ли упали сами. Колонна была полностью разгромлена. В разгаре боя малийские части открыли «дружественный огонь», но даже в обстановке боевого хаоса «вагнеровцы» могли уничтожить перед откатом около 40 азавадовцев.
          Иными словами, случившееся стало результатом беспечности и самонадеянности малийского командования и стечения трагических обстоятельств.


          Руководство ЧВК не принимало никакого участия в планировании операции. Российский Африканский корпус, ответственные офицеры которого находятся даже не в Мали, а в Буркина-Фасо, Нигере и ЦАР, вообще были ни при чем. Хотя именно офицеры АК уже вечером 27 июля прибыли на место и участвовали в выкупе пленных. Также прилетела и большая группа российских военных медиков.
          svarog77
            svarog77
            0
            Вчера, 22:09
            Вот только фото уничтоженной колонны говорят совсем другое, ни о каком многодневном сопротивлении там даже речи не шло...
  tjeck91
    tjeck91
    +4
    Вчера, 17:21
    Имхо ничем хорошим этот косплей колониальных войнушек в Африке и ближнем Востоке не кончится. Все колониальные империи разваливались не просто так. Да и в армии вроде лишних людей сейчас нет.
    Aken
      Aken
      +11
      Вчера, 17:34
      Вы правы. Добить французскую колониальную систему - наша обязанность. Дело надо довести до конца.
      Sky Strike fighter
        Sky Strike fighter
        -1
        Вчера, 17:38
        Вы наверное эту статью не читали.Тут бы отбиться для начала.
        Aken
          Aken
          +4
          Вчера, 17:51
          Отобьются и добьют. Заодно и присланных бандерлогов там же прикопают.
          Tango
            Tango
            +5
            Вчера, 18:27
            Это однозначно ..В Чечне их жестко убивали УНА-УНсо ..Такие черти ,даже чеченцы отморозки удивлялись их жестокости и целям их прозападным ..
        gsev
          gsev
          0
          Вчера, 21:09
          Надо поддержать малийцев, которые воюют протев исламских террористов и спецназа СБУ-ВСУ. Пока у России есть возможность воевать на чужой территории в Африке. В случае поражения законных властей в Нигере, Мали, Буркина-Фасо исламские террористы поедут воевать не в Газу и в Зангезурский коридор, а в Россию за еврея Зеленского и армянку Тимошенко..
      2. Tango Звание
        Tango
        +1
        Вчера, 18:16
        Да кровососы европы там сидят еще ..А франция особенно ..Саркози взял кредит у Кадаффи и поднял первый авиацию на бомбежку Ливии гаденыш ..
        А макрон такой же ,но труслив и муж его бьет )))
        Смех и грех,но ЕС скоро хана ..
      Incvizitor
        Incvizitor
        +3
        Вчера, 19:51
        Надо вычищать всю западную грязь со всего мира и создать им проблемы у себя.
        Aken
          Aken
          -1
          Вчера, 20:35
          Про западную грязь не уверен, а чистить у себя надо было начинать 20 лет назад.
      IsDiG
        IsDiG
        0
        Вчера, 21:31
        Странное добивание однако - французы также воевали против Берберов и местных исламистов. Берберов, кстати Алжир поддерживает.
        Потом с помощью Вагнеров, в Мали сел пророссийский царек. И соответственно, сейчас он обслуживает Российские интересы, как-то антиколониализмом и не пахнет, а те же Берберы вообще национально-освободительное движение своё имеют, цель которого свое государство за него и воюют. Не кажется ли вам странным, что добивая "антиколониальную систему" Россия против национально-освободительного движения. Да и вообще суть то не "колониальной системе", а в этно-племенных разборках и поддерживания одну сторону, автоматически становитесь против другой в рамках больших групп народностей, а не против "подкупленных террористов" и так далее.
        Aken
          Aken
          0
          Сегодня, 00:15
          Во-первых французская колониальная система должна быть добита. Это не обсуждается.
          Во-вторых, если берберы этому мешают, они должны быть уничтожены. Это не обсуждается.
          Но самое главное, Вы ничего не понимаете в колониализме и в антиколониализме. Видны пробелы в теории.
