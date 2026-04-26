Глава МИД Ирана обозначил своим противникам «красные линии»

Тегеран через пакистанских посредников направил в Вашингтон сообщения, где чётко обозначил позиции, на которые Исламская Республика Иран не готова пойти в переговорах с США. Об этом сообщает иранское информационное агентство Fars News, близкое к Корпусу стражей исламской революции (КСИР).По данным источников, ключевыми «красными линиями» стали ядерные вопросы (право Ирана на использование мирного атома) и ситуация вокруг Ормузского пролива. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, который 25 апреля 2026 года находился с визитом в Исламабаде, действовал строго в рамках установленных Тегераном ограничений и дипломатических инструкций МИД.Арагчи заявил после встреч с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и главой армии Асимом Муниром, что поделился позицией Тегерана относительно работы для постоянного прекращения войны, но выразил сомнения в серьёзности намерений США перейти к реальной дипломатии.Визит Арагчи в Пакистан прошёл без прямых контактов с американской стороной: Тегеран заранее заявил, что переговоры будут только косвенными, через пакистанских посредников. После этого глава МИД Ирана направился в Оман.Перемирие между США и Ираном, достигнутое 8 апреля 2026 года при посредничестве Пакистана первоначально на две недели, было продлено на неопределённый срок. 21 апреля 2026 года президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня «до тех пор, пока Иран не представит своей версии документа для окончания войны и пока дискуссии не будут завершены так или иначе».При этом Вашингтон сохраняет морскую блокаду иранских портов, что в Тегеране считают нарушением духа перемирия.Тем временем Трамп заявил, что у Ирана осталось трое суток до выхода на сделку, иначе США возобновят удары по ТЭК.Напомним, что накануне премьер Израиля Нетаньяху заявил о том, что обогащённый уран из Ирана будет вывезен либо на основании соглашения, либо в результате боевых действий.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»

Использованы фотографии: kremlin.ru, government.ru, mil.ru, rosguard.gov.ru, мвд.рф, fsb.ru, sledcom.ru, svr.gov.ru, scrf.gov.ru, fso.gov.ru, mchs.gov.ru, genproc.gov.ru, duma.gov.ru, council.gov.ru, mid.ru, minpromtorg.gov.ru, roscosmos.ru, roe.ru, rostec.ru, uacrussia.ru, aoosk.ru, uecrus.com, rosneft.ru, transneft.ru, gazprom.ru, rosatom.ru