Сырский уведомил начштаба ВС Канады об активизации ВС РФ по всему фронту
Российские войска активизировались фактически по всей линии фронта, перейдя к наступательным действиям. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский.
Украинский генерал провел встречу с начальником штаба обороны Канады Дженни Кариньян, в ходе которой уведомил союзника об осложнившейся ситуации на линии боевого соприкосновения. По словам Сырского, российская армия перешла в наступление практически по всей линии фронта. Другие подробности главком ВСУ пока решил придержать.
Ситуация остается сложной. Противник активизировал наступательные действия практически по всей линии фронта.
Что интересно, судя по заявлениям Сырского, он просто брал проблемы ВСУ и озвучивал их, но в контексте российской армии. Он рассказал, что ВС РФ несет «огромные потери», которые не может компенсировать даже с помощью новобранцев. Кроме того, у российской армии якобы нет резервов, а также она испытывает дефицит зенитных ракет. Непонятно только, как российская армия в таком состоянии наступает, да еще и по всему фронту.
До этого Сырский встречался с главами военных комитетов НАТО и ЕС – адмиралом Джузеппе Каво Драгоне и генералом Шоном Клэнси, рассказав им, что украинская армия применяет только «передовые» подходы к ведению боевых действий, значительно опережая в этом российскую армию. Ни о каких «мясных штурмах» главком ВСУ не слышал, все идет по стандартам НАТО.
