Начальник отдела по химической и ядерной безопасности армии США Эндрю Хагг временно отстранен от работы после публикации в сети видео, в котором он в беседе с журналисткой под прикрытием разоткровенничался и раскрыл некоторую секретную информацию ведомства.Как сообщает американский телеканал CBS, Хагг рассказал, что США обладают запасами нервно-паралитического вещества зарин, а также упомянул лабораторию в штате Мэриленд, где с ним работают. Также, по его словам, Трамп без колебаний может ликвидировать нового верховного лидера Ирана, а американская армия сознательно нанесла удар по иранской школе, в результате чего погибли школьницы.Чиновник Пентагона также рассказал, что украинские власти разворовывали американскую помощь еще при администрации Обамы. Хагг посетовал, что докладывал об этом в Вашингтон, однако получил от непосредственного начальства указание не предавать эти факты огласке. По его мнению, ситуация нисколько не изменится при увеличении объемов помощи: сколько денег ни давать Киеву, разворовано будет все до последнего цента. Американский чиновник подчеркнул, что украинскому руководству абсолютно плевать на свою страну и ее население — они стремятся максимально обогатиться и уехать жить в Дубай. Хагг утверждает, что лично знает случай, как 10 украинских чиновников украли по миллиону долларов каждый и сразу же потратили украденные деньги на роскошные автомобили.После публикации видео в Пентагоне сообщили, что Хагг на время отстранен от работы и отправлен в административный отпуск на время расследования.

