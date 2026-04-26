Сырский уведомил начштаба ВС Канады об активизации ВС РФ по всему фронту

Российские войска активизировались фактически по всей линии фронта, перейдя к наступательным действиям. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский.

Украинский генерал провел встречу с начальником штаба обороны Канады Дженни Кариньян, в ходе которой уведомил союзника об осложнившейся ситуации на линии боевого соприкосновения. По словам Сырского, российская армия перешла в наступление практически по всей линии фронта. Другие подробности главком ВСУ пока решил придержать.



Ситуация остается сложной. Противник активизировал наступательные действия практически по всей линии фронта.

Что интересно, судя по заявлениям Сырского, он просто брал проблемы ВСУ и озвучивал их, но в контексте российской армии. Он рассказал, что ВС РФ несет «огромные потери», которые не может компенсировать даже с помощью новобранцев. Кроме того, у российской армии якобы нет резервов, а также она испытывает дефицит зенитных ракет. Непонятно только, как российская армия в таком состоянии наступает, да еще и по всему фронту.

До этого Сырский встречался с главами военных комитетов НАТО и ЕС – адмиралом Джузеппе Каво Драгоне и генералом Шоном Клэнси, рассказав им, что украинская армия применяет только «передовые» подходы к ведению боевых действий, значительно опережая в этом российскую армию. Ни о каких «мясных штурмах» главком ВСУ не слышал, все идет по стандартам НАТО.
  Mitos
    Mitos
    +4
    Вчера, 17:51
    Пусть пожалуется в спорт лото, может там помогут. Зачем писать об очередном отчете на верх...
    1. Комментарий был удален.
      Монтесума
        Монтесума
        +4
        Вчера, 18:03
        Цитата: Sky Strike fighter
        Чё баба такая веселая на фото?

        Эта баба - не просто так баба, давно в канадской армии служит.
        В течение 35 лет службы в канадской армии командовала войсками в Афганистане, Боснии и Герцеговине, Ираке и Сирии. В 2008 году стала первой женщиной, возглавившей боевое подразделение канадских вооружённых сил. С 2019 по 2020 год Кариньян возглавляла миссию НАТО в Ираке.
        Sky Strike fighter
          Sky Strike fighter
          +4
          Вчера, 18:09
          Ну да .Канадская армия самая воюющая армия мира.
          роман66
            роман66
            +1
            Вчера, 18:36
            И им дико интересно, что там, на Украине.
            НИКНН
              НИКНН
              0
              Вчера, 21:36
              Привет Рома! hi что то мы одинаково крайнее время реагировать начали на чушь. Ну
              ну уведомил, ну а дальше что? Мне как и тебе военному о чем то это говорит? Больше волнует когда... да уже не хочу даже озвучивать и тебе тем боле... Комментировать желтую прессу пресно как то.
          Sky Strike fighter
            Sky Strike fighter
            +2
            Вчера, 18:40
            А чё там интересного для канадцев на Украине?Кубка Стэнли там точно нет.
            Ватервейс 672
              Ватервейс 672
              +3
              Вчера, 19:05
              Канада на третьем месте по числу проживающих украинцев (после Украины и России). Хоккеисты там тоже были, взять Уэйна Гретцки - по одним сведениям у него украинские корни, по другим - российские.
          Nexcom
            Nexcom
            +1
            Вчера, 19:36
            канадцы в партизаны рванули - была на ВО статья. ждут нападения и учатся в лесах выживать (подножный корм, костерок запалить под дождём и т.д.)
        Александр Лебедев
          Александр Лебедев
          +3
          Вчера, 18:45
          В общем тётя умеет в политику, и подлижет где надо, и поулыбается, и повесточка закрыта - тётя генерал по квоте, мы поняли. Радостная то она чего?
        3. Комментарий был удален.
  Монтесума
    Монтесума
    +4
    Вчера, 17:55
    Ни о каких «мясных штурмах» главком ВСУ не слышал, все идет по стандартам НАТО.

    Особенно, по стандарту главного смотрящего в НАТО, который по два раза на дню второй месяц объявляет о победе над Ираном.
    Nexcom
      Nexcom
      +1
      Вчера, 19:44
      ..ну склероз там, забывают что "победили", бывает... lol
  Cерж_76
    Cерж_76
    0
    Вчера, 17:59
    Ну и гримаса у неё, как будто лимон проглотила
  Артур Грудинин
    Артур Грудинин
    +1
    Вчера, 18:01
    Чо-то не слышно никаких новостей о Роберте Бровди. Неужели сдох?
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    +4
    Вчера, 18:11
    Пёс с нею, этой вырусью. Есть события поважнее.

    Сегодня, 26 апреля, мы чествуем тех, кто всегда бьёт точно в цель — наших снайперов! Этот профессиональный праздник, хоть и не имеет официального статуса, по праву считается днём настоящих мастеров своего дела.

