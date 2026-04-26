Трамп: помощь Китая Ирану невелика, могли бы присылать гораздо больше
5 01226
Трамп не обижается на помощь Китая Ирану, поскольку она гораздо меньше той, которую США оказывают Украине. Об этом президент США заявил журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Трамп считает, что Китай мог бы оказывать помощь Ирану гораздо больше, чем сейчас делает, поэтому никакой обиды на Пекин у американского лидера нет. По словам Трампа, ему не в чем упрекнуть Китай, потому что США сами поступают также, например, оказывая помощь Украине, причем в гораздо больших объемах.
Мы помогаем Украине, например. И, возможно, не стоило делать это в таких масштабах — этой войны вообще не должно было быть, она бы не началась, если бы я был президентом. Но, знаете, можно сказать: «Мы помогаем Украине». Я не часто об этом говорю, но вам скажу. Так что нет, я думаю, Китай мог бы действовать гораздо хуже, чем он действует сейчас. Поэтому я не считаю, что они ведут себя очень плохо.
Ранее ряд западных изданий заявил, что Китай якобы оказывает Ирану помощь поставками товаров двойного назначения. США захватили в Оманском заливе грузовое судно Touska, шедшее из китайского порта Гаолан в иранский Бендер-Аббас, но ничего на нем не нашли. Пекин выразил протест США, подчеркнув, что США не должны вмешиваться в нормальную торговлю между странами. Таким образом, у американцев нет никаких доказательств помощи Китая Ирану.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация