Трамп ищет выход из тупиковой ситуации с Ираном, куда сам же загнал США

Администрация Трампа попробует выйти из ситуационного тупика с Ираном, устроив «мозговой штурм». Как сообщает Axios, Дональд Трамп собирает совещание по иранскому вопросу.

По данным издания, сегодня, 27 апреля, Трамп собирает в ситуационной комнате своих советников в сфере нацбезопасности и внешней политики для обсуждения ситуации с Ираном. США нужно в срочном порядке что-то решать, постоянно держать на Ближнем Востоке значительные силы слишком дорого даже для Штатов, а на американские условия Иран не идет, наученный горьким опытом. На данный момент США в тупике, из которого нужен выход.



Президент Трамп, как ожидается, проведет в понедельник встречу ситуационного центра по Ирану со своей командой высокопоставленных чиновников в сфере безопасности и зарубежной политики.

К чему приведет это совещание, пока говорить рано, но варианта у Трампа всего два. Это принять предложение Ирана и начать переговоры или возобновить удары. И в первом, и во втором случае США фактически проигрывают, так как Иран сумел навязать им свою волю. Лучшим выходом для Трампа были бы переговоры на условиях США, но этот вариант уже не прошел, Тегеран отказался принимать какие-либо требования, выдвинув свои.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи передал США предложение Ирана по трехэтапным переговорам.
  Livonetc
    Сегодня, 09:32
    "сам же загнал".
    Всем миром загнаны.
    Каждый в своё.
    И оно дурно пахнет.
    stone
      Сегодня, 10:01
      Загнал себя скорее Иран. У кого хранилища практически заполнены, ещё чуток и нефтяной промышленности Ирана может сильно поплохеть
      Татьяна
        Сегодня, 10:16
        Американские политологи считают, что Трампу и членам его администрации грозит импичмент. А именно.

        По их мнению, Трамп только и делает, что запугивает и угрожает - и всё это в духе школы бизнеса Роя Кона:
        1. Отрицай всё, не признавай ничего!
        2. Угрожай всем! Нападай! Нападай! Нападай постоянно!
        3. И наконец, чтобы ни случилось, заявляй о Победе!
        4. Утверждай, что всё под контролем! Что ты главный! И всё просто прекрасно!

        Американские политологи говорят, что когда Трампа отстранят от власти, а на данном этапе это неизбежно, он произнесёт ту же речь на прощание:
        Я молодец! При мне всё было лучше, и мы добились невероятных успехов. Спасибо!

        См. подробно - Иран и Китай вернутся на мировую арену, несмотря на санкции / Угрозы США оборачиваются против них самих / Видео на русском . 25.04.2026 - https://dzen.ru/video/watch/69ee10c5f6c620620e43611b?ysclid=mogv16ank261949933
    ZovSailor
      Сегодня, 10:13
      Livonetc
      Сегодня, 09:32

      hi Хуцпа Фашингтона не катит, но есть ещё хвост сионистов, вертящий собакой.
      За оставшиеся три дня до истечения 60 суток войны без одобрения Сената.
      Сионисты биби спровоцируют удары, на которые ИРИ не может не ответить, это и станет очередным спусковым крючком для возобновления эскалации.
      После чего в очередной раз матрасники будут склонять руководство ИРИ пойти на их условия сделки рыжего Сатаны коалиции Эпштейна из Фашингтона.
    3. Комментарий был удален.
  Ропот 55
    Сегодня, 09:32
    Лично моё мнение ещё раз попробуют наскочить на Тегеран,если по щам получат откатятся с формулировкой из басни "Лиса и виноград" прокатит дожмут до состояния нынешней Сирии.
    Azim77
      Сегодня, 12:45
      Для "прокатит или нет" уже нет козырей. Поэтому вариация наскока - ударят куда-то для проформы, передав в Иран сигнал о том, что таким образом выйдут из конфликта. Естественно объявив для своей аудитории, что достаточно вот наказали и добились своих целей.
    Кмет
      Сегодня, 13:38
      Есть предположение, что не получится наскочить на Иран. И основание для этого одно: если бы такие возможности были у США и результат хотя бы на 70% мог бы быть положительным - наскок не заставил бы себя ждать. А тут налицо такой момент, что удар произвести могут, в ответ прилетит то, что было бы нежелательным, времени для войны почти не осталось, а результат получится таким, что по факту Америке придется умыться и отползти. А такой позор не нужен никому: ни республиканцам, ни демократам, ни Трмапу лично т.к. он четко окажется под импичментом. Просто логическая цепочка рассуждений. От того Трамп и влез в эти бесконечные и безрезультатные переговоры.
  SmollH2
    Сегодня, 09:36
    Может ли США раздавить Иран? Может. Надо ли? Кто знает. Нам легче? Легче...
    topol717
      Сегодня, 09:55
      Цитата: SmollH2
      Может ли США раздавить Иран? Может. Надо ли?
      Совсем не факт что может. У него осталось 4 дня, потом надо идти в конгресс. И скорее всего разрешения на войну он там не получит.
      SmollH2
        Сегодня, 09:59
        Я скорее потенциально. Может ли
      dzvero
        Сегодня, 12:00
        И скорее всего разрешения на войну он там не получит.

        Все зависит от израильского лобби. Пока что позиции у них сильные.
    Ныробский
      Сегодня, 10:15
      Цитата: SmollH2
      Может ли США раздавить Иран? Может. Надо ли? ..