    Праздник не имеет официального статуса, но традиционно отмечается в воинских частях и спецподразделениях Вооружённых Сил РФ (мотострелковые войска, ССО, ВДВ, РВСН, ВМФ), а также в структурах ФСБ, ФСО, МВД, Росгвардии и Минюста.

    Один выстрел -один труп. А повезет, то и два.
    carpenter
      carpenter
      +2
      Вчера, 18:22
      Цитата: alexboguslavski
      Сегодня, 26 апреля, мы чествуем тех, кто всегда бьёт точно в цель — наших снайперов!

      На сайте есть такие. С праздником и удачи.
  carpenter
    carpenter
    +1
    Вчера, 18:20
    Украинский генерал провел встречу с начальником штаба обороны Канады Дженни Кариньян

    Какой начальник штаба, такая и армия.
  commbatant
    commbatant
    +1
    Вчера, 18:21
    Женщина штабной работник, его глава, невидаль.
  Глухой
    Глухой
    0
    Вчера, 18:24
    Сырскому срочно нужна капельница. физ + глюкозка. Помогает. Еще кровопускание по старинке. А то давит на черепушку и бред уже начался laughing
    Васян1971
      Васян1971
      -1
      Вчера, 20:12
      Цитата: Глухой
      Еще кровопускание по старинке.

      Ага. Классический рецепт: "Бритвой по горлу и в колодец"©
      Глухой
        Глухой
        -1
        Вчера, 20:26
        Коллега. Зря смеетесь. Гемоэксфузия довольно эффективное средство для очистки крови, работы костного мозга, сердца и т.д. Конечно, что в пределах разумного.
        P.S> Из-за любви ко мне платонической. Одна девушка 20 лет назад решилась. Эпенефрин...пиии... пиии (названия). У наряда и реанимации - откуда у меня, которые, они вызвали определенные вопросы на вызове. Но корочку показал - вопросы отпали. Она так никогда и не и извинилась и прощения не попросила. Но потом спустя 10 лет лет. Сказала мысленно спасибо. Дурой была. По глазам понял. Встретил ее. Не случайно. Что-то решил спустя 10 лет приехать.
  drags33
    drags33
    -1
    Вчера, 18:31
    Ну канадцы, конечно, знатные воины )))))
    Сейчас что-нибудь присоветуют...
  Фразах
    Фразах
    +3
    Вчера, 18:32
    Глава наемной армии туземцев сообщил белым господам об обстановке на фронте. Немного сп... приукрасил с видом лихим и придурковатым, но это везде так.
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    +1
    Вчера, 18:36
    Украинские беженцы, кто посмышленей, бегут из Германии в Канаду, пока немцы не стали высылать их обратно на Украину

    Не догадываются, что мобилизацию объявят по всему западному миру и спрятаться в час Х будет просто невозможно.

    Вас всех уже продали за 90 млрд евро.
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Вчера, 19:39
    В Армении - в Еререване семьям с фамилией Кариньян свезло так свезло .Шер не даст соврать. wassat
  Улисс
    Улисс
    0
    Вчера, 19:55
    "В течение 35 лет службы в канадской армии командовала войсками в Афганистане, Боснии и Герцеговине, Ираке и Сирии. В 2008 году стала первой женщиной, возглавившей боевое подразделение канадских вооружённых сил. С 2019 по 2020 год Кариньян возглавляла миссию НАТО в Ираке." Везде обосралась , всё , что нужно знать об этой старухе..
  Schneeberg
    Schneeberg
    0
    Вчера, 19:58
    Цитата: Глухой
    Сырскому срочно нужна капельница. физ + глюкозка. Помогает
    Ещё помогает рюмка ледяной водки с острой и горячей закуской!
  Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan
    0
    Вчера, 22:26
    Он рассказал, что ВС РФ несет «огромные потери», которые не может компенсировать даже с помощью новобранцев. Кроме того, у российской армии якобы нет резервов, а также она испытывает дефицит зенитных ракет. Непонятно только, как российская армия в таком состоянии наступает, да еще и по всему фронту.


    Очень просто, командиры гонят пехоту вперёд, по сути в один конец, а озвученные проблемы у нашей армии в целом правильные - зенитных ракет не хватает, а пополнение не покрывает потери.

    Хватит замалчивать проблемы, иначе скоро вообще у на солдат не останется!
  Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan
    0
    Вчера, 22:27
    украинская армия применяет только «передовые» подходы к ведению боевых действий, значительно опережая в этом российскую армию. Ни о каких «мясных штурмах» главком ВСУ не слышал, все идет по стандартам НАТО.


    Тут не над чем смеяться, все так и есть, сейчас главная сила на фронте это дрогы и тут ВСУ впереди нас, как и в системе и средствах борьбы с дронами.