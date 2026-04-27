Над Персидским заливом круги нарезает стратегический дрон-разведчик MQ-4C Triton

Над Персидским заливом круги нарезает стратегический дрон-разведчик MQ-4C Triton

Всё больше свидетельств того, что в ближайшее время могут возобновиться бомбардировки Ирана Соединёнными Штатами и Израилем. Помимо указанного в одной из предыдущих новостей роста трафика транспортной авиации ВВС США на Ближний Восток фиксируется и рост активности стратегических разведывательных БПЛА.

С раннего утра 27 апреля беспилотный летательный аппарат MQ-4C Triton США с позывным «Overlord 01» проводит разведывательную миссию над Персидским заливом. Вполне очевидно, что ведётся разведка объектов на территории Ирана, в том числе систем ПВО, ударных ракетных систем, а также объектов атомной энергетики.





Американский «Тритон» нарезает круги над Персидским заливом. По последним данным, он поднимался в воздух с авиабазы Сигонелла на Сицилии.

Напомним, что ранее по меньшей мере один MQ-4C Triton американцы потеряли. Он был сбит иранской системой ПВО.

Западные эксперты считают, что сейчас израильская и американская разведки сосредоточены на получении данных о конкретном месте хранения в Иране обогащённого ядерного топлива. Как на днях заявил Биньямин Нетаньяху, это топливо в любом случае покинет Иран – если не в результате соглашения, то по итогам боевых действий.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    Сегодня, 09:28
    По ходу перемирие было нужно Вашингтону и Иерусалиму а вот Тегеран наверное зря на него пошёл.
    1. SmollH2 Звание
      SmollH2
      Сегодня, 09:39
      Если получил допвооружение, то не зря. И мне аидится не зря. Посмотрим...
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      Сегодня, 09:45
      Ропот 55
      Сегодня, 09:28

      hi У нас мало объективной информации о реальной обстановке в ИРИ.
      В какой-то степени руководство ИРИ прислушивается к мнению дядюшки Си, имеющего корыстные интересы, а также ближайших соседей по региону - паков и союзника в лице РФ.
      Не исключаю такой совместно выработанной линии поведения по отношению к врагам.
      Во всяком случае время играет против матрасников, создавая им имидж общего врага глобальной экономики мира.
      1. Mitos Звание
        Mitos
        Сегодня, 10:20
        Как на днях заявил Биньямин Нетаньяху, это топливо в любом случае покинет Иран – если не в результате соглашения, то по итогам боевых действий.

        Как же их беспокоит его наличие. По итогам боевых действий это в виде ЯО им на головы.
    3. bayard Звание
      bayard
      Сегодня, 10:26
      Цитата: Ропот 55
      перемирие было нужно Вашингтону и Иерусалиму а вот Тегеран наверное зря на него пошёл

      Думаю Тегеран тоже время зря не терял . Разобраны завалы входов в подземные города , которые были разрушены , думаю и ПВО Ирана совершила перегруппировку и пополнила запасы . Производства ракет убраны под горы , так что производство продолжается и восполняет расход . В первой фазе удары Израиля и США пришлись в очень большой степени по муляжам и макетам систем ПВО и ПУ ракет .
      Посмотрим как пойдёт вторая фаза . На этот раз удары Ирана будут не только по средствам ПВО\ПРО , но и по энергетике и системам стран региона , в т.ч. и Израиля , если подобные удары будут по территории Ирана . Могут быть уничтожены опреснительные станции , запылают терминалы , НПЗ , химические заводы , военные арсеналы , боевые корабли США . Снова будет интересно и поучительно .
    4. PROXOR Звание
      PROXOR
      Сегодня, 10:58
      Я это сразу сказал. Было понятно что Донни так не отойдёт. Репутация уйдёт в урну сразу же. Вопрос в том, что сейчас он играет Ва-банк. Если наземная операция, которую он готовит, снова провалится - то он будет вторым после Никсона попавшим принудительную отставку.
  2. Livonetc Звание
    Livonetc
    Сегодня, 09:29
    "могут возобновиться бомбардировки Ирана"
    И соответственно возобновятся удары по Израилю и всему БВ.
    Мало никому не покажется.
  3. KAV Звание
    KAV
    Сегодня, 09:31
    Как на днях заявил Биньямин Нетаньяху, это топливо в любом случае покинет Иран – если не в результате соглашения, то по итогам боевых действий.
    А вдруг, уран своим ходом покинет Иран, в направлении Израиля? Такого варианта Биба с Бобой не учитывают?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      Сегодня, 09:33
      KAV hi ,нет , еслиб было бы чем то вряд-ли полезли бы.
      1. abrakadabre Звание
        abrakadabre
        Сегодня, 09:44
        Цитата: Ропот 55
        KAV hi ,нет , еслиб было бы чем то вряд-ли полезли бы.

        Это вы про ЯО говорите. А так, топливо можно загрузить в качестве грязной бомбы. Да, политически это прохо пахнет. Но технически у Ирана возможность имеется.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          Сегодня, 09:54
          abrakadabre hi ,да я про Я.О. и средства доставки,а грязную бомбу хоть кто-нибудь когда-нибудь применял на практике? Не думаю что Тегеран пойдет на это.
        2. Alex F._2 Звание
          Alex F._2
          Сегодня, 09:57
          Чисто в лечебных целях для избранных (и по совместительству больных) милитаристов
  4. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    Сегодня, 09:54
    Над Персидским заливом круги нарезает стратегический дрон-разведчик MQ-4C Triton

    Есть примета, раз дрон кружит над персами, то скоро он и упадёт.
  5. Олег Аскин Звание
    Олег Аскин
    Сегодня, 10:21
    думаю наши передали персам принципы гиперзвука. И остальное по мелочи. Америкосы сломали себе зубы об Иран. Уря!!!
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    Сегодня, 10:34
    Цитата: bayard
    Производства ракет убраны под горы
    А может быть еще и у китайцев чего закупили wink