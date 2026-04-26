Глава МИД Ирана обозначил своим противникам «красные линии»

Глава МИД Ирана обозначил своим противникам «красные линии»

Тегеран через пакистанских посредников направил в Вашингтон сообщения, где чётко обозначил позиции, на которые Исламская Республика Иран не готова пойти в переговорах с США. Об этом сообщает иранское информационное агентство Fars News, близкое к Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

По данным источников, ключевыми «красными линиями» стали ядерные вопросы (право Ирана на использование мирного атома) и ситуация вокруг Ормузского пролива. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, который 25 апреля 2026 года находился с визитом в Исламабаде, действовал строго в рамках установленных Тегераном ограничений и дипломатических инструкций МИД.



Арагчи заявил после встреч с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и главой армии Асимом Муниром, что поделился позицией Тегерана относительно работы для постоянного прекращения войны, но выразил сомнения в серьёзности намерений США перейти к реальной дипломатии.

Визит Арагчи в Пакистан прошёл без прямых контактов с американской стороной: Тегеран заранее заявил, что переговоры будут только косвенными, через пакистанских посредников. После этого глава МИД Ирана направился в Оман.

Перемирие между США и Ираном, достигнутое 8 апреля 2026 года при посредничестве Пакистана первоначально на две недели, было продлено на неопределённый срок. 21 апреля 2026 года президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня «до тех пор, пока Иран не представит своей версии документа для окончания войны и пока дискуссии не будут завершены так или иначе».

При этом Вашингтон сохраняет морскую блокаду иранских портов, что в Тегеране считают нарушением духа перемирия.

Тем временем Трамп заявил, что у Ирана осталось трое суток до выхода на сделку, иначе США возобновят удары по ТЭК.

Напомним, что накануне премьер Израиля Нетаньяху заявил о том, что обогащённый уран из Ирана будет вывезен либо на основании соглашения, либо в результате боевых действий.
  1. Комментарий был удален.
  2. Теренин Звание
    Теренин
    +2
    Вчера, 19:59
    Понятное дело, winked линии рисуют пассивно наблюдающие и обороняющиеся.
    Наступающие плюют на любые линии.
    1. SmollH2 Звание
      SmollH2
      0
      Вчера, 20:16
      Цитата: Теренин
      Наступающие плюют на любые линии.

      Я так понимаю агрессоры? Ведь иногда оборона, это совсем не значит, не нападать
      1. Комментарий был удален.
    2. Tango Звание
      Tango
      -2
      Вчера, 20:30
      Цитата: Теренин
      Понятное дело, winked линии рисуют пассивно наблюдающие и обороняющиеся.
      Наступающие плюют на любые линии.

      Иран им еще кабеля не подрезал ..Хуситы помнттся рвали их чуть чуть топорами ..И вой стоял США бомбить начали чуть чуть хе хе
    3. BOCTOK 77 Звание
      BOCTOK 77
      +1
      Вчера, 21:52
      Напомним, что накануне премьер Израиля Нетаньяху заявил о том, что обогащённый уран из Ирана будет вывезен либо на основании соглашения, либо в результате боевых действий.

      Сразу после сдачи Израилем всего ядерного арсенала, которым он владеет незаконно. А почему США не бомбят Израиль тогда ?
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Вчера, 22:09
        Цитата: BOCTOK 77
        А почему США не бомбят Израиль тогда ?

        Свои, своих не бомбят.
    4. михаилл Звание
      михаилл
      0
      Сегодня, 01:37
      Цитата: Теренин
      Наступающие плюют на любые линии.
  3. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +2
    Вчера, 20:01
    Някои чертаят червените линии с БПЛА и ракети, адруги с моливи и флумастри.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Вчера, 20:04
    Трамп пошёл на перемирие с Ираном ,Россия не идёт идёт на перемирие с Украиной, В чём причина ?
    1. SmollH2 Звание
      SmollH2
      0
      Вчера, 20:17
      Жизнь государства США никак не зависит от этого?
    2. Глухой Звание
      Глухой
      -1
      Вчера, 20:33
      Андрей. Я причину написал. Тут сайт понятно чей. Мое сообщение в заголовке удалили. wassat Куда доставят уран в одну сторону.
    3. Tango Звание
      Tango
      +1
      Вчера, 20:46
      Цитата: tralflot1832
      Трамп пошёл на перемирие с Ираном ,Россия не идёт идёт на перемирие с Украиной, В чём причина ?

      Мы "братьев " учить будем и мочить ..А англосаксы ,там у них другое Помиздержались они и ищут страну которую грабануть можно (украину грабанули с) там даже затраты начались на триллион уже ..Русские упоротые и своих хахлов мочат от души вместе с наемниками ..
      Утилизируют бронетехнику и матчасть всего нато уже ..Что с ними делать с непокорными Русскими с кем стравить еще ..Может с Китаем попробывать ? bully
      Анеглот есть ..Чукчу спросили ,если с китаем воевать начнете ,их же миллиард ?
      Эээ однако хоронить много придется..!!!
      1. Глухой Звание
        Глухой
        0
        Вчера, 20:59
        Цитата: Tango
        Может с Китаем попробывать ?

        Они Таманский на подкорках помнят. И кто в Квантуне их освобождал. Когда 250 тыс армия смяла японцев с почти 5-х численностью.
        Как афганцы помнят одну высоту. Когда даже далеко не отделение, срочников, держало до последнего патрона - несколько десятков маджахедов. soldier Поэтому и с украинцами так все долго. Кровь родная порой. Правда не понятно - откуда столько ненависти. Я сам там был. И так и не понял.
      2. Глухой Звание
        Глухой
        0
        Вчера, 21:06
        P.S> Вот там пишут бусики. Сдаются и т.д. Бегут... и т.д. Не было токого. Грызлись как волки. До последней капли крови. Или ты или он. Они как чечены. Даже бусики. Я не знаючто им дают там и вкалыают.
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Вчера, 20:18
    Я полагал ,что бывают только переходящие красные знамёна,а оказывается бывают и переходящие красные фломастеры. . . hi
    1. Tango Звание
      Tango
      +1
      Вчера, 20:54
      Цитата: андрей мартов
      Я полагал ,что бывают только переходящие красные знамёна,а оказывается бывают и переходящие красные фломастеры. . . hi

      Ехидничайте дальше ..Скоро побежите обратно в Россию ..Спасит наши души !!
  6. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    0
    Вчера, 20:22
    Красная линия означает: осторожно туда нельзя.
    1. Tango Звание
      Tango
      0
      Вчера, 20:39
      Цитата: Артур Грудинин
      Красная линия означает: осторожно туда нельзя.

      Из Дубая вся либера разбегается бросая все свое элитное жилье и т.д.
      хе хе Из Израил тоже бегут вопя ..)))
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Вчера, 22:15
        Цитата: Tango
        хе хе Из Израил тоже бегут вопя .

        К соседке целая семья из Ашдот приехала.
  7. commbatant Звание
    commbatant
    0
    Вчера, 20:45
    Тем временем Трамп заявил, что у Ирана осталось трое суток до выхода на сделку, иначе США возобновят удары по ТЭК.

    До слушаний в Конгрессе 28.04 какие могут быть удары...
  8. Десница ока Звание
    Десница ока
    +1
    Вчера, 21:32
    Напомним, что накануне премьер Израиля Нетаньяху заявил о том, что обогащённый уран из Ирана будет вывезен либо на основании соглашения, либо в результате боевых действий.

    Эта обезумевшая террористическая зверина, настолько возомнила из себя и уверовала в свои и своего прихвостня гегемона силы и возможности, всемооущество, что решила, что может диктовать Великому Ирану свою волю и и будет решать его судьбу? no
    Ошибается чудовище.. Как бы, от Израиля, вотчины дьявола и беззакония, всех страшных грехов и зла, в итоге руины не остались... ))) Древняя Персия была есть и будет, в веках, а это агрессивное, искусственное, человеконенавистническое образование, очевидно, долго не простоит и будет разрушено в итоге, ибо не заслуживает своего существования... Как злокачественная опухоль должна быть вырезана, с тела земли... Такова его заслуженная и единственно возможная карма..) И иранцы, походу, станут теми кто и свершат их судьбу., движемые нужными силами и законами свыше..
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Вчера, 22:19
      Цитата: Десница ока
      Древняя Персия была есть и будет, в веках, а это агрессивное, искусственное, человеконенавистническое образование, очевидно, долго не простоит

      Так Америке коренная нация в резервациях сидит, а весь мировой сброд нации не имеет.
  9. JcVai Звание
    JcVai
    0
    Вчера, 22:27
    премьер Израиля Нетаньяху заявил о том, что обогащённый уран из Ирана будет вывезен либо на основании соглашения, либо в результате боевых действий.

    Сверхзвуковой посылкой до нацистов попадает под хотелки. Еще б этих наци отдельно от непричастных некомбатантов скучковать.
  10. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Вчера, 23:16
    При этом Вашингтон сохраняет морскую блокаду иранских портов, что в Тегеране считают нарушением духа перемирия.

    Духи перемирия, что духи Анкориджа, походу, не духи, а демоны. Стоит о них заговорить, они тут как тут наготове с красными фломастерами, их явление ничего хорошего не сулит.