Politico: главу ФБР Каша Пателя могут уволить, чтобы он не расстраивал Трампа

46-летнего главу ФБР Каша Пателя могут уволить, чтобы он не расстраивал американского президента. Дело в том, что СМИ публикует о чиновнике в последние несколько месяцев слишком много негатива.

Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на источники.

Они отмечают, что такие сообщения в прессе расстраивают главу Белого дома и отвлекают его от дел, поэтому увольнение Пателя – это вопрос времени. Собеседники СМИ уверены, что его обязательно снимут с должности, так как репутация чиновника теперь основательно «подмочена».

Авторы издания рассуждают, что перед промежуточными выборам в конгресс США Трампу стоило бы несколько «освежить» государственный аппарат.



Несколько месяцев назад в американской прессе поднялась волна публикаций, в которых звучали предположения, что директор ФБР является алкоголиком. В СМИ даже стали появляться карикатуры, главным «героем» которых был Каш Патель. А издание The Atlantic приводило более 20 свидетельств того, как чиновник чрезмерно напивался.

Глава спецслужбы пытался защищаться от нападок журналистов через судебные органы, но безуспешно. Он даже подал в суд на одного из них, который описывал чиновника как завсегдатая ночных клубов. Его иск отклонили. Были с его стороны и другие иски против представителей прессы.

Кроме того, о Пателе негативно высказывались и его коллеги. Они говорили, что директор ФБР много пьет и зачастую отсутствует на работе. Сам Каш Патель опровергает данную информацию, называя ее «лживыми нападками».
  ZovSailor
    ZovSailor
    +2
    Сегодня, 09:16
    Разве может у педофила и откровенного сиониста коалиции Эпштейна быть достойная в этическом и культурном плане команда?
    А для российского понимания достаточно вспомнить любые страны и выражение - Был бы человек, а дело всегда найдётся, приписываемое эпохе Сталина 30-х годов.
    kosmozoo
      kosmozoo
      +1
      Сегодня, 09:22
      Ну, сточки зрения современного американского синематографа, вполне себе приличный образ положительного героя. Непонятно чем он Трампу не угодил?
      А то что по клубам шатается, так это ведет работу с агентурой, горит так сказать на труду.
      ZovSailor
        ZovSailor
        +2
        Сегодня, 09:58
        kosmozoo
        Сегодня, 09:22

        hi С точки зрения обывателя любой человек распоряжается своей жизнью в пределах закона страны нахождения.
        Для чиновников и государственных мужей правила морали строже, но опять же по закону необходимы доказательства, а не преднамеренные обвинения.
        Вспомним, как поступают с неугодными людьми на международном уровне, когда главу МВФ Стросс-Кана подвели за интим-связь с горничной и заставили уйти в отставку.
        Как и подобные примеры в РФ с Ген. прокурором Скуратовым, министром юстиции Ковалёвым, которых банда олигархов и семьи ЕБН слила, как неугодных за попытки расследования коррупции на высшем государственном уровне, в том числе, семьи ЕБН.
        Carlos
          Carlos
          0
          Сегодня, 10:43
          Правильно, что рубишь правду-матку, в наше непростое время не каждый сможет такое написать. am
    Carlos
      Carlos
      0
      Сегодня, 10:44
      Нормальное слово.Правильное.
  Scientist_
    Scientist_
    -1
    Сегодня, 09:17
    Каша Пателя могут уволить, чтобы он не расстраивал Трампа

    С таким кашу не сваришь laughing
  tralflot1832
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 09:18
    Демократы ,не тронь Кэш Пателя ( распускать слухи) - пьёт,но на работу это не влияет.Достали эти трезвенники в США. wassat
    Carlos
      Carlos
      +1
      Сегодня, 10:41
      Кукурузная самогонка в штатах - это не бытовое пьянство, а культурная традиция! Понимать надо.
  Scientist_
    Scientist_
    0
    Сегодня, 09:19
    Он даже подал в суд на одного из них, который описывал чиновника как завсегдатая ночных клубов. Его иск отклонили.

    Как интересно - глава ФБР шатается по ночным клубам и это доказано в суде laughing
  Ропот 55
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 09:25
    А нам то что,алкаш он или его оговорили? На отношения Россия -США этот персонаж не повлияет ,так что это внутреннее дело Вашингтона и его под коверная грызня.
  Вадим С
    Вадим С
    -1
    Сегодня, 10:06
    А то другие даже не нюхали?! Пьют все, больше, меньше, расслабляется так мужик.
  Mouse
    Mouse
    0
    Сегодня, 10:23
    -А ваш Петель курит, курит, курит....
    - что так часто?
    - не... Когда много выпьет...
    - он еще и пьет?
    - ну когда в карты проиграет....
    Типа так... wassat
  Schneeberg
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:44
    директор ФБР много пьет и зачастую отсутствует на работе
    Вызвать его на партком и профком и лишить премии! И в стенгазету! Пьянству бой!