ВКС РФ нанесли удары бомбами с УПМК по целям в Запорожье и Таврийском
С 07:30 26 апреля по 07:30 27 апреля российские войска нанесли по позициям и инфраструктуре противника в Запорожской области не менее 19 ударов планирующими бомбами с УМПК. К ним добавились три удара ракетнойартиллерией и как минимум три – дронами «Герань» и «Молния». Взрывы гремели в Запорожье и в селе Таврийское.
Сейчас в области снова раздаются взрывы бомб с УМПК. Зафиксировано как минимум четыре удара в 10:05, 10:55, 11:07 и 11:15.
Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, которого Киев посадил в оккупированную часть области, подсчитал: за сутки ВС РФ атаковали объекты ВСУ на правом берегу 629 раз. По заявлениям украинской стороны, повреждены 50 зданий и объектов инфраструктуры.
Также очевидцы сообщают о не менее чем 20 взрывах в Шостке Сумской области. Нанесены удары по ключевым объектам ВСУ.
Цель выбрана не случайно. Шостка находится в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Поэтому там – логистические хабы. И Киев, как обычно, прячет военную технику и личный состав за спинами гражданских.
ВСУ «изымают» детские сады, школы, склады, терминалы под размещение вооружений и ПВО. В той же Шостке целями стали склады с боеприпасами, позиции РСЗО и систем ПВО. К ним добавились места дислокации личного состава.