    Vauxhall
      Vauxhall
      -4
      Вчера, 18:37
      А пойдут ли эти бойцы за произраильский кремль?
      За прошлые предательства?
      Особенно после убийства основателя.
  Tango
    Tango
    +11
    Вчера, 17:23
    СССР освободила мир от колоний англосаксих и прочих фашисткой Европы ..! За это нас и ненавидят и пытаются ликвидировать Россию и Русский мир изнутри особенно Иногда у них получается Но основа вновь восстанавливается и становимся еще сильнее !! ..Мы им как кость в горле .!.Не даем зверствовать по полной ...Эпштейнов много у них ! Хотят свободы в кровавых действиях своих А мы это всему миру рассказываем и противостоим им ,как никто в мире
    P.S. Меня тут тоже не любят за мой язык ..)))Терплю
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    0
    Вчера, 17:39
    Министр обороны Мали жив.
    Tango
      Tango
      +1
      Вчера, 18:23
      И будет жить ,пока там Русские охраняют его ! soldier
  Сергей Ткач
    Сергей Ткач
    0
    Вчера, 18:02
    Про украинских инструкторов по дронам. То писали что их не хватает катастрофически. То они инструктируют то в Германии, то в ОАЭ, то в Африке...
  Сергей1984
    Сергей1984
    +6
    Вчера, 18:06
    Молодцы ребята! В очередной раз прославили славу русского оружия! Дай Бог вам удачи!
  Овсиговец
    Овсиговец
    +1
    Вчера, 18:35
    в рейде участвовало до 1000 боевиков..... я когда такое читаю все время думаю - а местные аборигены вообще собираются сами обороняться?.....1000 это конечно сила но тем не менее это не армия и даже не бригада
  Дмитрий Иванов_8
    Дмитрий Иванов_8
    +3
    Вчера, 18:39
    Негры (прости тащ майор) столкнулись с русскими. Что могло пойти не так?!
  RuAbel
    RuAbel
    0
    Вчера, 18:41
    Ни как не могу понять, чьи интересы представляет Африкорп. Мали, конечно, богато всякой всячиной, но российские госкорпорации там, по-моему, не замечены. Так чьи интересы наши парни там защищают?
    faterdom
      faterdom
      +1
      Вчера, 19:13
      А помочь выбросить французов с урановой и прочей халявы разве не в наших интересах? Пусть лапу , и деньги от сердца отрывают на энергетику, меньше на антироссийскую деятельность останется.
      И, кстати, кто у нас лучший обогащатель урана, для превращения его ТВЭЛы?
      RuAbel
        RuAbel
        -1
        Вчера, 19:26
        Помочь кому? Уточняю – РФ не импортирует уран, берёт только на переработку. Алмазы, золото, хз что там ещё, нам своего хватает. Государственных интересов РФ там нет. Вопрос повис в в воздухе.
    Улисс
      Улисс
      -1
      Вчера, 19:32
      Африкорп не государственная организация. Кто платит , того интересы и защищают.. Возможно я что-то не знаю, но кто мне это расскажет? request
      RuAbel
        RuAbel
        +1
        Вчера, 19:34
        Не государственная, разве? МО РФ ждёт Вас на подписание контракта!
        Улисс
          Улисс
          +1
          Вчера, 20:31
          На госуслугах с Вагнером контракт подписывать ??
      Evgeny64
        Evgeny64
        +1
        Вчера, 20:23
        АК и Вагнер там параллельно "работают". АК это структура МО. Вроде постепенно "Вагнер" вливают в АК, но иногда непосредственное вмешательство РФ афишировать не стоит, поэтому используют "Вагнер", как самостоятельную единицу, типа коммерческая структура, по прямым договорам с правительствами в Африке.
    poquello
      poquello
      0
      Вчера, 20:19
      а че ЕС с США на Украине делает?
  Schneeberg
    Schneeberg
    0
    Вчера, 20:03
    Вот саму Францию бы добить!
  Сергей3
    Сергей3
    +1
    Вчера, 20:12
    Чего они там вообще забыли? Наше какое дело до Африки? Или деньги не пахнут, можно сложить дурную голову под пальмой за пачку вечнозелёных?!