Подразделения Африканского корпуса и армии Мали оставили город Кидаль
Бойцы российского Африканского корпуса отступили из малийского города Кидаль, решение было принято исходя из текущей ситуации. Об этом говорится в официальном заявлении Корпуса.
Подразделения Африканского корпуса ВС РФ совместно с малийской правительственной армией покинули город Кидаль на востоке страны. Отход был организованный, в первую очередь были эвакуированы раненые и тяжелая техника, а затем уже вышли остальные подразделения. На данный момент город находится под контролем сепаратистов. Отступившие подразделения Африканского корпуса и малийской армии продолжают выполнение боевых задач. Ситуация в Мали сложная.
В соответствии с совместным решением руководства Республики Мали подразделения Африканского Корпуса, находившиеся и сражавшиеся в н.п. Кидаль покинули данный населенный пункт совместно с военнослужащими армии Мали. В первую очередь были эвакуированы раненые военнослужащие и тяжелая техника.
Как ранее сообщалось, боевики группировок «Фронт освобождения Азавада» и местного филиала «Аль-Каиды»* (запрещенная террористическая группировка) провели скоординированную масштабную атаку сразу на четыре города, попытавшись совершить государственный переворот в Мали. Благодаря Африканскому корпусу малийской армии удалось удержать три города, тогда как в Кидале наши вместе с малийцами фактически попали в окружение.
Несмотря на меньшую численность бойцы корпуса удерживали часть города, не давая террористам ее захватить. В дальнейшем было принято решение об отходе.
