Показана выкатка перспективной платформы Vikram VT-21 в типично индийском стиле
5 13016
Оборонная научно-исследовательская организация Индии (DRDO) представила первые два прототипа перспективной бронированной платформы Vikram VT-21. Новая бронемашина, созданная для замены устаревшего парка БТР и БМП, ознаменовала переход индийской армии на технологии следующего поколения с возможностью глубокой модульной модернизации, как говорят об этом в самой Индии.
Vikram VT-21 разрабатывается в двух вариантах: гусеничном (производство Tata Advanced Systems) и колесном. Главной «фишкой» платформы стала 30-мм необитаемая башня с интеграцией пусковых установок противотанковых ракетных комплексов, что резко повышает огневую мощь при сохранении «низкого силуэта». Хотя с «низким силуэтом», глядя на внешний вид ББМ, вполне можно поспорить.
Защита — модульная, соответствует стандартам STANAG уровней 4 и 5.
Помимо боевых качеств, разработчики подчеркивают высокую мобильность: машина способна преодолевать водные преграды. Многофункциональная компоновка допускает использование Vikram VT-21 в роли БМП, разведывательной машины, командно-штабной машины или санитарного транспорта.
Особое внимание, как утверждает DRDO, уделено программе импортозамещения. На текущий момент доля индийских компонентов составляет 65%, однако к моменту запуска серийного производства планируется довести этот показатель до 90%.
Впереди — цикл полигонных испытаний.
Выкатка типично в индийском стиле - с гирляндами по всему периметру:
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация