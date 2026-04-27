Над Персидским заливом круги нарезает стратегический дрон-разведчик MQ-4C Triton
Всё больше свидетельств того, что в ближайшее время могут возобновиться бомбардировки Ирана Соединёнными Штатами и Израилем. Помимо указанного в одной из предыдущих новостей роста трафика транспортной авиации ВВС США на Ближний Восток фиксируется и рост активности стратегических разведывательных БПЛА.
С раннего утра 27 апреля беспилотный летательный аппарат MQ-4C Triton США с позывным «Overlord 01» проводит разведывательную миссию над Персидским заливом. Вполне очевидно, что ведётся разведка объектов на территории Ирана, в том числе систем ПВО, ударных ракетных систем, а также объектов атомной энергетики.
Американский «Тритон» нарезает круги над Персидским заливом. По последним данным, он поднимался в воздух с авиабазы Сигонелла на Сицилии.
Напомним, что ранее по меньшей мере один MQ-4C Triton американцы потеряли. Он был сбит иранской системой ПВО.
Западные эксперты считают, что сейчас израильская и американская разведки сосредоточены на получении данных о конкретном месте хранения в Иране обогащённого ядерного топлива. Как на днях заявил Биньямин Нетаньяху, это топливо в любом случае покинет Иран – если не в результате соглашения, то по итогам боевых действий.
