26 311 157
«Хватит рисовать красные линии»: генерал ВС РФ призвал воевать по-настоящему

Красные линии давно уже не работают, пора воевать по-настоящему. Об этом заявил экс-глава Генштаба ВС РФ Юрий Балуевский в ходе выступления в Общественной палате.

Генерал призвал к решительному отказу от так называемых «красных линий», на которые уже никто внимания не обращает. По его словам, противник видит, что Россия не реагирует на его действия, и еще больше наглеет. Отсутствие адекватной реакции лишь провоцирует дальнейшую эскалацию.



По словам Балуевского, противник не понимает слов, его нужно заставить бояться, иначе вражеские беспилотники скоро будут летать в нашем небе, как у себя дома. Уже сейчас они долетают до Урала, а скоро начнут бить и по Сибири. На купол Кремля украинские дроны садились, российские стратеги атаковали, а у нас ноль реакции и одни сплошные красные линии. А на Западе видят эту реакцию и тоже смелеют, зная, что никакого ответа от них никто, кроме МИДа, не потребует.

Когда украинский дрон сел на купол здания, где находится Верховный главнокомандующий, я всё ждал. Ждал ответа. Но вместо него — снова красные линии. Ну когда, когда мы начнём воевать по-настоящему?


Между тем, заявления Балуевского отражают настроения российских военных на фронте. Многие офицеры неоднократно говорили о том, что нужно воевать по-другому. Не нужно бояться большой войны, она уже началась. И если мы сейчас не покажем своей силы и решимости, то нас просто раздавят. Нужно менять стратегию и срочно.
157 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. К_4 Звание
    К_4
    +67
    Вчера, 18:42
    Да им пофиг там в Кремле. У них ща выборы на повестке и судя по опросам они там пролетают як фанера. А значит будут всеми силами тянуть, мухлевать, глушить все ненужные новости. тупо делать вид, что ничего не происходит. Вот только проблема, котёл недовольства ведь реально начинает булькать, причем даже у служивых людей. К чему это может привести можно только гадать.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +12
      Вчера, 19:09
      Цитата: К_4
      Да им пофиг там в Кремле. У них ща выборы на повестке и судя по опросам они там пролетают як фанера. А значит будут всеми силами тянуть, мухлевать, глушить все ненужные новости. тупо делать вид, что ничего не происходит. Вот только проблема, котёл недовольства ведь реально начинает булькать, причем даже у служивых людей. К чему это может привести можно только гадать.


      Цели верно поставлены.Вот только на практике получается,что старыми методами в современном конфликте действовать не перспективно.Этот конфликт он ведь как парта.Просто кто быстрее научится и быстрее масштабирует верные решения тот и молодец.В этом ключ к успеху.
      1. tsvetahaki Звание
        tsvetahaki
        +2
        Вчера, 21:00
        Цитата: Sky Strike fighter
        Этот конфликт он ведь как парта.Просто кто быстрее научится и быстрее масштабирует верные решения тот и молодец.В этом ключ к успеху.

        Дьявал в деталях.
        Эта парта в униврситете. И на учебу - чтобы студент был вообще способен усвоить материал - берут сдавших экзамены.
        1. НИКНН Звание
          НИКНН
          -4
          Вчера, 21:29
          Так чего не воюет? давай в перед.... устало уже профанации уж промолчать вроде бы полезней было. Не пойму это старческий маразм или другое?
      2. BOCTOK 77 Звание
        BOCTOK 77
        -3
        Вчера, 22:18
        Какие у вас верные выводы про "старые методы". А вот наши генералы нечему никогда не учатся. Всё давно известно, решения есть. Есть Военная доктрина РФ , принятая ещё в 2014 году. Там всё написано, но никто не собирается, или не хочет её выполнять. А СВО - это пример того, как нельзя воевать. Пока нечему учиться по результатом СВО. Это не современные боевые действия, это извращение какое-то...А генерал что прозрел ? У нас нет сил без ЯО закончить СВО. У нас отсталая и нереформированная армия. Мы ничего не умеем в таких конфликтах, как СВО. А он не первый и не последний !!!
      3. Лексей Звание
        Лексей
        -1
        Вчера, 23:34
        Цель одна - сделать вид что цели есть .
    2. Перфильева Вера Звание
      Перфильева Вера
      +20
      Вчера, 19:25
      "Да им пофиг там в Кремле."

      Да все просто - в Кремле и правительстве России засела и верховодит иудейско- сионисткая мафия, которая и претворяет в жизнь программу уничтожения и расчленения нашей Родины!
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +14
        Вчера, 19:53
        экс-глава Генштаба ВС РФ Юрий Балуевский

        Честно говоря, я, как дилетант в военном деле думал, что нам просто нечем сильнее шарахнуть по бандеровцам (все новейшее вооружение только в единичных экземплярах), но Юрий Николаевич, как военспец высокого класса, авторитетно заявляет, что воевать есть чем, и просто нет военно-политической воли хотя-бы сравнять с землей Банковую и истребить бандеровскую верхушку.
        А сравнивание Матвиенко Валентины ситуации Венесуэлы Ирана и России, как одинаковые в бесполезности радикальных действий просто - смехотворны, если не странны.
      2. Аскольд65 Звание
        Аскольд65
        -3
        Вчера, 20:10
        Цитата: Перфильева Вера
        Да все просто - в Кремле и правительстве России засела и верховодит иудейско- сионисткая мафия, которая и претворяет в жизнь программу уничтожения и расчленения нашей Родины!

        Тут в комментах на другом ресурсе вычитал такой расклад аббревиатуры П.У.Т.И.Н.
        Программа_Уничтожения_Территории_И_Населения. laughing
    3. Комментарий был удален.
    4. alexoff Звание
      alexoff
      +4
      Вчера, 20:28
      Так вроде ж наоборот - начать воевать по нормальному - народ и проголосует. Трампу правда не понравится, но вроде как не он главный избиратель
      1. Lako Звание
        Lako
        +5
        Вчера, 22:11
        Если начать воевать по настоящему, то народу может это и понравится, а вот уважаемым, в Кремле, людям может и не очень. Так что здесь нужно выбирать, либо интересы русского народа, либо интересы тех, у кого недвижимость и вклады в Западных банках. Времени, для выбора, все меньше.
        1. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Вчера, 22:34
          Эти важные люди кажется скорее профукают все деньги за рубежом и будут смотреть как их родню в асфальт гейропейцы закатывают, но ничего не сделают чтобы их родне было в России нормально и чтоб их деньги тут никто не украл
      2. guest Звание
        guest
        0
        Вчера, 23:33
        Цитата: alexoff
        не он главный избиратель

        Зато главный держатель за одно место. laughing
      3. Лексей Звание
        Лексей
        0
        Вчера, 23:39
        Да не важно мнение народа , в ЦИК всё исправят , как надо... Д и Трамп не важен , у нас на англосаксов посматривают .
    5. Лимрак Звание
      Лимрак
      +10
      Вчера, 20:31
      Какими надо быть бездарными болванами что бы имея колоссальную поддержку и любоффь нароода ее бездарно профукать и потерять принимая фатальные неверные и даже вредные решения внутренней политики страны. Поэтому народ смотрит и офигевает. Люди могли бы простить ВСЕ президенту по части ошибок внутренней политики и простить закручивание гаек и увеличение поборов с наседения но вот простить провалы и неадекватное поведение на внешнем контуре с рагами страны уже никак не получается то есть по факту нас народ и Россию как страну неадекватное поведение и бездействие руководства позорит и унижает нас в мире перед всеми выставляя трусливыми терпилами и в то же время они же выбешивают народ внутри страны неадекватно управляя страной то есть два удара со всех нарпавлений - это уже невозможно терпеть. Если бы хотя бы один из направлений они держали то все было бы по другму а так...оба проигрывают. Такое не прощается
      1. guest Звание
        guest
        -1
        Вчера, 23:36
        Цитата: Лимрак
        Какими надо быть бездарными болванами что бы имея колоссальную поддержку и любоффь нароода ее бездарно профукать и потерять

        На поддержку и любовь ничего купить нельзя. laughing
    6. Татьяна Звание
      Татьяна
      +9
      Вчера, 20:37
      25 апреля 2026 года стал днём триумфа Запада над Россией и днём окончательного краха иллюзий о том, что Москву можно уважать. А именно.

