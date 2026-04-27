Два агента Киева ликвидированы в Коми при попытке вооружённого сопротивления

Российские силовики предотвратили теракт на одном из нефтяных предприятий в республике Коми, подготавливаемый украинскими спецслужбами. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Сразу двух украинских агентов ликвидировали сотрудники ФСБ при попытке оказать вооруженное сопротивление. Согласно предоставленной силовиками информации, завербованные украинскими спецслужбами россияне готовили диверсию на одном из нефтяных предприятий в городе Ухта с помощью дронов с самодельными взрывными устройствами, которые достали из тайника.



В момент подготовки диверсии агентов попытались взять силовики, но те решили оказать вооруженное сопротивление и были ликвидированы на месте. Среди сотрудников пострадавших нет.

На месте были изъяты два дрона с подготовленными СВУ, два пистолета Макарова. Также в средствах связи была обнаружена переписка с куратором. Как оказалось, кроме диверсии, оба агента передавали в Киев информацию о предприятиях топливно-энергетического сектора, а также российских военных, участвующих в СВО.

Возбуждено уголовное дело, оперативные и следственные мероприятия продолжаются.

  1. Grossvater Звание
    +7
    Сегодня, 10:50
    Кол им осиновый на выгребную яму!
    Спецам спасибо и успехов!
    1. Ропот 55 Звание
      +5
      Сегодня, 10:56
      Grossvater hi ,согласен хоронить как безродных под номерами , родственников не информировать.
      1. topol717 Звание
        +2
        Сегодня, 11:03
        Цитата: Ропот 55
        родственников не информировать.
        А как же конфискация имущества в пользу государства?
        1. Ропот 55 Звание
          -4
          Сегодня, 11:07
          topol717 hi, думаете у таких кроме жилплощади есть что конфисковывать? Конфискации надо проводить у ДРУГИХ но это фантастика.
          1. topol717 Звание
            +5
            Сегодня, 11:39
            Цитата: Ропот 55
            думаете у таких кроме жилплощади есть что конфисковывать?
            А вы думаете если будут знать что семью выкинут на улицу будут желающие? Может быть их хотя бы станет меньше?
      2. Бородач Звание
        +2
        Сегодня, 11:29
        Цитата: Ропот 55
        Grossvater hi ,согласен хоронить как безродных под номерами , родственников не информировать.

        Сжечь, пепел в пушку забить, и выстрелить в сторону запада. Пущай полетают. am good
        1. Монтесума Звание
          0
          Сегодня, 12:08
          Цитата: Бородач
          Сжечь, пепел в пушку забить, и выстрелить в сторону запада.

          Оригинальное предложение. А меня вот это порадовало:
          В момент подготовки диверсии агентов попытались взять силовики, но те решили оказать вооруженное сопротивление и были ликвидированы на месте.

          Снимать каждый такой случай на видео и транслировать по всем каналам - гораздо доходчивей словесной информации в сообщениях.
      3. alexboguslavski Звание
        0
        Сегодня, 12:12
        Цитата: Ропот 55
        родственников не информировать.

        Да кто ж их будет информировать на Колыме? laughing
    2. paul3390 Звание
      +2
      Сегодня, 11:44
      Я бы вот лучше задумался о другом. Это ж не просто дятлы которые за червонец подписались облить бензином дверь банка. Нет - они готовили серьёзную диверсию, но главное - оказали вооружённое сопротивление, чётко зная что их без вариантов завалят. Что же ими двигало? Вот что надо понять. Кто эти персонажи, о чём думали, чего хотели добиться, ради чего всё проделали. Потому что без такого понимания - не получится и противодействия подобному в дальнейшем. Такие - тогда будут и дальше находиться раз за разом.

      Проще всего объявлять всех таких ушлёпнутыми недорослями, которые сами не понимают во что ввязались и подпали под действие вражеской пропаганды. А если это уже не всегда так? Откуда в нашей стране начали появляться идейные враги, готовые на смерть? И что это за идеи? Это местные или приезжие? Тут набрались всякой дряни или готовыми приехали? Если тут - то откуда, если привезли - то кто их пустил? Ведь отсутствие понимания причин - крайне опасно..
      1. kventinasd Звание
        +2
        Сегодня, 12:37
        Цитата: paul3390
        Если тут - то откуда, если привезли - то кто их пустил?

        Да кто-ж знает. В своё время российское гражданство бывшим гражданам окраины давали направо и налево. Вот и результат. Ещё неизвестно сколько вот таких вырожденцев у нас в стране.
  2. михаилл Звание
    -3
    Сегодня, 10:51
    Давно бы так. А то сидят пожизненно на деньги налогоплательщиков, а пенсионеры в помойках роются.
    1. Владимир_2У Звание
      +4
      Сегодня, 10:57
      Цитата: михаилл
      Давно бы так. А то сидят пожизненно на деньги налогоплательщиков, а пенсионеры в помойках роются.

