Два агента Киева ликвидированы в Коми при попытке вооружённого сопротивления
Российские силовики предотвратили теракт на одном из нефтяных предприятий в республике Коми, подготавливаемый украинскими спецслужбами. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.
Сразу двух украинских агентов ликвидировали сотрудники ФСБ при попытке оказать вооруженное сопротивление. Согласно предоставленной силовиками информации, завербованные украинскими спецслужбами россияне готовили диверсию на одном из нефтяных предприятий в городе Ухта с помощью дронов с самодельными взрывными устройствами, которые достали из тайника.
В момент подготовки диверсии агентов попытались взять силовики, но те решили оказать вооруженное сопротивление и были ликвидированы на месте. Среди сотрудников пострадавших нет.
При попытке задержания сотрудниками ФСБ России указанные лица оказали вооруженное сопротивление и в ходе перестрелки были ликвидированы ответным огнем. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.
На месте были изъяты два дрона с подготовленными СВУ, два пистолета Макарова. Также в средствах связи была обнаружена переписка с куратором. Как оказалось, кроме диверсии, оба агента передавали в Киев информацию о предприятиях топливно-энергетического сектора, а также российских военных, участвующих в СВО.
Возбуждено уголовное дело, оперативные и следственные мероприятия продолжаются.
