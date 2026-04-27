Россия обладает мировым лидерством в ледокольном флоте, но расслабляться нельзя

715 6
Российская Федерация, будучи правопреемником СССР, активно использует его наработки. В частности, еще при строительстве первых ледоколов в Стране Советов были задействованы новейшие инженерные разработки, зачастую уникальные. Именно в СССР были созданы первые в мире атомные ледоколы. По сути, они полностью перевернули представления человечества об арктической навигации.



Согласно данным за апрель текущего года, сегодня Россия располагает 43 судами ледокольного класса. Восемь из них – это атомные ледоколы, а остальные – дизель-электрические.

Имея такой мощный ледокольный флот, очень легко впасть в эйфорию, высокомерно поглядывая на потенциальных конкурентов. Дескать, нашими ближайшими соперниками являются американцы, ледоколы которых представляют собой пару «ржавых корыт».

Конечно, Россия, бесспорно, обладает мировым лидерством в ледокольном флоте, но расслабляться и «почивать на лаврах» нельзя. Нашим судостроителям следует активно обновлять ледокольный флот, чтобы неожиданно не оказаться в аутсайдерах. Не следует недооценивать американский и даже европейский потенциал в судостроении.

Не стоит, к примеру, забывать, что вторым крупнейшим в мире производителем ледоколов после России является Финляндия. На верфях этой страны даже построена часть российского ледокольного флота.

Впрочем, руководство России уделяет достаточное внимание отрасли, и обновление идет полным ходом.

6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. С.Викторович Звание
    0
    Сегодня, 12:12
    Ледокольный флот очень дорог, строится и содержится из бюджета. Возникает вопрос, зачем и кому это выгодно.
    1. Не_боец Звание
      0
      Сегодня, 12:57
      Вот потому и строится ледокольный флот что он "кому то" нужен.
  2. solar Звание
    +1
    Сегодня, 12:17
    Конечно, Россия, бесспорно, обладает мировым лидерством в ледокольном флоте

    Никому более в таком количестве ледоколы не нужны. У них же нет Северного морского пути. А есть удачно расположенные Голфстрим, Северо-Атлантическое, Шпицбергенское теплые течения,
    1. Uncle Lee Звание
      0
      Сегодня, 12:38
      при строительстве первых ледоколов в Стране Советов были задействованы новейшие инженерные разработки, зачастую уникальные. Именно в СССР были созданы первые в мире атомные ледоколы.
      Хороши галоши ! what
    2. BrTurin Звание
      0
      Сегодня, 12:46
      Цитата: solar
      У них же нет Северного морского пути.

      СМП не только ледоколы, но и система круглогодичной навигации и порты, где по пути можно получить необходимое.... Ту вопрос - после Ормуза, заговорили сначала о перекрытии Баб-эль-Мандебского пролива, потом начали обсуждать Малаккский... на СМП есть Берингов пролив и проблемы здесь и ледоколы...
      1. solar Звание
        0
        Сегодня, 13:52
        СМП всплывает уже много раз, а воз и ныне там. Ледоколов в ожидании понаделали, это да.