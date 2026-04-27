Продвижение западнее Таратутино приблизило ВС РФ к дороге Р-45 Сумы-Харьков

Вооружённые силы России продолжают наступление на нескольких участках фронта в Сумской области. В результате успешных наступательных действий армия России продвинулась на глубину до 1,5 км западнее ранее взятого под контроль села Таратутино. Ранее эти территории входили в Краснопольский район, а после административно-территориальной реформы 2020 года были присоединены к Сумскому району.

Продвижение западнее Таратутино носит крайне важный характер. Помимо взятия под контроль приграничных территорий Сумщины как таковых ВС РФ приблизились к стратегически важной для противника автомобильной дороги Р-45. Это кратчайший автомобильный маршрут от Сум до Харькова – через Краснополье, Великую Писаревку и Богодухов.





До Р-45 остаётся порядка 6,5 км. Причём важно отметить и то, что между Таратутино и этой дорогой уже нет населённых пунктов, что значительно осложняет для ВСУ процесс обороны на этом участке. И любое дальнейшее приближение к Р-45 на данном участке осложняет ещё и военный трафик противника между Харьковом и Сумами по дороге, которая фактически стала для украинской армии рокадной. Если же дорога будет перерезана, то проблемы у ВСУ с трафиком между областными центрами возрастут кратно. Им как минимум придётся терять время на более протяжённом маршруте - через Ахтырку.

При этом у ВС РФ есть возможности надавить и на другие «болевые точки» противника в районе этой дороги. Одна из таких - восточнее упомянутой Великой (Большой) Писаревки, до которой от границы с Белгородской областью всего около 4,5 км.
  Evgenuy
    Сегодня, 10:59
    Не удивлюсь если после переговоров все эти земли могут обратно вернуть украине....
  SmollH2
    Сегодня, 11:00
    Круто. Я никогда не слышал об этой дороге Но я всегда за наших
    Sky Strike fighter
      Сегодня, 11:21
      На фронте сейчас есть куда более значимые успехи,но пока о них не пишут. Может оно и к лучшему.Скоро всё равно все всё узнают.
  3. Комментарий был удален.
    topol717
      Сегодня, 11:07
      6.5 км до дороги, т.е. уже можно минометом достать. Да и для ФПВшки расстояние приемлемое.
  oleg-nekrasov-19
    Сегодня, 11:04
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    И любое дальнейшее приближение к Р-45 на данном участке осложняет ещё и военный трафик противника между Харьковом и Сумами по дороге, которая фактически стала для украинской армии рокадной.

    все снабжение Харьковской группировки ВСУ идет именно по этой дороге ,если взять ее под огневой контроль, у ВСУ в Харьковской области начнутся серьезные проблемы, но для этого надо закрепляться дальше Таратутино ,потому что оно находится в низине.