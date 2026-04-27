Армия США в очередной раз атаковала лодку «наркоторговцев»: погибли три человека

Американские военные по распоряжению Южного командования ВС США нанесли удар по очередной лодке в восточной части Тихого океана, экипаж которой был заподозрен в причастности к наркоторговцам. В результате лодка была уничтожена, а находившиеся на ее борту три человека погибли. Согласно данным разведки, судно следовало по маршруту, известному своей связью с контрабандой наркотиков, и использовалось для наркотрафика.

Всего, по данным Пентагона, за период времени с начала сентября прошлого года жертвами ударов американских военных по судам, подозреваемым в транспортировке наркотиков, в водах Латинской Америки погибли по меньшей мере 186 человек. Подобные удары наносятся преимущественно в Карибском море. При этом американские военные не удосуживаются предоставлять какие-либо доказательства того, что какие-либо из атакованных судов действительно перевозили наркотики.



Кампания по борьбе с настоящими или мнимыми наркоторговцами активизировалась, когда США существенно нарастили свое военное присутствие в регионе. Трамп прямо заявляет, что США находятся в «вооруженном конфликте» с картелями в Латинской Америке, и оправдывает удары по гражданским судам как необходимую меру для пресечения потока наркотиков в Соединенные Штаты.

Стоит отметить, что руководство США в принципе нисколько не рефлексирует по поводу «сопутствующего ущерба», якобы необходимого для достижения тех или иных целей. Кроме того, жители «стран третьего мира», как известно, традиционно воспринимаются американцами как люди второго сорта, жизни которых не очень важны.
  1. tabex Звание
    +1
    Сегодня, 11:21
    А если предположить, что их "вели" задолго до погрузки "каких то грузов" на быстроходный катер, который точно не может быть рыболовным, вероятность непричастности к наркотрафику сильно снижается.
    1. роман66 Звание
      0
      Сегодня, 11:35
      Если вели - зачем ждать погрузки на лодку? Её ведь и не поймать можно
      1. solar Звание
        0
        Сегодня, 11:47
        На лодку грузят в другой стране, а стреляют по лодке за их пределами.
      2. tabex Звание
        0
        Сегодня, 11:49
        К примеру, затем, что в открытом море легче попасть
    2. Десница ока Звание
      -1
      Сегодня, 11:46
      Даже если наркотики перевозили.., на каком основании амеры имеют право убивать людей без суда и следствия?!
      Более того, граждан иных государств, находящихся не на территории штатов даже. Ну и тп., короче. В общем, настоящие преступники, хладнокровные убийцы и беззаконники здесь, однозначно штаты, по любым законам. Это их нужно судить и нивелировать, как угрозу всему миру и миропорядку...
  2. михаилл Звание
    0
    Сегодня, 11:28
    Большая часть наркотрафика как раз военными самолетами и делается.
    И когда отстреливают быстроходный катер- это с конкурентами жестко борются. Примерно, как сетевые маркеты выдавили ларечников.
    1. SmollH2 Звание
      -1
      Сегодня, 11:42
      Ну если пообследовать базы США, то там можно ... возможно много чего обнаружить. Не удивлюсь их наркотрафику
  3. Earl Звание
    -2
    Сегодня, 11:32
    Похоже, рыбакам в Карибском море следует брать с собой на лодку не только удочки, но и ПЗРК.
    1. solar Звание
      +1
      Сегодня, 11:48
      Разные это лодки :((
  4. tralflot1832 Звание
    +3
    Сегодня, 11:44
    Странно ,а рыбаки спокойно рыбачат в тех же водах включая транспондеры .Вопросов не возникает почему они спокойно рыбачат в тех же водах!!!!
    1. Добрый злыдень Звание
      +2
      Сегодня, 11:54
      А наркоторговцев мне не жалко. Жалко, что у нас с ними цацкаются, а из-за них мы теряем целые поколения молодежи!
      1. tabex Звание
        +1
        Сегодня, 11:58
        Согласен с вами на 💯💯 процентов
  5. tralflot1832 Звание
    0
    Сегодня, 12:11
    Кстати из Венесуэлы из порта Барселона в сторону Индии погреб танкер с осадкой в 21м ." НАВSHAN"( LR) Порт назначения " INSIK.На рейде порта Барселона стоит танкер под Российским флагом и ни кто его не трогает "EKSPAMDER"(RU)- Maдуро нет в Венесуэле ,да чёрт с ней с этой Венесуэлой - запишем заранее в проигранный актив . bully Кстати в той же Венесуэле случайно на спутнике в городе Рuerto La Cruz нашёл бухточку типа Венеция домов на 300 с бассейнами и причалами с яхточками " класса миноносец - с спутника видно что 500 000 $ и выше стоимость. Откуда деньги в " нищей Венесуэле" .Наверно работают без выходных ,в режиме 24/7.
    1. tralflot1832 Звание
      0
      Сегодня, 12:20
      Мне нравится этот райончик ,Мадуро наверно не покладая рук беспокоился об этих гражданах .Или он вообще о " этом не знал" .Когда построили - не поверишь вчера этого не было !!!?Хватит уже боготворить Мадуро.