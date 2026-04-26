Эстония выдвинула России требование вывести войска с «захваченных» украинских энергообъектов, вернув киевскому режиму полный контроль над ними. С соответствующим заявлением выступил глава эстонского МИД Маргус Цахкна.Москва должна вернуть контроль Киеву над всеми энергообъектами, причем немедленно. Цахкна требует от России вывести войска, в том числе с территории Запорожской АЭС, грозя жесткими санкциями российскому энергетическому сектору и его изоляцией на международных энергетических форумах. Но поскольку Эстония самостоятельно может только гавкать в сторону России, санкции должен будет накладывать коллективный Запад.Москва традиционно никакого внимания ни на заявление, ни на угрозы эстонского министра не обратила. Естественно, никаких энергообъектов Киев назад не получит, включая Запорожскую АЭС.Стоит отметить, что ранее Зеленский требовал от России «вернуть» ЗАЭС и другие энергообъекты, но был проигнорирован. Теперь вместо себя посылает прибалтийских лимитрофов.