      В Венгрии после проигрыша партии Орбана на парламентских выборах его хитрая игра балансирования между Брюсселем и Москвой закончилась. Пришел Мадьяр - и целиком перешёл сторону Брюсселя - он дал добро на разблокировку гигантского кредита в 90 миллиардов евро для Киева.
      Этим Мадьяр фактически подписал чек Брюсселя для Киева на продолжение прокси-войны ЕС и НАТО в Украине против России, используя механизмы Евросоюза, которые Орбан так тщательно блокировал.

      При этом Венгрия, которую в Кремле годами считали своим «окном» в Европу, своим «троянским конем» и главным лоббистом российских интересов в ЕС, в очередной раз в истории всадила России нож в спину. В ответ на это Москва должна была бы перекрыть вентили, ввести эмбарго, использовать энергетический рычаг как оружие возмездия. В конце концов, зависимость Венгрии от дешёвых поставок ей российских энергоносителей была главным козырем Кремля в переговорах с Будапештом.
      Но вместо этого нефтепровод «Дружба» вновь работает на Брюссель в штатном режиме! И российская нефть в конечном счёте при поставке её нашему врагу помогает убивать наши ВС на поле боя во время СВО!

      И это уже не прагматизм Кремля. Это — капитуляция без боя.
      Прагматизм — это когда ты используешь ресурс для достижения политических целей. А капитуляция - это признание того, что у России нет ни воли, ни инструментов, ни самоуважения, чтобы ответить на предательство.

      См. подробно - Мы кормим тех, кто нас ненавидит, делаем это со смиренной улыбкой. в Кремле «утерлись» от венгерского «плевка», и ... отправили им нефть. Опубликовано 25.04.2026 - https://dzen.ru/a/aeyiSjua4Gpu7omN
      1. faridg7 Звание
        faridg7
        -2
        Сегодня, 01:08
        Цитата: Татьяна
        При этом Венгрия, которую в Кремле годами считали своим «окном» в Европу, своим «троянским конем» и главным лоббистом российских интересов в ЕС, в очередной раз в истории всадила России нож в спину. В ответ на это Москва должна была бы перекрыть вентили, ввести эмбарго, использовать энергетический рычаг как оружие возмездия. В конце концов, зависимость Венгрии от дешёвых поставок ей российских энергоносителей была главным козырем Кремля в переговорах с Будапештом.
        Но вместо этого нефтепровод «Дружба» вновь работает на Брюссель в штатном режиме! И российская нефть в конечном счёте при поставке её нашему врагу помогает убивать наши ВС на поле боя во время СВО

        Вы забыли упомянуть о том, что было объявлено о прекращении перекачки казахской нефти по "дружбе" с 1 мая. Сложно сказать, как там в трубе нефть делится на российскую и казахскую, однако я не удивлюсь, если окажется, что в отсутствии казахской нефти нефтепровод потеряет техническую возможность прокачки нефти до Будапешта. Я бы в таком случае развëл руками и пригласил мадьяр во главе с Мадьяром носить нефть ладошками, с Ближнего Востока или из Казахстана.
    7. Saxahorse Звание
      Saxahorse
      +3
      Вчера, 21:34
      Цитата: К_4
      Да им пофиг там в Кремле. У них ща выборы на повестке и судя по опросам они там пролетают

      Ерунда полная. Как можно проиграть выборы если сам результаты считаешь? А вот элитка наша зашевелилась, это факт. Видимо бывшие соратники прикидывают есть ли шансы самим на самый верх забраться.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +32
    Вчера, 18:42
    А услышат ли этого генерала то????
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +9
      Вчера, 18:48
      Услышат, но сделают по другому.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +24
        Вчера, 18:55
        Весь вопрос в том, каковы истинные цели и задачи СВО... А не официально декларируемые.

        Потому что генерал - сказал ещё раз то что и до него многие говорили. Некоторые - за это даже сидят. Да чего там - всё это ясно даже глубоко штатским людям. Но всё идёт как идёт вот уже 4 года. Почему? Кому это выгодно? И каким образом?
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          +1
          Вчера, 19:01
          Цели понятны.Но как их достичь в условиях современного конфликта?По-настоящему это как?Сразу ядеркой в тыкву или танковый поход на Ла-Манш? Искандеров на все многочисленные цели не хватит.Просто готовились к одному ходу событий возможного конфликта,а на деле получилось что всё несколько иначе.Опять же повторюсь это конфликт нового типа и резать надо тут в первую очередь логистику. Технологические решения уже есть.Их надо только масштабировать и начать применять массового.Тогда будет эффект и результат. Сейчас имеется техническая возможность любыми дронами работать за тысячи километров,в том числе и FPV-дронами,как описано в цитате ниже,а это перерезание логистики и как следствие создание предпосылок для истощения врага с последующими шансами на успех.Надо только масштабировать и массово применять,так как целей много.И вообще это тренд.Постепенное повсеместное вытеснение пехоты робототехникой.

          . Военный журналист Дмитрий Стешин заявил, что ближе чем на 20 км к фронту подъезжать смертельно опасно, а попытка нагнать туда ещё 300-500 тысяч человек ничего не поменяет. Война изменилась необратимо.Война дронов – принципиально иной уровень войны: резко выросли требования и к организации боя, и к технической грамотности.
          Как отмечает военный блогер Алексей Живов, меняется сама «ударная сила» на поле боя:

          – вчера – мотострелковые батальоны, лобовые столкновения и манёвр;
          – сегодня – БПЛА-роты и небольшие штурмовые группы.

          Тяжёлая техника стремительно теряет прежний вес: без качественного скачка в защите она остаётся уязвимой и всё менее решающей. Танки всё больше похожи на рыцарскую конницу в эпоху пулемётов – эффектно, но уже не определяет исход боя.

          Контактный бой становится редкостью:
          – многие военные вообще не видят противника лицом к лицу;
          – до 90% потерь – от дистанционных средств;
          – из них львиная доля – удары дронов.

          При этом простая гонка количества больше не работает: «завалить фронт дронами» недостаточно – нужно пересобрать саму логику войны. Завтра победит тот, у кого будут массово использоваться дроны на ИИ, а послезавтра поле брани полностью изменит рой дронов. Это новая ядерная бомба, добавил Живов: «Единственное, что сейчас надо сделать, это веером раздать любые деньги каждой русской команде, которая готова выдать через полгода-год работающую роевую технологию. Но, как вы понимаете, в этой очереди опять первыми стоят те, кто копирует китайское и клеит этикетку «Сделано в России».


          https://k-politika.ru/mobilizaciya-uzhe-ne-imeet-smysla-vojna-izmenilas-neobratimo/

          Что нужно для перерезания логистики?Масштабировать уже имеющиеся решения.


          . с окончанием зимы мы с энтузиазмом пуще прежнего, похоже, взялись за другое. За транспортную логистику «страны 404».

          Еще 4 марта 2026 года руководство «Укрзализныцы» официально докладывало, что с началом весны ежесуточно в среднем оно фиксирует не менее шести ударов по инфраструктуре компании и ее подвижному составу. В результате всего за трое предшествующих мартовских суток нами был поврежден 41 объект транспортной инфраструктуры. В том числе — 17 локомотивов различного типа. ... Вот из самых «свежих» сообщений на эту тему: 22 апреля в Запорожье и в Одессе ударами российских дронов-камикадзе на ходу и на стоянках поражены сразу несколько локомотивов и прочая железнодорожная структура противника.Спустя двое суток, 24 апреля, в той же Одессе ударами БПЛА разрушено депо «Укрзализныцы» вместе с находившимся внутри на техническом обслуживании подвижным составом.


          https://svpressa.ru/war21/article/512613/



          Вот что нужно для получения в большом числе дальнобойных ,но при этом дешёвых средств поражения.Это можно сделать уже сейчас,соединив в одну систему две технологии.Получим по итогу как раз то что надо.

