«Зарин и украинская коррупция»: чиновник Пентагона раскрыл секретную информацию

Начальник отдела по химической и ядерной безопасности армии США Эндрю Хагг временно отстранен от работы после публикации в сети видео, в котором он в беседе с журналисткой под прикрытием разоткровенничался и раскрыл некоторую секретную информацию ведомства.

Как сообщает американский телеканал CBS, Хагг рассказал, что США обладают запасами нервно-паралитического вещества зарин, а также упомянул лабораторию в штате Мэриленд, где с ним работают. Также, по его словам, Трамп без колебаний может ликвидировать нового верховного лидера Ирана, а американская армия сознательно нанесла удар по иранской школе, в результате чего погибли школьницы.



Чиновник Пентагона также рассказал, что украинские власти разворовывали американскую помощь еще при администрации Обамы. Хагг посетовал, что докладывал об этом в Вашингтон, однако получил от непосредственного начальства указание не предавать эти факты огласке. По его мнению, ситуация нисколько не изменится при увеличении объемов помощи: сколько денег ни давать Киеву, разворовано будет все до последнего цента. Американский чиновник подчеркнул, что украинскому руководству абсолютно плевать на свою страну и ее население — они стремятся максимально обогатиться и уехать жить в Дубай. Хагг утверждает, что лично знает случай, как 10 украинских чиновников украли по миллиону долларов каждый и сразу же потратили украденные деньги на роскошные автомобили.

После публикации видео в Пентагоне сообщили, что Хагг на время отстранен от работы и отправлен в административный отпуск на время расследования.
    Энный
    Сегодня, 10:29
    Ничего нового он вроде как и не сказал
      Ady66
      Сегодня, 10:32
      Это для нас ничего нового, а американскому электорату новость из новостей.
        роман66
        Сегодня, 11:15
        А американскому электорату не похрен ли равно? Вот, цены на бензин...
          alex-defensor
          Сегодня, 11:25
          И станет явным всё ранее тайное! Все их военные преступления и преступления против человечности обязательно будут вскрыты.
            Peter1First
            Сегодня, 13:58
            Да они давно уже не стесняются своих преступлений -Израиль тот вообще сделал рожу кирпичем и продолжает геноцидить всех соседей!
          dzvero
          Сегодня, 11:46
          А американскому электорату не похрен ли равно?

          В принципе да, но не и когда тырят их деньги.
          Ady66
          Сегодня, 12:12
          А американскому электорату не похрен ли

          Это их налоги.
    Бонзайев Сэмпай Камикадзевич
    Сегодня, 10:31
    Посмотрим что будет с этим дядей!) За такие разговоры можно присесть на лет 100, Асанж не даст соврать! Демократия и свобода слова!)
      topol717
      Сегодня, 11:35
      Цитата: Бонзайев Сэмпай Камикадзевич
      Демократия и свобода слова!)
      Это во всех странах наказывается. Прессе об этом писать можно, а вот служащим рассказывать нельзя нигде.
    Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 10:34
    ❝ «Зарин и украинская коррупция»: чиновник Пентагона раскрыл секретную информацию ❞ —
    ❝ Также, по его словам, Трамп без колебаний может ликвидировать нового верховного лидера Ирана, а американская армия сознательно нанесла удар по иранской школе, в результате чего погибли школьницы ❞ —

    — «Секрет Полишинеля» ...
    SmollH2
    Сегодня, 10:36
    Это явно запланировано администрацией США
    Schneeberg
    Сегодня, 10:36
    10 украинских чиновников украли по миллиону долларов каждый и сразу же потратили украденные деньги
    П сейчас-то какое им раздолье! Аж целых 90 млрд. Скоро выделят wink
      Andobor
      Сегодня, 10:44
      Цитата: Schneeberg
      Аж целых 90 млрд. Скоро выделят

