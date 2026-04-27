Трамп ищет выход из тупиковой ситуации с Ираном, куда сам же загнал США

Президент Трамп, как ожидается, проведет в понедельник встречу ситуационного центра по Ирану со своей командой высокопоставленных чиновников в сфере безопасности и зарубежной политики.

Администрация Трампа попробует выйти из ситуационного тупика с Ираном, устроив «мозговой штурм». Как сообщает Axios, Дональд Трамп собирает совещание по иранскому вопросу.По данным издания, сегодня, 27 апреля, Трамп собирает в ситуационной комнате своих советников в сфере нацбезопасности и внешней политики для обсуждения ситуации с Ираном. США нужно в срочном порядке что-то решать, постоянно держать на Ближнем Востоке значительные силы слишком дорого даже для Штатов, а на американские условия Иран не идет, наученный горьким опытом. На данный момент США в тупике, из которого нужен выход.К чему приведет это совещание, пока говорить рано, но варианта у Трампа всего два. Это принять предложение Ирана и начать переговоры или возобновить удары. И в первом, и во втором случае США фактически проигрывают, так как Иран сумел навязать им свою волю. Лучшим выходом для Трампа были бы переговоры на условиях США, но этот вариант уже не прошел, Тегеран отказался принимать какие-либо требования, выдвинув свои.Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи передал США предложение Ирана по трехэтапным переговорам.