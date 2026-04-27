Россия обладает мировым лидерством в ледокольном флоте, но расслабляться нельзя
Российская Федерация, будучи правопреемником СССР, активно использует его наработки. В частности, еще при строительстве первых ледоколов в Стране Советов были задействованы новейшие инженерные разработки, зачастую уникальные. Именно в СССР были созданы первые в мире атомные ледоколы. По сути, они полностью перевернули представления человечества об арктической навигации.
Согласно данным за апрель текущего года, сегодня Россия располагает 43 судами ледокольного класса. Восемь из них – это атомные ледоколы, а остальные – дизель-электрические.
Имея такой мощный ледокольный флот, очень легко впасть в эйфорию, высокомерно поглядывая на потенциальных конкурентов. Дескать, нашими ближайшими соперниками являются американцы, ледоколы которых представляют собой пару «ржавых корыт».
Конечно, Россия, бесспорно, обладает мировым лидерством в ледокольном флоте, но расслабляться и «почивать на лаврах» нельзя. Нашим судостроителям следует активно обновлять ледокольный флот, чтобы неожиданно не оказаться в аутсайдерах. Не следует недооценивать американский и даже европейский потенциал в судостроении.
Не стоит, к примеру, забывать, что вторым крупнейшим в мире производителем ледоколов после России является Финляндия. На верфях этой страны даже построена часть российского ледокольного флота.
Впрочем, руководство России уделяет достаточное внимание отрасли, и обновление идет полным ходом.