      30 на два года, остальные будут в Европе на оружие пилить, на Украину, их и не планируется отправлять.
      роман66
      Сегодня, 11:16
      Только 10?? А остальные что? Идейные???
    Жнец
    Сегодня, 10:48
    Чё там у нас с нашими чиновниками во всех сферах? В министерстве обороны, в губернаторах, в судах (например, в Краснодарском)? Не особо то отличаемся от "братского" народа.
      роман66
      Сегодня, 11:16
      Да тоже самое. За идею никто не страдает
      Фразах
      Сегодня, 12:37
      Слабое оправдание, но эти близнецы ничем не отличаются друг от друга в любой точке планеты. Лезть на верх за так никто не станет.
    Schneeberg
    Сегодня, 10:51
    Цитата: Жнец
    Чё там у нас с нашими чиновниками во всех сферах? В министерстве обороны, в губернаторах, в судах (например, в Краснодарском)?
    Живут на зарплату. Экономят на всем wink
      Uncle Lee
      Сегодня, 11:01
      Цитата: Schneeberg
      Живут на зарплату. Экономят на всем

      Может скинемся им на хлеб ? recourse
        роман66
        Сегодня, 11:17
        На передачку бы им скинуться.... Всем.
        Володя! hi
          Uncle Lee
          Сегодня, 12:27
          Цитата: роман66
          На передачку бы им скинуться

          Ржаных сухариков...
          Рома ! hi
    Vitaly.17
    Сегодня, 10:58
    Привлечение чиновника к ответственности за разглашение секретной информации будет лучшим доказательством ее правдивости. Во только правда уже давно ни кого не интересует. Все измеряется деньгами и оружием.
    sdivt
    Сегодня, 11:08
    Начальник отдела по химической и ядерной безопасности армии США Эндрю Хагг временно отстранен от работы

    Есть несколько пикантных моментов, которые не отражены в заметке:
    Запись проводилась скрытой камерой.
    Журналистка была "подсадной", и действовала по заданию O'Keefe Media Group (OMG) — организации, специализирующейся на журналистских расследованиях.
    Согласно отчетам, она познакомилась с Хаггом через приложение для знакомств (то ли, Tinder, то ли Bumble), смогла как-то его заинтересовать, и пригласить её в ресторан, где и развязала ему язычок, записав всё это на камеру) Сама запись перемежается и достаточно конфиденциальными данными, и пикантными замечаниями Хагга к этой женщине, в общем, что называется - вскружила голову)
    Официальное заявление на сегодня, что подлинность всех заявлений Хагга на видео не подтверждена (ну, разумеется, кто бы сомневался), а факт его отстранения связан с "потенциальным нарушением протоколов безопасности" (с)
    Но, по всей видимости, это уже поставило точку в карьере Хагга, по крайней мере, Пит Хегсет (министр обороны США) уже заявил, что Хагг больше не будет работать в ведомстве
      seamen2
      Сегодня, 11:23
      *Сама запись перемежается и достаточно конфиденциальными данными, и пикантными замечаниями Хагга к этой женщине, в общем, что называется - вскружила голову)*

      классическая *медовая ловушка*.
      solar
      Сегодня, 11:31
      Приведенные вами подробности заметно меняют дело- сложно сказать что из изложенного правда, а что он пытался навешать на уши понравившейся женщине- здесь большинство мужики, и многие в такой ситуации сами бывали. Пацан "поплыл", что называется.
    Garm
    Сегодня, 11:19
    Зато Российская Федерация, всё химическое оружие, дисциплинированно уничтожила. Американцы нам для этого строительство заводов по уничтожению оплатили...
    Polak_Polak
    Сегодня, 11:32
    Prawda jak oliwa, zawsze wyjdzie na wierzch!
    лесничий
    Сегодня, 12:03
    И что толку, что он это рассказал? Все об этом знали: и про зарин, и про биолаборатории, и про воровство, и что? Вот взять к примеру признание Виктории Нуланд в конгрессе про биолаборатории на Украине. И кого после этого наказали? Может штатам ввели санкции ООН или какие-то международные осуждения были? Я что-то не припомню. Как однажды ответил наш ВВП на вопрос журналиста в чем он завидует президенту США - чтобы тот не сделал, ему все равно ничего не будет. Это верно.
    BIGLESHIY
    Сегодня, 13:10
    Интересно что булькнет наше руководство уничтожившее всё химоружие России на то что США его так и не уничтожил по договору и уничтожать скорее всего не собирается?
      Dead Мороз
      Сегодня, 13:49
      Ничего не булькнет, не положено вышестоящей администрацией булькать нижестоящей.