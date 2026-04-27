Армия США в очередной раз атаковала лодку «наркоторговцев»: погибли три человека

Американские военные по распоряжению Южного командования ВС США нанесли удар по очередной лодке в восточной части Тихого океана, экипаж которой был заподозрен в причастности к наркоторговцам. В результате лодка была уничтожена, а находившиеся на ее борту три человека погибли. Согласно данным разведки, судно следовало по маршруту, известному своей связью с контрабандой наркотиков, и использовалось для наркотрафика.Всего, по данным Пентагона, за период времени с начала сентября прошлого года жертвами ударов американских военных по судам, подозреваемым в транспортировке наркотиков, в водах Латинской Америки погибли по меньшей мере 186 человек. Подобные удары наносятся преимущественно в Карибском море. При этом американские военные не удосуживаются предоставлять какие-либо доказательства того, что какие-либо из атакованных судов действительно перевозили наркотики.Кампания по борьбе с настоящими или мнимыми наркоторговцами активизировалась, когда США существенно нарастили свое военное присутствие в регионе. Трамп прямо заявляет, что США находятся в «вооруженном конфликте» с картелями в Латинской Америке, и оправдывает удары по гражданским судам как необходимую меру для пресечения потока наркотиков в Соединенные Штаты.Стоит отметить, что руководство США в принципе нисколько не рефлексирует по поводу «сопутствующего ущерба», якобы необходимого для достижения тех или иных целей. Кроме того, жители «стран третьего мира», как известно, традиционно воспринимаются американцами как люди второго сорта, жизни которых не очень важны.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»

Использованы фотографии: kremlin.ru, government.ru, mil.ru, rosguard.gov.ru, мвд.рф, fsb.ru, sledcom.ru, svr.gov.ru, scrf.gov.ru, fso.gov.ru, mchs.gov.ru, genproc.gov.ru, duma.gov.ru, council.gov.ru, mid.ru, minpromtorg.gov.ru, roscosmos.ru, roe.ru, rostec.ru, uacrussia.ru, aoosk.ru, uecrus.com, rosneft.ru, transneft.ru, gazprom.ru, rosatom.ru