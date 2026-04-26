Трамп: помощь Китая Ирану невелика, могли бы присылать гораздо больше

Мы помогаем Украине, например. И, возможно, не стоило делать это в таких масштабах — этой войны вообще не должно было быть, она бы не началась, если бы я был президентом. Но, знаете, можно сказать: «Мы помогаем Украине». Я не часто об этом говорю, но вам скажу. Так что нет, я думаю, Китай мог бы действовать гораздо хуже, чем он действует сейчас. Поэтому я не считаю, что они ведут себя очень плохо.

Трамп не обижается на помощь Китая Ирану, поскольку она гораздо меньше той, которую США оказывают Украине. Об этом президент США заявил журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Трамп считает, что Китай мог бы оказывать помощь Ирану гораздо больше, чем сейчас делает, поэтому никакой обиды на Пекин у американского лидера нет. По словам Трампа, ему не в чем упрекнуть Китай, потому что США сами поступают также, например, оказывая помощь Украине, причем в гораздо больших объемах.Ранее ряд западных изданий заявил, что Китай якобы оказывает Ирану помощь поставками товаров двойного назначения. США захватили в Оманском заливе грузовое судно Touska, шедшее из китайского порта Гаолан в иранский Бендер-Аббас, но ничего на нем не нашли. Пекин выразил протест США, подчеркнув, что США не должны вмешиваться в нормальную торговлю между странами. Таким образом, у американцев нет никаких доказательств помощи Китая Ирану.