      Без наземной операции не сможет, а увеличить затраты США до неприемлемого ущерба, когда результат победы не может покрыть ущерб, вполне. Пиррова победа обесценивает как понесённые потери, так и результат. Единственный кто выигрывает в этой ситуации это Израиль т к ответственность делится солидарно с матрасами при том, что самим соединённым штатам никакой угрозы со стороны Ирана не было, но они несут львиную долю затрат.
      У Трампа ещё есть вариант соскочить, но по любому он не сможет избежать репутационных потерь, хотя если извернётся, то сможет их минимизировать.
      Ему надо согласиться на требования Ирана продолжать развитие ядерной программы, но при этом подать как достижение матрасов то, что обогащение урана выше 60% не будет. Вроде как и уступил, но в целом вроде как и добился.
      Согласиться на выплату ущерба, но повесить его выплату на проходящие танкеры по рублю за баррель и на весь период до полного возмещения. Вроде как и прогнулся, но в то же время вроде как и по карману не бьёт. С базами сложнее, но обговорить их частичное сокращение 50х50 вместо полного вывода, вроде тоже как вариант успеха хоть и половинчатое и т.д.
      Однако как ни крути, но если бы Трамп не влез в эту войну то условия пребывания США в регионе были бы намного комфортнее, чем те которые будут после войны. Если матрасы не найдут хотя бы средний вариант, то дальше условия и их положение будет хуже.
      Цитата: SmollH2
      Нам легче? Легче...

      Легче, таки да. И это надо использовать в свою пользу как в экономике так и в СВО.
      SmollH2
        Сегодня, 10:30
        Вы вполне правы. Но только если знать стандартные результаты. Что если штаты преследуют другие результаты? Например, им главное не дать нефти БВ путь?
        Ныробский
          Сегодня, 10:44
          Цитата: SmollH2
          Вы вполне правы. Но только если знать стандартные результаты. Что если штаты преследуют другие результаты? Например, им главное не дать нефти БВ путь?

          Они могли бы это сделать на фоне ранее введённых санкций против Ирана добавив экономическую блокаду, не начиная войну с Ираном, так же отправив свой военный флот для обеспечения контроля за трафиком, но тогда бы Иран был бы затруднён в части выбора методов для снятия блокады, поскольку удары по флоту США расценивались бы как акт агрессии уже со стороны Ирана и нанесение ударов по его территории обрели бы законную основу. Для практически полного замедления трафика и снижения поставок нефти на рынок им было бы достаточно ввести режим досмотра каждого проходящего танкера, что длилось бы сутками и неделями. Т.е. регулировка объёмов нефти шла бы в ручном режиме. А сейчас?
          Сейчас Иран по возможности будет лупить по кораблям матрасов и вынуждать их удалиться восвояси используя своё право на защиту, а это для США уже головняк с запятой - "уйти нельзя проигрывать"
          SmollH2
            Сегодня, 10:57
            И снова нормальный анализ. Вам спасибо за ответ. Для меня маловато информации. Посмотрим
  Jacques Sekavar
    Сегодня, 09:44
    Бы лучше писали о совещании у Президента по экономическим вопросам - причинах кризиса и поисках решения по "опережающему" росту экономики РФ
    Sergej1972
      Сегодня, 09:47
      Об этом пишут на других ветках ВО, здесь обсуждается другая тема. Или по той теме свои "бы" , "опосля" и "Трампа" хочется вставить?
    Обычный
      Сегодня, 09:52
      Какое отношение ваш комментарий имеет к данной заметке?
  BAI
    Сегодня, 09:46
    У него вроде завтра кончается срок самостоятельности ведения боевых действий. Дальше конгресс все берет в свои руки.
    И тут возможны варианты развития событий
    bayard
      Сегодня, 10:35
      Цитата: BAI
      И тут возможны варианты развития событий

      Думаю ему продлят срок полномочий на войну . Иначе весь позор поражения и отказа от достижения целей Конгресс возьмёт на себя . Вряд ли он этого захочет . Пригнать три АУГ , нагнать туда авиации , завезти арсеналы , а затем поджав хвост отползти и "бросить Израиль" angry stop это немыслимо . Израильское лобби слишком влиятельно , а позор поражения ляжет на Конгресс . Так что не верю . Война будет продолжена . К тому же у республиканцев в Конгрессе большинство , а с раскольниками скорей всего уже поработали .
  Глухой
    Сегодня, 10:01
    Брэннан не нашел выхода и вышел через вход (с) Не помню откуда. Вот пусть он и выходит через вход и Иран ему еще пинком придаст ускорение wassat
  tralflot1832
    Сегодня, 10:03
    Доня не заморачивайся с Ираном ,всё устаканится- если без резких движений.Лучше готовься короля Чарли встречать .Король едет ,а тебя тут стрельбы на официальных мероприятиях.
  Andobor
    Сегодня, 10:31
    Да, всё просрали американцы, а ведь тоже великая держава была. wink
  tabex
    Сегодня, 10:54
    У них походу такие же безумные и безграмотные советники, как и у ВВП, наш теперь тоже не может найти выход из плохого положения
    seamen2
      Сегодня, 11:51
      *У них походу такие же безумные и безграмотные советники, как и у ВВП, наш теперь тоже не может найти выход из плохого положения*

      да неужели? cнова бояре плохие.

      «Об уме правителя первым делом судят по тому, каких людей он к себе приближает; если это люди преданные и способные, то можно всегда быть уверенным в его мудрости, ибо он сумел распознать их способности и удержать их преданность. Если же они не таковы, то и о государе заключат соответственно, ибо первую оплошность он уже совершил, выбрав плохих помощников».

      Николо Макиавелли.

      p/s/ не работает больше мантра про *бедного обманутого Путина* даже если *Путинки* нажраться.
      tabex
        Сегодня, 12:02
        А где у меня написано что ввп тут не причём? Очень даже причём... Я за него только первый раз голосовал , по глупости молодости. Не один вы такой шибко умный