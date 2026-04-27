Подразделения Африканского корпуса и армии Мали оставили город Кидаль

Бойцы российского Африканского корпуса отступили из малийского города Кидаль, решение было принято исходя из текущей ситуации. Об этом говорится в официальном заявлении Корпуса.

Подразделения Африканского корпуса ВС РФ совместно с малийской правительственной армией покинули город Кидаль на востоке страны. Отход был организованный, в первую очередь были эвакуированы раненые и тяжелая техника, а затем уже вышли остальные подразделения. На данный момент город находится под контролем сепаратистов. Отступившие подразделения Африканского корпуса и малийской армии продолжают выполнение боевых задач. Ситуация в Мали сложная.



В соответствии с совместным решением руководства Республики Мали подразделения Африканского Корпуса, находившиеся и сражавшиеся в н.п. Кидаль покинули данный населенный пункт совместно с военнослужащими армии Мали. В первую очередь были эвакуированы раненые военнослужащие и тяжелая техника.

Как ранее сообщалось, боевики группировок «Фронт освобождения Азавада» и местного филиала «Аль-Каиды»* (запрещенная террористическая группировка) провели скоординированную масштабную атаку сразу на четыре города, попытавшись совершить государственный переворот в Мали. Благодаря Африканскому корпусу малийской армии удалось удержать три города, тогда как в Кидале наши вместе с малийцами фактически попали в окружение.

Несмотря на меньшую численность бойцы корпуса удерживали часть города, не давая террористам ее захватить. В дальнейшем было принято решение об отходе.

  Перфильева Вера
    Перфильева Вера
    -9
    Сегодня, 10:19
    Зачем наши ребята вообще там находятся и погибают? Сейчас все силы должны быть сконцентрированы на окраине. Защищать интересы нашего предательского олигархата просто преступно в текущей обстановке!
    Монтесума
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 10:34
      А при СССР наши военные тоже защищали интересы предательского олигархата в странах Африки?
      Перфильева Вера
        Перфильева Вера
        +8
        Сегодня, 10:38
        Ну и чем закончил в итоге СССР? Оказывал всем безвозмездную помощь , за cчет cоветского народа ,а затем списал все долги. Аналогия не просматривается?
        Монтесума
          Монтесума
          -1
          Сегодня, 10:46
          Вы не ответили на мой прямой вопрос - советские военные, в период существования СССР, защищали в странах Африки предательские интересы олигархата или стратегические интересы государства? А в Афганистане какие интересы "олигархата" защищались, или же СССР стремился избежать укрепления враждебных сил в соседней стране?
          Aken
            Aken
            -10
            Сегодня, 10:50
            Об этом нечасто говорят. Но в 70-е годы в наши Среднеазиатские республики треть газа поставлялась из Афганистана. Если бы враги перекрыли трубопроводы, Среднюю Азию ждал бы крах.
            Andobor
              Andobor
              -1
              Сегодня, 11:10
              5-7% потребностей Средней Азии покрывали поставками из Афганистана, и только потому что газ из Туркмении отправляли на Урал.
              Aken
                Aken
                -1
                Сегодня, 11:53
                Кому-то обсуждение этой темы очень не понравилось. С ней та история заиграла другими красками.
          Перфильева Вера
            Перфильева Вера
            -3
            Сегодня, 10:54
            Ну вы сравнили Великую социалистическую страну с буржуазно - олигархической Россией! Конечно СССР в отличии от нынешней России защищал стратегические интересы страны. Ну а теперь ответьте по честному чьи интересы защищает африканский корпус не интересы ли наших олигархов?
            Монтесума
              Монтесума
              -1
              Сегодня, 11:08
              То есть, вы считаете, что нынешняя Россия не может иметь стратегических интересов в странах Африки и должна полностью устранить своё влияние на происходящие там процессы, отдав это перспективное направление на откуп США и Франции. Так вот, отвечаю по-честному - считаю, что главной целью присутствия там АК является возврат, утраченных при развала СССР, позиций и сохранение российского влияния на происходящие в дружественных африканских странах события.
              Можете и дальше минусовать, даже разрешаю записать меня в защитники олигархата yes , но это моё личное мнение, на которое имею полное право.
              Перфильева Вера
                Перфильева Вера
                +8
                Сегодня, 11:16
                Так и запишу. Не тешьте себя иллюзиями Нынешняя олигархическая Россия защищает интересы грефов, миллеров, ротенбергов, абрамовичей, сечиных и прочей иудейско-сионисткой мафии, а патриотические чувства народа просто используют в своих целях!
                Монтесума
                  Монтесума
                  +1
                  Сегодня, 11:32
                  Ага, понятно, Россия вернула Крым и начала СВО по возврату исконно русских территорий исключительно в интересах "грефов, миллеров, ротенбергов, абрамовичей, сечиных и прочей иудеско-сионисткой мафии". request
                  Так и запишу.

                  Буду безмерно польщён, оказанным вами вниманием. hi love
                faridg7
                  faridg7
                  0
                  Сегодня, 13:49
                  Как вы думаете, почему против нашего Африканского корпуса действуют французские и британские службы, планируя и спонсируя операции? Да потому, что Африка для них как была источником дешевейших ресурсов, пока была колонией, так им и оставалась до тех пор, пока африканские правительства с нашей помощью не начали выдавливать европейцев из своего хозяйства. Вполне справедливо замечено, что происходит замена европейских владельцев на российских олигархов, но тут стратегические интересы государства с интересами олигархата просто совпали. Или вы предлагаете отдать африканские страны под дальнейшее разграбление французам и британцам просто чтобы не могли разбогатеть российские олигархи? Назло тëще отморожу морковку?
            ученый
              ученый
              +5
              Сегодня, 11:31
              Тоже самое, только в профиль. При СССР была идея социальной справедливости, так как ее понимали власть-имущие. Сейчас этим просто не заморачиваются, что бы не смешить народ до очередных выборов.
              При СССР олигархи прятались за спинами высшей партийной кодлы ЦК КПСС, которым при Горбачеве прятаться просто надоело и они решили в 1991 взять власть в свои руки и написать законы и конституцию такую какую им удобно. Но суть та же.
              И сейчас, и при СССР война идет за деньги и ради денег.
              И даже, то что Путин решил начать СВО это исключительно сделано ради того, что бы свои патриотические убеждения решительные русские парни выплеснули на фронте, а не на протестах в Москве. Не мешали олигархам и чиновникам спокойно жить и грабить Россию. Все таки 8 лет геноцида русских на Украине народ терпеть уже не мог. С одной стороны, нужно было снять напряжение, с другой сохранить имущество олигархов и чиновников за рубежом. Очевидно, для этого компромиссом стала гарантия безопасности для зеленского и его нацистов в правительстве. Эту гарантию в своем клювике в 22 году принес сам премьер-министр Израиля Беня лично в бункер к Зеленухе.
              Монтесума
                Монтесума
                -2
                Сегодня, 11:52
                Очень любопытно узнать фамилии "олигархов при СССР", начиная со времён утверждения советской власти.

                А вы точно "учёный"? Что-то вы всё про деньги, да про деньги. lol
                Это вы про Навального и его "группу поддержки" вспоминаете? Что-то не припомню протестных проявлений после провала его миссии, зато помню массовое присутствие западных дипломатов во время судебных заседаний по его делу в феврале 2021 года. А ещё вспоминается встреча первого секретаря посольства США в Москве Брэдфорда Бэлла с Навальным в сентябре 2015 года. Очень сильно Запад переживал за его судьбу. Надеялись на майдан по-русски, но не вышло. request
                ученый
                  ученый
                  +3
                  Сегодня, 13:06
                  Стоит определить, чем отличается олигарх от обычного работяги. Очевидно наличием доступа к различным благам, услугам, имуществу. Поэтому просто смотрите список членов ЦК КПСС, секретарей горкомов, обкомов.
                  Нет конечно. Там патриотизмом и не пахнет. Это явные агенты Запада, причем мотивированные и хорошо финансируемые.
                  Я говорил про тех, кто явно переживал за русских на украине, тех кто шел воевать на Донбасс что бы отомстить за заживо сожженных в Доме профсоюзов. Ведь там за 8 лет сформировались серьезные боевые подразделения, которые в результате наступления ВСУк могли отступить и оказаться на территории России. Тогда даже без оружия в Москве эти люди могли начать задавать неудобные вопросы и серьезно пошатнуть действующую власть.
                  Монтесума
                    Монтесума
                    -1
                    Сегодня, 13:31
                    Ну почему такой однобокий список? Руководители крупных производств, известные деятели науки и искусства, всемирно известные спортсмены, тоже имели доступ к "имуществу и различным благам".
                    С этим выводом не спорю, согласен. Но это обстоятельство явно не единственный побудительный мотив для начало СВО.
                    Моё сугубо личное мнение.
              Николай А. Шадов
                Николай А. Шадов
                0
                Сегодня, 13:30
                Можно ссылку на проведенный мессиром опрос о "пределе терпения" народа в связи с событиями в ЛДНР в 2014-2022 гг.? И секретные данные о готовности крепких парней "выйти на улицы в Москве"?
                И да, мессир не пояснит, как события после 2022-го года способствовали "сохранению имущества олигархов и чиновников за рубежом"? Или принятые ЕС, США и рядом других стран меры в отношении упомянутого имущества - это такой хитрый способ его сохранить для будущих счастливых поколений российского олигархата?
          роман66
            роман66
            -1
            Сегодня, 11:21
            СССР не вёл войну. А у нас - она есть.
            Vitaly.17
              Vitaly.17
              +1
              Сегодня, 11:44
              Вы серьезно. А как же гражданская, финская, с фашистами, в Кореи, во Вьетнаме, в Анголе,в Афганистане?
              Да не было ни одного мирного года как за всю историю Российской империи, СССР и современной России. Интенсивность войн была конечно разная, но они были постоянны. Слишком Россия большая и богатая ресурсами. Более достойные хозяева находятся всегда.
        Quzmi4
          Quzmi4
          +9
          Сегодня, 10:47
          У меня просматривается аналогия Мали = Сирия-2(((
      PROXOR
        PROXOR
        +2
        Сегодня, 10:51
        При СССР мы не вели внешних действий когда был конфликт на границе.
      дон_Рэба
        дон_Рэба
        0
        Сегодня, 13:49
        Тогда щемили интересы американцев, англичан и прочих.
        Нужны были ВМБ для ВМФ, и пункты слежения.
        Сейчас эти страны «партнёры», в Лондоне детки и олигархат, ВМФ не осталось.
    Gomunkul
      Gomunkul
      +1
      Сегодня, 10:35
      Зачем наши ребята вообще там находятся и погибают?
      Если очень коротко ответить на Ваш вопрос, то:
      Африканский Корпус — официальное воинское формирование МО РФ, преемник ЧВК Вагнер в Африке.

      Более подробная информация у них на сайте:africancorpus.ru
      hi
    Andobor
      Andobor
      +7
      Сегодня, 10:38
      Воевать с Западом нужно везде, и чем дальше от наших границ тем лучше, иначе так и будем воевать на нашей территории.
      SmollH2
        SmollH2
        +3
        Сегодня, 10:42
        Вот. Поддержу и с меня плюс
    Сергей Т19
      Сергей Т19
      -9
      Сегодня, 10:47
      Там есть месторождения урана, которых в России практически нет.
      PROXOR
        PROXOR
        +8
        Сегодня, 10:55
        Ой ли:
        Работами по добыче урана руководит компания Атомредметзолото (в составе Атомэнергопрома). Приаргунское производственное горно-химическое объединение, «Хиагда», «Далур» — главные предприятия по производству урана в России, выпускающие около 90 % продукции страны. С целью гарантированного долгосрочного сырьевого обеспечения отраслевых потребностей в уране «Росатом» в 2010 г. приобрел канадскую компанию Uranium One и консолидировал на её основе высокоэффективные урановые активы в Казахстане и других странах. За последние 8 лет производство Uranium One выросло почти в 5 раз, что позволило выйти на четвертое место в мире среди урановых компаний.

        Добыча урановых руд в стране осуществляется открытым и подземным способами, используется метод подземного выщелачивания[3][нет в источнике][5].

        Месторождения, на которых ведётся добыча[5]:

        Аргунское (Забайкальский край) — крупнейшее месторождения урана в России (93 % всей добычи), запасы чистого урана оцениваются в 9481 т;
        Жерловое (Забайкальский край) — запасы урана — 3485 т;
        Источное (Республика Бурятия) — разведанные запасы урановой руды — 17 700 т, прогнозируемые — 12 200 т;
        На этапе разработки[5]:

        Эльконское (Республика Якутия) — прогнозируемые запасы урановой руды — 346 000 т;
        Малиновское (Западная Сибирь);
        Витимское и Алданское (Восточная Сибирь);
        Дальневосточное (у побережья Охотского моря);
        Месторождения у Онежского и Ладожского озёр.
        Сергей Т19
          Сергей Т19
          -2
          Сегодня, 12:39
          Этого откровенно говоря мало.
      Andobor
        Andobor
        +6
        Сегодня, 11:07
        В России есть уран, во Франции нет, и нужно им перекрыть.
    Alex DHG
      Alex DHG
      -1
      Сегодня, 10:56
      Ваш предательский олигархат предательски скупает предательскую недвижимость по полмиллиарда убитых енотов за квартиру в этих ваших Европах, а вы, Мыколы, идите на мясо в окопы.
    Lynnot
      Lynnot
      0
      Сегодня, 11:16
      Сейчас все силы должны быть сконцентрированы на окраине.

      Это, практически, "Второй фронт" против тех же, кто стоит за окраиной.
    ism_ek
      ism_ek
      0
      Сегодня, 13:37
      Главное непонятна позиция Алжира. Ведь там все базы террористов. Еще там и база украинских БЭКов.
    Аригин
      Аригин
      0
      Сегодня, 13:46
      Они там деньги зарабатывают.
      Этого знания вполне достаточно.

      Непонятно только одно -
      тяжёлую технику, закупают у военторга на свои, или через волонтёров?
  Andobor
    Andobor
    +4
    Сегодня, 10:26
    Кидаль атаковали туареги, они более боеспособны, с ними пытаются договаривался, в других местах действовали чёрные радикалы, их рсссеяли, часть уничтожили.
  LeutnantTom
    LeutnantTom
    +5
    Сегодня, 10:39
    Террористы, поддерживаемые Францией и киевским режимом. Франции нужна Мали, вернее, уран из Мали. Нет урана — нет ядерной энергии — нет ядерного оружия.
    В принципе, Буркина-Фасо и другие союзники Мали должны поддержать Мали в борьбе с терроризмом!
  Schneeberg
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 10:39
    Ради инвестиций "наших" олигархов, живущих в Лондоне и Израиле
  Denis_999
    Denis_999
    +2
    Сегодня, 10:39
    ВСЕ базы СССР/РФ на территории стран Магриба и Б.Востока, ИМЕЮЩИХ ВЫХОД к Средиземноморью - возможность удара по американским базам ( 7 штук ) в Италии ПРИ МИНИМАЛЬНОМ подлётном времени.

    Про Мали я без понятия:) Или нефть/ископаемые, или престиж ( прогнать французов ).
    Andobor
      Andobor
      0
      Сегодня, 10:46
      Прежде всего французов наказать, - лишить урана, от которого они сильно зависят.
  Чужой...
    Чужой...
    +5
    Сегодня, 10:44
    ...как всегда, сначала вбросили клюкву, что всех разбили, всё удержали, потерь нет... Ну и, по традиции, никакого министра обороны не убили. Жив-здоров, рукопожатие крепкое... Никто из наших "союзников" никогда сам за себя не воевал. Тока вместе с нами. А то и мы вместо них... Африка вся такая...
  Carlos
    Carlos
    0
    Сегодня, 10:59
    Напишите проще: армия Мали бежит из города. Зачем при всех поражениях упоминать Африканский корпус, при достижениях только армию Мали? Это калька с выпусков CNN?
    isv000
      isv000
      0
      Сегодня, 13:39
      Армия Мали это как армия Афганистана при Б. Кармале или армия Сирии при Асаде. Ветер дунул шквалом и их сдуло, остались только наши. Как отобьются все появляются, цокают языками и хвалят отважных русских львов!
  Александр Елизаров
    Александр Елизаров
    -3
    Сегодня, 11:02
    На ваш вопрос по существу не ответят. Для этого необходим высокий уровень интеллектуального развития и знание истории. Чем могут похвастаться не все посетители данного сайта.
    Николай А. Шадов
      Николай А. Шадов
      0
      Сегодня, 13:56
      Что ж, по минусам вышеприведенным комментариям (уважаемого Монтесумы и Вашему) будем отслеживать количество неучей на нашем любимом сайте. Вон, четверо уже "вскрылись". Категорически приветствуем!
  Боло
    Боло
    -1
    Сегодня, 13:19
    И тут отступают бесславные, никчёмные вояки.....
  isv000
    isv000
    0
    Сегодня, 13:34
    Мали - одна из беднейших стран мира, территория, в основном, это пустыни и полупустыни. Из вкусного производят хлопок, практически полностью выбираемый Швейцарией и yes золото. В среднем 50 т. в год. Собственные запасы - 500-800 т. Роют в десятке рудников.
    За это мы там держим целый корпус отличных бойцов и генерала Армагеддона? Вместо того чтобы пойти на ПМР?! Знаю что ответы могу не получить, душа крикнула... hi
  Wildcat
    Wildcat
    0
    Сегодня, 14:00
    Не надо, пожалуйста, сравнивать то, что делал СССР в Мали и что делает РФ.
    feel
    На нижеприведенных фото - советские врачи с открытыми лицами, которые лечили там людей. Деньги за их работу шли в бюджет, как и деньги за золотые шахты, где работали советские инженеры.
    good
    Единственное, что не шло в бюджет - деньги за 5ти литровые канистры средства для дезинфекции из аптеки, 96%... инженеры с прииска опытным путем выяснили, что бесплатные подгнившие апельсины с рынка и 5л из аптеки помогают в борьбе со скукой и инфекциями!
    lol
    Ах да, были и пострадавшие и погибшие... масса кабанов-бородавочников погибла, несмотря на своевременный выезд к ним врачей с вооруженной группой поддержки из местных жителей.
    request