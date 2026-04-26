«Хватит рисовать красные линии»: генерал ВС РФ призвал воевать по-настоящему
26 311157
Красные линии давно уже не работают, пора воевать по-настоящему. Об этом заявил экс-глава Генштаба ВС РФ Юрий Балуевский в ходе выступления в Общественной палате.
Генерал призвал к решительному отказу от так называемых «красных линий», на которые уже никто внимания не обращает. По его словам, противник видит, что Россия не реагирует на его действия, и еще больше наглеет. Отсутствие адекватной реакции лишь провоцирует дальнейшую эскалацию.
По словам Балуевского, противник не понимает слов, его нужно заставить бояться, иначе вражеские беспилотники скоро будут летать в нашем небе, как у себя дома. Уже сейчас они долетают до Урала, а скоро начнут бить и по Сибири. На купол Кремля украинские дроны садились, российские стратеги атаковали, а у нас ноль реакции и одни сплошные красные линии. А на Западе видят эту реакцию и тоже смелеют, зная, что никакого ответа от них никто, кроме МИДа, не потребует.
Когда украинский дрон сел на купол здания, где находится Верховный главнокомандующий, я всё ждал. Ждал ответа. Но вместо него — снова красные линии. Ну когда, когда мы начнём воевать по-настоящему?
Между тем, заявления Балуевского отражают настроения российских военных на фронте. Многие офицеры неоднократно говорили о том, что нужно воевать по-другому. Не нужно бояться большой войны, она уже началась. И если мы сейчас не покажем своей силы и решимости, то нас просто раздавят. Нужно менять стратегию и срочно.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация