Показана выкатка перспективной платформы Vikram VT-21 в типично индийском стиле

Оборонная научно-исследовательская организация Индии (DRDO) представила первые два прототипа перспективной бронированной платформы Vikram VT-21. Новая бронемашина, созданная для замены устаревшего парка БТР и БМП, ознаменовала переход индийской армии на технологии следующего поколения с возможностью глубокой модульной модернизации, как говорят об этом в самой Индии.

Vikram VT-21 разрабатывается в двух вариантах: гусеничном (производство Tata Advanced Systems) и колесном. Главной «фишкой» платформы стала 30-мм необитаемая башня с интеграцией пусковых установок противотанковых ракетных комплексов, что резко повышает огневую мощь при сохранении «низкого силуэта». Хотя с «низким силуэтом», глядя на внешний вид ББМ, вполне можно поспорить.



Защита — модульная, соответствует стандартам STANAG уровней 4 и 5.

Помимо боевых качеств, разработчики подчеркивают высокую мобильность: машина способна преодолевать водные преграды. Многофункциональная компоновка допускает использование Vikram VT-21 в роли БМП, разведывательной машины, командно-штабной машины или санитарного транспорта.

Особое внимание, как утверждает DRDO, уделено программе импортозамещения. На текущий момент доля индийских компонентов составляет 65%, однако к моменту запуска серийного производства планируется довести этот показатель до 90%.

Впереди — цикл полигонных испытаний.

Выкатка типично в индийском стиле - с гирляндами по всему периметру:

  Сергей Ткач Звание
    Сергей Ткач
    +8
    Вчера, 19:26
    Недавно новость была про эту платформу тут. Индусы молодцы, пытаются что-то слепить. Насчёт гирлянд, традиции такие) вспомнил легендарное видео с артиллеристами))
    Abqora
      Abqora
      +1
      Вчера, 21:00
      Да была новость и я удивился почему техника без цветов и гирлянд) вот теперь узнаю Индийскую технику.
      ian Звание
        ian
        +1
        Вчера, 21:29
        Увидел и сразу вспомнилось- "Прежде чем я убью тебя, я и сто моих боевых слонов споют песню....." wassat
    Shurik70 Звание
      Shurik70
      +2
      Вчера, 21:03
      Ну да.
      Обычный индийский стиль - накупить всё с миру по нитке и сшить кафтан.
      Типа на самолёты из России поставить радар из Франции, пулемёт Германии, а ракеты из США.
      Но тут, вроде, действительно что-то своё делают. И сразу модульное, то есть легко модифицируемое.
    Starover_Z Звание
      Starover_Z
      +2
      Вчера, 22:34
      Цитата: Сергей Ткач
      Насчёт гирлянд, традиции такие) вспомнил легендарное видео с артиллеристами))

      А мне индийские гирлянды на танкетке напомнили вот это :
      isv000 Звание
        isv000
        0
        Вчера, 23:09
        Это "удолбанные" парни, которым сподобило таки долететь до земли, хотя и без парашюта..
  Светлан Звание
    Светлан
    +5
    Вчера, 19:27
    Нормальная выкатка.
    В России Батюшка частенько, святой водой окропляет и над этим наверняка где-то посмеиваются. В Индии гирлянды и смешной с нашей точки зрения строевой шаг. В каждой стране свои нормы поведения и обычаи.
  двп Звание
    двп
    +1
    Вчера, 19:38
    У кого они "передрали"?
  Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +2
    Вчера, 19:44
    Не е почтено да се присвимаме над Индия и ритуалите и. Тя е древна цивилизация с уникална по рода си религия, философия и разбиране на света, космоса в широкия смисъл.
    vitaliy20091959 Звание
      vitaliy20091959
      +8
      Вчера, 20:01
      от древности цивилизации качество продукции военно-промышленного комплекса не зависит
  tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Вчера, 19:50
    Индусы величайшие строители бронетехники .Наверно что то не так с названиями проектов . laughing
  Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +8
    Вчера, 19:51
    Не в нашем случае шутить...мы находимся примерно там же, где индусы . Ситуацию улучшает бмп3м..., но она из СССР
  Белый АК Звание
    Белый АК
    +1
    Вчера, 20:08
    У нас тут на матрасы скидываемся надувные чтобы речку переплывать, а тут бмп поавующая, шляпа это все. Скоро будем бойца к дрону пристегивать чтобы закинуть сразу подальше, сразу на хохла
  Грац Звание
    Грац
    +2
    Вчера, 20:09
    мне кажется или она действительна очень большая в габаритах?
    dzvero Звание
      dzvero
      +1
      Вчера, 20:58
      Судя по видео высота корпуса под 2 м, а с башней хорошо за 3. Клиренс около полметра. В целом габариты и дизайн типичного современного "бронесарая".
  Дядя Сэм_2 Звание
    Дядя Сэм_2
    0
    Вчера, 21:44
    Где посмотреть полное видео презентации, с песнями и танцами?