      Я сперва не понял, думал вы о "народных избранниках". laughing
      А этим, туда и дорога. Кстати странно, что диверсия против нефтянки, а не против РКН. Очевидно же, кто России нужнее... winked
  3. Ропот 55 Звание
    +6
    Сегодня, 10:51
    Туда им и дорога,раз согласились стать Иудами то и смерть достойная "оплата".
    1. Uncle Lee Звание
      +2
      Сегодня, 10:57
      Цитата: Ропот 55
      то и смерть достойная "оплата".

      И Иуда на осине повесился....
      1. Ропот 55 Звание
        +2
        Сегодня, 11:09
        Uncle Lee hi ,у того видать совесть проснулась и пришло осознание поступка,у этих этого не будет.
  4. Vitaly.17 Звание
    +7
    Сегодня, 10:52
    оказали вооруженное сопротивление и в ходе перестрелки были ликвидированы ответным огнем
    Молодцы. Надо со всеми так. Нечего кормить этих фашистских прихвостней по 20 лет в тюрьмах.
    1. мазута Звание
      +4
      Сегодня, 11:13
      В шахту-добывать уголь,редкозёмы,золотишко.Норму выполнил,похлебал баланды,нет ну значит лёг спать голодным.Пусть на последок сделают что то полезное,перед уходом в мир иной.
  5. фемистокл_ Звание
    -8
    Сегодня, 10:53
    Да чтож такое творится... Куда ни плюнь кругом диверсанты, пособники и иноагенты. Хотелось бы услышать об успешной работе наших спецслужб зарубежом. Но это секрет. Ещё не начали. 5 лет.
    1. drags33 Звание
      +3
      Сегодня, 11:55
      Думаю, что после этих ваших строк Вам лично будут звонить и докладывать, как там у наших спецслужб проходят операции за рубежом))))) С датами, именами, населенными пунктами....
  6. bbb Звание
    +1
    Сегодня, 11:07
    Подонки. Если что-то не нравится, валите в свою любимую Какляндию.
    1. sdivt Звание
      +2
      Сегодня, 11:20
      Цитата: bbb
      Если что-то не нравится, валите в свою любимую Какляндию

      вы как-то чересчур прямолинейно всё воспринимаете)
      какляндия тут при чем? вы всерьёз полагаете, что они были влюблены в Украину?
      они же явно не за гривны работали, и не за право отрастить чуб, или обняться с Зеленским)
      это обычные продажные, работали исключительно за деньги, и любили, скорее всего, именно деньги
      просто сегодня их купили украинские агенты
      а могли быть и, какие-нибудь польские, и американские, да хоть австралийские
      страна, для таких людей, вторична, главное - деньги
  7. Earl Звание
    0
    Сегодня, 11:13
    И в годы ВОВ предателей хватало, но нынче как-то с перебором: дня не проходит без подобных новостей.
    1. Andobor Звание
      0
      Сегодня, 12:32
      Цитата: Earl
      но нынче как-то с перебором

      Их в сотню раз меньше чем самоубийц, большинство самоубийств то же логикой не просчитывается, а таких в сто раз меньше.
  8. Глухой Звание
    +2
    Сегодня, 11:16
    А говорят СК отменили. good wassat Умеют жэ когда могут lol
  9. Михаил Нашарашев Звание
    +1
    Сегодня, 11:54
    Вот это правильно, что грохнули их. Все равно они ничего нового не расскажут. А содержать их годами за счет государства. Сэкономили государству кучу денег. Я считаю всех таких надо стрелять по приговору троек. Дешево и сердито. 5 минут и все.
  10. alexboguslavski Звание
    0
    Сегодня, 12:11
    Согласно предоставленной силовиками информации, завербованные украинскими спецслужбами россияне готовили диверсию на одном из нефтяных предприятий в городе Ухта с помощью дронов с самодельными взрывными устройствами, которые достали из тайника.

    Это простые исполнители, мясо.
    Но тот, который заложил этот тайник, недосягаем. Надеюсь, что пока. Пора ячею в сетке уменьшать. Всех, кто въехал в Россию с Украины после начала СВО, перетрясти.

    А этих не жалко. Я даже рад за них, не придется их кормить за народный счет, есть траты приоритетнее.
  11. Fitter65 Звание
    0
    Сегодня, 12:48
    Сразу двух украинских агентов ликвидировали сотрудники ФСБ при попытке оказать вооруженное сопротивление.
    А то следствие, суд, дадут 25 лет ... одни расходы. А так раз и утилизировали украинские отбросы- одноразовые...Куратор вне пределов досягаемости, кто и как создал тайник из которого они взяли всё это"добро" они не знали... так что толку от них, живых был 0.