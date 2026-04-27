По подсчетам Министерства обороны, 1,6 миллиона человек – это люди, которые сейчас могут пополнить войско. Очевидно, что тогда могла бы происходить ротация.

Украинское Минобороны оценивает количество уклонистов от мобилизации более чем в полтора миллиона человек. Такие данные приводит военный омбудсмен Ольга Решетилова.О том, что на Украине на сегодняшний день уже нет добровольцев, а остались лишь одни уклонисты, заявил совсем недавно глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*, внесенный в России в списки экстремистов и террористов. И вот теперь этих самых уклонистов в украинском Минобороны подсчитали. Как оказалось, примерно 1,6 млрд украинцев не желают сидеть в окопах и умирать за мифическую «свободу и демократию», а на самом деле за очередной миллиард долларов в кармане Зеленского.Как заявила Решетилова, сейчас власти Украины делают всё возможное, чтобы уклонисты ощутили свою ответственность за «судьбу Украины» и массово пошли в окопы. Это могло бы решить многие проблемы, в том числе с ротацией «боевых» бригад, которые не вылезают с передовой.Как ранее сообщали украинские ресурсы, Киев готовит очередную реформу, которая позволит усилить мобилизацию за счет ужесточения ответственности за уклонение. При этом насильственную мобилизацию никто убирать не будет, других способов пополнить ВСУ у режима нет.