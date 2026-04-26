Трамп: помощь Китая Ирану невелика, могли бы присылать гораздо больше

5 012 26
Трамп не обижается на помощь Китая Ирану, поскольку она гораздо меньше той, которую США оказывают Украине. Об этом президент США заявил журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Трамп считает, что Китай мог бы оказывать помощь Ирану гораздо больше, чем сейчас делает, поэтому никакой обиды на Пекин у американского лидера нет. По словам Трампа, ему не в чем упрекнуть Китай, потому что США сами поступают также, например, оказывая помощь Украине, причем в гораздо больших объемах.



Мы помогаем Украине, например. И, возможно, не стоило делать это в таких масштабах — этой войны вообще не должно было быть, она бы не началась, если бы я был президентом. Но, знаете, можно сказать: «Мы помогаем Украине». Я не часто об этом говорю, но вам скажу. Так что нет, я думаю, Китай мог бы действовать гораздо хуже, чем он действует сейчас. Поэтому я не считаю, что они ведут себя очень плохо.

Ранее ряд западных изданий заявил, что Китай якобы оказывает Ирану помощь поставками товаров двойного назначения. США захватили в Оманском заливе грузовое судно Touska, шедшее из китайского порта Гаолан в иранский Бендер-Аббас, но ничего на нем не нашли. Пекин выразил протест США, подчеркнув, что США не должны вмешиваться в нормальную торговлю между странами. Таким образом, у американцев нет никаких доказательств помощи Китая Ирану.
26 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Вчера, 19:45
    ..Доня подначивает тов.Си. Однако...
    Хорохорится, поганец.
    1. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Вчера, 20:45
      И делает осознано. По плану, без ошибок. Дебил старый, любящий в своей душе клоунаду, -играет по своим правилам. Игра играет. Кто неумный человек по факту?
      1. Скобаристан Звание
        Скобаристан
        0
        Вчера, 21:10
        И какова цель плана ? А когда можно будет увидеть итог ?
        1. Себенза Звание
          Себенза
          0
          Вчера, 21:31
          Где его интересы сейчас ущемлены? Добавлю, мы можем не увидеть.
          1. Скобаристан Звание
            Скобаристан
            0
            Вчера, 22:49
            А какие его интересы? Ну которые не ущемлены.
  2. Fachmann Звание
    Fachmann
    +5
    Вчера, 19:51
    Вот как-то предполагаемая помощь Китая Ирану меня лично и не вдохновляет и не печалит. А вот конкретные поставки Китаем беспилотников и комплектующих к ним на Украину, пусть якобы и не напрямую, но, как пишут, в огромном количестве, просто приводят в бешенство. Особенно после множества заявлений, мол мы "спина к спине, дружба крепка как скала" и т.д. request
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +6
      Вчера, 20:05
      Цитата: Fachmann
      А вот конкретные поставки Китаем беспилотников и комплектующих к ним на Украину, пусть якобы и не напрямую, но, как пишут, в огромном количестве, просто приводят в бешенство.
      Вся проблема тут не в Китае, а в "свободном рыночке". Беспилотники пока только на фронте считаются серьёзным оружием, а в торговле это что-то типа того, что мы с сыном на даче в поле запускали лет 15 назад - игрушка. Как минимум - обычный ширпотреб. Это не ЗРК и не танки, которые поштучно отслеживают - любой желающий хоть вагон их в Китае может купить. А там... Напрямую Китай может их Украине и отказаться продавать, а через "пятые руки" - да сколько угодно.

      Надо либо признавать всё, что летает, оружием и тщательнее относиться к отслеживанию (вплоть до сплошной нумерации изделий), либо я не знаю что... Так дойдём - вилки нумеровать будем. Тоже оружием ещё каким могут стать...
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        0
        Вчера, 20:17
        Если Цэгабонии придётся комплектуху закупать в Китае через посредников - это точно выйдет ощутимо дороже, что уже приятно. Особенно если Китай начнёт реально щемить за нарушение своего запрета. Но ведь он - даже этого не делает!! Союзничек, ядрёныть..

        Если честно - очень бы хотелось сквитаться. Чтобы китайцы попали в аналогичную ситуацию. И тогда - попомнить ему всё. Ну что ж - ещё не вечер..
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Вчера, 20:25
          китайцев цэгабонци как минимум 2 раза уже кинули. и китайцы тогда много чего грозно наобещали, но... теперь тишина. и не вмпоминают даже.
        2. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +5
          Вчера, 20:48
          Цитата: paul3390
          Если честно - очень бы хотелось сквитаться. Чтобы китайцы попали в аналогичную ситуацию. И тогда - попомнить ему всё. Ну что ж - ещё не вечер..
          У Трампа не срослось всё так, как ему евреи наобещали. Быстрой войнушки не получилось.
          Конечно, он и сам утром толком не знает, что ему по голове вечером стукнет, но, подозреваю, что план был примерно такой:
          1. Свалить Украину на Европу, тупо получая оттуда деньги (+)
          2. Неделя на Иран (-)
          3. Сутки на Кубу (?)
          4. Вплотную, на месяц, заняться Китаем.

          И Украина, и Иран - это только отсрочка для Китая. Для Китая НИЧЕГО не отменилось, просто немного отодвинулось.
          И, если проводить исторические аналогии, Китаю сейчас как СССР в конце 30-х ушками шевелить нужно всё быстрее и быстрее. Причём так (и тут как раз с Вашими, Павел, словами стыкуется), чтобы НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не оттолкнуть от себя Россию. Один он не выстоит. Не буду обсуждать военный аспект, но в политическом и ресурсном плане Америка китайцев завалит, как мамонта.
      2. Fachmann Звание
        Fachmann
        +1
        Вчера, 20:22
        Игорь hi , да Бог сними, с игрушками, если уж даже Соловьёв пару дней назад рассказал прям с экрана, что целый завод поставлял годы подряд "Бабу Ягу" на Украину, а директор-китаец только после того, когда "за ним пришли" якобы узнал об этом. Слов нет...
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Вчера, 20:27
          этот китаец явно очень плохо видел текст на накладных... зкленые бумажки глаза застили.
        2. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +2
          Вчера, 20:57
          hi!
          Цитата: Fachmann
          Соловьёв пару дней назад рассказал прям с экрана, что целый завод поставлял годы подряд "Бабу Ягу" на Украину, а директор-китаец только после того, когда "за ним пришли" якобы узнал об этом.
          Я не знаю, за что именно пришли к директору того завода, как-то мимо меня новость прошла. Но напомню, что "Баба-Яга", вобще-то, сельскохозяйственный беспилотник, предназначенный для опрыскивания полей от вредителей. А уж кто там чего к нему приколхозил.... Какое китайцам до этого дело? Продажу сельхозоборудования даже Украине Китаю никто не запрещал.
          Разве нельзя вот так вот "режим бетонного столба" включить?

          Так рассуждать - это и на робота-газонокосилку пулемёт приколхозить можно (обдумываю, кстати - не про пулемёт, конечно laughing, а для газона на даче приобрести; купил для дома полотёра - хрень какая-то...).
          1. gsev Звание
            gsev
            +2
            Вчера, 21:26
            Цитата: Zoldat_A
            Но напомню, что "Баба-Яга", вобще-то, сельскохозяйственный беспилотник

            В начале СВО на всех тайваньских сайтах прошла информация о поставках 2000 вертолетных беспилотников несущих по 4 82-мм мины на Украину с Тайваня. Это и есть Баба-Яга.
    2. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Вчера, 20:59
      Как и на кухне -Я с ним пил. А по Майку- Я не помню имена лучших друзей, они ушли и я их забыл.
  3. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +4
    Вчера, 19:52
    Тръмп понякога е толкова откровен, че слушайки го могат да ти потекат сълзи от умиление. Горкият той, а зли хора постоянно се мъчат да го убият. А като махнеш обвивката виждаш един човек, който от алчност и тшестлавие може да погуби света.
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -2
    Вчера, 19:56
    Китаю дали зелёный свет!
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Вчера, 19:58
    Максимус Трамп решил лизнуть товарища Си Циньпина перед визитом в КНР?Занятно .Этой помощи КНР хватило Ирану ,чтобы появилось перемирие ,в отличии от Украины.Там перемирием и не пахнет .А трамп - лизун ?
  6. Alex013 Звание
    Alex013
    +2
    Вчера, 20:03
    Рыжий тролль). А Китай не помогает. Он продает, с хорошей для себя выгодой. Он торгует со всеми.
    1. gsev Звание
      gsev
      0
      Вчера, 21:29
      Цитата: Alex013
      А Китай не помогает. Он продает, с хорошей для себя выгодой.

      Возможно Иран просто отказывается покупать. Россия же тоже год назад игнорировала китайских поставщиков наземных дронов как этой весной игнорирует поставщиков привезших микросхемы для создания искуственного интеллекта и технического зрения для бесилотников на выставки в Москве.
  7. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    +2
    Вчера, 20:06
    Отстрел ушей идёт с малой эффективностью, можно было бы значительно её повысить...
  8. SmollH2 Звание
    SmollH2
    +1
    Вчера, 20:08
    Доня действует умно. Противоположные заявления - не дают его просчитать. А решения его, надо по делам оценивать, а не по заявлениям. Нефига он не просто так это заявил.
    1. gsev Звание
      gsev
      +1
      Вчера, 21:33
      Цитата: SmollH2
      Нефига он не просто так это заявил.

      КНР весьма сложно поставлять современное оружие в Иран. Возможно Таджикистан, Афганистан и Пакистан закрыли воздушный путь в Иран из КНР. Израиль горит искушением начать поставки своего самого современного оружия для ВСУ. Сатановский хвастался, что ему с большим трудом удалось не допустить поставок современных израильских ракет и беспилотников для ВСУ.
      1. Lako Звание
        Lako
        +1
        Вчера, 22:01
        Пакистан, это самый верный союзник Китая, в регионе. И именно через Пакистан идут военные поставки в Иран. Что касается заявления Трампа, то ему нужно как-то зализать задержание судна связанного с Китаем, перед визитом в Пекин.
        1. gsev Звание
          gsev
          0
          Вчера, 22:19
          Пакистан, это самый верный союзник Китая, в регионе.
          Но не за Иран. Пакистан грозил Ирану своим ядерным оружием за иранские атаки по Саудовской Аравии. Кроме того КНР стремится развить и немного усилить Афганистан как инструмент против ИГИЛ и проамериканских исламских экстремистов, а Пакистан стремится покорить Афганистан или вызвать там гражданскую войну или экономический кризис.
  9. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    0
    Сегодня, 01:51
    Цитата: Zoldat_A

    Надо либо признавать всё, что летает, оружием и тщательнее относиться к отслеживанию (вплоть до сплошной нумерации изделий), либо я не знаю что... Так дойдём - вилки нумеровать будем. Тоже оружием ещё каким могут стать...

    Да, вилка не оружие, но может стать орудием совершения преступления, также и ранее безобидный квадрокоптер становится дроном-камикадзе...