          .В рамках 71-й Российской антарктической экспедиции на станции «Мирный» беспилотный комплекс ZALA T-16, выполняя программу научного мониторинга в небе над Антарктидой, перешёл под прямое управление операторов из Центра управления полётами в Ижевске. Это первый в своём роде успешный эпизод дистанционного управления беспилотным воздушным судном в антарктических широтах с территории России, удалённой на многие тысячи километров. ... Надёжный канал ретрансляции линии C2 (Command&Control) позволил специалистам в Ижевске в реальном времени получать видео с борта ZALA T-16 и управлять его полётом так, как если бы они находились непосредственно в Антарктиде.


          https://dzen.ru/a/aV-vrdSrMzjMnB7_

          . "В России в рамках оперативных работ, выполняемых Центром специальных проектов ФПИ при поддержке Минпромторга России, провели испытания роя дронов - три ударных беспилотника, способных нести боевую часть массой до 3 кг, автономно нашли и идентифицировали условную цель (боевая бронированная машина) на полигоне и выполнили условное поражение", - сообщили в фонде.

          Там уточнили, что в отличие от применения ударных БПЛА поодиночке "роевой метод" позволяет сразу вести разведку, идентифицировать и поражать цель. После запуска боевые беспилотники "уходят" в заданный квадрат для поиска и обнаружения цели с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Обмен данными между аппаратами производится на основе mesh-сетей. После обнаружения и распознавания цели, поражение которой должен подтвердить оператор, ударные беспилотники атакуют цель. Один из ударных беспилотников сначала обеспечивает объективный контроль, а затем также направляется в цель.


          https://tass.ru/armiya-i-opk/26915363

          Дрон матка может управляться по принципу по которому ZALA T-16 управлялся из Ижевска в Антарктиде,то есть через тысячи километров,а вот FPV-дроны,сбрасываемые с дрона-матки наподобие ZALA T-16 уже должны обладать ИИ и самостоятельно находить, идентифицировать и атаковать цели после подтверждения.


          Есть варианты сделать даже лучше.А что если через широкополосный интернет рои дронов подключать к компам с ИИ, которые и будут этими роями дронов эффективно управлять?Тоже ведь вариант.

          .На конференции ЦИПР-2025 компании «ХайТэк» и «Аквариус» впервые представят программно-аппаратный комплекс «Лира» — полностью отечественную платформу для задач искусственного интеллекта. Решение разработано для использования в критически важных сферах — от видеоаналитики и медицины до беспилотных систем и информационной безопасности. ... Комплекс обеспечивает высокую производительность, устойчивость к санкционным рискам и полную независимость от зарубежных компонентов. Он построен на сервере AQserv от «Аквариус» и оснащён ускорителем LinQ HPD на базе российских тензорных процессоров, а также ПО «ХайТэк». Это позволяет запускать нейросети и ИИ-приложения на российском оборудовании с интеграцией в существующую ИТ-инфраструктуру.


          https://www1.ru/news/2025/06/08/cifrovoi-suverenitet-v-deistvii-xaitek-i-akvarius-predstavili-otecestvennuiu-ii-platformu-lira.html

          Преимущество в том что на БПЛА будет только антенна для связи через широкополосный интернет ,а все секреты ,ИИ управляющий многочисленными БПЛА в рое где то далеко в защищённом месте. Работать такая система может круглосуточно и управлять огромным числом ударных БПЛА.Просто програмку с уже обученным на поле боя ИИ от других БПЛА ввести в такие вот компы и вперёд.Это даст массовость.Програмку можно взять от того же дрона V2U,на котором уже отработаны решения автономного поражения целей.Эту програмку не в БПЛА,а на комп с ИИ ,который уже будет управлять дроном-камикадзе через широкополосный интернет.


          Украинская разведка считает, что Россия развертывает дроны, способные работать без внешней связи: они сами прокладывают маршрут, сами находят цели и сами наносят удар через бортовой компьютер. Эти системы, известные как V2U, перешли из разряда дистанционно управляемых и программируемых в полностью автономное оружие. Они работают даже тогда, когда враг глушит сигналы солдат у пульта. ... Самый яркий пример — "Глаз/Гроза". Программа "Глаз" одним кликом выдергивает координаты цели с видео дрона и мгновенно шлет их в "Грозу" — модуль управления огнем, который можно запустить с ноутбука или планшета. Время от обнаружения цели до прилета снаряда сокращается с часов до пары минут. Эту систему уже изучают в российских военных училищах и вовсю используют на передовой.


          https://inosmi.ru/20260421/oruzhie-278074029.html
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            +12
            Вчера, 19:12
            Цели понятны

            Нет. Не понятны. Потому что всё что официально озвучено - не более чем набор благих пожеланий за всё хорошее. Без малейшей конкретики как этого собираются достигать. А это - уж извините, ни фига не цели при таких раскладах.
          2. Аскольд65 Звание
            Аскольд65
            +4
            Вчера, 20:27
            Цитата: Sky Strike fighter
            .....а попытка нагнать туда ещё 300-500 тысяч человек ничего не поменяет.

            Очень даже поменяет. Да хотя бы обеспечить ротацию для отдыха личного состава, закрыть бреши для просачивания украинских штурмовых групп ( они тоже это метод переняли), растягивания линии фронта на других направлениях, для раздёргивания резервов противника, для прикрытия логистических маршрутов от дронов противника..... Это секрет полишинеля -- нам не хватает личного состава не меньше, чем укропам.
        2. commbatant Звание
          commbatant
          -8
          Вчера, 19:10
          Цитата: paul3390
          Весь вопрос в том, каковы истинные цели и задачи СВО... А не официально декларируемые.

          Вроде и так всем ясные...
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            +6
            Вчера, 19:13
            Тогда - мож поделитесь?
            1. commbatant Звание
              commbatant
              -6
              Вчера, 19:50
              Цитата: paul3390
              Тогда - мож поделитесь?

              У вас география в школе была, а политология в универе?
              85% территории РФ, это территория с неблагоприятным условиями для земледелия и постоянного проживания, задачи СВО:
              - вернуть утраченные (благодаря большевикам) ранее РСФСР земли Новороссии обратно в состав РФ с лишением выхода украины к Черному морю с минимальным количеством его населения и его идентификации;
              - уничтожить всю промышленную базу (предприятия тяжелой промышленности, авиастроения, станкостроения, судостроения, нефтехим и т.д.) и логистику (транспортную и складскую) украины;
              - уничтожить / сильно повредить без быстрого восстановления энергосистемы украины.

              Т.е. освобождение части территории украины с одновременным выдавливанием местного нелояльного населения на запад.
              ЕСу получает 6-8 западных областей украины, РБ украинское Полесье, дополнительно Румыния получает возможно южную часть одесской области при условии выхода ее из НАТО.
              1. paul3390 Звание
                paul3390
                +5
                Вчера, 20:09
                Мда. Нет - почему же, как вариант версия вполне рабочая, только вот заплаченная за неё цена.. Не дороговато?
                1. commbatant Звание
                  commbatant
                  +3
                  Вчера, 20:20
                  Цитата: paul3390
                  Мда. Нет - почему же, как вариант версия вполне рабочая, только вот заплаченная за неё цена.. Не дороговато?

                  У нас выбора нет. Любую часть земли украины, которую захватит Запад, мы потом уже никогда не увидим.
                  Впереди нас ждут новые СВО на Северо-Западе, Южном Кавказе, Средней Азии...потому РФ придется, как когда-то РИ и СССР делать буферные зоны за счет своих соседей. С целью уменьшения численности 5-й колонны надо уже "вчера" вводить временный визовый режим со странами Средней Азии и начало "чисток" в духе 37-го.
                  По любому ничего кардинального до новых парламентских выборов не будет, разве только зак-во по некоторым вопросам втихаря будет изменено под уже новый парламент.
                  1. paul3390 Звание
                    paul3390
                    +10
                    Вчера, 20:55
                    Всё это можно было сделать гораздо меньшей кровью тогда, в 2014-м... А если бы наше руководство интересовало хоть что-то окромя бабла - то и вообще не допустить такого развития событий, начав работать сразу после ихнего первого майдану...
                    1. guest Звание
                      guest
                      +1
                      Сегодня, 00:04
                      Ещё меньше крови было бы если в 1991 правильные решения приняли и страну не разваливали.
              2. Андрей М Звание
                Андрей М
                +2
                Вчера, 21:12
                Все это можно было бы в 2014 г. сделать"без шума и пыли", то бишь без войны и санкций.
                Образовать отдельное государство типа "Юго-Восточная Украина", если кто помнит, когда Янукович бежал из Киева, в Харьков были вызваны депутаты Юго-Востока, сидели и ждали его (Яныка), но Путин не решился на это.
                Скажете - это не совсем было бы наше, да...Но - по соотношению эффективность/затраты это в 100 раз более выигрышный вариант, а дальше работай с ним как с Белоруссией.
        3. снайпер Звание
          снайпер
          +20
          Вчера, 19:25
          Цитата: paul3390
          Некоторые - за это даже сидят.

          А некоторые были взорваны в самолёте... Кому нужны конкуренты? Вот уже сколько лет они сидят и продают нефть и прочие полезные ископаемые. Так зачем им "электорат" ? Это даже не смешно, всё министерство проворовалось, а министр получает новую жестянку на грудь и новое назначение. Начальник генштаба откровенно врёт в прямом эфире, докладывая президенту, а ему даже "Бяка-бяка" не сказали. Раньше говорили "потенциальный противник" , а теперь "партнёры"... За державу обидно.
        4. Улисс Звание
          Улисс
          -2
          Вчера, 19:50
          Чтобы вы не остались без возможности высказаться по этому поводу..
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            -1
            Вчера, 20:10
            Хотя мне и лестно - но вы явно переоцениваете роль моей личности в истории... feel
        5. Младший рядовой Звание
          Младший рядовой
          +2
          Вчера, 20:21
          Весь вопрос в том, каковы истинные цели и задачи СВО... А не официально декларируемые.
          Про цели доподлинно известно, что они чисто капиталистического характера. Остальное неведомо. И даже, может быть, не особо так важны.
        6. agk1982 Звание
          agk1982
          +1
          Вчера, 20:53
          Судя по всему - начало большой войны по сценарию Хозяев.
    2. Aken Звание
      Aken
      +3
      Вчера, 18:51
      Сделают вид, что не услышали.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Вчера, 18:53
        Aken hi ,ну он же не Боня или как там эту женщину зовут что обращение записывала.
        1. Вадим С Звание
          Вадим С
          +2
          Вчера, 19:06
          Виктория Боня, начинала со скандального проекта Дом-2, попыталась куда то пролезть но никак, стала блогером, как это было модно, и всеравно успехов особых нет, как и у многих в той среде. Еще пытается где то вылезать, но слух о ней затухает, как говорится скучать не будем!
          1. Aken Звание
            Aken
            +3
            Вчера, 20:27
            Если не считать, что она миллионерша, то жизнь прожита зря.
            1. guest Звание
              guest
              +1
              Сегодня, 00:19
              Цитата: Aken
              она миллионерша

              А ещё вообще то иностранный агент, хотя я бы ещё другое слово использовал, но правила про мат не позволят.
        2. Aken Звание
          Aken
          +1
          Вчера, 20:31
          Знаете в чём принципиальная разница? У Бони 12 миллионов подписчиков. А Балуевский какой-то странный старикан. За кем пойдёт народ?
          1. guest Звание
            guest
            0
            Сегодня, 00:20
            Цитата: Aken
            За кем пойдёт народ?

            Считаете, что за экстремистской и террористкой?
          2. бухач Звание
            бухач
            0
            Сегодня, 01:03
            Вы почитателей Бони за народ считаете?По- моему это не самая умная ЧАСТЬ народа,а дураков на Руси всегда хватало вкупе с плохими дорогами.Но если люди в дурмане действительно пойдут за бонями то это катастрофа для страны и населения.
    3. Silver99 Звание
      Silver99
      +13
      Вчера, 18:56
      Услышат, но есть опасения что он повторит судьбу Рохлина, Лебедя, Пригожина....
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +4
        Вчера, 19:54
        Цитата: Silver99
        Услышат, но есть опасения что он повторит судьбу Рохлина, Лебедя, Пригожина....
        Помню, с женой разговаривали про Рохлина...
        Она, в принципе, стрелять умеет - иногда её даже в тир с собой беру. Так она мне тогда сказала, что любая нормальная жена "на почве ревности" выпустит всю обойму куда придётся, а не один выстрел в голову.
        На суде у неё глаза безумные какие-то были - наверняка, обкололи чем-то по типу Бельмондо в фильме "Профессионал" - "Да, господин президент..."
        В новостях видел, как её из колонии выпускали - помню, что обратил внимание, что глаза были нормальные. СОВСЕМ не такие, как на суде.
        1. Aken Звание
          Aken
          +5
          Вчера, 20:29
          За всех говорить не буду. Но в то время изначально был абсолютно уверен, что её подставили. И никто меня не переубедит.
          1. mongol9999 Звание
            mongol9999
            +2
            Вчера, 20:47
            В свое время общался с оперативным сотрудником, который первым приехал в дом Рохлиных. В 2001 году он погиб в Чечне по обстоятельствам, которые озвучивать здесь я не буду. Он говорил, что при прибытии опергруппы Рохлина была дома одна, но сам не верил, что она убила мужа.
            1. Aken Звание
              Aken
              +2
              Вчера, 20:55
              И ему верю. И Вам верю. И себе верю.
              Официозу не верил тогда, не верю и сейчас.
          2. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            0
            Вчера, 21:02
            hi!
            Цитата: Aken
            За всех говорить не буду. Но в то время изначально был абсолютно уверен, что её подставили. И никто меня не переубедит.
            Да тут, по-моему, яснее ясного.
            Тем более, что уже после её освобождения то ли она сама, то ли кто-то из её окружения прямо говорили, что её заставили на себя взять, семьёй давили.
            1. Aken Звание
              Aken
              0
              Сегодня, 00:18
              В вину не верю. В шантаж верю.
    4. commbatant Звание
      commbatant
      +2
      Вчера, 19:08
      Цитата: Ропот 55
      А услышат ли этого генерала то????

      Так он в отставке (почти всю карьеру просиживал штаны в штабах), как раз перед выборами самое время "разоблачительную статью" написать и в ГД отсидеться пока новая мобилизация будет проводится (в ГД там много сейчас генералов), а судя по статье явно не в ЕдРе.
    5. Комментарий был удален.
    6. SmollH2 Звание
      SmollH2
      +1
      Вчера, 19:15
      Это не важно в моменте. Главное потом требовать в выдаче тех, кто убежит
    7. двп Звание
      двп
      +8
      Вчера, 19:15
      Услышат? Он не первый генерал который так говорит. И что то не заметно что их слышат. А генерал Балуевский так осмелел, когда вышел в отставку,а был бы "при делах"в лучшем случае тихо бы "мычал".
      1. kventinasd Звание
        kventinasd
        +2
        Вчера, 19:43
        Цитата: двп
        генерал Балуевский так осмелел, когда вышел в отставку,а был бы "при делах"в лучшем случае тихо бы "мычал".

        В том то и дело, что он был при делах и банду Сердюкова при нём начали потрошить, но видимо копать дальше не дали, потому что новые хозяева пришли грабить страну и ему сразу обозначили, что лучше "сиди на пенсии тихо и не отсвечивай"
    8. Million Звание
      Million
      +2
      Вчера, 20:02
      Генерал,не Боня большими губами из Монако, его вряд ли услышат
    9. роман66 Звание
      роман66
      +4
      Вчера, 20:09
      Услышат, и посадят. Традиция
      1. бухач Звание
        бухач
        0
        Сегодня, 01:07
        М-да,лучше бы таких как Боня сажали,пускай рукавицы шьют или масксети а не губами шевелят.
  3. Мини Мокик Звание
    Мини Мокик
    0
    Вчера, 18:43
    Но это приведет к мобилизации. А ЕР ох как этого не хочет перед выборами request
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Вчера, 18:46
      Мини Мокик hi ,тут два варианта,либо реальная война с мобилизацией и прочими "прелестями" ,либо эти самки собаки сдадут назад и притухнут поняв что боевые действия пойдут по другому сценарию.
    2. К_4 Звание
      К_4
      +23
      Вчера, 18:49
      Да даже мобилизация необязательна, к тому же она может сработать отрицательно. У нас страна наполнена мигрантами, которые лезут во властные структуры. Если выбить еще больше русских нас могут захватить без всякой войны, тем более власть их любит. Тут просто надо реально нормально воевать, а то народ в атаки ходит без должного прикрытия и поддержки. Командиры берегут технику. Везде бюрократические препоны, взятки, откаты, гоним нефть врагу... тут хоть всех мобилизуй - толку ноль будет.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +5
        Вчера, 18:54
        К 4 hi ,к сожалению вы ПРАВЫ.
    3. 501Legion Звание
      501Legion
      +6
      Вчера, 18:53
      причем тут вообще ЕР, этого не хочет в первую очередь большинство страны, потому-что для одних это война где их родстеники вооюет, люди и волнтеры которые помогают фронту и бойцам, а другой части при чём большей вообще всё равно на всё что происходит и кто там воюет и что отстаивает. Им важнее отключение -ого интернета чем то что где-то на границе идёт война.
      1. nepunamemuk Звание
        nepunamemuk
        +3
        Вчера, 19:58
        отключение интернета очень сильно влияет на экономику
        этого никак не могут понять правители
      2. Аскольд65 Звание
        Аскольд65
        +3
        Вчера, 20:36
        Цитата: 501Legion
        Им важнее отключение -ого интернета чем то что где-то на границе идёт война.

        Интернет не отключат. Хотят отключить не цензурируемые ресурсы, через которые народ узнаёт неудобную информацию для властей. А это делают как раз накануне выборов. Народ явно держат за дураков. Песков же заявил тут как то, что это делается чуть ли не "по просьбам трудящихся". Народ вот этим недоволен.
  4. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +15
    Вчера, 18:43
    Если экс-глава Генштаба ВС РФ Юрий Балуевский призывает воевать по-настоящему.
    Возникает вопрос - кто сопротивляется, те у кого дома и дети по ту сторону мушки или есть другая причина?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Вчера, 18:48
      Аркадий007 hi , этим вопросам 4 года и что? А они без ответа.
  5. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +4
    Вчера, 18:44
    Выступление Ю.Балуевского:

    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +1
      Вчера, 18:51
      И еще одно выступление оттуда.
      В общественной палате РФ выступил полковник Валерий Пегасов. Он посетил 1-й мотострелковый полк "контроля территорий" (в/ч 78986). Командир полка - представитель сухопутных войск, приказал разминировать минные поля ногами личного состава, пешком: 12 человек пострадало, 5 погибли. После проверки всё командование полка было снято с должностей. Полковник из академии Можайского ездил по воинским частям в зону СВО, волосы дыбом поднимаются: приехал в одну часть - никому не платят ничего.


      https://ok.ru/video/14534603836032
      1. Себастьян Аристархович Перейра Звание
        Себастьян Аристархович Перейра
        +1
        Вчера, 19:24
        Странно. По такому факту военблогеры вопили бы не умолкая, а тут один полковник из Можайска сказал..
        Вот так послушаешь этого оратора и у нас армии нет,устава нет, военной прокуратуры нет, контрразведки нет, ума нет,а есть полковник махновец и стадо бессловесных саперов из ВКС.
        Завтра расскажут, что в штурм с лопатками ходят
        Чтобы в это поверить надо прежде проверить.
        1. Ныробский Звание
          Ныробский
          0
          Вчера, 22:48
          Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
          Вот так послушаешь этого оратора и у нас армии нет,устава нет, военной прокуратуры нет, контрразведки нет, ума нет,а есть полковник махновец и стадо бессловесных саперов из ВКС.
          Завтра расскажут, что в штурм с лопатками ходят
          Чтобы в это поверить надо прежде проверить.

          Угу. Тоже сомнения гложут. winked
          Такая шляпа с пешим разминированием личным составом по любому нашла бы выход за пределы раньше, чем там проверка нарисовалась.
          Скорее всего кто то, что то не так понял и выдал на гора этот сюр, но в то что умышленно своих же бойцов без толку изводить, как то не верится.
          Сейчас бандерлог с воздуха минирует всё до чего дотянется и там, где штурма недавно прошли, через несколько часов закрепы уже могут зайти на мины. По любому нужна проверка и точная информация, а "не со слов и не по слухам". В принципе если Бастрыкин взял на контроль, то тема на тормозах уже спущена не будет.
      2. Алексей Кошкаров Звание
        Алексей Кошкаров
        -1
        Вчера, 19:58
        У меня знакомый , попал , по контракту , в элитную часть Воздушно Десантных Войск . После прибытиия ему вручили треснутую каску , бронежилет похожий , то ли на топик , то ли на макси лифчик и автомат у которого отваливается магазин с патронами . На вопрос моего знакомого - '' что это такое ? '' . Ему ответили - остальное добудешь в бою !!!
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Вчера, 18:46
    Лучше экс-главы Генштаба и не скажешь.
  7. RuAbel Звание
    RuAbel
    +6
    Вчера, 18:46
    В последнее время прям волна поднялась в плане критики ведения СВО. Это жжжжж неспроста, с детства знаем. Ждём реакции власти. И она понравится не только лишь всём. Но это не суть, суть – поможет ли?
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      Вчера, 20:38
      Да не только СВО, что-то вообще трудно найти за что не ругают - и за экономику, за тысячу самолетов, за постоянные блокировки и отключения, за вице-губернаторов, у которых имущества что их в список форбс должны включать, за перестановки кроватей в правительстве, за торговлю с врагом, за отсутствие реакции на прилеты дронов из стран НАТО, за договорнячки и Анкоридж, за детей за границей и за много чего еще, но мне лень писать.Народ душный и токсичный, всё-то им не так, руководство всё это копание картошки не проходило и это им не задавали, им по силу готовить к обеду ложки, получать ордена и премии, максимум - сказать что проблемы есть, на этом всё. А то прицепились все к бедным страдальцам...
  8. БойКот Звание
    БойКот
    +6
    Вчера, 18:46
    Ну все-таки экс-глава генштаба погромче будет, чем мы на этом форуме. Хотя абсолютно ничего нового он не сказал.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +12
      Вчера, 18:52
      БойКот hi ,в 2022 Шаманов в одном из выступлений сказал что С.В.О. это надолго так ему не смотря на заслуги не поверили ещё и обсмеяли особо недоверчивые,так что должность ещё не значит что услышат,вон одна блогерша сделала заявление и вуаля услышали,причём у нее не должности не заслуг. Чудеса да и только.
      1. RuAbel Звание
        RuAbel
        0
        Вчера, 21:34
        Ага, давно забытая в России "ш... ва" брызнула прямо в глаз Пескову, и оказалось,, что монакская моча всё-таки не российская роса, просто так не проморгаешься🤣🤣🤣🤣👍
    2. Добрый злыдень Звание
      Добрый злыдень
      0
      Вчера, 20:23
      Цитата: БойКот
      Ну все-таки экс-глава генштаба погромче будет, чем мы на этом форуме.

      А что толку, что он перед общественной палатой распинался? Эта палата что-нибудь решает? Она же общественная, по сути она - никто, ничто и звать никак!
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Вчера, 20:38
        Толк будет - скорее всего больше никуда не позовут выступать, а может даже дело шить начнут
      2. Prometey Звание
        Prometey
        0
        Вчера, 22:16
        Цитата: Добрый злыдень
        Она же общественная, по сути она - никто, ничто и звать никак!

        Это пристанище 5-й колоны.
  9. Silver99 Звание
    Silver99
    +14
    Вчера, 18:47
    Наконец-то нашелся высокопоставленный военный который озвучил требования 99 % населения России, хватит этого юмористического шапито соловьева-захаровой.
    1. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      +4
      Вчера, 20:31
      Хорошо. Только я почему-то думаю, что 99% населения под "воевать по настоящему" не имеет ввиду ни всеобщей мобилизации, ни военного положения, ни даже отключения им лично интернета. И случись такое будем на следующий день иметь миллионные толпы скачущие на Красной площади. Как именно надо "воевать по настоящему", никто не знает.
      1. Prometey Звание
        Prometey
        0
        Вчера, 22:15
        Цитата: ГолыйМужик
        не имеет ввиду ни всеобщей мобилизации, ни военного положения, ни даже отключения им лично интернета.

        Да, вы верно угадали. Всеобщая мобилизация - невозможна - утлая российская экономика её не потянет. Военное положение - вытекает из первого. А, чем интернет-то мешает воевать? Или может нужно как в ВОВ на фронте полностью на проводную связь перейти?
        1. ГолыйМужик Звание
          ГолыйМужик
          +1
          Вчера, 22:37
          Цитата: Prometey
          А, чем интернет-то мешает воевать?

          У нас основное средство получения информации - западный интернет с западной пропагандой, которой уже больше чем российской. Поэтому власть не может пойти не на одно сложное решение, так как это будет использовано против неё. И если не пойдет, это тоже будет использовано против неё.
    2. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      0
      Вчера, 21:15
      Вы знаете, Соловьев на канале Соловьев лайф то же самое, что и Балуевский, предлагает.
  10. al3x Звание
    al3x
    -5
    Вчера, 18:50
    Так и с генеральскими погонами можно попрощаться. Ишь, чО удумал.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Вчера, 18:56
      al3x hi ,запросто,вон один священнослужитель сказал очевидную вещь и моментально "прилетело" причём от своих же.
    2. commbatant Звание
      commbatant
      +2
      Вчера, 19:21
      Цитата: al3x
      Так и с генеральскими погонами можно попрощаться. Ишь, чО удумал.

      Так он в отставке давно, ранее ни за что не отвечал, а сейчас тем более, сейчас ближе к выборам многие бывшие генералы, военные блогеры, политики будут разоблачать власть и высказывать "свои чаяния" народу...
  11. Denis_999 Звание
    Denis_999
    +1
    Вчера, 18:50
    Не нужно бояться большой войны, она уже началась. И если мы сейчас не покажем своей силы и решимости, то нас просто раздавят. Нужно менять стратегию и срочно.


    1. Ну, как бы... отечественный олигархат много чего скупил в своё время на Украине. Будешь всё это бомбить - на тебя косо посмотрят. Путину и так саботаж устроили НА ВСЕХ уровнях, а так могут и эти добавиться.
    2. Начнёшь продвигаться по Украине СЛИШКОМ БЫСТРО ( кстати, тут ещё надобно найти ТОЛКОВЫХ командиров НА ВСЕХ уровнях, чтобы это "энергичное продвижение" НЕ превратилось в мясорубку ) - всполошишь западного "партнёра" с рыжим цветом волос. Ну, допустим, ракет у него сейчас в обрез после иранской эпопеи, но несколько тысяч танков и БМП на складах есть. Он, обиженный, возьмёт и пошлёт это украм.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Вчера, 20:40
      Цитата: Denis_999
      1. Ну, как бы... отечественный олигархат много чего скупил в своё время на Украине. Будешь всё это бомбить - на тебя косо посмотрят. Путину и так саботаж устроили НА ВСЕХ уровнях, а так могут и эти добавиться.

      дело не в имуществе на Украине, по имуществу олигархата тут прилетает, а они помалкивают. Просто у олигархата место жительства там, там дети и капиталы, там их прижмут в течение часа. Голоса оттуда они слушают. А наше руководство их пугает меньше
    2. nikon7717 Звание
      nikon7717
      0
      Вчера, 23:56
      ...всполошишь западного "партнёра" с рыжим цветом волос. Ну, допустим, ракет у него сейчас в обрез после иранской эпопеи, но несколько тысяч танков и БМП на складах есть.

      Ну всполошаться на острове с монархией, это они управляют Зе. Плюс Европа сегодня поставляет дроны на Украину. Здесь бы временно отключить все поставки энергоносителей в Европу и посмотреть, как они запоют в нынешних реалиях. Но наши почему-то не пользуются этим моментом, а продолжают поставки, как бы для наполнения бюджета.
      Ну и средний уровень чиновников надо менять. Инициативы часто президент озвучивает верные, но их глушат на пару уровней ниже
  12. Глухой Звание
    Глухой
    +5
    Вчера, 18:51
    экс-глава

    Дальше можно не читать. У всех экс - мозги встают на рельсы. Вопрос только в том. А что ты сам делал, когда не экс был? Взяточки получил и пировал в банях как скуратов. Когда к кормушки уже того. Так сразу. negative
    1. Denis_999 Звание
      Denis_999
      +1
      Вчера, 19:04
      Он, что, себе враг, будучи на высокой должности, до которой шёл полжизни, начать дерзить руководителю? Ну, Вы тоже как ребёнок рассуждаете...

      Они все - ПОДНЕВОЛЬНЫЕ люди, НЕТ у них СВОЕГО силового ресурса, это - НЕ Пригожин ( который в итоге все мы знаем КАК закончил, стало быть, в его случае ресурс НЕ "сыграл" )!
      1. Глухой Звание
        Глухой
        0
        Вчера, 19:27
        Цитата: Denis_999
        Он, что, себе враг, будучи на высокой должности, до которой шёл полжизни, начать дерзить руководителю? Ну, Вы тоже как ребёнок рассуждаете...

        А его лишить теперь можно только через суд. Вы думаете - я подногодные многие не знаю? Я всю жизнь - следаком был. Начинал еще в ЭКС. Помню свой первый выезд на труп. Покомнаты в крови. Якобы самовыпил. Афганец. Со своего табельного. Размотал и пошел вгору. В итоге там, где есть личное оружие у самого табельное 24/7 СПС. Я по глазам и писанине/почерку - могу понять уже давно все о человеке. Психология, естетсвенно, личности и около научные вещи - что официально не признано в психологии и т.д.
        1. Denis_999 Звание
          Denis_999
          +3
          Вчера, 19:32
          Я Вам мягко отвечу. Мало ли в РФ за 90-е и 2000-е гг. было людей, занимавших высокие должности и... покинувших наш мир при странных обстоятельствах?

          Все - смертные, всем хочется жить.
          1. Глухой Звание
            Глухой
            +2
            Вчера, 19:39
            Отвечу тоже отдаленно. Много. Самострелы. Когда 1 человек из конвоя во взвод численностью погибал кого они охраняли и т.д. Который тот взвод посылал на смерть и сдавал чеченам и т.д. У меня много дел было. Но это специфика моей работы была. Там много чего. Ворошить это все не хочу и не нужно.
            P.S> Я за справедливость. Всегда. Докопаюсь хоть до центра земли. А дальше Бог им судья.
  13. Sovetskiy Звание
    Sovetskiy
    +4
    Вчера, 18:53
    Ну когда, когда мы начнём воевать по-настоящему?

    Когда приватизаторов вместе с оптимизаторами пересажают.
    Мечты, мечты где ваши сладости, мечты ушли, остались гадости.
    lol
    1. мазута Звание
      мазута
      +1
      Вчера, 19:55
      Когда Пескова снимут и Шойгу отправится к своим бывшим подчиненным на соседние нары...Возможно тогда.
  14. MetalDesign Звание
    MetalDesign
    +5
    Вчера, 18:55
    Вопрос в другом, говорил бы он такие вещи и воевал бы по другому, если бы не был ЭКС? Почему то, в большинстве своём, "экс" политики и военные, особенно западные, сразу умнеют после увольнения. Или может руки развязаны, или знают не всё?
  15. commbatant Звание
    commbatant
    0
    Вчера, 19:00
    За всю карьеру командовал мсв и мср (1970-1971 гг. в БВО), далее вся карьера строилась на штабных должностях.
    Юрий Николаевич Балуевский. Начальник Генерального штаба армии

    https://topwar.ru/115035-yuriy-nikolaevich-baluevskiy-nachalnik-generalnogo-shtaba-armii.html?ysclid=mofxv9ud5z763716562
  16. Комментарий был удален.
  17. spirit Звание
    spirit
    +4
    Вчера, 19:03
    По настоящему воевать нужно було с самого начала, а теперь "Многоходовочник" угробил экономику,которая висит на волоске.А это чревато бунтом и восстанием.А править хочется до 150))Так что все идёт к заморозке, а не к войне "по-настоящему" и закручиванию гаек по полной в стиле Северной Корее,что мы сейчас и наблюдаемhi
    1. Prometey Звание
      Prometey
      0
      Вчера, 22:13
      Цитата: spirit
      а теперь "Многоходовочник"

      Это от того, что у него много ходок на выборы?
  18. BAI Звание
    BAI
    +1
    Вчера, 19:04
    Отсутствие адекватной реакции лишь провоцирует дальнейшую эскалацию.

    Я ни разу не Наполеон и не Суворов, но об этом я писал с 1922 года.
    Значит сейчас на Балуевского заведут дело о коррупции, как на Попова
    1. nepunamemuk Звание
      nepunamemuk
      +6
      Вчера, 20:31
      Я ни разу не Наполеон и не Суворов, но об этом я писал с 1922 года.

      напишите что с 1822 и ещё больше приблизитесь к Наполеону и Суворову😅
  19. Туре Хунд Собака Звание
    Туре Хунд Собака
    +11
    Вчера, 19:06
    "Властитель слабый и лукавый
    Плешивый щёголь , враг труда
    Нечаянно пригретый славой
    Над нами властвовал тогда"
  20. Романенко Звание
    Романенко
    +2
    Вчера, 19:06
    Есть, на мой взгляд, одна и та-же закономерность у всех "эксов", что у нас, что на западе. Адекватно рассуждать и говорить они начинают только после отставки. А что им мешает все это делать во время действительной службы? Может должностные оклады и обещаные льготы?
    Или еще какие-то другие факторы?
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      +1
      Вчера, 20:01
      ...если он так говорил бы во время активной службы, его сразу арестовали бы или убили бы....Верхушка правду ой как не любит!!!
  21. Сергей1984 Звание
    Сергей1984
    +2
    Вчера, 19:11
    А ведь действительно. Пора, очень пора ударить по этим фашистским негодяям со всей силы. Другого пути просто нет. Если биться в пол-силы это неизбежно когда-то приведет к поражению.
  22. Saler Звание
    Saler
    +6
    Вчера, 19:13
    Полностью согласен с генералом.
    Надо воевать как воюет Иран.
    Бить по всему живому, не предупреждая.
    Иначе скоро по Москве будут летать "птички" и охотиться на мирных граждан.
  23. g_ae Звание
    g_ae
    +1
    Вчера, 19:13
    Глас вопиющего в пустыне. Даёшь Викторию Боню в генералы! Тогда кремлевские сразу услышат, а по-другому никак. Вся надежда на Боню.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Вчера, 19:23
      ...тогда в бюджете нашего МО появятся статьи расходов на надутие губ и прочае. как идти в атаку с ненадутыми губами??

      "... нынче в однобортном камзоле не воюют!" (с) Тот самый Мюнхаузен.
      1. g_ae Звание
        g_ae
        +5
        Вчера, 19:37
        А вы уверены что их там нет? Очень уж холеная генеральша в свое время финансами МО заведовала. Да и по регулярным посадкам "полководцев" Шойгу ничему не стоит удивляться.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Вчера, 19:39
          да конечно нет, не уверен. мне ж не докладываются о статьях расхода бюджета МО. вот потому с долей сарказма и предположил.
    2. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      -1
      Вчера, 19:59
      ...а эта "патриотка" В.Б. почему гуляет в Монако, а не в России??????????
      1. g_ae Звание
        g_ae
        0
        Вчера, 20:01
        Ну, Кремль же ее услышал? Значит настоящая патриотка.)))
  24. faterdom Звание
    faterdom
    -1
    Вчера, 19:18
    Что-то прочитал о чем толкует отставной генерал, и не понял, а где про "Единую Россию"?
    Не понимает товарищ, что сейчас главное, ой не понимает...
    Война какая-то на уме... беспилотники... Тут серьезная заруба идет - кто будет новые бюджеты от Силуанова и кандидатуру Набиулиной на ЦБ проталкивать, а он про какие-то линии...
    1. Алексей Кошкаров Звание
      Алексей Кошкаров
      -1
      Вчера, 20:10
      Товарищ фатердом - по - существу всё сказано
  25. Ух Неухов Звание
    Ух Неухов
    +11
    Вчера, 19:19
    5 июля 2022 г. И. Гиркин (Стрелков) в беседе с Инфо24 высказал мнение, что для прекращения обстрелов российских регионов российским властям нужно начать «по-настоящему воевать». По его словам, необходимо уничтожить государственное образование Украины, причём чем скорее, тем лучше, пока украинское государство «не уничтожило нас».
    Пока российское руководство рассчитывает обойтись специальной военной операцией, количество обстрелов, ударов по российской территории, диверсионных актов, убийств наших пограничников, солдат, жителей будет только расти. Непрерывно, с каждой неделей, с каждым месяцем, — отметил собеседник издания. Гиркин добавил, что до того момента, пока власти РФ не осознают, что начались серьёзные боевые действия, в которых необходимо одержать победу, ситуация будет только ухудшаться.

    Он также заявил, что жителей приграничных районов нужно было эвакуировать ещё до начала военной спецоперации. По его словам, «любое нормальное государство» принимает такие меры до того, как начинает боевые действия. По этой причине Гиркин призвал как можно скорее произвести эвакуацию жителей указанных регионов. Например, детей, стариков, больных и всех, кто не занят на критических производствах.
    1. Ghost1 Звание
      Ghost1
      +5
      Вчера, 19:40
      В 22 году на его слова писали в интернете что он нагнетает сильно и настроен на негатив.
      1. Алексей Кошкаров Звание
        Алексей Кошкаров
        +3
        Вчера, 20:14
        Я ещё с началом СВО утверждал , что если мы не поменяем срочно тактику и стратегию , через несколько лет Центальная Россия превратится в дымящиеся руины , как после Великой Отечественной Войны . Меня все посчитали сумасшедшим ...
    2. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      +4
      Вчера, 19:56
      ...вот и за этого Гиркина и арестовали. А Пригожина сразу убили.... Боюсь, что и этого человека скоро или убьют или посадят....ВВП критику не любит winked
  26. Владимир М Звание
    Владимир М
    +8
    Вчера, 19:22
    Это конечно хорошо, что генерал Юрий Балуевский призывает воевать по-настоящему, но кого он призывает? "башни"?
    А "башни" могут пойти на это когда деньги, дома, дети...за бугром?
    Нужна будет мобилизация и далеко не 300тыс, боюсь что сейчас будет сложнее провести мобилизацию чем в 22 году. И на это есть как объективные, так и субъективные причины.
    Тут ещё вопрос в экономике, потянем?
    Идёт замещение коренного населения инородцами с чуждым нам менталитетом, диаспоры стали практически "властью" правда пока только на местном уровне...
    Нам же сразу устроят внутри страны хаос.
    Как решить все эти вопросы, какими силами и средствами?
    Время работает против России.
  27. Сансан Звание
    Сансан
    -1
    Вчера, 19:29
    абсолютно верно, но Верховному виднее.
  28. Владимириус Звание
    Владимириус
    +4
    Вчера, 19:31
    увы, но на Руси всегда было - для кого война, а для кого мать родна, особенно сейчас когда всем заправляют олигархи, пока полностью эта власть не сменится, ничего не изменится
  29. RuAbel Звание
    RuAbel
    +2
    Вчера, 19:32
    Даже у генералов, по команде сверху, начали сдавать нервы)
  30. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    0
    Вчера, 19:36
    Прекаленото търпение понякога се изражда в болезнен мазохизъм, ана следващ етап и загуба на идентимност.
  31. Юн Клоб Звание
    Юн Клоб
    +2
    Вчера, 19:41
    Надо сначала Посейдоны достроить и на исходные позиции вывести и "орешников" поднакопить. Потом времени на это уже не будет.
  32. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Вчера, 19:43
    Нас готовят к большой войне ,даже Балуевского привлекли .Ага счаз он просто так выступил. bully
    1. Алексей Кошкаров Звание
      Алексей Кошкаров
      +2
      Вчера, 20:19
      А что нас готовить к войне морально . Нам , уже почти все начальники НАТО , объявили , что готовы начать большую войну через пару - тройку лет
  33. лесничий Звание
    лесничий
    +1
    Вчера, 19:44
    То, что сказал генерал, все правильно. Вот наши уперлись в эти дроны, но я не верю, что нет какого-то принципиально иного решения, чем просто от них отбиваться ПВО. Правильно он сказал и насчет стран запада, им уже давно плевать на наши линии и озабоченности. Дипломатический язык и культура остались в прошлом, как и решение этого конфликта. Армия за новые решения, народ в своем большинстве тоже, так чего ждет руководство? А ведь может так случиться, что второго такого шанса поддержки уже и не будет. Тогда что, ядерка? С Западом нужно было еще вчера так разговаривать, а вверху все мямлят. Зло берет за державу.
  34. Жека111 Звание
    Жека111
    +2
    Вчера, 19:49
    Заслали торпеду для прогрева жирненьких депутатов, чиновников и прочих государственных деятелей.
    Ждем непростые решения осенью
  35. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    -1
    Вчера, 19:50
    Не нужно бояться большой войны, она уже началась. ....но это же не мнение бравого ученика Ельцина ВВП winked
    ...идет всего лишь "сво"...
  36. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Вчера, 19:50
    Неужели на пятый год войны начало доходить?
  37. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +3
    Вчера, 19:52
    А он чем занимался , как минимум с 2014го года ?
  38. Million Звание
    Million
    0
    Вчера, 20:00
    Кремль против Запада певрым воевать не начнет.
  39. seregatara1969 Звание
    seregatara1969
    -1
    Вчера, 20:52
    кого призвал? кто согласился?
  40. aybolyt678 Звание
    aybolyt678
    -1
    Вчера, 21:04
    может кто подскажет, что слышно по лазерному оружию у нас? Была инфа что израильтяне применяли и тишина. У нас еще лет 20 назад вроде как анонсировали. Думаю лазер был бы эффективен против дронов
    1. EgorEgorovich Звание
      EgorEgorovich
      0
      Сегодня, 01:34
      Думать не запрещается. Но, для размышлений почитать бы что про это. Как говорится: прикинуть болт к носу.
  41. Лена Петрова Звание
    Лена Петрова
    +1
    Вчера, 21:32
    Цитата: К_4
    К чему это может привести можно только гадать.

    Гадать не нужно. Всё это уже бывало в истории, и не раз.
  42. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    0
    Вчера, 21:50
    Он совершенно прав в том, что говорит. Высшее руководство Украины редко подвергалось ударам. Хотя сейчас экспорт украинского зерна подвергается более жестким санкциям, его уже давно следовало полностью уничтожить. Энергетическая система получила серьезные повреждения, и это главное достижение, но нужно продолжать наносить по ней удары. Удары в глубину должны наноситься с большей интенсивностью и решительностью, быть менее разбросанными и более сконцентрированными.
    1. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 01:37
      Цитата: Carlos Sala
      Высшее руководство Украины редко подвергалось ударам.

      Вообще то никогда оно не подвергалось, к сожалению. sad
  43. Kutte_Binder Звание
    Kutte_Binder
    0
    Вчера, 22:04
    Не все было хорошо.
    Но: «Если ты придешь слишком поздно, жизнь тебя накажет!» это предупреждение, которое, наконец, должно быть услышано снова.
    Я говорю это, даже несмотря на то, что могу стать побочным ущербом.

    Es war nicht alles gut.
    Aber: "Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben!" ist ein Mahnung, die endlich wieder erhört werden muss.
    Ich sage das, obwohl ich vielleicht ein Kollateralschaden werden könnte.
    1. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 01:39
      Цитата: Kutte_Binder
      Но: «Если ты придешь слишком поздно, жизнь тебя накажет!»

      А знаете кому эту фразу приписывают?
  44. Клон Звание
    Клон
    +1
    Вчера, 22:07
    Ндааа...это же не Боня из Монако, ее точно услышали да еще и прокомментировали бы... А генерал...что генерал, из у нас много... Правда только Балуевский открыто "сцепился" с Сердюковым и его бабским батальоном...за что и пострадал.
  45. Prometey Звание
    Prometey
    0
    Вчера, 22:11
    Два вопроса к Балуевскому:
    1. А кто мешает вам - военным начать воевать по настоящему?
    2. А есть, чем воевать-то?
    1. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 01:42
      Цитата: Prometey
      А кто мешает вам - военным начать воевать по настоящему?

      Вам известно, что это структура очень иерархическая? Без приказа сверху, военные воевать не будут.
  46. Андрей Николаев_4 Звание
    Андрей Николаев_4
    0
    Вчера, 22:11
    «Эксы» все умные и смелые ,Герасимов в мемуарах тоже расскажет,как ему не дали порвать врага на британский флаг.А пока при должностях язык в одно место засовывают.
  47. Штааль Звание
    Штааль
    +1
    Вчера, 22:14
    пора воевать по-настоящему.
    но тогда и потери будут по-настоящему, как в настоящей войне.
    1. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 01:44
      Цитата: Штааль
      как в настоящей войне.

      А сейчас она не настоящая? Вы сам то где живёте? Видимо в каком то вакууме.
  48. tabex Звание
    tabex
    0
    Вчера, 22:37
    пенсам лишь бы "повоевать", все равно в поле не погонят или просто не призовут.
  49. Валюша Звание
    Валюша
    0
    Вчера, 23:26
    Люди рвут душу от бессилия.
    Но, когда-то, весь этот бардак в стране закончится.
    Ничего не бывает вечным, тем более нынешняя власть трусов, бездарей и воров.
  50. jonht Звание
    jonht
    +1
    Вчера, 23:53
    В современном мире, где основы международного права, приказали "долго жить", одних слов для оппонентов уже не достаточно. Тут либо силой, либо обрезанием торговли, можно продвигать свои интересы. А мы с воюющей с нами гейропой все еще торгуем теме же энергоресурсами, через разные прокладки. Так что для начала полностью обрезать им доступ к энергоресурсам, и уже начинать сбивать дроны над их территорией, не летать. hi
  51. VITO06011987 Звание
    VITO06011987
    +1
    Вчера, 23:56
    А для этого нужно менять политическую систему. У всех было устойчивое мнение о вреде социализма. Что же когда пришло время капиталистов, то все увидели его настоящее лицо. Исключительно на коленях перед Западом.
  52. EgorEgorovich Звание
    EgorEgorovich
    0
    Сегодня, 01:26
    Эсчо один, предлагающий бахнуть Воеводой по островку скоттов?
    Воеводы всегда в наивысшей готовности, только это последний довод. Кнопку нажать не долго.