Путин поручил Правительству РФ снизить документационную нагрузку на бюджетников

Владимир Путин дал поручение, которое в поликлиниках и школах страны явно ждали годами. Президент потребовал от Правительства и Госдумы снизить документационную нагрузку на работников бюджетной сферы. В первую очередь – на врачей и учителей. Срок – до 1 августа.

Проблема известна каждому, кто хоть раз стоял в очереди к терапевту, пока тот заполняет бесконечные бланки. Знакомо это и тем, кто пытался застать учителя в учительской между написанием отчетов. Бумажная волокита, многократные дублирования, бессмысленная статистика. Все это отнимает время, которое должно идти на лечение пациентов и обучение учеников.

На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 26 марта Путин уже обозначил цель:

Чтобы врачи, учителя, педагоги могли бы больше внимания уделять пациентам, ученикам, студентам.

И добавил, что положительные изменения уже есть, но заметнее всего – пока только в Москве. Теперь очередь за регионами.

Поручение сформулировано конкретно: снизить нагрузку, предусмотрев мероприятия в отраслевых программах повышения производительности труда. То есть речь идет не о пустых декларациях, а о включении задачи в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Ответственные – премьер Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Им предстоит организовать работу так, чтобы через три месяца доклад с результатами лег на стол президенту.
    Перфильева Вера
    Сегодня, 11:28
    "Владимир Путин дал поручение"

    Он только и дает поручения , которые не выполняются, пора делать выводы....
      Ilya-spb
      Сегодня, 11:36
      Не верю!

      Чиновники, как термиты, питаются бумагой))

      Скорее, увеличат электронный документооборот.
      Или еще какие бюрократические гадости придумают...
        Теренин
        Сегодня, 11:51
        Путин уже обозначил цель:
        Чтобы врачи, учителя, педагоги могли бы больше внимания уделять пациентам, ученикам, студентам.

        Президент забыл участковых уполномоченных полиции, у которых на столе лежат горы писанины. Пишут, пишут и пишут.... как Лев Толстой "Войну и мир". А на участке - бардак. Мигранты охамели...
          Перфильева Вера
          Сегодня, 12:11
          "Президент забыл участковых уполномоченных полиции"

          Ага, а еще забыл о собирателях валежника - все должно быть также оцифровано!
            Теренин
            Сегодня, 12:18
            Цитата: Перфильева Вера
            "Президент забыл участковых уполномоченных полиции"

            Ага, а еще забыл о собирателях валежника - все должно быть также оцифровано!

            Очередная непоследовательность в законодательстве, разрешать собирать валежник и тут же запрещать жарить шашлык. request
          Курильщик
          Сегодня, 12:26
          Цитата: Теренин

          Президент забыл участковых уполномоченных полиции...

          У нас на одного участкового приходится по 4 участка... при этом веди бумаги!!!
          Этот участковый физически обойти свои участки не может....
          нет патрульно постовых... ГИБДД присылают областных изредка, короче живем по своим законам, нам государство не указ!
      paul3390
      Сегодня, 11:56
      Ну какие тут могут быть выводы? Суть проблемы - в самой так тщательно выстроенной за четверть века типа вертикали власти. Когда важен правильный отчёт, а не результат дела. Понятно - цель бюрократии в воспроизводстве себе подобных. А воспроизводятся они - путём увеличения количества бумажек. И когда их количество превышают возможности обработки - увеличиваются штаты бюрократов, тем самым предавая больший вес своему начальству в аппаратных играх.

      Хочешь что-то изменить - начни персонально спрашивать за порученные дела. И - сурово карать за их неисполнение, вплоть до высшей меры. Но мы же все понимаем - этого никогда не произойдёт. Ибо пресловутая вертикаль - создавалась вовсе не для этого. А для контроля финансовых потоков, дабы они шли в нужные карманы и по дороге - не прилипало к ручонкам исполнителей лишнего.. Всё.
        Перфильева Вера
        Сегодня, 12:13
        "Хочешь что-то изменить - начни персонально спрашивать за порученные дела"

        Как же спрашивать с тех кто его поставил и руководит им?
      g_ae
      Сегодня, 12:06
      Тю! При Владимире Владимировиче чиновников в России стало больше, чем во всем Советском Союзе. Да и подотрутся они этим поручением, как "майскими указами", "национальными программами" и т.п. ну, денег себе на "реализацию" и организацию отчётности выбьют. А, ну заставят бюджетников писать программы, планы и отчёты по снижению объёма отчётности. Создадут профильное ведомство, комитеты, комиссии все как обычно.
        paul3390
        Сегодня, 12:26
        Ещё Жириновский, Царство ему Небесное, в своё время предлагал - надо сделать так, чтобы от гражданина требовался только паспорт при любом обращении. Если конторам нужны какие-то ещё бумажки - нехай сами друг у друга их и запрашивают. Всякие там формы, справки, декларации и прочее. Мож тогда задумаются - а правда ли их столько нужно? Хотя - понятно что это фантастика..
        Doccor18
        Сегодня, 12:54
        Цитата: g_ae
        заставят бюджетников писать программы, планы и отчёты по снижению объёма отчётности

        laughing laughing laughing
        Это точно good
      ASG7
      Сегодня, 13:25
      Ну вот, еще на один отчет о сокращении отчетов стало больше.
    Ропот 55
    Сегодня, 11:32
    Выборы???
    Или тут что другое?
      alex007i
      Сегодня, 11:52
      Выборы???
      Или тут что другое?

      Самая короткая и адекватная
      реакция на инициативу.
      Doccor18
      Сегодня, 12:55
      Цитата: Ропот 55
      Выборы???
      Или тут что другое?

      Да не, просто так...
    Voronezh
    Сегодня, 11:33
    Ага, снизили уже. Сколько там пунктов по оценке поведения в школе? "Умение работать в команде.." . Дебилы
    tralflot1832
    Сегодня, 11:40
    До конца месяца уже немного осталось .Путин дал поручение не озвучивать причины ( с этим всё ясно),а представить мероприятия по оживлению экономики.Пока большинство мямлит о причинах. no
      Теренин
      Сегодня, 11:57
      Цитата: tralflot1832
      До конца месяца уже немного осталось .Путин дал поручение не озвучивать причины ( с этим всё ясно),а представить мероприятия по оживлению экономики.Пока большинство мямлит о причинах. no

      Ща, как обычно, по всем инстанциям пойдут указания - разработать планы поэтапному сокращению документооборота, и предложениями с мест по выполнению данных поручений Президента с еженедельными отчетами... fellow
      А потом, по давнему русскому волокитному обычаю, все потихоньку сойдет на нет. crying
    BonchB
    Сегодня, 11:43
    И это поручение конечно же будет выполнено, также "твердо и чётко" как и все остальные....
    Александр Х
    Сегодня, 11:43
    Поручение содержит здравую мысль, что надо делом заниматься, а не бумагу марать. Теперь необходимо, чтобы поручение было выполнено в срок. А для этого надо всего то ввести персональную ответственность и суровое наказание за невыполнение...
    Pharmacist
    Сегодня, 11:44
    В мультике "Иван Царевич и Серый Волк" есть эпизод, где царь-батюшке приказывает траве зеленеть, птицам петь и т.д. На практике введение того же электронного документооборота выглядит так, что врачи и бумажки пишут, и в компьютере целый день сидят, хотя задумывалось, что первого не будет.
  8. Комментарий был удален.
    turembo
    Сегодня, 11:54
    Ха-ха, уже пытались, все закончится вводом еще кучи новых форм. Тот же электронный журнал должен был освободить учителя от бумажного, в итоге учитель заполнял и бумажный и электронный. Поэтому жду кучу новых форм, отчетов и справок. Ведь чем то нужно будет отчитываться за проделанную работу.
      Перфильева Вера
      Сегодня, 12:37
      " Тот же электронный журнал должен был освободить учителя от бумажного, в итоге учитель заполнял и бумажный и электронный."

      И так практически во всем. Государством руководят в лучшем случае неучи , если не предатели....
    marsel1524
    Сегодня, 11:55
    Не пишу я никаких отчётов и бумаг особо не заполняю, а вот всякие голосования, регистрации на всякие мероприятия и прочие радости это считай основная моя работа как педагога
    Mishka78
    Сегодня, 11:56
    Прошу, поручаю, пожалуйста, углубить, улучшить, начать, кончить, бла-бла-бла...
    Что там с майскими указами, говорун?
    Где конкретика? Исполнители, ответственные лица, система поощрений за выполнение и наказаний за невыполнение? Болтология, как обычно..
    SAPSAP
    Сегодня, 11:58
    "Владимир Путин дал поручение", как это??? Как в пионерской организации... !
    Полагаю, что в данных и подобных случаях требуется говорить утвердительно, а именно: "Требую выполнить.... (формулируется задач), далее указывается срок исполнения и ответственные исполнители (кто старший), указываются с кем исполнители взаимодействуют , кто и как организует мероприятия контроля и отчетности.
    ВВП не владеет алгоритмом управления при постановке задач своим подчиненным.
    Ставится вопрос, почему? Ответ - он не владеет управленческими навыками, т.к. никогда и ни кем не руководил. Достаточно вспомнить его "спортивную и трудовую" биографию. Он просто либерал.... с трибуны, владеющий юридическим словоблудием, так заказать, со всеми вытекающими последствиями. Позорище......
    samarin1969
    Сегодня, 12:03
    В школах заставляют проходить нудный отчёт(мониторинг) об отчётах. Каждый год слышим о снижении бумажной нагрузки. Но объём абсолютно бессмысленной бумажной работы только растёт. На вопрос: "Зачем всё это нужно?" отвечают - "Молчите, всегда так делали". Смысла - ноль. Никто их и не читает. Новая чума на наши головы - это фотоотчёт на каждый "чих".
    Oldi
    Сегодня, 12:17
    Нашу уродливую бюрократию одним указом в норму не приведёшь, человек устроен так, что реагирует в основном на наказание и поощрение к сожалению, а призывы не работают! Призывы и поручения - чистой воды популизм, абсолютно не рассчитанный на результат. А зачем исполнять? Что будет, если не исполнить? Нестрашно. Так что гипертрофированная бюрократия у нас непобедима к сожалению, остаётся таким, своего рода, механизмом торможения развития всего. Одним из. smile
    Million
    Сегодня, 13:02
    Он уже много раз говорил,говорил....Толку ноль.
    Попуас
    Сегодня, 13:22
    Я курям своим поручил,бменьше зерна клювать,а нестись так же...Ну пока лето поручения выполняются...Посмотрим, что с осени будет bully
    pexotinec
    Сегодня, 13:23
    Помню будучи ещё в милиции пришел приказ за номером 25 о снижении бумажнины. В итоге вместо 4-х журналов стало 6